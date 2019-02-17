Постоянные поражения спасут «Реал»

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 0:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 4.35 3.5 1.85
19:00 84’ Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 0:2 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас - - -
19:00 83’ Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 6.8 4.1 1.45
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Реал 1:2  Жирона 1.2 6.75 14
18:15 Матч завершен  Валенсия 0:0  Эспаньол 4.6 1.35 11
20:30 Идет первый тайм, 11’  Вильярреал 0:0  Севилья 2.4 3.4 2.9
22:45 сегодня  Бетис -:-  Алавес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  СПАЛ 1:4  Фиорентина 3.4 3.1 2.25
17:00 Матч завершен  Эмполи 3:0  Сассуоло 2.7 3.3 2.6
17:00 Матч завершен  Дженоа 2:1  Лацио 3.3 3.35 2.2
17:00 Матч завершен  Удинезе 1:0  Кьево 1.8 3.4 4.9
20:00 Идет первый тайм, 39’  Интер 0:0  Сампдория 1.55 3.85 6.7
22:30 сегодня  Наполи -:-  Торино 1.47 4.4 8.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Айнтрахт Ф 1:1  Боруссия М 1.35 4.6 10
20:00 41’  Байер 1:0  Фортуна 1.47 4.5 6.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Лилль 0:0  Монпелье 1.9 3.2 4.65
17:00 Матч завершен  Кан 0:0  Страсбур 3.35 2.95 2.4
17:00 Матч завершен  Бордо 2:1  Тулуза 1.9 3.1 4.9
19:00 80’  Реймс 2:0  Ренн 1.43 3.7 11.5
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  ПСЖ 6.1 4.5 1.5
Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 1:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.27 6 9
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 1:0 Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 2.65 2.8 2.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 2:1 Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1.55 3.4 7
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня 2:0 Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 1:0 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 1.65 3.5 5.3
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:1 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 3.45 2 3.4
19:00 85’ Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари 1:0 Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 2.8 2.17 3.8
19:00 82’ Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 0:1 Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 4.7 3 1.87
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 0:1 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.2 2.55
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.6 2.4 3.7
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 14 4.2 1.33
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1:1 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 8 3.05 1.62
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.95 3.3 4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 2.8 3.05 2.6
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.35 2.9 3.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро -:- Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3:1 Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2.4 3.5 2.75
20:00 40’ Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 0:0 Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.4 3.4 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.83 3.55 3.95
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед 0:2 Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 3:0 Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.45 3.8 7.5
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 5.6 3.6 1.6
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 8.5 2.85 1.65
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 1:0 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе 2:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 4.2 3.2 1.85
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 1:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 0:0 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.4 3.35 2.8
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 1:3 Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.15 3.1 3.5
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2:2 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.6 3.8 5.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:2 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 1.9 3.5 3.7
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 2:0 Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 2.3 3.3 2.9
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1:1 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.15 2.95 4
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1:0 Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
19:00 79’ Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 1:1 Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.65 2.2 4.2
20:30 4’ Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 0:1 Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.85 3.2 5
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 3:0 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1:0 Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 1.6 3.8 5.55
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 0:2 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 39’ Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 1:0 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 3.8 3.8 1.85
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 81’ Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек 2:1 Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 39’ Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 1:2 Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 3.1 2.9 2.45
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.35 5 7.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 1:1 Логотип футбольный клуб Черчилль Бразерс (Маргао)Черчилль Бразерс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 3:0 Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.8 3.2 4.7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1:1 Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 1.38 3.6 16
20:00 40’ Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 0:0 Логотип футбольный клуб МалагаМалага 3 2.9 2.5
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 0:1 Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.05 3 3.8
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2:0 Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.4 2.85 3.35
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 3:2 Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.85 3.1 4.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис 0:2 Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис 0:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3:2 Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.14 6.1 39
19:00 83’ Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1:0 Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 3 2.6 2.75
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 1:1 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
19:30 55’ Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп 2:1 Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
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16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БайройтБайройт -:- Логотип футбольный клуб ФСВ Эрланген-БрюкФСВ Эрланген-Брюк - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 1:0 Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
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16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 1:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 4.85 3.8 1.68
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Постоянные поражения спасут «Реал»

сегодня, 19:00

Опытная команда запустила механизм самосохранения? «Соккер.ру» считает поражения «сливочных» их ставкой на будущее.

