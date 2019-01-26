Худшие тренеры в истории футбола

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 0:1 Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2:1 Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:0 Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 4:1 Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл 0:2 Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2:2 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1:1 Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 5:0 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 1:1 Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
20:30 67’ Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 1:1 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Севилья 5:0  Леванте - - -
18:15 Матч завершен  Атлетико М 2:0  Хетафе - - -
20:30 72’  Леганес 2:2  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Валенсия -:-  Вильярреал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Сассуоло 3:0  Кальяри - - -
20:00 Матч завершен  Сампдория 4:0  Удинезе - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Наполи - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вольфсбург 0:3  Байер - - -
17:30 Матч завершен  Майнц 2:1  Нюрнберг - - -
17:30 Матч завершен  Фрайбург 2:4  Хоффенхайм - - -
17:30 Матч завершен  Боруссия М 2:0  Аугсбург - - -
17:30 Матч завершен  Боруссия Д 5:1  Ганновер-96 - - -
20:30 67’  Вердер 2:1  Айнтрахт Ф - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Бордо - - -
22:00 сегодня  Ницца -:-  Ним - - -
22:00 сегодня  Генгам -:-  Реймс - - -
22:00 сегодня  Дижон -:-  Монако - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити - - -
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 0:0 Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 1:1 Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 0:1 Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 0:2 Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 0:1 Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун 3:0 Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 1:0 Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра 2:1 Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 3:2 Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
20:30 64’ Логотип футбольный клуб БериБери 2:3 Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 0:0 Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 0:1 Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 0:2 Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1:1 Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 2:1 Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1:0 Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн - - -
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 3:0 Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2:1 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 0:2 Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 1:2 Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 3:1 Логотип футбольный клуб УиганУиган - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:2 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман - - -
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлендМидленд -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2:2 Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра 2:3 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2:0 Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 0:0 Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 0:1 Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2:3 Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 1:0 Логотип футбольный клуб МеппенМеппен - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:4 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1:0 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос 0:0 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти - - -
20:30 68’ Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 0:1 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 3:2 Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 3:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
21:30 23’ Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 0:0 Логотип футбольный клуб АшдодАшдод - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 0:1 Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 3:2 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1:1 Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 0:3 Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2:0 Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 3:1 Логотип футбольный клуб КарпиКарпи - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 1:2 Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя 1:0 Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу 0:1 Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 2:1 Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н 5:0 Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси 1:1 Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1:0 Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 2:0 Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПафосПафос 1:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 2:1 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад -:- Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб НьиредьхазаНьиредьхаза - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Оптик (Ратенов)Оптик - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Бежанийя (Белград)Бежанийя - - -
03:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 3:1 Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС 0:1 Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 3:2 Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:1 Логотип футбольный клуб Татран ПрешовТатран Прешов - - -
14:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХИК (Хельсинки)ХИК 3:1 Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Висмут ГераВисмут Гера -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хэкен (Гетеборг)Хэкен 0:2 Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо 0:1 Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс 3:1 Логотип футбольный клуб Форвард (Эребру)Форвард - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз 4:2 Логотип футбольный клуб ВильВиль - - -
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК 5:0 Логотип футбольный клуб Сирианска (Сёдертелье)Сирианска - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК 2:0 Логотип футбольный клуб Далкурд (Бурленге)Далкурд - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг 1:1 Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗалаэгерсегЗалаэгерсег 2:1 Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 2:0 Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг 3:1 Логотип футбольный клуб Вейче ФленсбургВейче Фленсбург - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:1 Логотип футбольный клуб РидРид - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БазельБазель 2:2 Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1:2 Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен 4:2 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 3:1 Логотип футбольный клуб ЧиассоЧиассо - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия 0:2 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
17:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК 1:1 Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль - - -
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Худшие тренеры в истории футбола

сегодня, 21:41

Людям с улицы и дворовых лиг простительно терпеть неудачи на бровке. А «Соккер.ру» выделяет тех, кто зря рискнул репутацией и именем.

Слабых тренеров полно, но в поисках худших нужно обозначить критерии. Идеально подходят люди с идеальными условиями – работой с великими наставниками, опытом игры, деньгами и связями для стажировок и лицензий.

То есть звезды футбола. Прежде чем стать тренером, бывшему игроку мирового уровня надо дважды подумать. Потом взять паузу, еще раз подумать, и лишь затем рисковать великим наследием. Ведь легенды порой плюют против ветра, связываясь с тренерской работой. 

