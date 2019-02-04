«Лион» против шейхов

сегодня, 10:45

ПСЖ нацеливался пройти весь сезон в Лиге 1 без поражений. Но «Лион» был против. «Соккер.ру» - о первом проигрыше парижан в чемпионате Франции.

9:0, 4:0 и так далее – подобный счет в матчах с участием ПСЖ в чемпионате Франции уже и не удивляет. Все привыкли к тому, что только сами парижане определяют, сколько мячей отгрузить тому или иному сопернику, чтобы одержать победу. В 20 матчах нынешнего сезона, до встречи с «Лионом», на счету ПСЖ было 18 побед и всего две ничьи – героически их вырвали из парижских лап «Страсбур» и «Бордо» в начале декабря.

Но тот результат был обусловлен отвлечением ПСЖ на Лигу чемпионов, накопленной за первую часть сезона усталостью. В январе парижане дали слабину в Кубке лиги, проиграв сенсационно на своем поле «Генгаму» со счетом 1:2. Впрочем, не зря всякие кубковые соревнования учитываются отдельно, а ПСЖ они уже опостылели, тем более что во Франции целых два кубка, а ПСЖ , который имеет в составе мировых звезд и бьется в основном только за победу в Лиге чемпионов, эти турниры уже совершенно не интересны.

Чего не скажешь про чемпионат Франции, где ПСЖ все-таки не позволяет себе выставлять резервистов и стремится играть с полной самоотдачей. Особенно это касается игр с именитыми французскими соперниками. Ничью со «Страсбуром», например, можно списать на недонастрой, как это бывало в предыдущие сезоны, но с соперниками уровня «Лиона», «Марселя», «Лилля», «Сент-Этьена» ПСЖ играет без лени и расхлябанности. Тем ценнее победа лионцев.

Тут скорее стоит говорить о качествах «Лиона», чей потенциал давно уже все оценили как очень высокий. Однако в чемпионате Франции лионцы со своим талантливым и ярким подбором игроков только третьи. И нередко тренерскому штабу во главе с Брюно Женезио прилетают претензии со стороны болельщиков, которые видят, что команда способна на большее, но не реализует свой потенциал.

Потому что главная проблема нынешнего «Лиона» - это неспособность поддерживать концентрацию и собранность. Если у ПСЖ такая трудность на внутренней арене существует несколько лет, то он хотя бы компенсирует ее колоссальным перевесом в классе исполнителей. Громить большинство французских команд парижане могут и в состоянии слабой концентрации, тогда как «Лион», несмотря на свой талант, позволить такую роскошь себе не может. Но и сосредоточенно играть с «Амьеном» или «Реймсом» тоже не получается.

А вот с ПСЖ – пожалуйста. Парижан именно «Лион» чаще других обыгрывал с момента покупки столичного клуба катарцами, что произошло в 2011 году. С тех пор «Лион» четыре раза обыгрывал ПСЖ – больше, чем кто-либо еще. Эта же самая характеристика позволила «Лиону» в первой части сезона побороться с другими шейхами – из Манчестера. Ведь лионцы не проиграли за два матча «Манчестер Сити». В гостях победили, дома тоже чуть не выиграли – упустили победу и довели матч до ничьей. Но в обоих случаях искры и газон летели из-под бутс игроков лионской команды, заряженной на битву до смерти.

Именно предельная внимательность и собранность позволила «Лиону» одержать победу, не допустить критического количества ошибок. Сколько раз парижские футболисты выходили на ударные позиции, пробирались к штрафной Антони Лопеша, однако все время самоотверженные игроки «Лиона» бросались под удары, блокировали их и вовремя читали ситуацию, стремительно перемещаясь. Всего этого лионцам не хватает в «обычных» матчах. Плюс невероятная игра Лопеша, который по количеству сэйвов повторил свой рекорд сезона, выручив команду семь раз.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (10) – 16 (9)

Обращает на себя внимание хорошая точность ударов, что тоже свидетельствует о собранности команды. Обычно еще более расхлябанные, чем защитники, атакующие футболисты «Лиона» губят в каждой игре уйму моментов. А тут же они старались каждый выход завершать точным ударом. При этом, конечно, не обошлось и без традиционных промашек. Например, выход Дембеле один на один, который тот «реализовал» ударом в ногу Ареоля.

Владение мячом (точность передач): 44,9% (86%) - 55,1% (86%)

В принципе преимущество ПСЖ по владению мячом не должно удивлять – «Лион» в этом компоненте не пытался тягаться с парижанами, предпочитая рассчитывать на быстрые вертикальные выпады. А вот равный показатель точности передач – это уже еще один признак собранности и куража «Лиона». Ведь контратакующая модель как правило подразумевает большое число длинных и рискованных пасов, потерь. Всегда процент точности ниже у таких команд. Но лионцы так были воодушевлены, что умудрились выдать гроссмейстерский показатель, что позволяло большинству их атак доходить до логического завершения.

Обводки (отборы мяча): 16 (22) – 7 (22)

По количеству отборов обе команды смотрелись очень хорошо, достойно, во многом благодаря этому и блокировкам счет именно такой, а не гораздо более крупный в любую из сторон. Поскольку внимательность – это в первую очередь характеристика игры в обороне, а также предотвращение остроты со стороны соперника. Обращает на себя внимание низкое количество обводок у парижан. Без Неймара этот показатель значительно снижен. Основную нагрузку на себя брал Мбаппе, но его держали цепко, страховали друг друга коллективно. У лионцев дриблерами себя проявили Депай, Траоре и Н'Домбеле.