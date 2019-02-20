Регламент Первого дивизиона. Нидерланды

20 февраля 2019, 23:32

Число участников: 20

Выход в Ередивизи: 1 место

Плей-офф за место в Ередивизи: 8 представителей Первого дивизиона и 16, 17 места Ередивизи участвуют в многоступенчатом плей-офф. Два победителя плей-офф получают места в Ередивизи, остальные отправляются в Первый дивизион

Распределение мест: В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице Чемпионата определяются:

- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

- по результатам игр между собой (число очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

- матч плей-офф;

- жеребьевка.