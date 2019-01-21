Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

Диего Симеоне в начале февраля продлит контракт с «Атлетико». Сообщается, что переговоры между руководством клуба и тренером уже завершены. Обновленное соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Сообщается, что документ будет подписан после того, как в состав «матрасников» перейдет нападающий «Челси» Альваро Мората.
Потому что как показывает практика. За большим рублем погонишься и кроме как Монаки всякие никого больше не обыграешь.
Потому что как показывает практика. За большим рублем погонишься и кроме как Монаки всякие никого больше не обыграешь.