Не проиграли только вратари

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Россия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
19:00 57’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 4.15 2.9 2.15
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:00 Матч перенесен  Челси -:-  Брайтон энд Хоув - - -
17:05 Матч завершен  Ман Юнайтед 0:0  Ливерпуль - - -
17:05 Матч завершен  Арсенал 2:0  Саутгемптон 1.05 16 33
Англия. Кубок Лиги 2018/2019, Финал 1 X 2
19:30 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 5.8 4.4 1.53
Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Леганес 1:1  Валенсия 14 4.05 1.35
18:15 Матч завершен  Атлетико М 2:0  Вильярреал 1.12 7.5 33
20:30 сегодня  Вальядолид -:-  Бетис - - -
22:45 сегодня  Леванте -:-  Реал 5.5 4.85 1.5
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Сампдория 1:0  Кальяри 1.95 2.9 5
17:00 Матч завершен  Кьево 0:0  Дженоа 5.7 1.5 4.6
17:00 Матч завершен  Болонья 0:1  Ювентус 50 6.7 1.13
17:00 Матч завершен  Сассуоло 1:1  СПАЛ 3.25 1.7 6.3
20:00 Идет первый тайм, 13’  Парма 0:0  Наполи 10.5 5 1.32
22:30 сегодня  Фиорентина -:-  Интер 2.85 3.3 2.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Ганновер-96 0:3  Айнтрахт Ф 4.3 3.15 2
20:00 Идет первый тайм, 15’  Боруссия Д 0:0  Байер 1.85 3.8 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Нант 1:0  Бордо 1.19 5.2 46
17:00 Матч завершен  Тулуза 1:1  Кан 9 3.55 1.52
17:00 Матч завершен  Монпелье 2:4  Реймс 3.7 1.72 5
19:00 55’  Ренн 1:0  Марсель 1.62 3.85 5.6
23:00 сегодня  Монако -:-  Лион 2.95 3.5 2.35
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Арсенал К 0:2  Десна 49 6.7 1.11
18:00 Матч завершен  Ворскла 0:4  Карпаты 12 3.6 1.42
Австралия. А-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 0:0 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 3.4 2.15 3.25
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:1 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 16 4.5 1.28
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 1:1 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2.55 2.6 3.3
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1:1 Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 1.4 4.2 9
19:00 59’ Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:0 Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 5.9 3.7 1.6
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
12:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РидРид 1:1 Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер - - -
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 1:2 Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 6.3 2.8 1.75
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 0:1 Логотип футбольный клуб ЗираЗира 22 4.2 1.25
Албания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 3:2 Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 1.15 6.1 19
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 1:1 Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 4.1 1.63 4.4
Англия. Лига Один 2018/2019, 34 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 1:1 Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.65 1.85 6.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 3.15 2.05 3.9
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 11 3.6 1.43
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1.22 6 12
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине 2:0 Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио 1:1 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 2:3 Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 0:2 Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра 0:1 Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон -:- Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 2 2.85 4.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.1 2.65 2.75
20:00 15’ Логотип футбольный клуб ГенкГенк 0:0 Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 1.7 3.5 4.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.2 3.35 3.05
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз 1:3 Логотип футбольный клуб Оуд-Хеверли (Левен)Оуд-Хеверли - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 0:3 Логотип футбольный клуб Локомотив Соф (София)Локомотив Соф - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 1.14 6.6 20
16:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 2:0 Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 1.22 5.3 14
19:00 53’ Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 1:0 Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.06 9.5 40
Бразилия. Лига Баияно 2019, 7 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 2:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин -:- Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова 1.2 6 11
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 4.5 1.78 3.35
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия 2.05 3.2 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1:1 Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.58 3.65 6.4
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 0:0 Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.55 2.55 3.55
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2:1 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 11.5 4.5 1.32
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 1:1 Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.15 5.5 36
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 0:2 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 16 3.7 1.35
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 0:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2:0 Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 1.03 21 31
20:00 14’ Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 0:1 Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 2.2 2.95 3.85
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 1.32 4.8 10.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 2:0 Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 1.42 3.5 11
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:2 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 12.5 1.85 2.15
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус 1:2 Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 15 4.2 1.3
20:00 15’ Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 0:0 Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 1:2 Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли - - -
20:00 16’ Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс 0:0 Логотип футбольный клуб Араб Контракторс (Каир)Араб Контракторс - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 14’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 0:0 Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.9 3.3 3.85
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 5.6 4.3 1.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индиан Эрроуз (Калькутта)Индиан Эрроуз 2:2 Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити 3:1 Логотип футбольный клуб Мохун Баган (Калькутта)Мохун Баган 1.02 16 50
Испания. Сегунда 2018/2019, 27 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2:3 Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 3.65 3.35 2.02
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 3:1 Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 16’ Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 0:0 Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
20:00 16’ Логотип футбольный клуб МалагаМалага 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.5 2.8 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 2.3 3 3.2
Италия. Серия B 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.1 3 3.7
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1:1 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 2.65 2.1 4.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 1:2 Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 3.85 1.78 4.1
19:00 58’ Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:1 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 3:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
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Не проиграли только вратари

