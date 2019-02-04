Топ-10 самых ценных россиян

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.6 3.05 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 8 4.7 1.38
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.65 3.1 2.65
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.2
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.7 3.4 5.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 5.1 3.9 1.65
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:3 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 2:4 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 4:3 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю 1:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.75 2.95 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.3 2.95 3.25
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Топ-10 самых ценных россиян

сегодня, 15:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь

Александр Головин после возвращения Жардима на тренерский мостик «Монако» забил два подряд гола за монегасков и напомнил «Соккер.ру», кто самый дорогой россиянин. 

После этого мы помучили «Трансфермаркт» и выяснили, кто ближайшие соседи Головина в рейтинге. Но чтобы увидеть картину целиком, отступим чуть дальше и посмотрим, кто входит в топ-25.

23-27 места.  Илья Кутепов («Спартак»), Иван Обляков и Георгий Щенников (оба - ЦСКА), Станислав Крицюк и Павел Мамаев (оба – «Краснодар») – 5 млн евро.
22 место. Дмитрий Полоз («Рубин», права принадлежат «Зениту») – 5.5 млн евро.
21 место. Александр Селихов («Спартак») – 5.8 млн евро.
18-20 места. Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Ильзат Ахметов (ЦСКА) – 6 млн евро.
17 место. Денис Черышев («Валенсия», правами владеет «Вильярреал») – 7 млн евро.
15-16 место. Олег Шатов и Александр Ерохин (оба – «Зенит») – 7.5 млн евро.
14 место. Александр Кокорин («Зенит») – 8.5 млн евро.
13 место. Юрий Газинский («Краснодар») – 9 млн евро. 

Обращает на себя внимание присутствие в списке Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые уже несколько месяцев лишены свободы, а следовательно, и возможности играть в футбол. Каждый из них уже понес потери из-за этого простоя: ценник Кокорина снизился на 2.5 миллиона евро, Мамаева – на 1.5. Итого, выясняется, что в России 27 футболистов, которых «Трансфермаркт» оценивает в 5 миллионов евро или дороже. Давайте сравним с ведущими футбольными державами.

Число футболистов стоимостью от 5 миллионов евро (по данным «Трансфермаркта»)

Россия – 27 
Бельгия (наш соперник по отбору Евро-2020) – 40
Португалия – 54
Аргентина – 94
Италия – 96
Германия - 105
Бразилия – 136
Англия – 141
Франция - 168
Испания - 177

Топ-10 российских футболистов по ориентировочной стоимости

10-12 место. Андрей Лунев («Зенит») – 10 млн евро (+3*)
10-12 место. Антон Миранчук («Локомотив») – 10 млн евро (+7.5)
10-12 место. Федор Чалов (ЦСКА) – 10 млн евро (+9)

*изменение цены за прошедший год.

Десятую строчку делят представители «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА. Каждый из них, по мнению экспертов «Трансфермаркта», добился прогресса в 2018 году и, следовательно, прибавил в цене. Наиболее ощутимый прирост у Федора Чалова: год назад молодого форварда оценивали в 1 миллион евро, за прошедшие месяцы лучший снайпер РПЛ подорожал в десять раз. Антон Миранчук прибавил 7.5 млн, подорожав в четыре раза, а страж ворот «Зенита» Андрей Лунев добавил 3 миллиона. 

9 место. Далер Кузяев («Зенит») – 11 млн евро (+5.5)

Далер Кузяев доказал, что его стартовый успех в «Зените» не был случайным, полузащитник закрепился в команде с берегов Невы и принял участие в матчах чемпионата мира. Как итог – двукратное подорожание по сравнению с прошлым годом и подъем с 17-го на 9-е место в рейтинге самых дорогих российских игроков.

8 место. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 12 млн евро (+2)

Акинфеев прибавил два миллиона, но потерял парочку позиций, ведь в начале 2018-го он делил места с пятого по седьмое с Алексеем Миранчуком и Александром Головиным. Как так получилось? Получается, общий рост был мощнее индивидуального. А Игорю – респект, ведь ему удалось не просто удержать свою стоимость, но и подорожать на пару миллионов, будучи уже возрастным футболистом. 

