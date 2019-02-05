Круче Марадоны. Неаполь прощается с Гамшиком

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.4 3.15 3.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.6 4.9 1.42
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.6 4.3 4.6
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20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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Круче Марадоны. Неаполь прощается с Гамшиком

сегодня, 13:25

Гамшик отдал «Наполи» 12 лет, стал лучшим бомбардиром клуба и отверг десятки предложений, но теперь Марек решил уехать в Китай, и «Соккер.ру» устраивает проводы легенды.

Это не шутка

Пару дней назад официальный «твиттер» «Наполи» привел слова Карло Анчелотти, который подтвердил, что переговоры по Гамшику идут, и клуб постарается удовлетворить желание игрока, заслужившего такое отношение своей верной и яркой службой при «Сан-Паоло». Карлетто добавил об уважении к словацкому полузащитнику, который вписал свое имя в историю «Наполи», и о том, что все желают Мареку только счастья.

Мотивация Гамшика понятна. Он провел славную карьеру в Серии A, в этом году ему исполнится 32 года, и это подходящий возраст, чтобы отправиться на заработки в Поднебесную. Зарплата Марека в «Наполи» - 3.5 миллиона евро, на уровне Дзюбы и Кокорина, в Китае он заработает 27 миллионов евро по трехлетнему контракту и это без учета бонусов. Солидный аргумент, чтобы решиться на путешествие «на край света», не правда ли? И это после почти 15 лет славной карьеры в Италии, где Гамшик играл сначала за «Брешию», а потом за «Наполи».

Отъезд в Китай = несбывшаяся мечта в Италии

Еще в конце сезона 2017/2018 Марек задумался над предложениями из Китая. Рихард Гамшик, отец футболиста, тогда оценил возможность переезда своего сына в китайский чемпионат: 60 на 40 в пользу смены футбольной прописки. Сам Марек честно признавался, что переезд в Китай его искушает, но после разговора с Анчелотти принял решение ввязаться в еще одну погоню за мечтой, которая называется Скудетто. Причем важно завоевать чемпионский титул именно с неаполитанцами, Гамшик подчеркнул, что никогда не перешел бы в «Ювентус», потому что посвятил свою жизнь «Наполи».

Если бы у «Наполи» оставались реальные шансы на титул, то Марек остался бы со своей командой до конца, но он слишком часто был вторым, а сейчас отставание от «Ювентуса» и то, как складывается сезон, не предполагают, что в Италии будет новый чемпион. Опять же, роскошное предложение из Китая имеет срок годности: китайцы готовы платить огромные деньги известным футболистам, но им, в общем-то, все равно, будет это Гамшик, Дембеле, Видаль или Феллаини. А количество мест ограничено жестким лимитом на легионеров в тамошней лиге, так что шикарный контракт упустить легко. Так что Марек принял практичное решение: расстался с мечтой, которая, похоже, никогда не сбудется, и поехал в Китай, чтобы за три года заработать больше денег, чем за всю предыдущую карьеру.

Гамшик – идол болельщиков «Наполи»

Помимо финансового благополучия, отъезд в Китай оставляет за Мареком чистый и прозрачный образ героя Неаполя. Переход в другой итальянский клуб сделал бы его ренегатом, даже отъезд в европейский топ-клуб нанес бы укол по самолюбию гордых южан: мол, «Наполи» - команда второго сорта. А так Гамшик едет на заработки, он будет максимально далек от сферы интересов «Наполи» и останется «партенопейцем» в своем сердце и сердцах поклонников «Наполи».

Это очень важно для словака, который претендует на право считаться легендой №1 в мифах, легендах и сказаниях о клубе из Неаполя. Да-да, именно так, даже несмотря на несомненные успехи Марадоны на юге Италии (при Диего «Наполи» дважды выигрывал Скудетто). Марек провел больше всех матчей в футболке «адзурри» - 520, и забил больше всех голов – 121 (на счету Марадоны, оттесненного на вторую строчку, осталось 115 точных ударов). За пять лет в качестве капитана «Наполи» Гамшик поднял над головой два Кубка Италии и Суперкубок. И это в эпоху безраздельного властвования «Ювентуса».