Но когда футболист уровня первой тройки «Золотого мяча» или легенда большой лиги идет в тренеры, то должен понимать, что его провал не будет считаться забавным приключением. Именно великие игроки, что влезли в тренерское ремесло, переоценив силы – худшие тренеры в истории. 

От Чарльтона до Марадоны

Фергюсон был результативным нападающим, но не мог стать чемпионом мира, как сэр Бобби Чарльтон. Зато реализовал себя как тренер, тогда как еще одна легенда МЮ провалился. Его брат Джеки больше подходил для такой работы, а сэр Бобби побыл играющим тренером «Престон Норд Энда» и подумал, что через пару лет справится с «Уиганом». Конечно же, не получилось. 

Но Чальтону хватило ума сразу уйти, а дон Диего до сих пор дурачится. Существуют опасения, что Марадона перешел на алкоголь, убивая и без того израненный изнутри организм. А параллельно убил несколько команд. Диего до 2008 года тратил заработанные деньги, и тренером был лишь для веселья дважды в девяностых. А потом его пропихнули в наставники Аргентины. Влет Боливии 1:6, конфликт с Рикельме и поражение 0:4 от Германии – короткий итог «работы». 

Ни в ОАЭ, ни в Мексике лучше не будет. Как не было в качестве менеджера белорусского клуба «Динамо» из Бреста. Но Диего нужны деньги, чтобы прогуливать их с молодыми девицами. Как и Маттеусу с его гаремом бывших жен и алиментами. Лотар позорился в «Рапиде», «Партизане», сборной Венгрии, в Бразилии, еще раз в Австрии и в Израиле. А потом в сборной Болгарии. Обладатель «Золотого мяча», чемпион мира и Европы – бездарный тренер. 

И достаточно наглый, чтобы брать деньги по всему миру за свою «работу». Еще один обладатель «Золотого мяча» - Гуллит, показал тренерскую несостоятельность в России. В Грозный пригласили наставника, который не поставил «Челси» и «Ньюкаслу» «сексуальный футбол», хотя и выиграл кубок Англии в 1997 году, будучи играющим наставником. После работы с «Тереком» много лет не трудился наставником, а потом всплыл в штабе сборной Голландии. 

Христо Стоичков из той же оперы, что Гуллит. Болгарин тренировал родную сборную, «Сельту», затем оказался в ЮАР – снова без особых успехов. После возвращения в Болгарию пробовал испортить жизнь двум клубам, в том числе родному ЦСКА из Софии. С радостью бы нашел себе работу в России, но глупцов не нашлось. На его фоне Кевин Киган – тренер-гений, пускай у двукратного обладателя «Золотого мяча», кроме успехов в девяностых, были и провалы. 

Впрочем, Киган, Блохин, Платини или Каннаваро среди средних наставников с «Золотыми мячами». Мишель как-то тренером года в мире стал, и только после этого понял, как сложно наставнику удержаться на вершине. Также неважный наставник получился из Ван Бастена – великий форвард работал с Нидерландами, «Аяксом», «Херенвеном» и АЗ, а теперь развлекается тем, что предлагает футбольные реформы, вроде отмены офсайда. Притворился юродивым, чтобы перекрыть воспоминания о бледной тренерской карьере? Хитро, Марко, очень хитро! 

Легенды АПЛ – бездарные наставники

Интересно посмотреть, как тренерскую карьеру начнет Пол Скоулз. «Рыжик» только раз критиковал других наставников и настолько скучно учит жизни всех вокруг, что ему лучше не идти в профессию, где ты под микроскопом. Рой Кин сходил – до сих пор получает места в рейтингах худших наставников в истории, ведь в «Сандерленде» и «Ипсвиче» заметных успехов не добился. 

В Англии обожают называть одним из худших наставников в истории пятикратного чемпиона Англии Сунесса, но у тренера есть восемь титулов с «Рейнджерс», потом Кубок Англии с «Ливерпулем», затем кубковые успехи в «Галатасарае» и «Блэкберне». Среди футболистов, которые выигрывали Кубок чемпионов, есть наставники более низкого уровня. Трудно пока сказать, в какой категории умница Зеедорф. Начал новую карьеру скверно, пробует реабилитироваться в сборной Камеруна.