7 место. Федор Смолов («Локомотив») – 12.5 млн евро (-2.5)

Один из двух футболистов в топ-10, кто подешевел. Год назад Федор Смолов стоил 15 миллионов, причем за него реально предлагали эти деньги «Краснодару», он занимал второе место в рейтинге. Неудачный чемпионат мира и переход в «Локомотив», который не зажег карьеру новой искрой, сказались на текущей репутации Смолова.

4-6 место. Роман Зобнин («Спартак») – 13 млн евро (+7)
4-6 место. Артем Дзюба («Зенит») – 13 млн евро (+7)
4-6 место. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 13 млн евро (-2)

Год назад Дзюба и Зобнин в компании с Александром Беленовым делили места с 14-го по 16-е, но животворящий чемпионат мира подбросил этих футболистов в рейтинге, и если для 30-летнего Дзюбы это, скорее всего, потолок, то Роман может и должен расти еще и еще. А вот Дзагоев – тот самый второй футболист наравне со Смоловым, кто подешевел за прошедший год. В начале 2018-го Алан был третьим после Фернандеса и Смолова, выглядел переоцененным, как и сейчас. С учетом количества травм, порождающих игровую нестабильность, Дзагоев вряд ли стоит этих денег. 

3 место. Алексей Миранчук («Локомотив») – 14 млн евро (+4)

Прибавка в 4 миллиона и попадание в топ-3 – это круто. В 2018-м Алексей стал чемпионом России в составе «Локомотива», и этого хватило для роста, а вот если бы он еще и на чемпионате мира выходил почаще и проявил себя… впрочем, сослагательное наклонение здесь неуместно. 

2 место. Марио Фернандес (ЦСКА) – 26 млн евро (+10)

Прошлогодний победитель рейтинга подорожал на десять миллионов евро, в первую очередь, благодаря яркому выступлению на ЧМ-2018, но даже этого не хватило новоиспеченному россиянину, чтобы удержать лидерство, которое захватил его экс-партнер по клубу.

1 место. Александр Головин («Монако») – 30 млн евро (+20)

Головин за год «прокачался» с 10 миллионов евро до 30! И это не виртуальные деньги, а самые реальные, ведь именно в такую сумму обошелся «Монако» трансфер Александра из ЦСКА. Головин должен продолжать рост, хочется верить, что после двух подряд голов его прорвет, а дела пойдут в гору. 

Резюме. Общий рост трансферного рынка затронул и Россию, позитивный эффект принесло и успешное выступление на чемпионате мира. Просто сравните две цифры: год назад десять самых дорогих футболистов России суммарно оценивались в 110 млн евро, сейчас цифра внушительнее в полтора раза – 154.5 млн евро. Самый дорогой игрок прибавил почти вдвое (с 16 до 30 млн), год назад было всего лишь семь футболистов с ценником 10+ млн, сейчас их дюжина. 

Кто из прошлогодних героев не вошел в топ-10? Кокорин, занимавший четвертое место, рухнул вниз, пока он 14-й. Игорь Смольников вылетел из топ-10 в конец второй десятки. Денис Глушаков, который делил со Смольниковым 9-е и 10-е места вообще оказался на 34-й строчке.

Количество россиян стоимостью 5+ миллионов евро в клубах (всего 27)

ЦСКА, «Зенит» – 7
«Спартак» - 4
«Локомотив», «Краснодар» - 3
«Монако», «Валенсия», «Рубин» - 1

Количество россиян стоимостью 10+ миллионов евро в клубах (всего 12)

ЦСКА – 4 
«Локомотив», «Зенит» - 3
«Спартак», «Монако» - 1

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил KUDE9IR
   43 / 803
сегодня в 19:41
Зоба как мне кажется сильнее Головы.(я не спартач)D
Когда кажется, надо креститься. И задай этот вопрос Черчесову. он лучше знает кто почем. Что-то не видно очереди из Арсенала , М,Ю, Баварии, Реала за Зобниным. Очень неплохой бегунок, пашет за двоих на поле, неплохая рабочая лошадь, но без блеска. По меркам РПЛ входит в десятку лучших, не более того.
Великолепный
Великолепный ответил d_fincher
   38 / 803
сегодня в 18:23
Так ЦСКА всегда будет первый!
ЦСКА первый Российский клуб выигравший европейский кубок УЕФА
ЦСКА первый клуб в РПЛ выигравший все трофеи на вечное хранение ( чемпионский кубок, кубок России, Супер кубок России)
Igo0rek
Igo0rek ответил Дмитрий Климович 2
   112 / 803
сегодня в 18:19
Мы и тут первые!
Вы и Краснодар лучшие клубы России по селекции. Да и не только по селекции.
d_fincher
d_fincher
   128 / 803
сегодня в 18:17
Я всегда ставил величие Головина, которым упиваются на Соккере, под вопрос. Люблю задавать дурацкие вопросы: почему он великий? почему он не забивает в Монако? так ли была великолепна его игра в сборной с сильными командами?

