Регламент Первого дивизиона. Нидерланды

Число участников: 20
Выход в Ередивизи: 1 место
Плей-офф за место в Ередивизи: 8 представителей Первого дивизиона и 16, 17 места Ередивизи участвуют в многоступенчатом плей-офф. Два победителя плей-офф получают места в Ередивизи, остальные отправляются в Первый дивизион
Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);
- матч плей-офф;
- жеребьевка.