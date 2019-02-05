Круче Марадоны. Неаполь прощается с Гамшиком

сегодня, 13:25

Гамшик отдал «Наполи» 12 лет, стал лучшим бомбардиром клуба и отверг десятки предложений, но теперь Марек решил уехать в Китай, и «Соккер.ру» устраивает проводы легенды.

Это не шутка

Пару дней назад официальный «твиттер» «Наполи» привел слова Карло Анчелотти, который подтвердил, что переговоры по Гамшику идут, и клуб постарается удовлетворить желание игрока, заслужившего такое отношение своей верной и яркой службой при «Сан-Паоло». Карлетто добавил об уважении к словацкому полузащитнику, который вписал свое имя в историю «Наполи», и о том, что все желают Мареку только счастья.

Мотивация Гамшика понятна. Он провел славную карьеру в Серии A, в этом году ему исполнится 32 года, и это подходящий возраст, чтобы отправиться на заработки в Поднебесную. Зарплата Марека в «Наполи» - 3.5 миллиона евро, на уровне Дзюбы и Кокорина, в Китае он заработает 27 миллионов евро по трехлетнему контракту и это без учета бонусов. Солидный аргумент, чтобы решиться на путешествие «на край света», не правда ли? И это после почти 15 лет славной карьеры в Италии, где Гамшик играл сначала за «Брешию», а потом за «Наполи».

Отъезд в Китай = несбывшаяся мечта в Италии

Еще в конце сезона 2017/2018 Марек задумался над предложениями из Китая. Рихард Гамшик, отец футболиста, тогда оценил возможность переезда своего сына в китайский чемпионат: 60 на 40 в пользу смены футбольной прописки. Сам Марек честно признавался, что переезд в Китай его искушает, но после разговора с Анчелотти принял решение ввязаться в еще одну погоню за мечтой, которая называется Скудетто. Причем важно завоевать чемпионский титул именно с неаполитанцами, Гамшик подчеркнул, что никогда не перешел бы в «Ювентус», потому что посвятил свою жизнь «Наполи».

Если бы у «Наполи» оставались реальные шансы на титул, то Марек остался бы со своей командой до конца, но он слишком часто был вторым, а сейчас отставание от «Ювентуса» и то, как складывается сезон, не предполагают, что в Италии будет новый чемпион. Опять же, роскошное предложение из Китая имеет срок годности: китайцы готовы платить огромные деньги известным футболистам, но им, в общем-то, все равно, будет это Гамшик, Дембеле, Видаль или Феллаини. А количество мест ограничено жестким лимитом на легионеров в тамошней лиге, так что шикарный контракт упустить легко. Так что Марек принял практичное решение: расстался с мечтой, которая, похоже, никогда не сбудется, и поехал в Китай, чтобы за три года заработать больше денег, чем за всю предыдущую карьеру.

Гамшик – идол болельщиков «Наполи»

Помимо финансового благополучия, отъезд в Китай оставляет за Мареком чистый и прозрачный образ героя Неаполя. Переход в другой итальянский клуб сделал бы его ренегатом, даже отъезд в европейский топ-клуб нанес бы укол по самолюбию гордых южан: мол, «Наполи» - команда второго сорта. А так Гамшик едет на заработки, он будет максимально далек от сферы интересов «Наполи» и останется «партенопейцем» в своем сердце и сердцах поклонников «Наполи».

Это очень важно для словака, который претендует на право считаться легендой №1 в мифах, легендах и сказаниях о клубе из Неаполя. Да-да, именно так, даже несмотря на несомненные успехи Марадоны на юге Италии (при Диего «Наполи» дважды выигрывал Скудетто). Марек провел больше всех матчей в футболке «адзурри» - 520, и забил больше всех голов – 121 (на счету Марадоны, оттесненного на вторую строчку, осталось 115 точных ударов). За пять лет в качестве капитана «Наполи» Гамшик поднял над головой два Кубка Италии и Суперкубок. И это в эпоху безраздельного властвования «Ювентуса».

Как Гамшик попрощался с «Наполи»?

Игра против «Сампдории» стала последней для Гамшика в футболке «Наполи», по крайней мере, на этой стадии его карьеры. Кто знает, может быть, после 35-ти Марек вернется на «Сан-Паоло», и его встретят с распростертыми объятиями. Но пока называем матч против «Сампдории» последним для Марека в Неаполе. Так вот, в последнем матче капитана «Наполи» разгромил бодрых генуэзцев со счетом 3:0, Гамшик отыграл 76 минут и был заменен. После игры команда поприветствовала болельщиков, Дрис Мертенс не отходил от Марека и указывал на него, но какой-то особенной церемонии прощания пока не было. Возможно, она впереди. Всем партнерам Гамшик после игры рассказал о своих будущих планах и о том, что этим матчем он попрощался с «Наполи».

Что собой представляет новый клуб Марека?

Гамшик переходит в команду «Далянь Ифан», которая выплатит за него 15 миллионов евро «Наполи» и будет платить словаку 9 миллионов евро в год. В предыдущем чемпионате клуб из провинции Ляонин занял только 11-е место из 16 участников в высшем дивизионе чемпионата Китая, по всем признакам это середняк лиги. До «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай СИПГ» далековато, хотя с приездом Гамшика в «Даляне» связаны большие надежды. Партнерами Марека станут два известных футболиста, приобретенных прошлой зимой у «Атлетико»: Нико Гайтан и Янник Феррейра-Карраско. Пожелаем Мареку успехов в его приключении!