7 причин, почему «Манчестер Сити» не выиграет ЛЧ

20 февраля 2019, 15:00

«Соккер.ру» согласен с Гвардиолой – чего-то его команде для победы в престижном европейском турнире не хватает. Ищем причины для новой осечки.

Личное мнение Хосепа Гвардиолы

Испанский тренер сам заявил, что не видит в «Манчестер Сити» победителя Лиги чемпионов. Конечно, будь это слова Моуриньо или Сарри, заподозрили попытку мотивировать через негативную оценку. Но у Жозе и Маурицио в этом сезоне плохо зашли их методы, а Хосеп рассуждает спокойно и здраво:

Честно говоря, не думаю, что мы готовы. Это мое ощущение. Не значит, что мы не будем стараться, но одного желания в ЛЧ мало. Нужен опыт. В каждой игре мы учимся. Мы хорошая команда, вы не можете отрицать этого, но для победы в ЛЧ нужно нечто особенное. И у нас этого нет. Возможно, в будущем появится…

Сказано всего три месяца назад. Испанец не получил повод изменить мнение, ведь у МС были очень непростые матчи зимой. Так что первая причина, почему «горожане» не поднимут кубок чемпионов над головой после финала в Мадриде - даже Гвардиола в них пока не сильно верит.

Отсутствие оборонительной стратегии

В Лиге чемпионов соперники смелее, чем в АПЛ . Это в лиге по воротам МС нанесли всего 181 удар. Зато попали 66 раз и забили 20 мячей – высокая реализация точных выстрелов, 30 %. Именно у Эдерсона самое низкое количество сэйвов за игру во всей лиге. Перекрывают слабости владениям мяча и игрой первым номером? Ван Гаал прямым текстом сказал, что у Хосепа неграмотная игра в защите, поскольку у него одна оборона – атака.

Без мяча «Манчестер Сити» вправду хуже, чем с ним, что объяснимо. Во-первых, у команды мало практики массированной защиты ворот Эдерсона. Во-вторых, у них справа Кайл Уокер – ужасный защитник во всем, что касается позиционной игры, а слева нередко Зинченко – изначально атакующий хавбек, защитник-самоучка. Фернандиньо раньше играл «десятку», не цербер. Де Брюйне и Давид Сильва – вингеры. Стоунз и Ляпорт – машины по производству пасов, но нет вожака, чья задача – защищаться любой ценой.

Домашняя игра и вялая поддержка

Фанаты «Барселоны» не такие красавцы, как поклонники «Боруссии» Д, что не мешало команде Месси в ЛЧ ? Но каталонцы поют, болеют. В Мадриде на трибунах могут сидеть как в театре? Но «Реал» к игре без гонящей вперед публики привык, им так порой лучше. А вот в Англии «Сити» подняли на смех после игры с «Лионом» на стадионе с пустыми местами. У «горожан» нет шикарной поддержки, как нет идеальной игры дома в ЛЧ .

Даже когда «Этихад» заполнен под завязку (на матчах АПЛ по 54 164 зрителя в среднем на арене вместимостью в 55 097 мест), не всегда «Сити» получает нужный импульс. Для команды без опыта побед в ЛЧ важно иметь 12 игрока, как у «Ливерпуля». А вы помните, как сложилось прошлой весной – после влета 3:0 в гостях, потом дома уступили «красным» 1:2. «Реалу» в 2016 году в Манчестере гол не забили, что потом аукнулось. И от «Монако» трижды пропустили в родных стенах. Драйва трибун не хватает.

Нет опыта больших побед в Европе

В плей-офф играют скверно. Гвардиола не только намекнул, что ему не хватает чего-то неуловимого при взгляде на «Сити», но и упомянул опыт. И отсылка к юности Пепа в Барселоне была, когда выходили на поле только с целью победить. Но если проигрывали – не отчаивались и начинали сначала. Сейчас «Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов в шестой раз подряд.

И это значит, что пять подряд попыток провалились. Вылетали от «Ливерпуля», «Монако», «Реала» и дважды от «Барселоны». Каталонцам проиграл все четыре поединка. «Мадриду» не смогли запихнуть ни одного мяча. С «Монако» обменялись победами 5:3 и 1:3, а благодаря голам на выезде французский клуб с Мбаппе на поле пошел дальше. «Манчестер Сити» странный, когда доходит до плей-офф ЛЧ . Один полуфинал был, еще при Пеллегрини. А в 4 из 5 случаев вылетали в первом же раунде. Какой уж тут фаворит?

