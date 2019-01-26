Худшие тренеры в истории футбола

сегодня, 21:41

Людям с улицы и дворовых лиг простительно терпеть неудачи на бровке. А «Соккер.ру» выделяет тех, кто зря рискнул репутацией и именем.

Слабых тренеров полно, но в поисках худших нужно обозначить критерии. Идеально подходят люди с идеальными условиями – работой с великими наставниками, опытом игры, деньгами и связями для стажировок и лицензий.

То есть звезды футбола. Прежде чем стать тренером, бывшему игроку мирового уровня надо дважды подумать. Потом взять паузу, еще раз подумать, и лишь затем рисковать великим наследием. Ведь легенды порой плюют против ветра, связываясь с тренерской работой.

Но когда футболист уровня первой тройки «Золотого мяча» или легенда большой лиги идет в тренеры, то должен понимать, что его провал не будет считаться забавным приключением. Именно великие игроки, что влезли в тренерское ремесло, переоценив силы – худшие тренеры в истории.

От Чарльтона до Марадоны

Фергюсон был результативным нападающим, но не мог стать чемпионом мира, как сэр Бобби Чарльтон. Зато реализовал себя как тренер, тогда как еще одна легенда МЮ провалился. Его брат Джеки больше подходил для такой работы, а сэр Бобби побыл играющим тренером «Престон Норд Энда» и подумал, что через пару лет справится с «Уиганом». Конечно же, не получилось.

Но Чальтону хватило ума сразу уйти, а дон Диего до сих пор дурачится. Существуют опасения, что Марадона перешел на алкоголь, убивая и без того израненный изнутри организм. А параллельно убил несколько команд. Диего до 2008 года тратил заработанные деньги, и тренером был лишь для веселья дважды в девяностых. А потом его пропихнули в наставники Аргентины. Влет Боливии 1:6, конфликт с Рикельме и поражение 0:4 от Германии – короткий итог «работы».

Ни в ОАЭ , ни в Мексике лучше не будет. Как не было в качестве менеджера белорусского клуба «Динамо» из Бреста. Но Диего нужны деньги, чтобы прогуливать их с молодыми девицами. Как и Маттеусу с его гаремом бывших жен и алиментами. Лотар позорился в «Рапиде», «Партизане», сборной Венгрии, в Бразилии, еще раз в Австрии и в Израиле. А потом в сборной Болгарии. Обладатель «Золотого мяча», чемпион мира и Европы – бездарный тренер.

И достаточно наглый, чтобы брать деньги по всему миру за свою «работу». Еще один обладатель «Золотого мяча» - Гуллит, показал тренерскую несостоятельность в России. В Грозный пригласили наставника, который не поставил «Челси» и «Ньюкаслу» «сексуальный футбол», хотя и выиграл кубок Англии в 1997 году, будучи играющим наставником. После работы с «Тереком» много лет не трудился наставником, а потом всплыл в штабе сборной Голландии.

Христо Стоичков из той же оперы, что Гуллит. Болгарин тренировал родную сборную, «Сельту», затем оказался в ЮАР – снова без особых успехов. После возвращения в Болгарию пробовал испортить жизнь двум клубам, в том числе родному ЦСКА из Софии. С радостью бы нашел себе работу в России, но глупцов не нашлось. На его фоне Кевин Киган – тренер-гений, пускай у двукратного обладателя «Золотого мяча», кроме успехов в девяностых, были и провалы.

Впрочем, Киган, Блохин, Платини или Каннаваро среди средних наставников с «Золотыми мячами». Мишель как-то тренером года в мире стал, и только после этого понял, как сложно наставнику удержаться на вершине. Также неважный наставник получился из Ван Бастена – великий форвард работал с Нидерландами, «Аяксом», «Херенвеном» и АЗ , а теперь развлекается тем, что предлагает футбольные реформы, вроде отмены офсайда. Притворился юродивым, чтобы перекрыть воспоминания о бледной тренерской карьере? Хитро, Марко, очень хитро!

Легенды АПЛ – бездарные наставники

Интересно посмотреть, как тренерскую карьеру начнет Пол Скоулз. «Рыжик» только раз критиковал других наставников и настолько скучно учит жизни всех вокруг, что ему лучше не идти в профессию, где ты под микроскопом. Рой Кин сходил – до сих пор получает места в рейтингах худших наставников в истории, ведь в «Сандерленде» и «Ипсвиче» заметных успехов не добился.

