Топ-10 самых ценных россиян

Александр Головин после возвращения Жардима на тренерский мостик «Монако» забил два подряд гола за монегасков и напомнил «Соккер.ру», кто самый дорогой россиянин.
После этого мы помучили «Трансфермаркт» и выяснили, кто ближайшие соседи Головина в рейтинге. Но чтобы увидеть картину целиком, отступим чуть дальше и посмотрим, кто входит в топ-25.
23-27 места. Илья Кутепов («Спартак»), Иван Обляков и Георгий Щенников (оба - ЦСКА), Станислав Крицюк и Павел Мамаев (оба – «Краснодар») – 5 млн евро.
22 место. Дмитрий Полоз («Рубин», права принадлежат «Зениту») – 5.5 млн евро.
21 место. Александр Селихов («Спартак») – 5.8 млн евро.
18-20 места. Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Смольников («Зенит»), Ильзат Ахметов (ЦСКА) – 6 млн евро.
17 место. Денис Черышев («Валенсия», правами владеет «Вильярреал») – 7 млн евро.
15-16 место. Олег Шатов и Александр Ерохин (оба – «Зенит») – 7.5 млн евро.
14 место. Александр Кокорин («Зенит») – 8.5 млн евро.
13 место. Юрий Газинский («Краснодар») – 9 млн евро.
Обращает на себя внимание присутствие в списке Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые уже несколько месяцев лишены свободы, а следовательно, и возможности играть в футбол. Каждый из них уже понес потери из-за этого простоя: ценник Кокорина снизился на 2.5 миллиона евро, Мамаева – на 1.5. Итого, выясняется, что в России 27 футболистов, которых «Трансфермаркт» оценивает в 5 миллионов евро или дороже. Давайте сравним с ведущими футбольными державами.
Число футболистов стоимостью от 5 миллионов евро (по данным «Трансфермаркта»)
Россия – 27
Бельгия (наш соперник по отбору Евро-2020) – 40
Португалия – 54
Аргентина – 94
Италия – 96
Германия - 105
Бразилия – 136
Англия – 141
Франция - 168
Испания - 177
Топ-10 российских футболистов по ориентировочной стоимости
10-12 место. Андрей Лунев («Зенит») – 10 млн евро (+3*)
10-12 место. Антон Миранчук («Локомотив») – 10 млн евро (+7.5)
10-12 место. Федор Чалов (ЦСКА) – 10 млн евро (+9)
*изменение цены за прошедший год.
Десятую строчку делят представители «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА. Каждый из них, по мнению экспертов «Трансфермаркта», добился прогресса в 2018 году и, следовательно, прибавил в цене. Наиболее ощутимый прирост у Федора Чалова: год назад молодого форварда оценивали в 1 миллион евро, за прошедшие месяцы лучший снайпер РПЛ подорожал в десять раз. Антон Миранчук прибавил 7.5 млн, подорожав в четыре раза, а страж ворот «Зенита» Андрей Лунев добавил 3 миллиона.
9 место. Далер Кузяев («Зенит») – 11 млн евро (+5.5)
Далер Кузяев доказал, что его стартовый успех в «Зените» не был случайным, полузащитник закрепился в команде с берегов Невы и принял участие в матчах чемпионата мира. Как итог – двукратное подорожание по сравнению с прошлым годом и подъем с 17-го на 9-е место в рейтинге самых дорогих российских игроков.
8 место. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 12 млн евро (+2)
Акинфеев прибавил два миллиона, но потерял парочку позиций, ведь в начале 2018-го он делил места с пятого по седьмое с Алексеем Миранчуком и Александром Головиным. Как так получилось? Получается, общий рост был мощнее индивидуального. А Игорю – респект, ведь ему удалось не просто удержать свою стоимость, но и подорожать на пару миллионов, будучи уже возрастным футболистом.
7 место. Федор Смолов («Локомотив») – 12.5 млн евро (-2.5)
Один из двух футболистов в топ-10, кто подешевел. Год назад Федор Смолов стоил 15 миллионов, причем за него реально предлагали эти деньги «Краснодару», он занимал второе место в рейтинге. Неудачный чемпионат мира и переход в «Локомотив», который не зажег карьеру новой искрой, сказались на текущей репутации Смолова.
