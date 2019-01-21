Симеоне продлит контракт с «Атлетико» до 2021 года

21 января 2019, 20:12

Диего Симеоне в начале февраля продлит контракт с «Атлетико». Сообщается, что переговоры между руководством клуба и тренером уже завершены. Обновленное соглашение будет рассчитано до 2021 года.

Сообщается, что документ будет подписан после того, как в состав «матрасников» перейдет нападающий «Челси» Альваро Мората.