В Англии обожают называть одним из худших наставников в истории пятикратного чемпиона Англии Сунесса, но у тренера есть восемь титулов с «Рейнджерс», потом Кубок Англии с «Ливерпулем», затем кубковые успехи в «Галатасарае» и «Блэкберне». Среди футболистов, которые выигрывали Кубок чемпионов, есть наставники более низкого уровня. Трудно пока сказать, в какой категории умница Зеедорф. Начал новую карьеру скверно, пробует реабилитироваться в сборной Камеруна.

Гарри Невилла не позовут даже Папуа-Нову Гвинею тренировать, ведь его приключения в «Валенсии» обросли легендами – побеждал только слабых, в основном за пределами Примеры, а в чемпионате Испании англичанина отчихвостили все, кому было не лень. Также отдельного упоминания заслуживает другая звезда английского футбола – Адамс. Тони провалился в «Гранаде».

Так что если Дэвид Бекхэм когда-то захочет стать тренером, то надеемся, что его сыновья хорошо знают историю футбола и отговорят папку. Когда ты весь из себя крутой, вроде Паоло Ди Канио, или модный, как муж Виктории Бекхэм, то это не значит, что подходишь для тренерской работы. Это отдельная футбольная специальность, нужно тактическое и стратегическое мышление, знания по психологии и педагогике.

Из воспитанников Фергюсона и Венгера обязательно будут нормальные тренеры. Виейра с «Ниццей» на восьмой строчке в Лиге 1, Сульшер сами знаете, как в МЮ стартовал. Но многие легенды АПЛ и английского футбола оказались ужасными наставниками. Что Пол Инс был никаким, что Алан Ширер, от которого буквально веет высокомерием, не справились с трудной работой в «Ньюкасле». А у сильного футболиста часто в голове сидит мысль: «Как они не могут сыграть правильно?»

На этом и Манчини горел – часто проскакивает у Роберто такая претензия вместо анализа эпизодов. И Чиро Феррара оказался далеко не как Антонио Конте, хотя это уже и не звезда АПЛ . Но в списке неудачников Ширер, Анри и Лес Фердинанд – из десятки лучших снайперов английской лиги. Под вопросом Гиггз – лучший ассистент и один из главных гвардейцев АПЛ . Так что Каррагер и Рио Фердинанд правильно делают, что не рискуют. А вот Лэмпард и Джеррард смелые – пожелаем им удачи!

Среди худших есть абсолютный чемпион

Если отталкиваться от футбольного величия, то самый бездарный наставник среди игроков-легенд имеется, и вы все его знаете. Это Диего Армандо Марадона. А самым великим тренером, опять среди легенд-игроков, оказался Йохан Кройф. Голландец принял своевременное решение завершить карьеру наставника в 1996 году после 15 тренерских трофеев с «Аяксом» и «Барселоной».

Так что Анри просто совершил популярную ошибку. Хотел, как Зина или Беккенбауэр, а получилось, как хуже, чем у Невилла. Или же исправится в будущем, сделает правильные выводы? «Монако» был чемпионом Франции, играл в полуфинале ЛЧ и прошлый сезон с Жардимом завершил на второй строчке, то есть Головин переходил в большой клуб. Но Тьерри полностью провалился на высоком уровне.

Заметно, что многих легенд футбола в тренерском деле подводит отсутствие педагогических талантов. Смотрят на поле глазами игроков, не мыслят как наставники, не поддерживают игроков, критикуют их жестко, ведут себя, как хулиганы в школьном классе. В результате команды их отторгают, а болельщики запоминают провалы.

А поскольку все названные варились в футболе высоких достижений – прошли невероятную школу, недоступную тренерам из низов, то по праву могут именоваться худшими в истории. Их учили легенды, было полно времени, чтобы разобраться не только в задачах своих амплуа, а дошло до дела – Анри проиграл 11 игр из 20, «Монако» пропустил 26 мячей, а Тьерри выиграл всего 4 раза.

Вот и шутим шутки о прекрасном форварде «Арсенала» и легенде сборной Франции. И очень интересно, что выберут Месси с Роналду. Станут тренерами, или хватит чужого неудачного опыта, чтобы не рисковать репутацией безупречных голевых машин? Лионель может отказаться – жена запретит, характер другой, работу Марадоны оценил лично. А вот эго Криштиану, у которого под боком схватил кучу наград легендарный игрок Зидан, приведет португальца на бровку.