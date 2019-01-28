Жардим спешит на помощь

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Кубок Матч Премьер
  • Англия. Кубок
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Кубок Азии
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:5 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 38’ Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 0:0 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 24’  Алавес 0:0  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм  Эмполи 0:1  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 10’ Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 20’ Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 63’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 22’ Логотип футбольный клуб ВеронаВерона 0:0 Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 0:0 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Иран 0:3  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 3:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 0:3 Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:1 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:2 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 1:0 Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:0 Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:2 Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 63’ Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 0:1 Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 67’ Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2:0 Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3:2 Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 0:2 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 2:0 Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БезьеБезье 0:1 Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 0:0 Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
22:45 39’ Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:0 Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
ГлавнаяБлогиТренерская доля

Жардим спешит на помощь

сегодня, 22:28

Операция по спасению «Монако» от собственного безумия продолжается. «Соккер.ру» - об очередном шаге на этом пути.

«Слишком часто беда стучится в двери,

Но не трудно в Спасателей поверить.

Лишь стоит только их позвать -

Друзей не надо долго ждать…»

И не говорите, что у вас в голове не засела эта удивительно приставучая и приятная мелодия из шедевра «Дисней» «Чип и Дейл». Только у «Монако» в роли друга и спасателя оказался Леонарду Жардим. Португальский специалист, когда уходил из клуба осенью прошлого года, обещал непременно вернуться.

Но вряд ли даже сам он предполагал, что возвращение случится так скоро и произойдет в таких обстоятельствах, когда «Монако» из просто команды, переживающей кризисный отрезок, превратится в клуб-катастрофу, который терпит бедствие в пучине безжалостной Лиги 1. Впрочем, ему это даже нравится, если верить словам о причинах возвращения:

Я возвращаюсь по трем причинам. Во-первых, я не говорю «нет» людям, которые мне помогли. Мне оказали большое доверие, пригласив несколько лет назад. И я возвращаюсь, чтобы помочь клубу. Во-вторых, моей семье комфортно в Монако, мы тут ко всему привыкли. В-третьих, это чисто спортивный вызов. Я считаю, что мы можем справиться с ситуацией, сохранить клуб в Лиге 1 и улучшить позицию. Я верю в команду и в людей, которые тут работают.

Мы должны выйти из зоны вылета и спасти клуб. Также у нас впереди полуфинал Кубка лиги с «Генгамом». Это очень важный матч. Мы можем через этот турнир попасть в еврокубки и взять трофей. Но у нас есть война в чемпионате. Нельзя выпускать это из головы.

Действительно, может образоваться удивительная супергеройская история. Ведь Жардим, будто в ожидании предложения вернуться, отверг вариант с «Лестером», отказался от другого английского клуба, не поехал работать в Китай, куда активно звали. А в «Монако» пришел на ту же зарплату в 4 миллиона в год, которая у него была и до увольнения.

Получается, отвергнутый протагонист не просто прощает тех, кто его отверг, но и благородно возвращается, чтобы спасти. Да не только спасает, но и завершает сезон с трофеем и путевкой в Лигу Европы. Если такой сценарий реализуется, Жардима, которого и без того фанаты не перестали любить, начнут боготворить. А препятствий особых нет. Разве что нехватка времени.

Из Кубка лиги ПСЖ благополучно вылетел, открыв дорогу другим страждущим. Уже завтра в одном из полуфиналов турнира встретятся «Монако» и «Генгам», который выбил парижан из того самого Кубка лиги, но при этом занимает последнее место в Лиге 1. Кстати, этот друг парадоксов и монегасков в чемпионате обыгрывал. Так что есть повод отомстить.

В другом полуфинале сойдутся «Бордо» и «Страсбур». Рабочие такие кандидаты на победу в кубковом турнире, которая будет знаковой, поскольку хоть как-то прервет гегемонию ПСЖ во всех сферах французского футбола. Но хватит ли Жардиму нескольких дней, чтобы поменять ситуацию и дать бой «Генгаму» достойно? Взялся за дело португалец очень рьяно.