Думаю, Головина раздувают как мыльный пузырь. Хотя он полгода не показывает ничего. Друзья, надувая пузырь, держите губы сухими.
d_fincher
d_fincher ответил Великолепный
   128 / 803
сегодня в 18:15
Армейцы и тут первые!)))
Конечно. И в ЛЧ первые, и в РПЛ первые, и в Кубке первые.
KUDE9IR
KUDE9IR
сегодня в 18:09
Зоба как мне кажется сильнее Головы.(я не спартач)D
Великолепный
Великолепный
   38 / 803
сегодня в 17:53
Армейцы и тут первые!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Заполярный
   49 / 803
сегодня в 17:28
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ БЕКАО, ТУТ РОССИЯНЕ
А при том, что он может пойти по пути Марио Фернандеса( принять российское гражданство).
Сейчас трансферная стоимость Родриго 6,5 млн.евро.
Заполярный
Заполярный ответил Дед за ЦСКА
   68 / 803
сегодня в 17:23
У ЦСКА на подходе ещё один игрок стоимостью свыше 10 млн. евро будет в конце сезона - Родриго Бекао. ИМХО.
ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ БЕКАО, ТУТ РОССИЯНЕ
Don trambon
Don trambon
   85 / 803
сегодня в 17:22
Свиньи в этом списки только из-за подорожания мяса( Так эти кабинетные и гроша ломаного не стоят.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   173 / 803
сегодня в 17:09
Дзагоев Дзюба и Смольников не стоят тех денег что за них просят
RamonCSKA
RamonCSKA ответил DAD81
   238 / 803
сегодня в 16:54
ну Ахметов только заиграл а смольников вот только сбавил, поэтому так и есть
неизвестно что будет с ильзатом дальше
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил mikysss
   44 / 803
сегодня в 16:51
Везде!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   49 / 803
сегодня в 16:45
У ЦСКА на подходе ещё один игрок стоимостью свыше 10 млн. евро будет в конце сезона - Родриго Бекао. ИМХО.
DAD81
DAD81
   363 / 803
сегодня в 16:44
Смольников и Ахметов имеют одинаковую трансферную стоимость??? Ну извините...
DAD81
DAD81 ответил ВЦСПС 3
   363 / 803
сегодня в 16:42
Тебя не смущает, что Головин и Фернандес вообще не играли с Уругваем? Хотя кого я спрашиваю? Ты же спартач.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 803
сегодня в 16:34
Чалов минимум вдвое дороже Дзагоева должен быть и дороже Миранчуков,Лунев максимум 5 ,Джикия 10
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   312 / 803
сегодня в 16:25
А в реальности эти головины и фирнандесы и петухеевы стоили России побед над Уругваем, Испанией и Хорватией.
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3 ответил Scuderia Ferrari
   312 / 803
сегодня в 16:23
Товарищи, давайте не будем сегодня троллить друг друга в связи с трагедией. Уже найден один из пассажиров самолёта с Салой.
Моралфаг детектед.
mikysss
mikysss ответил Дмитрий Климович 2
   411 / 803
сегодня в 16:10
Мы и тут первые!
а где вы еще первые?
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo ответил Scuderia Ferrari
   111 / 803
сегодня в 16:05
Товарищи, давайте не будем сегодня троллить друг друга в связи с трагедией. Уже найден один из пассажиров самолёта с Салой.
Причем тут Сала и российский футбол? У меня вон прабабка померла и что? Мне от этого пишут что ли меньше гадостей?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   44 / 803
сегодня в 15:23
Мы и тут первые!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   8 / 803
сегодня в 14:54
Товарищи, давайте не будем сегодня троллить друг друга в связи с трагедией. Уже найден один из пассажиров самолёта с Салой.
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