Постоянные поражения спасут «Реал»

сегодня, 19:00

Опытная команда запустила механизм самосохранения? «Соккер.ру» считает поражения «сливочных» их ставкой на будущее.

«Реал» заслужил поражения

Разве остались в футболе люди, которых может удивить поражение «Реала» от более слабой команды? Ведь все закономерно. Упустив Роналду и Зидана, но не получив за это по голове на футбольном поле, клуб Переса возомнил себя коварным непобедимым героем, которому все можно и который будет выигрывать всегда и у всех.

Хотя даже с легендами в Примере скушали 6 поражений и 10 раз сыграли вничью в сезоне 2017/18. Сейчас уже 7 поражений и до конца сезона легко могут проиграть все десять раз. Четкий намек на необходимость перемен был, но никто не заботился о будущем. Всех интересовало настоящее в ЛЧ . Мбаппе показался Пересу слишком дорогим, а Бэйл более перспективным, чем старик Роналду.

Так что фанаты «Реала» должны благодарить «Жирону», «Реал Сосьедад» и «Эйбар» за такие полезные и своевременные поражения нового сезона. Без подобных результатов «сливочные» набрали бы ровно столько пунктов, как у «Барселоны», равенство в таблице. И в таком случае команда из Мадрида посчитала бы, что победа над «Атлетико» означает заслуженную борьбу за титул.

Команде не хватает свежести

«Реал» сейчас бесформенный – виноваты Лопетеги и Солари, которые отвечали за тактическую конструкцию, но успешно сыграл на классе исполнителей против тех, кого считал достойным, а именно против «Барселоны», «Атлетико» и «Аякса». А с середняками концентрации не хватает, поэтому столько поражений за полгода.

Одновременно «Реал» - сильная команда с чемпионами в составе. И если в порядке все 9 самураев, оставшихся от Зидана и Винисиус, то даже наличие Куртуа в воротах вместо Наваса не помешает «сливочным» обыграть в одном отдельно взятом матче любого соперника на планете. Абсолютно любого, ведь «Ливерпуль» прошлой весной выбил МС , а «Реалу» три в Киеве отгрузить не смог.

«Сливочные» многое умеют, но им сложно быть стабильными после всех трофеев и успешных серий. Заметно ведь, что у Варана не та мотивация, что раньше. Что Бэйлу не хватает рядом подходящего тренера – Солари не подходит. Что Марсело и Модрич дома с женами обсуждают жизнь в Турине и Милане. Что Бензема старается, но как раз его могут подменить новым нападающим. И новички нужны, ведь перепады в игре солидные – иногда просто стоят на поле.

Они не похожи на профессоров

У «Реала» настолько все плохо, что за недели повзрослел Бензема. Взял на себя функции педагога для Винисиуса – и успехи есть, юный бразилец слушает наставления француза. Но вдвоем не могут спасать всегда без адекватной поддержки от остальных игроков группы атаки. Но если Карим - самый взрослый и лучший, то у «Реала» проблемы.

Так что в идеале «сливочным» нужно срочно сделать все для провала в Примере – идеальной будет третья строчка второй год подряд. В ЛЧ тоже не о чем спорить – выгоднее вылететь из турнира, не превращаться в старый «Милан». Команда времен тренера Анчелотти в Серии А, как помнят опытные болельщики, не была на первом месте, а реванш у «Ливерпуля» в финале ЛЧ взяли в год, когда финишировали четвертыми.

Но у того «Милана» получалось быть элегантным, солидным профессором. Там были собраны звезды с отличной репутацией - Кафу, Мальдини, Неста, Дида. Зеедорф, Шевченко и Кака. У «Реала» не все, как Кейлор Навас. Рамос больше подходит для олицетворения «Реала». Сегодня у Серхио 25 красная карточка в карьере и 20 в рамках Примеры – разумеется, это рекорд дивизиона.

Так что из «Реала» не получается банда мудрых стариков, которых все обожают. Поэтому им выгоднее провалиться во всех турнирах, где только смогут – из Кубка Испании, разумеется, тоже надо вылететь от «Барселоны» после ответного поединка на «Сантьяго Бернабеу». Только хлебнув поражений, Перес зачешется, обдумает свои ошибки и попробует найти тренера, который подойдет команде.

Ключ от будущего – в тренере

Вряд ли Почеттино или Моуриньо те, кто нужен. В теории может подойти Аллегри. Но только если его кандидатуру одобрит Рамос. Ведь когда капитану и части команды не понравился Лопетеги, то играли под его руководством ужасно. Аллегри все порывается уйти из «Ювентуса», невзирая на победы и привезенного Роналду, а Зидан якобы готов возглавить туринцев летом, если до этого в АПЛ не заманят.