Как Гамшик попрощался с «Наполи»?

Игра против «Сампдории» стала последней для Гамшика в футболке «Наполи», по крайней мере, на этой стадии его карьеры. Кто знает, может быть, после 35-ти Марек вернется на «Сан-Паоло», и его встретят с распростертыми объятиями. Но пока называем матч против «Сампдории» последним для Марека в Неаполе. Так вот, в последнем матче капитана «Наполи» разгромил бодрых генуэзцев со счетом 3:0, Гамшик отыграл 76 минут и был заменен. После игры команда поприветствовала болельщиков, Дрис Мертенс не отходил от Марека и указывал на него, но какой-то особенной церемонии прощания пока не было. Возможно, она впереди. Всем партнерам Гамшик после игры рассказал о своих будущих планах и о том, что этим матчем он попрощался с «Наполи».

Что собой представляет новый клуб Марека?

Гамшик переходит в команду «Далянь Ифан», которая выплатит за него 15 миллионов евро «Наполи» и будет платить словаку 9 миллионов евро в год. В предыдущем чемпионате клуб из провинции Ляонин занял только 11-е место из 16 участников в высшем дивизионе чемпионата Китая, по всем признакам это середняк лиги. До «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ» далековато, хотя с приездом Гамшика в «Даляне» связаны большие надежды. Партнерами Марека станут два известных футболиста, приобретенных прошлой зимой у «Атлетико»: Нико Гайтан и Янник Феррейра-Карраско. Пожелаем Мареку успехов в его приключении!

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   326 / 784
сегодня в 15:46
Круче Марадоны? Упаси бог. Или авторы заметки считают, что 12 лет, отданных Гамшиком клубу, круче двух титулов чемпионов страны, которые помог завоевать аргентинец ? Сравнение некорректное. Кроме того, Диего Арманда провел в Неаполе вдвое-втрое времени меньше, чем словак. Да...
Don trambon
Don trambon ответил ReMiX_SPb
   104 / 784
сегодня в 15:07
кто о чем,а вшивый о бане)) и здесь рпл приплёл)))СИДИ УЖЕ НА СВОЕЙ КОННОЙ ВЕТКЕ!!!
Ля какой)

Коко с Дзюбой где играют? И их упомянул автор статьи, а я только использовал его слова. Или ты считаешь что эти два играют лучше чем Гамшик?)

Хотя кому я это говорю) спб фану который ко всему прочему за му топит.

Хотя как пить дать и статью то до конца не осилил. СЛОЖНА)
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил Don trambon
   473 / 784
сегодня в 14:54
Зарплата Марека в «Наполи» - 3.5 миллиона евро, на уровне Дзюбы и Кокорина. Гамшик = Дзюба = Коко. Да здравствует лимит, мутько и ко) Ахаха. Ой как стыдно за рпл( (большую часть стыда, естественно за спам).
кто о чем,а вшивый о бане)) и здесь рпл приплёл)))СИДИ УЖЕ НА СВОЕЙ КОННОЙ ВЕТКЕ!!!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   40 / 784
сегодня в 14:50
Удачи Марек!
spartach091
spartach091
   45 / 784
сегодня в 14:30
Удачи Мареку!
Camellot
Camellot
   609 / 784
сегодня в 14:00
Гамшик все и всем доказал, и правильно делает что уезжает, чтобы заработать денег
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 13:57
да ладно уж, наговорят, второй после марадоны это да
Don trambon
Don trambon
   104 / 784
сегодня в 13:43
Зарплата Марека в «Наполи» - 3.5 миллиона евро, на уровне Дзюбы и Кокорина.

Гамшик = Дзюба = Коко.

Да здравствует лимит, мутько и ко)

Ахаха. Ой как стыдно за рпл( (большую часть стыда, естественно за спам).
Roger Young
Roger Young
   332 / 784
сегодня в 13:43
В полку гастербайтеров прибыло

Поездка в Китай - это унижение для нормального футболиста и признание, что он завязал с карьерой спортсмена и просто хочет накопить денег на старость.
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