«Реал» заслужил поражения

Разве остались в футболе люди, которых может удивить поражение «Реала» от более слабой команды? Ведь все закономерно. Упустив Роналду и Зидана, но не получив за это по голове на футбольном поле, клуб Переса возомнил себя коварным непобедимым героем, которому все можно и который будет выигрывать всегда и у всех.

Хотя даже с легендами в Примере скушали 6 поражений и 10 раз сыграли вничью в сезоне 2017/18. Сейчас уже 7 поражений и до конца сезона легко могут проиграть все десять раз. Четкий намек на необходимость перемен был, но никто не заботился о будущем. Всех интересовало настоящее в ЛЧ. Мбаппе показался Пересу слишком дорогим, а Бэйл более перспективным, чем старик Роналду.

Так что фанаты «Реала» должны благодарить «Жирону», «Реал Сосьедад» и «Эйбар» за такие полезные и своевременные поражения нового сезона. Без подобных результатов «сливочные» набрали бы ровно столько пунктов, как у «Барселоны», равенство в таблице. И в таком случае команда из Мадрида посчитала бы, что победа над «Атлетико» означает заслуженную борьбу за титул.

Команде не хватает свежести

«Реал» сейчас бесформенный – виноваты Лопетеги и Солари, которые отвечали за тактическую конструкцию, но успешно сыграл на классе исполнителей против тех, кого считал достойным, а именно против «Барселоны», «Атлетико» и «Аякса». А с середняками концентрации не хватает, поэтому столько поражений за полгода.

Одновременно «Реал» - сильная команда с чемпионами в составе. И если в порядке все 9 самураев, оставшихся от Зидана и Винисиус, то даже наличие Куртуа в воротах вместо Наваса не помешает «сливочным» обыграть в одном отдельно взятом матче любого соперника на планете. Абсолютно любого, ведь «Ливерпуль» прошлой весной выбил МС, а «Реалу» три в Киеве отгрузить не смог.

«Сливочные» многое умеют, но им сложно быть стабильными после всех трофеев и успешных серий. Заметно ведь, что у Варана не та мотивация, что раньше. Что Бэйлу не хватает рядом подходящего тренера – Солари не подходит. Что Марсело и Модрич дома с женами обсуждают жизнь в Турине и Милане. Что Бензема старается, но как раз его могут подменить новым нападающим. И новички нужны, ведь перепады в игре солидные – иногда просто стоят на поле.

Они не похожи на профессоров

У «Реала» настолько все плохо, что за недели повзрослел Бензема. Взял на себя функции педагога для Винисиуса – и успехи есть, юный бразилец слушает наставления француза. Но вдвоем не могут спасать всегда без адекватной поддержки от остальных игроков группы атаки. Но если Карим - самый взрослый и лучший, то у «Реала» проблемы.

Так что в идеале «сливочным» нужно срочно сделать все для провала в Примере – идеальной будет третья строчка второй год подряд. В ЛЧ тоже не о чем спорить – выгоднее вылететь из турнира, не превращаться в старый «Милан». Команда времен тренера Анчелотти в Серии А, как помнят опытные болельщики, не была на первом месте, а реванш у «Ливерпуля» в финале ЛЧ взяли в год, когда финишировали четвертыми.

Но у того «Милана» получалось быть элегантным, солидным профессором. Там были собраны звезды с отличной репутацией - Кафу, Мальдини, Неста, Дида. Зеедорф, Шевченко и Кака. У «Реала» не все, как Кейлор Навас. Рамос больше подходит для олицетворения «Реала». Сегодня у Серхио 25 красная карточка в карьере и 20 в рамках Примеры – разумеется, это рекорд дивизиона.

