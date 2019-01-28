Жардим спешит на помощь

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Операция по спасению «Монако» от собственного безумия продолжается. «Соккер.ру» - об очередном шаге на этом пути.

«Слишком часто беда стучится в двери,

Но не трудно в Спасателей поверить.

Лишь стоит только их позвать -

Друзей не надо долго ждать…»

И не говорите, что у вас в голове не засела эта удивительно приставучая и приятная мелодия из шедевра «Дисней» «Чип и Дейл». Только у «Монако» в роли друга и спасателя оказался Леонарду Жардим. Португальский специалист, когда уходил из клуба осенью прошлого года, обещал непременно вернуться.

Но вряд ли даже сам он предполагал, что возвращение случится так скоро и произойдет в таких обстоятельствах, когда «Монако» из просто команды, переживающей кризисный отрезок, превратится в клуб-катастрофу, который терпит бедствие в пучине безжалостной Лиги 1. Впрочем, ему это даже нравится, если верить словам о причинах возвращения:

Я возвращаюсь по трем причинам. Во-первых, я не говорю «нет» людям, которые мне помогли. Мне оказали большое доверие, пригласив несколько лет назад. И я возвращаюсь, чтобы помочь клубу. Во-вторых, моей семье комфортно в Монако, мы тут ко всему привыкли. В-третьих, это чисто спортивный вызов. Я считаю, что мы можем справиться с ситуацией, сохранить клуб в Лиге 1 и улучшить позицию. Я верю в команду и в людей, которые тут работают. Мы должны выйти из зоны вылета и спасти клуб. Также у нас впереди полуфинал Кубка лиги с «Генгамом». Это очень важный матч. Мы можем через этот турнир попасть в еврокубки и взять трофей. Но у нас есть война в чемпионате. Нельзя выпускать это из головы.

Действительно, может образоваться удивительная супергеройская история. Ведь Жардим, будто в ожидании предложения вернуться, отверг вариант с «Лестером», отказался от другого английского клуба, не поехал работать в Китай, куда активно звали. А в «Монако» пришел на ту же зарплату в 4 миллиона в год, которая у него была и до увольнения.

Получается, отвергнутый протагонист не просто прощает тех, кто его отверг, но и благородно возвращается, чтобы спасти. Да не только спасает, но и завершает сезон с трофеем и путевкой в Лигу Европы. Если такой сценарий реализуется, Жардима, которого и без того фанаты не перестали любить, начнут боготворить. А препятствий особых нет. Разве что нехватка времени.

Из Кубка лиги ПСЖ благополучно вылетел, открыв дорогу другим страждущим. Уже завтра в одном из полуфиналов турнира встретятся «Монако» и «Генгам», который выбил парижан из того самого Кубка лиги, но при этом занимает последнее место в Лиге 1. Кстати, этот друг парадоксов и монегасков в чемпионате обыгрывал. Так что есть повод отомстить.

В другом полуфинале сойдутся «Бордо» и «Страсбур». Рабочие такие кандидаты на победу в кубковом турнире, которая будет знаковой, поскольку хоть как-то прервет гегемонию ПСЖ во всех сферах французского футбола. Но хватит ли Жардиму нескольких дней, чтобы поменять ситуацию и дать бой «Генгаму» достойно? Взялся за дело португалец очень рьяно.

Для начала «Монако» расстался со спортивным директором Майклом Эменало. В принципе, положение дел в клубе сейчас таково, что помимо тренера стоило бы как раз сменить кого-то из административного персонала. Они тоже причастны к этому тотальному кризису. К тому же с экс-менеджером «Челси», который пришел в «Монако» в 2017 году, не ладил сам Жардим, вероятно, как раз из-за людоедской трансферной политики, которая довела монегасков до первой волны нынешнего кризиса. Кстати, об этом упомянул вице-президент «Монако» Вадим Васильев, рассказывая о возвращении Жардима:

Мы вынуждены признать, что мы продали слишком много сильных игроков во время летнего трансферного окна и, несмотря на инвестирование значительных средств, были допущены ошибки при их замене. Это не позволило правильно сформировать новую команду. Решение об увольнении тренера Леонарду Жардима было также принято преждевременно. Мы пригласили Леонарду Жардима вернуться в ФК «Монако», его работа в котором позволила добиться превосходных результатов в 4-х сезонах. Леонарду подписал контракт на два с половиной года. Ошибки летнего трансферного окна были учтены, и этой зимой мы более тщательно подошли к формированию состава. Мы много и напряженно работали над усилением, и, как вы знаете, команда уже пополнилась сильными игроками. Зимнее трансферное окно ещё не закончилось – не исключены и новые подписания контрактов. Мы надеемся, что еще не поздно исправить ситуацию и верим в то, что наши игроки мобилизуются, и вместе с тренером Леонарду Жардимом клуб сможет преодолеть этот кризис.

Теми самыми зимними усилениями стали Сеск Фабрегас, Налдо, Балло-Туре, Ванкер (оцените уровень отчаяния), которые пришли при Анри. Но Жардим сразу решил внести коррективы. Быстро удалось договориться по португальским каналам с полузащитником «Атлетико» Желсоном Мартиншем, который взят в аренду, также ведутся переговоры с Тиаго Мендешем из «Лилля» и даже с Чичарито.

Жардиму позволили убрать Эменало с позиции препятствия и быстро провести свою реновацию. Тут важно, чтобы хватило времени. Обращает на себя внимание попытка реконструировать полузащиту. Но вряд ли это можно считать угрозой для Головина, в котором у Жардима не было причин разочаровываться, пусть не было причин и восторгаться особо. Скорее в целом уровень игры средней линии был крайне низок.

Столпом и лидером с начала сезона там рассматривался Юри Тилеманс, но он откровенно подвел, отступив на вторые роли в команде, где на первые больше никто не способен выходить. Тот же Фалькао не может даже в силу своей позиции выполнять на поле все роли. А Рони Лопеш пропустил половину сезона из-за травмы. Тилеманс не оправдал ожиданий, поэтому от него Жардим хочет избавиться.

Это, кстати, говорит еще о том, что не все так однозначно в провале Анри. Да, к Тьерри очень много претензий, он не готов сейчас работать самостоятельно, особенно с кризисным клубом, он быстро испортил отношения с рядом игроков, но и футболисты могли бы больше помогать своему тренеру, а не устраивать саботаж. Даже тот же новичок Налдо, на которого Анри возлагал огромные надежды, додумался получить две красные карточки в трех первых матчах за команду. Это ли не саботаж и безответственность? И при чем тут тренер в целом? Так что доля правды в словах Вильяма Ванкера есть:

У нас еще есть шанс исправить ситуацию. Мы будем бороться до последнего. Увольнение Анри? В сложившейся ситуации виновата вся команда. Но мы можем все изменить. Нужно выходить на поле и бороться.

Действительно, виновата вся команда. Но Жардим, судя по решительным шагам и решительному настрою, знает, куда жать, какие рычаги переключать, чтобы эта машина завелась и поехала в гору. Будет любопытно понаблюдать за этой необычной операцией.