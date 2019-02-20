7 причин, почему «Манчестер Сити» не выиграет ЛЧ

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.67 4.4 5
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4.05 3.55 1.82
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

7 причин, почему «Манчестер Сити» не выиграет ЛЧ

20 февраля 2019, 15:00

«Соккер.ру» согласен с Гвардиолой – чего-то его команде для победы в престижном европейском турнире не хватает. Ищем причины для новой осечки. 

Личное мнение Хосепа Гвардиолы

Испанский тренер сам заявил, что не видит в «Манчестер Сити» победителя Лиги чемпионов. Конечно, будь это слова Моуриньо или Сарри, заподозрили попытку мотивировать через негативную оценку. Но у Жозе и Маурицио в этом сезоне плохо зашли их методы, а Хосеп рассуждает спокойно и здраво: 

Честно говоря, не думаю, что мы готовы. Это мое ощущение. Не значит, что мы не будем стараться, но одного желания в ЛЧ мало. Нужен опыт. В каждой игре мы учимся. Мы хорошая команда, вы не можете отрицать этого, но для победы в ЛЧ нужно нечто особенное. И у нас этого нет. Возможно, в будущем появится…

Сказано всего три месяца назад. Испанец не получил повод изменить мнение, ведь у МС были очень непростые матчи зимой. Так что первая причина, почему «горожане» не поднимут кубок чемпионов над головой после финала в Мадриде - даже Гвардиола в них пока не сильно верит. 

Отсутствие оборонительной стратегии

В Лиге чемпионов соперники смелее, чем в АПЛ. Это в лиге по воротам МС нанесли всего 181 удар. Зато попали 66 раз и забили 20 мячей – высокая реализация точных выстрелов, 30 %. Именно у  Эдерсона самое низкое количество сэйвов за игру во всей лиге. Перекрывают слабости владениям мяча и игрой первым номером? Ван Гаал прямым текстом сказал, что у Хосепа неграмотная игра в защите, поскольку у него одна оборона – атака. 

Без мяча «Манчестер Сити» вправду хуже, чем с ним, что объяснимо. Во-первых, у команды мало практики массированной защиты ворот Эдерсона. Во-вторых, у них справа Кайл Уокер – ужасный защитник во всем, что касается позиционной игры, а слева нередко Зинченко – изначально атакующий хавбек, защитник-самоучка. Фернандиньо раньше играл «десятку», не цербер. Де Брюйне и Давид Сильва – вингеры. Стоунз и Ляпорт – машины по производству пасов, но нет вожака, чья задача – защищаться любой ценой. 

Домашняя игра и вялая поддержка

Фанаты «Барселоны» не такие красавцы, как поклонники «Боруссии» Д, что не мешало команде Месси в ЛЧ? Но каталонцы поют, болеют. В Мадриде на трибунах могут сидеть как в театре? Но «Реал» к игре без гонящей вперед публики привык, им так порой лучше. А вот в Англии «Сити» подняли на смех после игры с «Лионом» на стадионе с пустыми местами. У «горожан» нет шикарной поддержки, как нет идеальной игры дома в ЛЧ

Даже когда «Этихад» заполнен под завязку (на матчах АПЛ по 54 164 зрителя в среднем на арене вместимостью в 55 097 мест), не всегда «Сити» получает нужный импульс. Для команды без опыта побед в ЛЧ важно иметь 12 игрока, как у «Ливерпуля». А вы помните, как сложилось прошлой весной – после влета 3:0 в гостях, потом дома уступили «красным» 1:2. «Реалу» в 2016 году в Манчестере гол не забили, что потом аукнулось. И от «Монако» трижды пропустили в родных стенах. Драйва трибун не хватает.

Нет опыта больших побед в Европе

В плей-офф играют скверно. Гвардиола не только намекнул, что ему не хватает чего-то неуловимого при взгляде на «Сити», но и упомянул опыт. И отсылка к юности Пепа в Барселоне была, когда выходили на поле только с целью победить. Но если проигрывали – не отчаивались и начинали сначала. Сейчас «Сити» вышел в плей-офф Лиги чемпионов в шестой раз подряд.

И это значит, что пять подряд попыток провалились. Вылетали от «Ливерпуля», «Монако», «Реала» и дважды от «Барселоны». Каталонцам проиграл все четыре поединка. «Мадриду» не смогли запихнуть ни одного мяча. С «Монако» обменялись победами 5:3 и 1:3, а благодаря голам на выезде французский клуб с Мбаппе на поле пошел дальше. «Манчестер Сити» странный, когда доходит до плей-офф ЛЧ. Один полуфинал был, еще при Пеллегрини. А в 4 из 5 случаев вылетали в первом же раунде. Какой уж тут фаворит?