Для «Реала» все может сложиться. Имея сильного тренера, свежие тактические идеи, правильных новичков летом – понятно, что для счастья нужен не только Азар, но и молодой форвард, а также левый защитник и центральный хавбек, если из тройки Марсело – Кроос – Модрич минимум двое покинут «Реал». Пора активно думать о будущем и что точно не стоит делать – полагаться на удачу.

В Амстердаме команде повезло, но «Аякс» не самый грозный соперник в ЛЧ . Впереди, если пройдут дальше, более грозные и готовые. «Реал» старается опустить к своему уровню всех топовых соперников, с какими только пересекался – с «Барселоной» и «Атлетико» получилось, оппоненты сыграли хуже, чем умеют. Но в прошлом году пытались провернуть тот же фокус в Эль Класико и счет 5:1 стал ответом на попытку. Очень. Нужен. Тренер.

«Реал» все перестали бояться

Окончательно. «Жироне» и ЦСКА не было страшно. Закономерно для команды, у которой столько лет один состав и один подход. Если взять первый финал Зидана, то за почти четыре года у «Реала» поменялся голкипер, один центральный защитник – Варан вместо Пепе и ушел Роналду. Но остальные на месте и это объясняет отсутствие стабильности. Иско, Асенсио, Васкес или Регилон не стали новыми лидерами.

А старые готовы ошибаться. Могут исчезать на поле – у Модрича то хороший матч, то ужасный. Могут удаляться – как Рамос, который также может схлопотать дисквалификацию от УЕФА за сознательную желтую, ведь проболтался. Могут играть невыразительно – у Тони Крооса в Примере суммарное xG выше, чем у Бэйла, то есть Гарет жестко недобирает качественных моментов.

А второй после Бензема по суммарной опасности созданных моментов знаете кто? Мариано Диас. Даже в «Милане» не отдали Пёнтеку девятый номер, поскольку его нужно заслужить голами в большом клубе. А Перес так обиделся на Роналду, что сразу вручил знакомому новичку легендарную футболку и ничего у среднего испанца не получается.

Тот факт, что «Реал» отстал от «Барселоны» именно из-за домашних поражений от «Леванте», «Реал Сосьедада» и «Жироны» - как раз девять пунктов, одновременно намекает на то, что у самих каталонцев есть монстр Месси и немало нерешенных игровых проблем. Ведь «Реал» в кризисном переходном сезоне был близок к реальной чемпионской борьбе.

Но раз нравится проигрывать так часто – будут близки к сезону без единого трофея. Хотя в кубковых турнирах «Реал» еще повоюет. Но это как последние дни тренера Бенитеса. Если бы Рафаэль вдруг принимал правильные решения, а команда во главе с Роналду его поддержала – могло не быть трех кубков чемпионов при Зидане, ведь Зинедин не стал бы тренером.

«Сливочным» нужна перезагрузка

«Реал» как гитарист, у которого пальцы должны быть в крови, иначе звук не тот. Им надо рвать жилы, чтобы оставлять места в истории. Нужен драйв, голы на последних минутах, больше судейских разборок, удары в падении через себя. А когда идет сезон с двумя травоядными наставниками, когда собственный игрок говорит, что запасного плана нет, то надо расслабиться и понять, зачем «Реалу» сейчас поражения.

Чтобы старик Перес слез с трона, включил хитрую голову, нашел сильного подходящего тренера, а не первых попавшихся. Подумал, как и кто может коллективно заменить Роналду – его голов жестко не хватает, и каким должен быть новый «Реал». Например, клубу пора подумать о том, стоит ли играть с Серхио Рамосом в центре защиты? Модричу в сентябре 34 года – а он не Роналду по атлетизму. И таких вопросов накопилось много.

11 поражений за полгода – привет от футбольной кармы за ошибки, которых у «Реала» много. Но эти короли умеют возвращаться не хуже, чем «Барселона». Поражения от середняков указывают на системные просчеты, но не означают, что у «сливочных» автоматически нет шансов в личном матче с каталонцами или в ЛЧ с любым соперником. После «Жироны» будут только злее и опаснее. Хотя обидно, что именно домашними поражениями портят для нейтрального зрителя чемпионскую гонку в Испании.

И «Атлетико» в дерби обыграли, и сами уступают. «Реал» делает подарок за подарком «Барселоне» в этом сезоне. Каталонцы в каждом третьем туре теряли очки, но Лопетеги и Солари пошли дальше – 10 осечек в 24 матчах, 7 из них – поражения.