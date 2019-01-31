Футбольные аномалии. Мидуик с особенностями

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.5 4.2 1.7
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.15 3.5 3.3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 1.65 3.3 5.8
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 1:0 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.8 3.2 2.45
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 3.1 2.9 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.65 2.85 2.75
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь -:- Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 2.45 2.85 3.15
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 4.5 2.85 1.97
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь -:- Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг -:- Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 5.3 3.8 1.6
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Футбольные аномалии. Мидуик с особенностями

сегодня, 12:30

Дебют Игуаина в АПЛ совпал с разгромом «Челси», «Юве» сенсационно проиграл «Аталанте», а «Рома» напомнила о классическом фиаско. «Соккер.ру» - о странностях мидуика.

Затравка

В некотором смысле к странностям и неожиданностям можно отнести и крупные вторничные победы со счетом 4:0 «Спартака» над «Локомотивом» и сборной Катара над командой ОАЭ в полуфинале Кубка Азии. Но эти результаты здесь скорее для «смазки разговора», ведь московское дерби в рамках товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер» точно не стоит воспринимать на полном серьезе, ведь это часть подготовки команд к возобновлению сезона. Что касается Кубка Азии, то этот турнир и многие его участники для нас вообще загадка. Да, сборная ОАЭ выше в рейтинге ФИФА и более статусная – занимала призовые места на предыдущих Кубках Азии, разок даже принимала участие в мундиале. В то время как Катар доходил максимум до четвертьфинала турнира для команд из самой большой части света, а на чемпионате мира впервые сыграет в 2022 году, да и то лишь потому, что примет это самое соревнование у себя. Но, как бы то ни было, это подходящий «разогрев» для историй, о которых ниже.

История №1. Два точных удара «Ньюкасла» = поражение «Ман Сити»

В АПЛ, где «каждый может обыграть каждого», вроде бы никакой результат не должен шокировать, хотя само это утверждение, которым любят козырять поклонники английского футбола, можно подвергнуть сомнению. И окажется, что процент непредсказуемости результатов, если отталкиваться от коэффициентов букмекеров, в АПЛ составляет всего лишь 14%. Из топ-5 чемпионатов только Бундеслига более предсказуема – 10%, а вот в Испании, Франции и Италии процент неожиданных результатов выше – 16%, 17% и 18% соответственно. Так и разрушаются мифы.

От лирического отступления – к игре на «Сент-Джеймс Парк». Вот знаете, говорят, что классные команды умеют добиваться результатов, даже когда играют хуже соперников. Команды Гвардиолы – наверное, исключение из правил. Большинство своих поражений в качестве тренера Хосеп потерпел, когда его футболисты во всем превосходили оппонентов. Так было и в игре с «Ньюкаслом», где «Сити» открыл счет уже на 1-й минуте и имел массу шансов увеличить преимущество, но в середине второго тайма экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон сравнял счет, а потом Фернандиньо неразумно распорядился мячом в своей штрафной площади и привез пенальти. Точный удар Ритчи – и 2:1. «Сорокам», сражающимся за выживание, хватило двух ударов в створ для победы над действующим чемпионом и претендентом на новый титул. Это ли не аномалия?

История №2. Омраченный дебют Игуаина в АПЛ

«Манчестер Сити» еще повезло, что «Ливерпуль» не выиграл у «Лестера» и увеличил отрыв от «горожан» только до пяти очков, а не до семи. А вот «Челси» поплатился за свое фиаско четвертым местом в таблице и пропустил вперед себя «Арсенал». За кубковыми матчами могло забыться, что в предыдущем раунде АПЛ «Челси» уступил «канонирам» 0:2 и пошатнул свои позиции во главе второй тройки в таблице. Теперь «синие» проиграли «Борнмуту», позволили «Арсеналу» сравняться с собой по количеству набранных очков, а дополнительные показатели вывели «канониров» на четвертую строчку.

В чем же тут аномалия? Ну, во-первых, «Челси» проиграл со счетом 0:4, пропустив все четыре гола от «вишенок» во втором тайме. Не о таком дебюте в АПЛ мечтал Гонсало Игуаин, отыгравшей в этой встрече 65 минут. Во-вторых, «Борнмут» в нынешнем сезоне такой себе «анти Робин Гуд»: «вишенки» проиграли все матчи представителям «Большой шестерки», в большинстве случаев уступали разгромно, уже дважды капитулировали перед «Челси» (в АПЛ и Кубке Лиги). А тут взяли и прихлопнули команду Маурицио Сарри со счетом 4:0. В-третьих, в матче на «Дин Корт» команды нанесли по семь ударов в створ ворот друг друга, но при этом хозяева забили четыре мяча (отменная реализация!), а «синие» - ноль.