4-6 место. Роман Зобнин («Спартак») – 13 млн евро (+7)
4-6 место. Артем Дзюба («Зенит») – 13 млн евро (+7)
4-6 место. Алан Дзагоев (ЦСКА) – 13 млн евро (-2)
Год назад Дзюба и Зобнин в компании с Александром Беленовым делили места с 14-го по 16-е, но животворящий чемпионат мира подбросил этих футболистов в рейтинге, и если для 30-летнего Дзюбы это, скорее всего, потолок, то Роман может и должен расти еще и еще. А вот Дзагоев – тот самый второй футболист наравне со Смоловым, кто подешевел за прошедший год. В начале 2018-го Алан был третьим после Фернандеса и Смолова, выглядел переоцененным, как и сейчас. С учетом количества травм, порождающих игровую нестабильность, Дзагоев вряд ли стоит этих денег.
3 место. Алексей Миранчук («Локомотив») – 14 млн евро (+4)
Прибавка в 4 миллиона и попадание в топ-3 – это круто. В 2018-м Алексей стал чемпионом России в составе «Локомотива», и этого хватило для роста, а вот если бы он еще и на чемпионате мира выходил почаще и проявил себя… впрочем, сослагательное наклонение здесь неуместно.
2 место. Марио Фернандес (ЦСКА) – 26 млн евро (+10)
Прошлогодний победитель рейтинга подорожал на десять миллионов евро, в первую очередь, благодаря яркому выступлению на ЧМ-2018, но даже этого не хватило новоиспеченному россиянину, чтобы удержать лидерство, которое захватил его экс-партнер по клубу.
1 место. Александр Головин («Монако») – 30 млн евро (+20)
Головин за год «прокачался» с 10 миллионов евро до 30! И это не виртуальные деньги, а самые реальные, ведь именно в такую сумму обошелся «Монако» трансфер Александра из ЦСКА. Головин должен продолжать рост, хочется верить, что после двух подряд голов его прорвет, а дела пойдут в гору.
Резюме. Общий рост трансферного рынка затронул и Россию, позитивный эффект принесло и успешное выступление на чемпионате мира. Просто сравните две цифры: год назад десять самых дорогих футболистов России суммарно оценивались в 110 млн евро, сейчас цифра внушительнее в полтора раза – 154.5 млн евро. Самый дорогой игрок прибавил почти вдвое (с 16 до 30 млн), год назад было всего лишь семь футболистов с ценником 10+ млн, сейчас их дюжина.
Кто из прошлогодних героев не вошел в топ-10? Кокорин, занимавший четвертое место, рухнул вниз, пока он 14-й. Игорь Смольников вылетел из топ-10 в конец второй десятки. Денис Глушаков, который делил со Смольниковым 9-е и 10-е места вообще оказался на 34-й строчке.
Количество россиян стоимостью 5+ миллионов евро в клубах (всего 27)
ЦСКА, «Зенит» – 7
«Спартак» - 4
«Локомотив», «Краснодар» - 3
«Монако», «Валенсия», «Рубин» - 1
Количество россиян стоимостью 10+ миллионов евро в клубах (всего 12)
ЦСКА – 4
«Локомотив», «Зенит» - 3
«Спартак», «Монако» - 1
ЦСКА первый Российский клуб выигравший европейский кубок УЕФА
ЦСКА первый клуб в РПЛ выигравший все трофеи на вечное хранение ( чемпионский кубок, кубок России, Супер кубок России)
ЦСКА первый Российский клуб выигравший европейский кубок УЕФА
ЦСКА первый клуб в РПЛ выигравший все трофеи на вечное хранение ( чемпионский кубок, кубок России, Супер кубок России)
Думаю, Головина раздувают как мыльный пузырь. Хотя он полгода не показывает ничего. Друзья, надувая пузырь, держите губы сухими.
Думаю, Головина раздувают как мыльный пузырь. Хотя он полгода не показывает ничего. Друзья, надувая пузырь, держите губы сухими.
Сейчас трансферная стоимость Родриго 6,5 млн.евро.
Сейчас трансферная стоимость Родриго 6,5 млн.евро.
неизвестно что будет с ильзатом дальше
неизвестно что будет с ильзатом дальше