Отсутствие железной командной воли

Нет команды, которую морально не сломать. Ляпорт далек по природной спортивной наглости от Рамоса, Зинченко – от Марсело, Сане – от Роналду, а Агуэро – от Бензема. Есть подходящие под описание «победитель Лиги чемпионов» личности, ведь Фернандиньо и Давид Сильва такие же опытные, как Кроос и Модрич. И Де Брюйне прекрасен, такие мужики выигрывали престижный турнир не раз. Но все вместе не формируют «команду акул».

На бумаге с подачи Менди «акулы» существуют, а когда доходит до дела, то «Сити» беззубый. Предположим, на плей-офф ЛЧ придется пик их формы – тогда будут в финале. Но если случится классический ступор, то англичанам крышка. Помним, что Харт потащил в матчах против «Реала» добрый десяток ударов. Но даже Джо не смог вдохновить хотя бы на один несчастный мяч в гостях. А если соперник оказывается смелым и готовым к размену ударами, то «Сити» может вылететь – так было с «Монако» и «Ливерпулем».

Сильные стороны главных конкурентов

Середняков АПЛ можно испугать 700 пасами за вечер, но не «Реал». В Ла Лиге им падать ниже некуда – проиграли 7 раз. Значит, будут играть на победу в Лиге чемпионов. И в этом ремесле пошли намного дальше, чем «Манчестер Сити». Гвардиола третий сезон штурмует знакомый турнир с англичанами, но если в будущем попадется один из главных представителей Испании – вспомним «Баварию».

У немцев был комплекс против клубов из Ла Лиги. И после вылетов от «Реала» и «Барселоны» не возникло ощущение, что «Сити» с командами такого класса играет лучше. Кроме того, среди фаворитов будет сама «Бавария», если обыграют дома «Ливерпуль». Или же к потенциальным соперникам снова добавится коллектив Клоппа, который за год стал лучше. А самое главное, что у каждого из названных (плюс у «Атлетико» и «Ювентуса») есть козыри, которые нейтрализуют то, что МС умеет лучше всего – доминировать.

Нехватка путеводной звезды на поле

И снова Гвардиола согласен! Хосепа прямо спросили: «Говорят, не можете выиграть ЛЧ , поскольку теперь у вас нет таких игроков, как Хави, Иньеста и Месси». И ответ Хосепа: «Полностью согласен… В Барселоне я был счастливчиком». У «Манчестер Сити» нет мегазвезды, целого солнца. А ведь котировки на «Ювентус» букмекеры подняли из-за Роналду. «Барселона» высоко в рейтинге из-за Месси. Салах и Мбаппе тоже поднимают шансы своих команд.

А у МС есть только Агуэро. Лучший снайпер в истории «Сити», легенда клуба. Плохой форвард не забил бы 11 хет-триков в АПЛ , как Ширер. Но сколько раз успешный голеадор Алан выигрывал ЛЧ ? Есть категория футболистов, которые успешны, как Кун, но в своей эпохе не на десятой строке по звездности. У «Сити» путеводной звездой к победе в ЛЧ по примеру Джеррарда и Лэмпарда может стать разве что Де Брюйне.

Вот только у Кевина были травмы, он не так сказочно силен, как годом ранее. «Горожане» похожи своей историей на «Челси»? Но вспомните, сколько лет пришлось клубу Абрамовича страдать, прежде чем удалось выиграть финал ЛЧ . У Де Брюйне даже проигранного решающего матча пока нет. Так что у «Сити» главная звезда – Гвардиола. И это проблема, ведь вспомните всех последних победителей ЛЧ . Зачастую не тренеры-умницы выигрывают финалы – Клопп и Симеоне по два раза проиграли.

Зато за десять лет в семи случаях у обладателя кубка был на поле или Месси, или Роналду. Исключения редки. У «Интера» была терпеливая команда и тренер-рационалист, «Сити» выстрадать кубок не захочет. А «Челси» имел опыт больших поражений, как и «Бавария». Да и сравнивать волевые качества немецких футболистов и английского интернационала смешно.

Так что Гвардиола не ошибается. Пока «Манчестер Сити» не похож на победителя главного еврокубка, пусть по качеству футбола это одна из лучших команд планеты. Верите букмекерам, которые ставят именно «горожан» на первую строчку в списке фаворитов Лиги чемпионов?