История №3. Гегемон на коленях

Массимилиано Аллегри признался, что поражение «Ювентуса» давно висело в воздухе, но кто бы мог подумать, что «Старая Синьора» прервет свою беспроигрышную серию на внутренней арене, пропустив три безответных мяча от «Аталанты»?! В Серии A «Юве» не проиграл ни разу в 21-м туре, да и вничью-то сыграл всего дважды, а последнее поражение от итальянской команды «бьянконери» потерпели в апреле 2018 года, когда «Наполи» чудом вырвал победу на «Ювентус Стэдиум», забив за пару минут до финального свистка после розыгрыша углового. Аллегри согласился и со своим удалением со скамейки, ведь урок по управлению гневом Макс провалил. «Аталанта» же победила по делу, сыграв ярко, смело и агрессивно, что стало шоком для «Юве». Трудно представить этот черно-белый асфальтоукладчик в уязвимом положении, но «Аталанта» буквально вынула душу из «Ювентуса» в кубковом матче. И это было удивительно.

История №4. «Рома» и знакомый счет

Если поражению «Ювентуса» еще можно найти логичное объяснение, и Аллегри привел внятные доводы (расслоение состава из-за травм, эмоциональная яма), то фиаско «Ромы» где-то за гранью понимания. Признайтесь, когда вы увидели счет матча «Фиорентина» - «Рома», то сначала не поверили своим глазам. 1:7 – это неприлично для команды уровня и амбиций «волков». Сразу вспомнилось поражение «Ромы» с аналогичным счетом в Лиге чемпионов от «Манчестер Юнайтед». Двенадцать лет назад над римлянами издевалась одна из сильнейших команд в Европе под руководством сэра Алекса Фергюсона, в составе которой играли Криштиану Роналду, Райан Гиггз, Уэйн Руни, а на замену выходил нынешний тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

На этот раз «Рома» отхватила в Кубке Италии всего лишь от «Фиорентины», занимающей девятое место в Серии A. Федерико Кьеза еще на несколько миллионов евро увеличил свою трансферную стоимость хет-триком в ворота «волков», а в концовке дублем отметился вышедший на замену Джованни Симеоне, сынок Диего. Между тем, поражения «Ювентуса» и «Ромы» могут связаны. В прошедший уикенд римляне играли с «Аталантой», вели 3:0, но упустили победу. Шикарная волевая ничья подняла командный дух подопечных Гасперини и поспособствовала победе над «Ювентусом», а «Рому» ход того матча, напротив, обескуражил настолько, что в Кубке Италии парни Эусебио Ди Франческо, который не собирается смывать позор отставкой, просто развалились. 

История №5. «Барса» снова сделала это

Новая ремонтада «Барселоны» в Кубке Короля тоже навеяла параллели с Лигой чемпионов, где победа 6:1 помогла каталонцам сотворить чудесный камбек в противостоянии с ПСЖ после поражения 0:4 в Париже. «Севилья» прибыла на «Камп Ноу» всего лишь с запасом в два мяча, который был растерян уже к исходу получаса игры. «Барса» так и забивала по два мяча в 30 минут, на что андалусийцы смогли ответить лишь одним голом в середине второго тайма. В середине первой 45-минутки не реализовал пенальти Эвер Банега, а вот каталонцы свой первый гол забили как раз с «точки», на которую судье указывать не стоило: Лионель Месси зацепил носком бутсы газон и упал, а рефери посчитал, что в падении звезды виноват Квинси Промес. В итоге достижению «Барселоной» аномального счета 6:1 и на этот раз сопутствуют вопросы о судейских решениях. 

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 808
сегодня в 12:38
В середине первой 45-минутки не реализовал пенальти Эвер Банега, а вот каталонцы свой первый гол забили как раз с «точки», на которую судье указывать не стоило: Лионель Месси зацепил носком бутсы газон и упал, а рефери посчитал, что в падении звезды виноват Квинси Промес. В итоге достижению «Барселоной» аномального счета 6:1 и на этот раз сопутствуют вопросы о судейских решениях.
☆☆☆☆☆☆
Ну как не сделать реверанс в сторону спартака. А по факту можно сказать в двух словах: привёз пенальти.
До этого с Леванте не забил пенальти.
Спагетти
Спагетти
   305 / 808
сегодня в 12:37
Просто дни букмекеров в Европе проходят;))
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