Так что из «Реала» не получается банда мудрых стариков, которых все обожают. Поэтому им выгоднее провалиться во всех турнирах, где только смогут – из Кубка Испании, разумеется, тоже надо вылететь от «Барселоны» после ответного поединка на «Сантьяго Бернабеу». Только хлебнув поражений, Перес зачешется, обдумает свои ошибки и попробует найти тренера, который подойдет команде.

Ключ от будущего – в тренере

Вряд ли Почеттино или Моуриньо те, кто нужен. В теории может подойти Аллегри. Но только если его кандидатуру одобрит Рамос. Ведь когда капитану и части команды не понравился Лопетеги, то играли под его руководством ужасно. Аллегри все порывается уйти из «Ювентуса», невзирая на победы и привезенного Роналду, а Зидан якобы готов возглавить туринцев летом, если до этого в АПЛ не заманят.

Для «Реала» все может сложиться. Имея сильного тренера, свежие тактические идеи, правильных новичков летом – понятно, что для счастья нужен не только Азар, но и молодой форвард, а также левый защитник и центральный хавбек, если из тройки Марсело – Кроос – Модрич минимум двое покинут «Реал». Пора активно думать о будущем и что точно не стоит делать – полагаться на удачу.

В Амстердаме команде повезло, но «Аякс» не самый грозный соперник в ЛЧ. Впереди, если пройдут дальше, более грозные и готовые. «Реал» старается опустить к своему уровню всех топовых соперников, с какими только пересекался – с «Барселоной» и «Атлетико» получилось, оппоненты сыграли хуже, чем умеют. Но в прошлом году пытались провернуть тот же фокус в Эль Класико и счет 5:1 стал ответом на попытку. Очень. Нужен. Тренер.

«Реал» все перестали бояться

Окончательно. «Жироне» и ЦСКА не было страшно. Закономерно для команды, у которой столько лет один состав и один подход. Если взять первый финал Зидана, то за почти четыре года у «Реала» поменялся голкипер, один центральный защитник – Варан вместо Пепе и ушел Роналду. Но остальные на месте и это объясняет отсутствие стабильности. Иско, Асенсио, Васкес или Регилон не стали новыми лидерами.

А старые готовы ошибаться. Могут исчезать на поле – у Модрича то хороший матч, то ужасный. Могут удаляться – как Рамос, который также может схлопотать дисквалификацию от УЕФА за сознательную желтую, ведь проболтался. Могут играть невыразительно – у Тони Крооса в Примере суммарное xG выше, чем у Бэйла, то есть Гарет жестко недобирает качественных моментов.

А второй после Бензема по суммарной опасности созданных моментов знаете кто? Мариано Диас. Даже в «Милане» не отдали Пёнтеку девятый номер, поскольку его нужно заслужить голами в большом клубе. А Перес так обиделся на Роналду, что сразу вручил знакомому новичку легендарную футболку и ничего у среднего испанца не получается.

Тот факт, что «Реал» отстал от «Барселоны» именно из-за домашних поражений от «Леванте», «Реал Сосьедада» и «Жироны» - как раз девять пунктов, одновременно намекает на то, что у самих каталонцев есть монстр Месси и немало нерешенных игровых проблем. Ведь «Реал» в кризисном переходном сезоне был близок к реальной чемпионской борьбе.

Но раз нравится проигрывать так часто – будут близки к сезону без единого трофея. Хотя в кубковых турнирах «Реал» еще повоюет. Но это как последние дни тренера Бенитеса. Если бы Рафаэль вдруг принимал правильные решения, а команда во главе с Роналду его поддержала – могло не быть трех кубков чемпионов при Зидане, ведь Зинедин не стал бы тренером.