Для начала «Монако» расстался со спортивным директором Майклом Эменало. В принципе, положение дел в клубе сейчас таково, что помимо тренера стоило бы как раз сменить кого-то из административного персонала. Они тоже причастны к этому тотальному кризису. К тому же с экс-менеджером «Челси», который пришел в «Монако» в 2017 году, не ладил сам Жардим, вероятно, как раз из-за людоедской трансферной политики, которая довела монегасков до первой волны нынешнего кризиса. Кстати, об этом упомянул вице-президент «Монако» Вадим Васильев, рассказывая о возвращении Жардима:

Мы вынуждены признать, что мы продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна и, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене. Это не позволило правильно сформировать новую команду. Решение об увольнении тренера Леонарду Жардима было также принято преждевременно.

Мы пригласили Леонарду Жардима вернуться в ФК «Монако», его работа в котором позволила добиться превосходных результатов в 4-х сезонах. Леонарду подписал контракт на два с половиной года.

Ошибки летнего трансферного окна были учтены, и этой зимой мы более тщательно подошли к формированию состава. Мы много и напряженно работали над усилением, и, как вы знаете, команда уже пополнилась сильными игроками. Зимнее трансферное окно ещё не закончилось – не исключены и новые подписания контрактов. Мы надеемся, что еще не поздно исправить ситуацию и верим в то, что наши игроки мобилизуются, и вместе с тренером Леонарду Жардимом клуб сможет преодолеть этот кризис.

Теми самыми зимними усилениями стали Сеск Фабрегас, Налдо, Балло-Туре, Ванкер (оцените уровень отчаяния), которые пришли при Анри. Но Жардим сразу решил внести коррективы. Быстро удалось договориться по португальским каналам с полузащитником «Атлетико» Желсоном Мартиншем, который взят в аренду, также ведутся переговоры с Тиаго Мендешем из «Лилля» и даже с Чичарито.

Жардиму позволили убрать Эменало с позиции препятствия и быстро провести свою реновацию. Тут важно, чтобы хватило времени. Обращает на себя внимание попытка реконструировать полузащиту. Но вряд ли это можно считать угрозой для Головина, в котором у Жардима не было причин разочаровываться, пусть не было причин и восторгаться особо. Скорее в целом уровень игры средней линии был крайне низок.

Столпом и лидером с начала сезона там рассматривался Юри Тилеманс, но он откровенно подвел, отступив на вторые роли в команде, где на первые больше никто не способен выходить. Тот же Фалькао не может даже в силу своей позиции выполнять на поле все роли. А Рони Лопеш пропустил половину сезона из-за травмы. Тилеманс не оправдал ожиданий, поэтому от него Жардим хочет избавиться.

Это, кстати, говорит еще о том, что не все так однозначно в провале Анри. Да, к Тьерри очень много претензий, он не готов сейчас работать самостоятельно, особенно с кризисным клубом, он быстро испортил отношения с рядом игроков, но и футболисты могли бы больше помогать своему тренеру, а не устраивать саботаж. Даже тот же новичок Налдо, на которого Анри возлагал огромные надежды, додумался получить две красные карточки в трех первых матчах за команду. Это ли не саботаж и безответственность? И при чем тут тренер в целом? Так что доля правды в словах Вильяма Ванкера есть:

У нас еще есть шанс исправить ситуацию. Мы будем бороться до последнего. Увольнение Анри? В сложившейся ситуации виновата вся команда. Но мы можем все изменить. Нужно выходить на поле и бороться.

Действительно, виновата вся команда. Но Жардим, судя по решительным шагам и решительному настрою, знает, куда жать, какие рычаги переключать, чтобы эта машина завелась и поехала в гору. Будет любопытно понаблюдать за этой необычной операцией.

Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиКапелло может стать новый главным тренером сборной Китая
Сегодня, 21:36 Комментарии2
«Манчестер Юнайтед» не спешит продлевать контракт с Сульшером
Вчера, 11:57 Комментарии9
Худшие тренеры в истории футбола
26 январяВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии32
СлухиВенгер может стать спортивным директором ПСЖ
24 января Комментарии1
Бенитес покинет «Ньюкасл», если клуб не усилится зимой
22 января Комментарии5
СлухиСимеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года
21 января Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   62 / 795
сегодня в 23:23
Жердим Чип, или Дэйл?!
valt134
valt134
   230 / 795
сегодня в 23:02
Команда на грани вылета,а Жардим мечтает выиграть Кубок Франции и через него взять Лигу Европы. Как говорится:»Кто о чем,а вшивый про баню».
Ungoliant
Ungoliant
сегодня в 22:48
Не поможет уже, поздно очень поздно. В Монако каждый играет сам за себя, командной игры вообще не видно!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100