Отсутствие железной командной воли

Нет команды, которую морально не сломать. Ляпорт далек по природной спортивной наглости от Рамоса, Зинченко – от Марсело, Сане – от Роналду, а Агуэро – от Бензема. Есть подходящие под описание «победитель Лиги чемпионов» личности, ведь Фернандиньо и Давид Сильва такие же опытные, как Кроос и Модрич. И Де Брюйне прекрасен, такие мужики выигрывали престижный турнир не раз. Но все вместе не формируют «команду акул».

На бумаге с подачи Менди «акулы» существуют, а когда доходит до дела, то «Сити» беззубый. Предположим, на плей-офф ЛЧ придется пик их формы – тогда будут в финале. Но если случится классический ступор, то англичанам крышка. Помним, что Харт потащил в матчах против «Реала» добрый десяток ударов. Но даже Джо не смог вдохновить хотя бы на один несчастный мяч в гостях. А если соперник оказывается смелым и готовым к размену ударами, то «Сити» может вылететь – так было с «Монако» и «Ливерпулем». 

Сильные стороны главных конкурентов

Середняков АПЛ можно испугать 700 пасами за вечер, но не «Реал». В Ла Лиге им падать ниже некуда – проиграли 7 раз. Значит, будут играть на победу в Лиге чемпионов. И в этом ремесле пошли намного дальше, чем «Манчестер Сити». Гвардиола третий сезон штурмует знакомый турнир с англичанами, но если в будущем попадется один из главных представителей Испании – вспомним «Баварию».

У немцев был комплекс против клубов из Ла Лиги. И после вылетов от «Реала» и «Барселоны» не возникло ощущение, что «Сити» с командами такого класса играет лучше. Кроме того, среди фаворитов будет сама «Бавария», если обыграют дома «Ливерпуль». Или же к потенциальным соперникам снова добавится коллектив Клоппа, который за год стал лучше. А самое главное, что у каждого из названных (плюс у «Атлетико» и «Ювентуса») есть козыри, которые нейтрализуют то, что МС умеет лучше всего – доминировать. 

Нехватка путеводной звезды на поле

И снова Гвардиола согласен! Хосепа прямо спросили: «Говорят, не можете выиграть ЛЧ, поскольку теперь у вас нет таких игроков, как Хави, Иньеста и Месси». И ответ Хосепа: «Полностью согласен… В Барселоне я был счастливчиком». У «Манчестер Сити» нет мегазвезды, целого солнца. А ведь котировки на «Ювентус» букмекеры подняли из-за Роналду. «Барселона» высоко в рейтинге из-за Месси. Салах и Мбаппе тоже поднимают шансы своих команд. 

А у МС есть только Агуэро. Лучший снайпер в истории «Сити», легенда клуба. Плохой форвард не забил бы 11 хет-триков в АПЛ, как Ширер. Но сколько раз успешный голеадор Алан выигрывал ЛЧ? Есть категория футболистов, которые успешны, как Кун, но в своей эпохе не на десятой строке по звездности. У «Сити» путеводной звездой к победе в ЛЧ по примеру Джеррарда и Лэмпарда может стать разве что Де Брюйне. 

Вот только у Кевина были травмы, он не так сказочно силен, как годом ранее. «Горожане» похожи своей историей на «Челси»? Но вспомните, сколько лет пришлось клубу Абрамовича страдать, прежде чем удалось выиграть финал ЛЧ. У Де Брюйне даже проигранного решающего матча пока нет. Так что у «Сити» главная звезда – Гвардиола. И это проблема, ведь вспомните всех последних победителей ЛЧ. Зачастую не тренеры-умницы выигрывают финалы – Клопп и Симеоне по два раза проиграли. 

Зато за десять лет в семи случаях у обладателя кубка был на поле или Месси, или Роналду. Исключения редки. У «Интера» была терпеливая команда и тренер-рационалист, «Сити» выстрадать кубок не захочет. А «Челси» имел опыт больших поражений, как и «Бавария». Да и сравнивать волевые качества немецких футболистов и английского интернационала смешно. 

Так что Гвардиола не ошибается. Пока «Манчестер Сити» не похож на победителя главного еврокубка, пусть по качеству футбола это одна из лучших команд планеты. Верите букмекерам, которые ставят именно «горожан» на первую строчку в списке фаворитов Лиги чемпионов? 

