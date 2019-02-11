Прислушайся, «Зенит»! Чем дышит «Фенербахче»?

11 февраля 2019, 18:00

«Зенит» уже завтра сыграет в Стамбуле. «Соккер.ру» рассказывает о том, как дела у «Фенербахче», переживающего едва ли не самый необычный сезон в своей долгой истории.

Прошлый сезон. Нынешний сезон почти наверняка станет пятым кряду, в котором «Фенербахче» останется без трофеев. Последние свои титулы «канарейки» завоевали в 2014 году, когда выиграли чемпионат Турции и Суперкубок. С тех пор – как отрезало. Дважды «Фенер» финишировал вторым в Суперлиге, дважды уступал в финале Кубка Турции. Серебряный дубль случился в прошлой кампании: «Фенербахче» под руководством легенды клуба Айкута Кочамана до последнего тура сохранял шансы на «золото» в Суперлиге, но отстал от «Галатасарая», а в финале Кубка Турции именитый стамбульский клуб сенсационно уступил «Акхисару», с которым мы познакомились поближе по играм против «Краснодара» в Лиге Европы.

Новый президент = новый тренер. Преданные болельщики «Фенербахче» жутко расстроились, оставшись без титулов по итогам прошлой кампании, но они еще не знали, какие горести ждут их впереди. Летом в «Фенере» состоялись президентские выборы, по итогам которых к власти пришел Али Коч. Новый президент решил избавиться от авторитарного тренера Кочамана, который пользовался мощной поддержкой и среди игроков, и на трибунах. «Фенербахче» назначил тренером голландца Филлипа Коку, выигрывавшего на родине с ПСВ , но в Стамбуле голландца ждали оставшиеся от предыдущего штаба помощники: тренер по физподготовке Алпер Ашчи, аналитик Тургай Алтай и наставник вратарей Мурат Озтюрк. Три тренера – три служителя Кочамана – три змеи.

Крысы. С такими друзьями и клубными легендами, как Кочаман, враги не нужны. С полной уверенностью можно утверждать, что Айкут любит себя в «Фенербахче», а не «Фенербахче» в себе. В свой предыдущий заход на тренерский мостик он без видимых причин нагло «выпилил» из команды любимца болельщиков Алекса. Все дело в том, что бразильцу не хватало нескольких голов, чтобы побить рекорд самого Кочамана по результативности в Суперлиге. На этот раз Айкут пошел еще дальше: три его бывших помощника, вошедших в штаб Коку, делали все для провала голландца и возвращения своего товарища во главу стаи.

Так, Коку вынужден был начать работу с «Фенербахче» в прямом смысле с чистого листа: важная информация о предыдущих сезонах, которая помогла бы в анализе обстановке, необъяснимым образом была стерта. Филлип получал от аналитика Алтая намеренно искаженные сведения о соперниках, фитнес-тренер Ашчи тем временем «убивал» команду неадекватными нагрузками, а вся информация о подготовке «Фенера» отправлялась прямиком к гордой легенде клуба и тренеру в изгнании Кочаману, который снабжал этими данными соперников «канареек». Вот такая дичь!

Этот голландец сломался. Несите следующего! К середине осени «Фенер» осел на границе зоны вылета из Суперлиги, а президент Коч, наконец, предпринял необходимые меры: уволил Коку, ставшего заложником ситуации и отправил в пеший поход к Кочаману подлецов-тренеров. Были и футболисты, стоявшие за старую власть и мутившие воду в коллективе, в частности, голкипер Демирель. Таким оппозиционерам пришлось пережить ссылку в дубль. После Коку команду принял его экс-помощник Эрвин Куман, брат Рональда, но продержался он около полутора месяцев и отправился вслед за первым голландцем, опустив «канареек» в зону прямого вылета из Суперлиги. Сыны Нидерландов оставили о себе лишь одно доброе воспоминание: совместными усилиями вывели «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы.

Стабилизация. В середине декабря «Фенербахче», наконец, сделал то, о чем давно говорили эксперты и просили болельщики: для выправления ситуации назначили опытного турецкого тренера. Эрсун Янал получил должность накануне своего 57-летия, это его второе пришествие в «Фенербахче». В 2013-м он принял команду непосредственно после периода правления Кочамана, тогда тоже были трудные времена, связанные с отстранением стамбульского клуба от турниров под эгидой УЕФА из-за договорных матчей. Тем не менее, в сезоне-2013/2014 «канарейки» под руководством Янала стали чемпионами Турции, но тренер ушел после чемпионства из-за разногласий с руководством клуба.

Эрсун, ставший третьим тренером «Фенербахче» по ходу сезона, серьезно перетряхнул стартовый состав команды по сравнению с периодом работы голландцев, а зимой «канарейки» активно поработали на трансферном рынке, подписав, в частности, Виктора Мозеса из «Челси». Что касается результатов, Янал стартовал с трех кряду ничьих в Суперлиге и вылета из Кубка Турции в 1/8-й финала от клуба второго дивизиона, но затем двумя домашними победами «Фенербахче» сумел поправить положение дел во внутреннем чемпионате и подняться на 14-ю строчку (из 18-ти). Правда, зона вылета по-прежнему очень близко – всего лишь в трех очках.

Еврокубковая кампания. Как вице-чемпион Турции «Фенер» начал сезон в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, где пришлось уступить «Бенфике» (0:1 в гостях, 1:1 дома). В Лиге Европы стамбульцам досталась не самая яркая группа: загребское «Динамо», «Спартак» из Трнавы и «Андерлехт». В итоге, хорватское «Динамо» уверенно выиграло группу, а «Фенер» набрал 8 очков (две победы, две ничьи, два поражения) при разнице мячей 7:7 и вышел в 1/16-ю финала со второй строчки. То ли Кочааман не нашел выхода на иностранные клубы, чтобы продать им информацию, то ли его подручные не саботировали игры Лиги Европы из-за повышенных премиальных, но факт остается фактом: чудовищно проваливаясь в Суперлиге, «канарейки» бились в ЛЕ и сумели проползти в плей-офф, где сразу же столкнутся с «Зенитом».

Текущая форма. После побед над «Йени Малатияспор» (4-е место в таблице) и «Гёзтепе» (11-е место), казалось, что «Фенербахче» выздоравливает, но непосредственно перед матчем против «Зенита» стамбульцы снова проиграли. Поражение «Фенеру» нанес прямой конкурент – «Кайсериспор», причем в составе «канареек» случилось два удаления, а единственный мяч на 87-й минуте провел украинский форвард Артем Кравец. За весь матч «Фенербахче» нанес два удара в створ чужих ворот, не стесняясь зиять дырами в собственной обороне. Объективно соперник «Зенита» по-прежнему пребывает в сумрачном состоянии, поэтому большое значение приобретает мотивация команды в том или ином матче. Вот интересно, как расценивают Лигу Европы в «Фенере»? Как обузу, от которой лучше поскорее избавиться, чтобы не загнать себя обратно в зону вылета в Суперлиге, или же в качестве глотка свежего воздуха, единственного оставшегося турнира, в котором хочется играть от души, так как цель высока и благородна?