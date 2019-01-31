Футбольные аномалии. Мидуик с особенностями

сегодня, 12:30

Дебют Игуаина в АПЛ совпал с разгромом «Челси», «Юве» сенсационно проиграл «Аталанте», а «Рома» напомнила о классическом фиаско. «Соккер.ру» - о странностях мидуика.

Затравка

В некотором смысле к странностям и неожиданностям можно отнести и крупные вторничные победы со счетом 4:0 «Спартака» над «Локомотивом» и сборной Катара над командой ОАЭ в полуфинале Кубка Азии. Но эти результаты здесь скорее для «смазки разговора», ведь московское дерби в рамках товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер» точно не стоит воспринимать на полном серьезе, ведь это часть подготовки команд к возобновлению сезона. Что касается Кубка Азии, то этот турнир и многие его участники для нас вообще загадка. Да, сборная ОАЭ выше в рейтинге ФИФА и более статусная – занимала призовые места на предыдущих Кубках Азии, разок даже принимала участие в мундиале. В то время как Катар доходил максимум до четвертьфинала турнира для команд из самой большой части света, а на чемпионате мира впервые сыграет в 2022 году, да и то лишь потому, что примет это самое соревнование у себя. Но, как бы то ни было, это подходящий «разогрев» для историй, о которых ниже.

История №1. Два точных удара «Ньюкасла» = поражение «Ман Сити»

В АПЛ , где «каждый может обыграть каждого», вроде бы никакой результат не должен шокировать, хотя само это утверждение, которым любят козырять поклонники английского футбола, можно подвергнуть сомнению. И окажется, что процент непредсказуемости результатов, если отталкиваться от коэффициентов букмекеров, в АПЛ составляет всего лишь 14%. Из топ-5 чемпионатов только Бундеслига более предсказуема – 10%, а вот в Испании, Франции и Италии процент неожиданных результатов выше – 16%, 17% и 18% соответственно. Так и разрушаются мифы.

От лирического отступления – к игре на «Сент-Джеймс Парк». Вот знаете, говорят, что классные команды умеют добиваться результатов, даже когда играют хуже соперников. Команды Гвардиолы – наверное, исключение из правил. Большинство своих поражений в качестве тренера Хосеп потерпел, когда его футболисты во всем превосходили оппонентов. Так было и в игре с «Ньюкаслом», где «Сити» открыл счет уже на 1-й минуте и имел массу шансов увеличить преимущество, но в середине второго тайма экс-форвард «Рубина» и «Зенита» Саломон Рондон сравнял счет, а потом Фернандиньо неразумно распорядился мячом в своей штрафной площади и привез пенальти. Точный удар Ритчи – и 2:1. «Сорокам», сражающимся за выживание, хватило двух ударов в створ для победы над действующим чемпионом и претендентом на новый титул. Это ли не аномалия?

История №2. Омраченный дебют Игуаина в АПЛ

«Манчестер Сити» еще повезло, что «Ливерпуль» не выиграл у «Лестера» и увеличил отрыв от «горожан» только до пяти очков, а не до семи. А вот «Челси» поплатился за свое фиаско четвертым местом в таблице и пропустил вперед себя «Арсенал». За кубковыми матчами могло забыться, что в предыдущем раунде АПЛ «Челси» уступил «канонирам» 0:2 и пошатнул свои позиции во главе второй тройки в таблице. Теперь «синие» проиграли «Борнмуту», позволили «Арсеналу» сравняться с собой по количеству набранных очков, а дополнительные показатели вывели «канониров» на четвертую строчку.

В чем же тут аномалия? Ну, во-первых, «Челси» проиграл со счетом 0:4, пропустив все четыре гола от «вишенок» во втором тайме. Не о таком дебюте в АПЛ мечтал Гонсало Игуаин, отыгравшей в этой встрече 65 минут. Во-вторых, «Борнмут» в нынешнем сезоне такой себе «анти Робин Гуд»: «вишенки» проиграли все матчи представителям «Большой шестерки», в большинстве случаев уступали разгромно, уже дважды капитулировали перед «Челси» (в АПЛ и Кубке Лиги). А тут взяли и прихлопнули команду Маурицио Сарри со счетом 4:0. В-третьих, в матче на «Дин Корт» команды нанесли по семь ударов в створ ворот друг друга, но при этом хозяева забили четыре мяча (отменная реализация!), а «синие» - ноль.