Поделиться
Другие материалы по теме
«Ювентус» приговорил «Наполи» и Серию А
Вчера, 11:00Сергей Иванов в блоге Футбол - это больКомментарии14
«Спартак» - «Краснодар»: жарко не по-весеннему
03 мартаСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии27
Солари на выход? «Барселона» снова огорчила «Реал»
03 мартаСтанислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии18
«Реал» vs «Барселона». Кто в Эль Класико значимее?
02 мартаВадим Багров в блоге Кто круче?Комментарии13
«Реал» старался, но «Барселону» не впечатлили
28 февраляСтанислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии33
Истощенный «Краснодар», терпеливый «Ростов»
25 февраляСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   389 / 886
21 февраля в 18:00
Есть несколько критериев которые зависят от победы в ЛЧ В первую очередь это тренер Гвардиола по сути распиарен как менеджер он хорош как тренер его трофеи стоит уважать хотя были претензии к судейству когда Пеп тренировал Барсу С той же Баварией Пеп не смог пройти полуфинал а ведь Бавария была на пике тогда и имела сильный состав еще до полуфинала попадались соперники не из разряда сильных Пеп может 10лет строить МС и не выиграть ЛЧ в истории футбола было много сильных команд которым не покорялась ЛЧ Шейхи берут то что блестит как и в случае с тренером По сути если сравнить что МС дошел до полуфинала ЛЧ при Пелегрини и то что Пелегрини дошел до полуфинала ЛЧ с тем же Вильярреалом где бюджеты команд разные тренер выше не прыгал ЛЧ выигрывают сильные коучи независимо от команды Бывают случаи как и с Пепом с Ди Маттео с Зиданом и даже с Моуринью когда либо ошибаются судьи либо сезон в ЛЧ слабый либо тренер принимает готовую команду Нельзя забывать что ЛЧ с Барселоной выигрывал и Энрике такая команда была построена и считаю что эту команду построил Райкард Есть тренеры которым нужно усиление и через 2-3сезона они могут выиграть ЛЧ например как было с Анчелотти в Милане потребовалось 2сезона с Реалом в первый сезон но Реал имел хороших игроков но даже так при Моуринью Реал не мог пройти полуфинал а Анчелотти выиграл ЛЧ и обыграл Пепа против которого Моуринью плохо играл в ЛЧ Из нынешних тренеров заслуживает уважения Бенитес он покупал принял Ливерпуль далеко не сильной командой эта команда прибавляла на протяжении сезона и Ливерпуль сохранил Бенитесом выиграл ЛЧ в первый сезон Можно упомянуть Хайнкеса который выиграл ЛЧ с Реалом в первый сезон но это был Реал С Баварией Хайнкесу немного не хватило повторить такой успех в 2012но выиграл на следующий сезон Что касается Клоппа то и Боруссия Д не имела опыта в ЛЧ но эта команда дошла до финала ЛЧ точно также как и с Ливерпулем потому как Клопп сильный тренер ему не нужно принимать готовые команды Единственное что Клоппу не хватало ресурсов как в Боруссии Д так и в Ливерпуле Если Ливерпуль наконец усилит команду на 2состава Клопп выиграет ЛЧ в ближайшие сезоны Что касается МС то в любом случае они подняли имидж клуба так как Пеп хорошо пользуется прессой но можно было пригласить например Анчелотти ПСЖ нужно было удержать Анчелотти Если у МС будет такая связка как в Барселоне Месси Хави Иньеста и поставленная игра то МС может претендовать на высокие места в ЛЧ но эту связку и игру поставил Райкард так что тут сказать ничего не могу Такие игроки как Месси Хави Иньеста быстро набрали опыта в ЛЧ но игру поставил Райкард Та же сборная Испании подтверждает то что они выиграли евро в 2008 и чемпион Мира в 2010 такие игроки уже знали как играть против сильных команд и были лидерами в сборных
шацк
шацк ответил Igo0rek
   766 / 886
21 февраля в 10:56
Объективно, Реал сейчас не сильнее Сити. Игра будет как минимум на равных. Очень надеюсь, что в этой ЛЧ встретимся с Реалом.
Это была шутка)) Лично мне МС симпатичен, думаю чемпионат Англии должны выиграть. Что касается встречи с Реалом, то поддерживаю - в финале разберемся кто сильнее)
Ptaha91
Ptaha91 ответил San Skra
   619 / 886
21 февраля в 10:13
«Манчестер Сити» вдесятером одержал волевую победу над «Шальке» Нет железной командной воли?
Шальке на 14 месте...
112910415
112910415
   69 / 886
21 февраля в 07:36
а выиграть всё же может!
San Skra
San Skra
   413 / 886
21 февраля в 01:10
«Манчестер Сити» вдесятером одержал волевую победу над «Шальке»

Нет железной командной воли?
Лакшери
Лакшери
   196 / 886
20 февраля в 21:55
Не читал , но скажу что эта статья - отстой.
neverwin
neverwin ответил Igo0rek
   866 / 886
20 февраля в 20:24
Как по мне цифры и статистика всё-таки о чём то говорят.
neverwin
neverwin
   866 / 886
20 февраля в 20:22
Да, опыт в больших матчах ЛЧ у ребят горький. Да и Пепу не прёт после Барсы в Лиге, одни полуфиналы с Баварией собирал.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   21 / 886
20 февраля в 20:05
Можно было бы написать статью "7 причин, почему Стас Горин кормит читателей "Дошираком""

Не знаю, насколько можно не видеть, что именно сейчас МС как раз и является основным претендентом на ЛЧ.

