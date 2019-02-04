Топ-10 самых ценных россиян

сегодня, 15:00

Александр Головин после возвращения Жардима на тренерский мостик «Монако» забил два подряд гола за монегасков и напомнил «Соккер.ру», кто самый дорогой россиянин.

После этого мы помучили «Трансфермаркт» и выяснили, кто ближайшие соседи Головина в рейтинге. Но чтобы увидеть картину целиком, отступим чуть дальше и посмотрим, кто входит в топ-25.

23-27 места. Илья Кутепов («Спартак»), Иван Обляков и Георгий Щенников (оба - ЦСКА ), Станислав Крицюк и Павел Мамаев (оба – «Краснодар») – 5 млн евро.

22 место. Дмитрий Полоз («Рубин», права принадлежат «Зениту») – 5.5 млн евро.

21 место. Александр Селихов («Спартак») – 5.8 млн евро.

18-20 места. Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Ильзат Ахметов ( ЦСКА ) – 6 млн евро.

17 место. Денис Черышев («Валенсия», правами владеет «Вильярреал») – 7 млн евро.

15-16 место. Олег Шатов и Александр Ерохин (оба – «Зенит») – 7.5 млн евро.

14 место. Александр Кокорин («Зенит») – 8.5 млн евро.

13 место. Юрий Газинский («Краснодар») – 9 млн евро.

Обращает на себя внимание присутствие в списке Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые уже несколько месяцев лишены свободы, а следовательно, и возможности играть в футбол. Каждый из них уже понес потери из-за этого простоя: ценник Кокорина снизился на 2.5 миллиона евро, Мамаева – на 1.5. Итого, выясняется, что в России 27 футболистов, которых «Трансфермаркт» оценивает в 5 миллионов евро или дороже. Давайте сравним с ведущими футбольными державами.

Число футболистов стоимостью от 5 миллионов евро (по данным «Трансфермаркта»)

Россия – 27

Бельгия (наш соперник по отбору Евро-2020) – 40

Португалия – 54

Аргентина – 94

Италия – 96

Германия - 105

Бразилия – 136

Англия – 141

Франция - 168

Испания - 177

Топ-10 российских футболистов по ориентировочной стоимости

10-12 место. Андрей Лунев («Зенит») – 10 млн евро (+3*)

10-12 место. Антон Миранчук («Локомотив») – 10 млн евро (+7.5)

10-12 место. Федор Чалов ( ЦСКА ) – 10 млн евро (+9)

*изменение цены за прошедший год.

Десятую строчку делят представители «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА . Каждый из них, по мнению экспертов «Трансфермаркта», добился прогресса в 2018 году и, следовательно, прибавил в цене. Наиболее ощутимый прирост у Федора Чалова: год назад молодого форварда оценивали в 1 миллион евро, за прошедшие месяцы лучший снайпер РПЛ подорожал в десять раз. Антон Миранчук прибавил 7.5 млн, подорожав в четыре раза, а страж ворот «Зенита» Андрей Лунев добавил 3 миллиона.

9 место. Далер Кузяев («Зенит») – 11 млн евро (+5.5)

Далер Кузяев доказал, что его стартовый успех в «Зените» не был случайным, полузащитник закрепился в команде с берегов Невы и принял участие в матчах чемпионата мира. Как итог – двукратное подорожание по сравнению с прошлым годом и подъем с 17-го на 9-е место в рейтинге самых дорогих российских игроков.

8 место. Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) – 12 млн евро (+2)

Акинфеев прибавил два миллиона, но потерял парочку позиций, ведь в начале 2018-го он делил места с пятого по седьмое с Алексеем Миранчуком и Александром Головиным. Как так получилось? Получается, общий рост был мощнее индивидуального. А Игорю – респект, ведь ему удалось не просто удержать свою стоимость, но и подорожать на пару миллионов, будучи уже возрастным футболистом.

7 место. Федор Смолов («Локомотив») – 12.5 млн евро (-2.5)

Один из двух футболистов в топ-10, кто подешевел. Год назад Федор Смолов стоил 15 миллионов, причем за него реально предлагали эти деньги «Краснодару», он занимал второе место в рейтинге. Неудачный чемпионат мира и переход в «Локомотив», который не зажег карьеру новой искрой, сказались на текущей репутации Смолова.

4-6 место. Роман Зобнин («Спартак») – 13 млн евро (+7)

4-6 место. Артем Дзюба («Зенит») – 13 млн евро (+7)

4-6 место. Алан Дзагоев ( ЦСКА ) – 13 млн евро (-2)

Год назад Дзюба и Зобнин в компании с Александром Беленовым делили места с 14-го по 16-е, но животворящий чемпионат мира подбросил этих футболистов в рейтинге, и если для 30-летнего Дзюбы это, скорее всего, потолок, то Роман может и должен расти еще и еще. А вот Дзагоев – тот самый второй футболист наравне со Смоловым, кто подешевел за прошедший год. В начале 2018-го Алан был третьим после Фернандеса и Смолова, выглядел переоцененным, как и сейчас. С учетом количества травм, порождающих игровую нестабильность, Дзагоев вряд ли стоит этих денег.

3 место. Алексей Миранчук («Локомотив») – 14 млн евро (+4)

Прибавка в 4 миллиона и попадание в топ-3 – это круто. В 2018-м Алексей стал чемпионом России в составе «Локомотива», и этого хватило для роста, а вот если бы он еще и на чемпионате мира выходил почаще и проявил себя… впрочем, сослагательное наклонение здесь неуместно.

2 место. Марио Фернандес ( ЦСКА ) – 26 млн евро (+10)

Прошлогодний победитель рейтинга подорожал на десять миллионов евро, в первую очередь, благодаря яркому выступлению на ЧМ -2018, но даже этого не хватило новоиспеченному россиянину, чтобы удержать лидерство, которое захватил его экс-партнер по клубу.

1 место. Александр Головин («Монако») – 30 млн евро (+20)

Головин за год «прокачался» с 10 миллионов евро до 30! И это не виртуальные деньги, а самые реальные, ведь именно в такую сумму обошелся «Монако» трансфер Александра из ЦСКА . Головин должен продолжать рост, хочется верить, что после двух подряд голов его прорвет, а дела пойдут в гору.

Резюме. Общий рост трансферного рынка затронул и Россию, позитивный эффект принесло и успешное выступление на чемпионате мира. Просто сравните две цифры: год назад десять самых дорогих футболистов России суммарно оценивались в 110 млн евро, сейчас цифра внушительнее в полтора раза – 154.5 млн евро. Самый дорогой игрок прибавил почти вдвое (с 16 до 30 млн), год назад было всего лишь семь футболистов с ценником 10+ млн, сейчас их дюжина.

Кто из прошлогодних героев не вошел в топ-10? Кокорин, занимавший четвертое место, рухнул вниз, пока он 14-й. Игорь Смольников вылетел из топ-10 в конец второй десятки. Денис Глушаков, который делил со Смольниковым 9-е и 10-е места вообще оказался на 34-й строчке.

Количество россиян стоимостью 5+ миллионов евро в клубах (всего 27)

ЦСКА , «Зенит» – 7

«Спартак» - 4

«Локомотив», «Краснодар» - 3

«Монако», «Валенсия», «Рубин» - 1

Количество россиян стоимостью 10+ миллионов евро в клубах (всего 12)