История №3. Гегемон на коленях

Массимилиано Аллегри признался, что поражение «Ювентуса» давно висело в воздухе, но кто бы мог подумать, что «Старая Синьора» прервет свою беспроигрышную серию на внутренней арене, пропустив три безответных мяча от «Аталанты»?! В Серии A «Юве» не проиграл ни разу в 21-м туре, да и вничью-то сыграл всего дважды, а последнее поражение от итальянской команды «бьянконери» потерпели в апреле 2018 года, когда «Наполи» чудом вырвал победу на «Ювентус Стэдиум», забив за пару минут до финального свистка после розыгрыша углового. Аллегри согласился и со своим удалением со скамейки, ведь урок по управлению гневом Макс провалил. «Аталанта» же победила по делу, сыграв ярко, смело и агрессивно, что стало шоком для «Юве». Трудно представить этот черно-белый асфальтоукладчик в уязвимом положении, но «Аталанта» буквально вынула душу из «Ювентуса» в кубковом матче. И это было удивительно.

История №4. «Рома» и знакомый счет

Если поражению «Ювентуса» еще можно найти логичное объяснение, и Аллегри привел внятные доводы (расслоение состава из-за травм, эмоциональная яма), то фиаско «Ромы» где-то за гранью понимания. Признайтесь, когда вы увидели счет матча «Фиорентина» - «Рома», то сначала не поверили своим глазам. 1:7 – это неприлично для команды уровня и амбиций «волков». Сразу вспомнилось поражение «Ромы» с аналогичным счетом в Лиге чемпионов от «Манчестер Юнайтед». Двенадцать лет назад над римлянами издевалась одна из сильнейших команд в Европе под руководством сэра Алекса Фергюсона, в составе которой играли Криштиану Роналду, Райан Гиггз, Уэйн Руни, а на замену выходил нынешний тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

На этот раз «Рома» отхватила в Кубке Италии всего лишь от «Фиорентины», занимающей девятое место в Серии A. Федерико Кьеза еще на несколько миллионов евро увеличил свою трансферную стоимость хет-триком в ворота «волков», а в концовке дублем отметился вышедший на замену Джованни Симеоне, сынок Диего. Между тем, поражения «Ювентуса» и «Ромы» могут связаны. В прошедший уикенд римляне играли с «Аталантой», вели 3:0, но упустили победу. Шикарная волевая ничья подняла командный дух подопечных Гасперини и поспособствовала победе над «Ювентусом», а «Рому» ход того матча, напротив, обескуражил настолько, что в Кубке Италии парни Эусебио Ди Франческо, который не собирается смывать позор отставкой, просто развалились.

История №5. «Барса» снова сделала это

Новая ремонтада «Барселоны» в Кубке Короля тоже навеяла параллели с Лигой чемпионов, где победа 6:1 помогла каталонцам сотворить чудесный камбек в противостоянии с ПСЖ после поражения 0:4 в Париже. «Севилья» прибыла на «Камп Ноу» всего лишь с запасом в два мяча, который был растерян уже к исходу получаса игры. «Барса» так и забивала по два мяча в 30 минут, на что андалусийцы смогли ответить лишь одним голом в середине второго тайма. В середине первой 45-минутки не реализовал пенальти Эвер Банега, а вот каталонцы свой первый гол забили как раз с «точки», на которую судье указывать не стоило: Лионель Месси зацепил носком бутсы газон и упал, а рефери посчитал, что в падении звезды виноват Квинси Промес. В итоге достижению «Барселоной» аномального счета 6:1 и на этот раз сопутствуют вопросы о судейских решениях.