Еще и воспринимать дежурную вежливость Пепа, которой он себе висты только поднимает))

Пффф
борька
борька
   187 / 886
20 февраля в 17:55
Или Ювентус,либо ПСЖ, кто то из этой пары выиграет ЛЧ!
anyway
anyway
   70 / 886
20 февраля в 17:54
просто сити это команда наймитов за шейховские деньги, такие клубы лч не выигрывают...
Igo0rek
Igo0rek ответил шацк
   129 / 886
20 февраля в 17:38
1 причина - Реал, 2 - Ювентус, 3 - Барселона и т.д.
Объективно, Реал сейчас не сильнее Сити. Игра будет как минимум на равных. Очень надеюсь, что в этой ЛЧ встретимся с Реалом.
Igo0rek
Igo0rek
   129 / 886
20 февраля в 17:36
Автору плюс за старание, но в футболе может быть все! Статистика и цифры, не играют практически никакой роли, каждый новый матч, турнир - это новая история. А выиграть ЛЧ вопреки общественному мнению, мнению экспертов, это вдвойне приятно. Не выиграем, значит так тому и быть. Ничего не поменяется.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   109 / 886
20 февраля в 17:01
Путеводители, звёздные игроки, опыт...
Это все чушь полная.
Футбол на то и величайший вид спорта что непредсказуем.
В истории были команды без опыта и больших звёзд и при этом выигрывали большие турниры.
Если Сити не фаворит ЛЧ тогда кто??
Реаль?? ЦСКА показал место реальки под солнцем.
Ювентус?? Пенальда за целый групповой турнир насимулировал лишь 1 позорный гол.
Он уже не тот дайвер.
Барса?? Барса может проиграть любому сопернику, в команде вся игра весит на шее одного игрока, скамейка ни о чем. Всем ключевым игрокам за 30.
Ливерпуль?? Учитывая что Ливер еле ноги вытащил на групповой стадии то прям главным фаворитом тяжело называть.
Бавария? Она уже не та Бавария какая была в 2013.
Но наличие проблем не значит команда не сможет выиграть ЛЧ.
Сити один из главных фаворитов во всех турнирах.
bublikyo
bublikyo
   233 / 886
20 февраля в 16:34
В полуфиналах с Реалом, Ман Сити смотрелся как-то слишком зажато, пассивно, хоть и Реал тогда не блистал. Если тот МС смог дойти до 1/2, почему этот не сможет?
Migelito
Migelito ответил allemz
   736 / 886
20 февраля в 16:03
Горин не перестает удивлять. То у него сначала Реал должен вылететь из ЛЧ, то теперь он борется.. И да, только с обороной согласен. Всё остальное - дичь безосновательная, фантазии "автора". Стасик, выдавать желаемое за действительное - уровень рядового писаки. Я уже успел прочитать англоязычные статейки нормальных экспертов касаемо шансов МС с ПРИВЕДЕННОЙ АРГУМЕНТАЦИЕЙ, а не тех кого Соккер по объявлению набирает.
Я бы еще согласился с отсутствием 12 игрока. Очень редко на Этихаде правильная атмосфера. Правда у нас самих вчера была не лучше
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   85 / 886
20 февраля в 15:46
Горин как всегда на высоте ,умные статейки печает пять баллов,я лично не против что бы они выйграли лч,но маловероятно что они это сделают,максимум полуфинал.
амурец
амурец
   191 / 886
20 февраля в 15:42
МС в ближайшее время ЛЧ не светит
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 886
20 февраля в 15:39
А если выиграет МС ЛЧ ?!?
Надеюсь мы услышим 7 оправданий господина Горина?!?
шацк
шацк
   766 / 886
20 февраля в 15:27
1 причина - Реал, 2 - Ювентус, 3 - Барселона и т.д.
allemz
allemz
   58 / 886
20 февраля в 15:21
Горин не перестает удивлять.
То у него сначала Реал должен вылететь из ЛЧ, то теперь он борется..

И да, только с обороной согласен. Всё остальное - дичь безосновательная, фантазии "автора".
Стасик, выдавать желаемое за действительное - уровень рядового писаки.
Я уже успел прочитать англоязычные статейки нормальных экспертов касаемо шансов МС с ПРИВЕДЕННОЙ АРГУМЕНТАЦИЕЙ, а не тех кого Соккер по объявлению набирает.
pomor45
pomor45
   158 / 886
20 февраля в 15:19
Наверняка есть 8-я причина, о которой умолчал Гвардиола в надежде выиграть ЛЧ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100