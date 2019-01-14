Де Хеа: Человек-Паук и Дед Мороз

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Англия. Кубок 2018/2019, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 2.3 3.2 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.25 3.35 3.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.45 4.2 7.2
Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолид -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе 3.05 3 2.55
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 1.23 6.1 13
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Анже -:-  Бордо 2.5 3.1 3
Австралия. А-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 3.2 3.75 2
Англия. Лига Два 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
Кубок Азии 2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Палестина -:-  Иордания - - -
16:30 сегодня  Австралия -:-  Сирия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Челик (Зеница)Челик - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Бутовия БутовБутовия Бутов - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок -:- Логотип футбольный клуб Годонин-ШардицеГодонин-Шардице - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПодбрезоваПодбрезова -:- Логотип футбольный клуб Липтовски МикулашЛиптовски Микулаш - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л -:- Логотип футбольный клуб Ст. ЭндрюСт. Эндрю - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рот-Вайсс ЭрфуртРот-Вайсс Эрфурт -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб ХорнХорн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ -:- Логотип футбольный клуб ВинтертурВинтертур - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МурсияМурсия -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб БельтинчиБельтинчи - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрайкирхенТрайкирхен -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Алемания (Аахен)Алемания -:- Логотип футбольный клуб Падерборн 2Падерборн 2 - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II -:- Логотип футбольный клуб МаннсвортМаннсворт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия (Вейгмал)Олимпия -:- Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб Гэлвей Юнайтед Гэлвей Юнайтед - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4.6 3.5 1.72
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 9.9 5.2 1.27
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.55 3.55 6.5
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Де Хеа: Человек-Паук и Дед Мороз

вчера, 10:00

Игра Де Хеа в матче с «Тоттенхэмом» произвела настоящий фурор. «Соккер.ру» отмечает эйфорию в социальных сетях, но не среди фанатов «шпор».

Уже по ходу матча между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» в социальных сетях возникали сообщения, превозносящие до небес игру Давида Де Хеа. С каждым сэйвом его боготворили все больше, а спасений накопилось аж 11 штук. Это, напомним, наилучший показатель в сезоне в чемпионате Англии и второй в карьере самого испанца. 

Только в декабре 2017 года в матче с «Арсеналом» он совершил больше сэйвов – 14. Безусловно, такой невероятный футбол голкипера не остался без внимания. После игры Де Хеа хвалили все: от язвительного Гари Линекера, который сравнил вратаря с Человеком-Пауком до самих футболистов «Тоттенхэма», признавших, что испанец был просто непробиваем. А в Сети игра Де Хеа открыла просторы для остроумия, например, проиллюстрировали слова Линекера.

Некоторые считают, что Де Хеа мог бы поучаствовать в спасении Титаника, например, или предотвратить один из самых трагичных моментов в мультфильме «Король лев».


А, может, спасти от вымирания динозавров? Де Хеа и с этим бы справился.

Ну и куда же без классического Гэндальфа из «Властелина колец». «Ты не пройдешь!» - вот это вот все.

Начался также поиск объяснения такой игре Давида. Кто-то стал догадываться о том, какой персонаж скрывается за его маской. Заподозрили в читерстве.



Журналисты тоже не ушли от киношных сравнений. Издание Daily Mirror сравнило вратаря с Киану Ривзом.


Очень короткий обзор на второй тайм матча опубликовало издание BleacherReport.

Нашлись пользователи, которые отметили беззащитность Де Хеа перед атакующей мощью «Тоттенхэма». Действительно, оборона могла бы больше помогать испанцу, особенно во втором тайме.

Впрочем, даже если вы вскроете оборону МЮ, это вам не гарантирует доступа к воротам.

Предлагают даже завести персонального Де Хеа на компьютере. Понятно, для чего: чтобы вовремя сохранять документы.


Во времена Жозе Моуриньо у ворот модно было рисовать автобусы в карикатурах. Игра Де Хеа задала новые тренды. И это сооружение кажется надежнее транспортного средства.

Либо так:

А посмотрите на этот взгляд Хуана Маты после матча. Кажется, так выглядит взрослый человек, который понял в зрелом возрасте, что Дед Мороз существует. Точнее, увидел даже его. Но не был в шоу «вДудь», поэтому не подготовился к вопросу о том, что скажет Дедушке Морозу, когда окажется перед ним. Остается просто смотреть глазами, полными удивления и обожания.

Политическим шуткам тоже нашлось место. Люди предполагают, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй могла бы у Де Хеа поинтересоваться, как спасти сделку по Brexit.

Или вот появилось предложение спасти экономику Нигерии. Почему бы не попытаться, если все другие способы, конечно, исчерпаны.

Предлагается даже проводить специальную церемонию перед матчами и тренировками «Манчестер Юнайтед».

Ну и куда же в Интернете без котиков! Ими можно проиллюстрировать что угодно.

Интересно, что сам Оле-Гуннар Сульшер, отдавая дань уважения и благодаря Де Хеа, не избежал иронических ноток:

Это фантастика. Конечно, когда ты делаешь 11 сэйвов, это высочайший уровень. Но реально топовыми были два сэйва, остальные – то, чего ждешь от вратаря уровня Давида. Он мог почаще ловить мяч, а не отбивать. Мы тоже могли забить еще. Но у нас хорошая защита, а Де Хеа был просто невероятен. Я играл с великолепными вратарями, это традиция «Манчестер Юнайтед». Давид продолжает расти и заслужил награду лучшему игроку.

Де Хеа сделал этот матч и сделал настроение многим. Одной игрой он вернул себя в число лучших вратарей мира, если для кого-то вообще выпадал из этого списка за прошлый год.

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Все комментарии
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   457 / 709
вчера в 16:48
красавчик
DXTK
DXTK
   164 / 709
вчера в 13:25
лучше бы Кубок англии привели бы в порядок, а то все удаляете мои соббщения
DXTK
DXTK
   164 / 709
вчера в 13:18
че правда глаза колит. автобус и есть автобус. Повезло, что все мячи игроков Шпор летели прямо во вратаря.......

на траффорде в августе человек паук, наелся вдоволь мух, МЮ 0-3 Тоттенхэм. А ту че всего один, и то на контр атаке..пффф..... нашли чем гордиться.....чудотворными сейвами и отскоком.

PS Добавил бы видео с 0-3, но его постоянно удаляют..... БУМ БУМ БУМ!!! у кого-то там....
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   103 / 709
вчера в 12:21
Да ладно вы хоть матч смотрели?все удары игроков кур в дегеа попадали
neverwin
neverwin
   65 / 709
вчера в 11:40
Красава, тащит на номер один мира, и вообще лучшие киперы играют в АПЛ.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   202 / 709
вчера в 10:48
Игра огонь!
Roger Young
Roger Young
   226 / 709
вчера в 10:28
Классная игра, но кстати и Льорис тоже был на высоте
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
   227 / 709
вчера в 10:19
Де хеа сделал этот матч сумасшедшим.
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