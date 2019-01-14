Де Хеа: Человек-Паук и Дед Мороз

вчера, 10:00

Игра Де Хеа в матче с «Тоттенхэмом» произвела настоящий фурор. «Соккер.ру» отмечает эйфорию в социальных сетях, но не среди фанатов «шпор».

Уже по ходу матча между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» в социальных сетях возникали сообщения, превозносящие до небес игру Давида Де Хеа. С каждым сэйвом его боготворили все больше, а спасений накопилось аж 11 штук. Это, напомним, наилучший показатель в сезоне в чемпионате Англии и второй в карьере самого испанца.

Только в декабре 2017 года в матче с «Арсеналом» он совершил больше сэйвов – 14. Безусловно, такой невероятный футбол голкипера не остался без внимания. После игры Де Хеа хвалили все: от язвительного Гари Линекера, который сравнил вратаря с Человеком-Пауком до самих футболистов «Тоттенхэма», признавших, что испанец был просто непробиваем. А в Сети игра Де Хеа открыла просторы для остроумия, например, проиллюстрировали слова Линекера.

Некоторые считают, что Де Хеа мог бы поучаствовать в спасении Титаника, например, или предотвратить один из самых трагичных моментов в мультфильме «Король лев».





А, может, спасти от вымирания динозавров? Де Хеа и с этим бы справился.

De Gea could have saved the dinosaurs from extinction. pic.twitter.com/I8K3aHn13h — Football Memes (@FootballMemesCo) 14 января 2019 г.

Ну и куда же без классического Гэндальфа из «Властелина колец». «Ты не пройдешь!» - вот это вот все.

Начался также поиск объяснения такой игре Давида. Кто-то стал догадываться о том, какой персонаж скрывается за его маской. Заподозрили в читерстве.

DeGea in today match#TOTMNU pic.twitter.com/HA1uJoV9zX — Egbe Adanu Samuel (@Mr_Adanu) 13 января 2019 г.





David De Gea be like... pic.twitter.com/5NkInOwksr — Footy Humour (@FootyHumour) 13 января 2019 г.

At this point, having David De Gea in goal feels like cheating 😆 #TOTMUN pic.twitter.com/hB8uHxN2tU — ⚽️442oons⚽️ (@442oons) 13 января 2019 г.

Журналисты тоже не ушли от киношных сравнений. Издание Daily Mirror сравнило вратаря с Киану Ривзом.

Realising what David De Gea's performance for Manchester United today reminded us of, the MirrorFootball Top Five pic.twitter.com/ca1WqD6P3v — Mirror Football (@MirrorFootball) 13 января 2019 г.





David De Gea today v Spurs. YOU SHALL NOT PASS #DaveSaves pic.twitter.com/KpYqSqdNX3 — Neil Cogan (@slimnellie) 13 января 2019 г.

Очень короткий обзор на второй тайм матча опубликовало издание BleacherReport.

Нашлись пользователи, которые отметили беззащитность Де Хеа перед атакующей мощью «Тоттенхэма». Действительно, оборона могла бы больше помогать испанцу, особенно во втором тайме.

De Gea in goal like....



🤣 pic.twitter.com/9oMeNjKuHo — Sqrt of π (@w_mweri) 13 января 2019 г.

Впрочем, даже если вы вскроете оборону МЮ , это вам не гарантирует доступа к воротам.

After beating MAN UNITED defense and you think you are done then Boom De Gea is waiting peacefully for you😃😃 pic.twitter.com/Z5CMeK5676 — 👑🇬🇭 Nungua Justin Bieber🇬🇭👑 (@p_incode) 13 января 2019 г.

Предлагают даже завести персонального Де Хеа на компьютере. Понятно, для чего: чтобы вовремя сохранять документы.





after typing your assignment which one would you choose?

Rt for De Gea

Like for Ctrl + S pic.twitter.com/jiureCfrpL — okami (@cedricbans) 13 января 2019 г.

Во времена Жозе Моуриньо у ворот модно было рисовать автобусы в карикатурах. Игра Де Хеа задала новые тренды. И это сооружение кажется надежнее транспортного средства.

Либо так:

А посмотрите на этот взгляд Хуана Маты после матча. Кажется, так выглядит взрослый человек, который понял в зрелом возрасте, что Дед Мороз существует. Точнее, увидел даже его. Но не был в шоу «вДудь», поэтому не подготовился к вопросу о том, что скажет Дедушке Морозу, когда окажется перед ним. Остается просто смотреть глазами, полными удивления и обожания.

I want someone to look at me the same way Mata looked at De Gea pic.twitter.com/mXjSQFvLcz — kev🌎☄️🚀🎭 (@trillkevooo) 14 января 2019 г.

Политическим шуткам тоже нашлось место. Люди предполагают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй могла бы у Де Хеа поинтересоваться, как спасти сделку по Brexit.

Или вот появилось предложение спасти экономику Нигерии. Почему бы не попытаться, если все другие способы, конечно, исчерпаны.

Предлагается даже проводить специальную церемонию перед матчами и тренировками «Манчестер Юнайтед».

How De Gea should be introduced before every match. pic.twitter.com/vAnGCyfRMv — The Boi (@ChuBoi) 13 января 2019 г.

Ну и куда же в Интернете без котиков! Ими можно проиллюстрировать что угодно.

If De Gea was a cat.. pic.twitter.com/qNtPB08zOq — BenchWarmers (@BeWarmers) 13 января 2019 г.

Интересно, что сам Оле-Гуннар Сульшер, отдавая дань уважения и благодаря Де Хеа, не избежал иронических ноток:

Это фантастика. Конечно, когда ты делаешь 11 сэйвов, это высочайший уровень. Но реально топовыми были два сэйва, остальные – то, чего ждешь от вратаря уровня Давида. Он мог почаще ловить мяч, а не отбивать. Мы тоже могли забить еще. Но у нас хорошая защита, а Де Хеа был просто невероятен. Я играл с великолепными вратарями, это традиция «Манчестер Юнайтед». Давид продолжает расти и заслужил награду лучшему игроку.

Де Хеа сделал этот матч и сделал настроение многим. Одной игрой он вернул себя в число лучших вратарей мира, если для кого-то вообще выпадал из этого списка за прошлый год.