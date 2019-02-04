«Лион» против шейхов

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.32 3.1 3.35
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 7.5 4.6 1.43
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 4.9 4 1.67
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.55 3.2 2.7
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.7 3.2 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.78 3.4 4.6
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.8 3.25 4.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 3.85 3.55 1.95
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.65 3.15 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.4 2.85 3.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
ГлавнаяБлогиКомандный дух

«Лион» против шейхов

сегодня, 10:45

ПСЖ нацеливался пройти весь сезон в Лиге 1 без поражений. Но «Лион» был против. «Соккер.ру» - о первом проигрыше парижан в чемпионате Франции.

9:0, 4:0 и так далее – подобный счет в матчах с участием ПСЖ в чемпионате Франции уже и не удивляет. Все привыкли к тому, что только сами парижане определяют, сколько мячей отгрузить тому или иному сопернику, чтобы одержать победу. В 20 матчах нынешнего сезона, до встречи с «Лионом», на счету ПСЖ было 18 побед и всего две ничьи – героически их вырвали из парижских лап «Страсбур» и «Бордо» в начале декабря. 

Но тот результат был обусловлен отвлечением ПСЖ на Лигу чемпионов, накопленной за первую часть сезона усталостью. В январе парижане дали слабину в Кубке лиги, проиграв сенсационно на своем поле «Генгаму» со счетом 1:2. Впрочем, не зря всякие кубковые соревнования учитываются отдельно, а ПСЖ они уже опостылели, тем более что во Франции целых два кубка, а ПСЖ, который имеет в составе мировых звезд и бьется в основном только за победу в Лиге чемпионов, эти турниры уже совершенно не интересны. 

Чего не скажешь про чемпионат Франции, где ПСЖ все-таки не позволяет себе выставлять резервистов и стремится играть с полной самоотдачей. Особенно это касается игр с именитыми французскими соперниками. Ничью со «Страсбуром», например, можно списать на недонастрой, как это бывало в предыдущие сезоны, но с соперниками уровня «Лиона», «Марселя», «Лилля», «Сент-Этьена» ПСЖ играет без лени и расхлябанности. Тем ценнее победа лионцев. 

Тут скорее стоит говорить о качествах «Лиона», чей потенциал давно уже все оценили как очень высокий. Однако в чемпионате Франции лионцы со своим талантливым и ярким подбором игроков только третьи. И нередко тренерскому штабу во главе с Брюно Женезио прилетают претензии со стороны болельщиков, которые видят, что команда способна на большее, но не реализует свой потенциал. 

Потому что главная проблема нынешнего «Лиона» - это неспособность поддерживать концентрацию и собранность. Если у ПСЖ такая трудность на внутренней арене существует несколько лет, то он хотя бы компенсирует ее колоссальным перевесом в классе исполнителей. Громить большинство французских команд парижане могут и в состоянии слабой концентрации, тогда как «Лион», несмотря на свой талант, позволить такую роскошь себе не может. Но и сосредоточенно играть с «Амьеном» или «Реймсом» тоже не получается. 

А вот с ПСЖ – пожалуйста. Парижан именно «Лион» чаще других обыгрывал с момента покупки столичного клуба катарцами, что произошло в 2011 году. С тех пор «Лион» четыре раза обыгрывал ПСЖ – больше, чем кто-либо еще. Эта же самая характеристика позволила «Лиону» в первой части сезона побороться с другими шейхами – из Манчестера. Ведь лионцы не проиграли за два матча «Манчестер Сити». В гостях победили, дома тоже чуть не выиграли – упустили победу и довели матч до ничьей. Но в обоих случаях искры и газон летели из-под бутс игроков лионской команды, заряженной на битву до смерти. 

Именно предельная внимательность и собранность позволила «Лиону» одержать победу, не допустить критического количества ошибок. Сколько раз парижские футболисты выходили на ударные позиции, пробирались к штрафной Антони Лопеша, однако все время самоотверженные игроки «Лиона» бросались под удары, блокировали их и вовремя читали ситуацию, стремительно перемещаясь. Всего этого лионцам не хватает в «обычных» матчах. Плюс невероятная игра Лопеша, который по количеству сэйвов повторил свой рекорд сезона, выручив команду семь раз.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 14 (10) – 16 (9)

Обращает на себя внимание хорошая точность ударов, что тоже свидетельствует о собранности команды. Обычно еще более расхлябанные, чем защитники, атакующие футболисты «Лиона» губят в каждой игре уйму моментов. А тут же они старались каждый выход завершать точным ударом. При этом, конечно, не обошлось и без традиционных промашек. Например, выход Дембеле один на один, который тот «реализовал» ударом в ногу Ареоля. 

Владение мячом (точность передач): 44,9% (86%) - 55,1% (86%)

В принципе преимущество ПСЖ по владению мячом не должно удивлять – «Лион» в этом компоненте не пытался тягаться с парижанами, предпочитая рассчитывать на быстрые вертикальные выпады. А вот равный показатель точности передач – это уже еще один признак собранности и куража «Лиона». Ведь контратакующая модель как правило подразумевает большое число длинных и рискованных пасов, потерь. Всегда процент точности ниже у таких команд. Но лионцы так были воодушевлены, что умудрились выдать гроссмейстерский показатель, что позволяло большинству их атак доходить до логического завершения.

Обводки (отборы мяча): 16 (22) – 7 (22)

По количеству отборов обе команды смотрелись очень хорошо, достойно, во многом благодаря этому и блокировкам счет именно такой, а не гораздо более крупный в любую из сторон. Поскольку внимательность – это в первую очередь характеристика игры в обороне, а также предотвращение остроты со стороны соперника. Обращает на себя внимание низкое количество обводок у парижан. Без Неймара этот показатель значительно снижен. Основную нагрузку на себя брал Мбаппе, но его держали цепко, страховали друг друга коллективно. У лионцев дриблерами себя проявили Депай, Траоре и Н'Домбеле.

«Лион» можно назвать командой-праздником, наблюдать за играми этой команды очень увлекательно, весело, интересно, но быть ее болельщиком – тяжелый крест, поскольку моменты гордости после матчей с ПСЖ и «Манчестер Сити» сменяются досадой от нелепых ошибок в обороне, а также уймы упущенных моментов в играх с соперниками из разряда «Реймса» и «Анже». А ведь с такими в сезоне играть приходится чаще, чем с парижанами.

Поделиться
Другие материалы по теме
Футбольные аномалии. Мидуик с особенностями
31 январяАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии6
Головин забивает, но «Монако» проигрывает
30 январяСергей Иванов в блоге Командный духКомментарии13
Четвертый раунд Кубка Англии: минус «Арсенал» и «Тоттенхэм»
29 январяАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии4
МЮ Моуриньо vs МЮ Сульшера. Узнайте разницу
26 январяВадим Багров в блоге Кто круче?Комментарии27
«Зенит»: продолжение спада
23 январяСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии40
Карпин проиграл, а «Спартак» сильнее с Глушаковым и Комбаровым
21 январяАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   44 / 811
сегодня в 11:28
Лион красавцы!
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 811
сегодня в 10:49
Лион против шейхов и одного газоболотного
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100