Гарри Невилла не позовут даже Папуа-Нову Гвинею тренировать, ведь его приключения в «Валенсии» обросли легендами – побеждал только слабых, в основном за пределами Примеры, а в чемпионате Испании англичанина отчихвостили все, кому было не лень. Также отдельного упоминания заслуживает другая звезда английского футбола – Адамс. Тони провалился в «Гранаде». 

Так что если Дэвид Бекхэм когда-то захочет стать тренером, то надеемся, что его сыновья хорошо знают историю футбола и отговорят папку. Когда ты весь из себя крутой, вроде Паоло Ди Канио, или модный, как муж Виктории Бекхэм, то это не значит, что подходишь для тренерской работы. Это отдельная футбольная специальность, нужно  тактическое и стратегическое мышление, знания по психологии и педагогике. 

Из воспитанников Фергюсона и Венгера обязательно будут нормальные тренеры. Виейра с «Ниццей» на восьмой строчке в Лиге 1, Сульшер сами знаете, как в МЮ стартовал. Но многие легенды АПЛ и английского футбола оказались ужасными наставниками. Что Пол Инс был никаким, что Алан Ширер, от которого буквально веет высокомерием, не справились с трудной работой в «Ньюкасле». А у сильного футболиста часто в голове сидит мысль: «Как они не могут сыграть правильно?» 

На этом и Манчини горел – часто проскакивает у Роберто такая претензия вместо анализа эпизодов. И Чиро Феррара оказался далеко не как Антонио Конте, хотя это уже и не звезда АПЛ. Но в списке неудачников Ширер, Анри и Лес Фердинанд – из десятки лучших снайперов английской лиги. Под вопросом Гиггз – лучший ассистент и один из главных гвардейцев АПЛ. Так что Каррагер и Рио Фердинанд правильно делают, что не рискуют. А вот Лэмпард и Джеррард смелые – пожелаем им удачи! 

Среди худших есть абсолютный чемпион

Если отталкиваться от футбольного величия, то самый бездарный наставник среди игроков-легенд имеется, и вы все его знаете. Это Диего Армандо Марадона. А самым великим тренером, опять среди легенд-игроков, оказался Йохан Кройф. Голландец принял своевременное решение завершить карьеру наставника в 1996 году после 15 тренерских трофеев с «Аяксом» и «Барселоной». 

Так что Анри просто совершил популярную ошибку. Хотел, как Зина или Беккенбауэр, а получилось, как хуже, чем у Невилла. Или же исправится  в будущем, сделает правильные выводы? «Монако» был чемпионом Франции, играл в полуфинале ЛЧ и прошлый сезон с Жардимом завершил на второй строчке, то есть Головин переходил в большой клуб. Но Тьерри полностью провалился на высоком уровне. 

Заметно, что многих легенд футбола в тренерском деле подводит отсутствие педагогических талантов. Смотрят на поле глазами игроков, не мыслят как наставники, не поддерживают игроков, критикуют их жестко, ведут себя, как хулиганы в школьном классе. В результате команды их отторгают, а болельщики запоминают провалы.

А поскольку все названные варились в футболе высоких достижений – прошли невероятную школу, недоступную тренерам из низов, то по праву могут именоваться худшими в истории. Их учили легенды, было полно времени, чтобы разобраться не только в задачах своих амплуа, а дошло до дела – Анри проиграл 11 игр из 20, «Монако» пропустил 26 мячей, а Тьерри выиграл всего 4 раза. 

Вот и шутим шутки о прекрасном форварде «Арсенала» и легенде сборной Франции. И очень интересно, что выберут Месси с Роналду. Станут тренерами, или хватит чужого неудачного опыта, чтобы не рисковать репутацией безупречных голевых машин? Лионель может отказаться – жена запретит, характер другой, работу Марадоны оценил лично. А вот эго Криштиану, у которого под боком схватил кучу наград легендарный игрок Зидан, приведет португальца на бровку. 

Тогда и посмотрим, не появится ли в этом списке имя звезды «Ювентуса», «Реала», МЮ и сборной Португалии. Легенды привыкли, что могут прямо влиять на счет и результат матчей, а тренеру нужно не просто все делать верно, но и подходить коллективу, понимать его и тонко направлять. Тьерри Анри не подошел «Монако», и это один из самых звонких провалов легенды футбола в тренерском кресле в истории.

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