«Сливочным» нужна перезагрузка

«Реал» как гитарист, у которого пальцы должны быть в крови, иначе звук не тот. Им надо рвать жилы, чтобы оставлять места в истории. Нужен драйв, голы на последних минутах, больше судейских разборок, удары в падении через себя. А когда идет сезон с двумя травоядными наставниками, когда собственный игрок говорит, что запасного плана нет, то надо расслабиться и понять, зачем «Реалу» сейчас поражения.

Чтобы старик Перес слез с трона, включил хитрую голову, нашел сильного подходящего тренера, а не первых попавшихся. Подумал, как и кто может коллективно заменить Роналду – его голов жестко не хватает, и каким должен быть новый «Реал». Например, клубу пора подумать о том, стоит ли играть с Серхио Рамосом в центре защиты? Модричу в сентябре 34 года – а он не Роналду по атлетизму. И таких вопросов накопилось много.

11 поражений за полгода – привет от футбольной кармы за ошибки, которых у «Реала» много. Но эти короли умеют возвращаться не хуже, чем «Барселона». Поражения от середняков указывают на системные просчеты, но не означают, что у «сливочных» автоматически нет шансов в личном матче с каталонцами или в ЛЧ с любым соперником. После «Жироны» будут только злее и опаснее. Хотя обидно, что именно домашними поражениями портят для нейтрального зрителя чемпионскую гонку в Испании.

И «Атлетико» в дерби обыграли, и сами уступают. «Реал» делает подарок за подарком «Барселоне» в этом  сезоне. Каталонцы в каждом третьем туре теряли очки, но Лопетеги и Солари пошли дальше – 10 осечек в 24 матчах, 7 из них – поражения.

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Сантус
Сантус
   118 / 847
сегодня в 20:19
То что я увидел сегодня,минуты с 50 ой повергло меня в шок...было ощущение что из раздевалки вышли клоны,а игроки отправились по домам...Сиеста..мать их так..Автор где то прав,нужны оплеухи,даже затрещины что бы все поняли..Реал не торт.Эти пять побед как бы давали понять что Соллари что то может.Хреннна с два,он ноль.Команда стремительно стареет и расползается.Желание одно-Барсе из принципа ,по зубам,а потом гори огнём этот сезон....
No problem
No problem
   32 / 847
сегодня в 19:53
Статья написана от балды,наскоряк.
Автор не раскрыв сути одного отдельного поля,перепрыгивает на другую.
И так постоянно.
То Реал умирает,то все может.
Ни слова о реконструкций Бернабеу,в силу чего Мадрид экономит на этих*звездных покупок *.....хотя того ж перспективного Бейла нужно было сливать ещё до Роналду.
Покупка Куртуа,это всего лишь тупая попытка Переса,отмыть позорную сагу по ДДХ.
Продать всех олдОв,чтоб построить новый Мадрид?,Перес прошёл через это ещё в начале 0х.
Пальму первенства мешков Реал давно отдал арабам и Каталонии,нынче Реал ставит на молодеж. Для ремонтады нужно время....пару-тройку лет Реал может и простыть,но а потом будет *Я ваше все имел*.
112910415
112910415
   93 / 847
сегодня в 19:53
полемически заострено, но, в целом, близко к истине
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   66 / 847
сегодня в 19:34
Реал спасёт красота!😂
Roman73
Roman73
   349 / 847
сегодня в 19:30
Статья несколько истеричная.
У Реала равные шансы с несколькими лучшими командами Европы взять два титула из трёх.
Кто же тогда его будет судить, или есть гарантия у кого то автоматически выиграть следующий матч на Бенрнабеу ?*
Собственно вся эта череда побед в Кубке Чемпионов результат не максимальной стратегий
Реала экономить силы на некоторых направлениях, ради звонкой победы в Лиге Чемпионов. А точечные вливания есть Винисиус уже перспективнее, лучше Рональду
Да и Бензема воспрял духом. Всё не так уж сумрачно в Мадриде.
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