«Если надену маску, буду похож на Бэтмена». Откровения «Танкиста»

вчера, 19:49

Петр Чех объявил об уходе из футбола в конце сезона. «Соккер.ру» восхищен карьерой чешского голкипера, который последним из звездного состава «Челси» повесит амуницию на гвоздь.

О своем детстве: «Никогда не думал о том, что стану футбольным вратарем. В хоккей-то я играл в воротах, а вот в игре с мячом всегда был центральным полузащитником или вингером. Но однажды мой футбольный тренер увидел, как я играю в хоккейных воротах, и сказал, что теперь я – голкипер. Мне не очень-то хотелось, согласился с условием, что это только на один матч, но все пошло так хорошо, что на следующий день я уже по собственной инициативе занимался с тренером вратарей. Еще около года я играл попеременно – то в поле, то в воротах, но потом окончательно определился с позицией».

О самых мощных ударах: «Я встречал многих игроков с потрясающими ударами, мне сложно выделить кого-то одного, но если говорить о мощи, то здесь №1 – это Хут. Несколько лет Роберт был моим партнером по „Челси“, и я натерпелся от него на тренировках, к счастью, теперь он выступает за „Мидлсбро“ (смеется)».

О сходстве Моуриньо и Венгера: «По-моему, они разные настолько, насколько вообще могут быть разными люди. У них только одна общая черта – оба не любят проигрывать».

О Юрии Жиркове в «Челси»: «Когда Юрий выходил на поле, он хорошо себя проявлял. Мне нравился его стиль действовать быстро, в одно-два касания, и старательность. Жирков – разносторонний игрок, он классно действовал и в обороне, и в атаке, и даже в середине поля. К сожалению, адаптационные моменты помешали ему полностью раскрыть свой потенциал в „Челси“».

Прогноз накануне ЧМ -2010: «Я уверен, что самые большие шансы на победу у сборной Испании. Костяк этой команды составляют футболисты „Барселоны“, которые показывают лучший футбол на планете, они сыграны и действуют на запредельном уровне взаимопонимания, не тратя время на обдумывания».

Об особенностях игры в шлеме: «Конечно, первое время было непривычно играть в шлеме. Особенно когда начинал шуметь стадион, звук резонировал, и я терялся. Мне было бы комфортнее без него. В первую очередь, мешает, что в нем хуже слышно. Но врачи мне запретили его снимать, а если бы я сделал это самовольно, то меня лишили бы страховки. С другой стороны, я даже в шлеме дважды получал сотрясения мозга. А если бы его на мне не было? Даже думать не хочу».

О самом эмоциональном тренере в своей карьере: «У Моуриньо бывали всплески, но есть ощущение, что у Жозе даже эмоции запланированы. Не помню, что была за игра, но Моуриньо во время перерыва бушевал и со всего размаху пнул стол, на котором стояли бутылки с водой. Они разлетелись повсюду! Но это еще цветочки. Самые страшные минуты я пережил в юности, будучи 15-лелетним вратарем „Виктории“ из Пльзеня. В перерыве вроде бы адекватный тренер просто сошел с ума, превратился в фурию в мужском обличии. По раздевалке летали все незакрепленные предметы, которые оказывались у него под рукой, а от крика уши закладывало!»

О Лондоне (в 2011 году): «Это мой город. Я провел семь лет в Лондоне и привязан к нему, это всегда будет тем местом, куда я захочу вернуться, если вообще когда-нибудь уеду. Но ведь в футболе никогда не знаешь заранее, как все повернется».

О роли тренера футболистов: «Тренер может трудиться сколь угодно упорно, не спать ночами и отдавать себя всего работе, но если футболисты выходят на поле и допускают грубые ошибки, никто не оценит его жертвы. Это неблагодарная профессия».

О своем внешнем виде после перелома носа: «Если я появляюсь на поле, то на мне будет специальная маска. В дополнение к шлему, который я уже ношу. Наверняка я буду похож на Бэтмена».

О размерах поля «Камп Ноу»: «Когда играешь против „Барселоны“ на „Камп Ноу“, кажется, что там поле 150 метров шириной, потому что „Барса“ постоянно доминирует, владея мячом».

О победе в финале Лиги чемпионов 2011/12: «У меня была вся информация о пенальтистах „Баварии“, а перед последним ударом я был уверен в себе на 100%. Я и во время трех первых ударов прыгал в правильном направлении, а когда все-таки отбил, то подумал: „Почему бы не справиться с еще одним ударом?“ Помню, как Дрогба подходит к мячу, тогда я думал: „Это должно было случиться еще в Москве, но сегодня праздновать будем мы“. Потом Дидье забил, и я впервые в жизни не знал, что делать. Он был рядом, я слышал его победный клич и тоже начал визжать от радости».

О великих коллегах: «Оливер Кан, Петер Шмейхель и Эдвин ван дер Сар – мои кумиры. Они все были разные, но все они чем-то заряжали, вдохновляли. Поворотным моментом стал взлет Буффона. Затем Икер Касильяс заявил о себе, тоже очень интересный вратарь. Он начал выступать за „Реал“ очень рано, в возрасте 17 или 18 лет. Тогда я сказал себе: „Если он может играть за великий клуб в эти годы, значит возраст не помеха. Нет никаких причин, которые могут помешать мне добиться того же. Так что Икер меня тоже мотивировал своим примером“».

О Фрэнке Лэмпарде: «Настоящую легенду „Челси“ и одного из величайших игроков в истории Премьер-Лиги я могу называть по-простому – Фрэнки. Это большая честь и повод для гордости».

О дуэте с Куртуа в «Челси»: «„Челси“ понравилась идея иметь двух сильных голкиперов под рукой, но они должны понимать, что наш дуэт с Куртуа возможен в течение только лишь одного сезона. Кто-то в любом случае остался бы недоволен своим положением, на данный момент это я. Я уважаю „Челси“ и не хочу спекулировать на эту тему, все вопросы мы решим с клубом за столом переговоров».

О переходе в «Арсенал»: «Я действительно очень рад стать частью „Арсенала“. Мне не терпится приступить к тренировкам с командой. Я по-прежнему верен футболу, чувствую голод и мотивацию, как и раньше. Главную роль в моем решении сыграл Арсен Венгер, который рассказал об амбициях клуба и о том, как видит меня в команде».

О грязи в соцсетях: «Когда я ушел в „Арсенал“, болельщики „Челси“ отнеслись с пониманием, благодарили за вклад в победы клуба и желали удачи. Но находились и те, кто писал гадости. Это были ненастоящие болельщики „Челси“, просто плохо воспитанные люди».

О грядущем прощании с футболом: «Этой мой 20-й сезон в профессиональной карьере, 20 лет минуло со дня, когда я подписал свой первый профессиональный контракт. И я считаю, что сейчас правильное время, чтобы анонсировать свой уход из футбола в конце сезона. На протяжении 15 лет я выступал в Премьер-Лиге, за это время в Англии я стал обладателем каждого доступного трофея, добился всех целей, которые ставил перед собой. Я продолжу усердно трудиться на благо „Арсенала“, рассчитываю выиграть еще один трофей в конце сезона, а после этого я сосредоточусь на жизни вне футбольного поля».

О будущем: «Я бы хотел стать тренером. У меня сложилась определенная философия, и мне хотелось бы опробовать ее, выстроить тренировочный процесс, привить моей команде определенный стиль. Надеюсь, у меня будет такая возможность».