сегодня, 19:46

«Соккер.ру» представляет поединок, который мог возвысить команду Сульшера и Клоппа, но стал скорее доказательством, что Гвардиола неспроста сразу захватил власть в АПЛ.

Первый тайм получился мучительным?

Пятьдесят минут (пять добавили) отрабатывали зарплаты врачам, которые лечат футболистов МЮ и «Ливерпуля». Четыре вынужденные замены до перерыва – редкое стечение обстоятельств, хотя в этом случае отчасти и подсказка, что Сульшер давно главным тренером работает, но не таком высоком уровне.

Оле-Гуннар сам сообщил до игры, что Марсьяль и Лингард готовятся к матчу с «красными». Первый в итоге не попал в заявку, а второй вышел вместо Маты, получившего травму, и сломался при выходе один на один с Алиссоном. Пожалуй, момент был лучшим в ужасном первом тайме – голкипер «Ливерпуля» четко сыграл в мяч, а его соперник неудачно остановился.

Фирмино тоже оступился, а до этого заменили Эрреру. Добавьте огромное количество пауз, бесящие Клоппа высокие навесы правого защитника Милнера на воробьев «Олд Траффорд», мелкие фолы и отсутствие осмысленных комбинаций – получите точное описание тайма, который рассказал нам о неготовности как МЮ, так и «Ливерпуля» показать блестящий футбол.

Но оставался второй тайм и попытка хозяев сработать на контратаках, а гостей – включить командный класс и постараться не позволить Де Хеа заработать сотый «сухарь» в рамках АПЛ.

В чем секрет Оле-Гуннара Сульшера?

МЮ хотя бы огрызался опасно – и в конце первого тайма, и во втором тоже. И все благодаря тому, что в целом сделали шаг вперед. Секрет нового тренера в том, что состав Моуриньо, нередко используя футбольные принципы самого Жозе, прибавил за счет желания и подаренной норвежцем свободы.

Для наглядности возьмем показатели МЮ с португальцем в АПЛ и с Сульшером. Чтобы было честно – сравним средние показатели. 2.3 гола при норвежце против 1.7 при португальце. Пропустили всего 6 раз, 0.6 за игру, а до смены тренера было 1.7 гола за матч в чемпионате. У Де Хеа теперь 5 сухарей, а было всего 2. Среднее количество ударов тоже выросло, намного больше пасов на чужой половине поля и у вражеских ворот.

Какие показатели не выдумывай – Сульшер бьет Моуриньо, причем счет сухой. Норвежец стал частью не чудесного, но явного превращения шестой команды АПЛ в четвертую. На вторую строчку не вернутся, зато подход изменили, и он приносит очки. Даже в день, когда все три замены прошли в первом тайме и были вынужденными, Сульшер сначала испугался – было видно по выражению лица, а потом загадочно ухмыльнулся и выдержал давление агрессивного Клоппа.

К слову, «Манчестер Юнайтед» не проиграл 10-й подряд матч в национальном первенстве, и это третья по длительности серия в топ-5. Дольше не уступают только «Ювентус» (29 матчей) и «Барселона» (13 игр).

О чем рассказывают цифры матча?

О том, что Салах, Мане и Фирмино так и не научились забивать «Манчестер Юнайтед» в футболке «Ливерпуля». Странно, но у бразильца восемь матчей, у Мане и Мохамеда – по 4, а на всех 1 гол и 1 ассист, причем у египетской звезды «красных» ни одного мяча или голевой передачи в ворота Де Хеа в футболке нынешней команды. И это печально, сегодня на всю тройку один несчастный удар мимо.

Когда в центральной игре принципиальных соперников, которую смотрели во всем мире, нанесли 13 ударов на две команды (6:7), то это провал атакующей игры. В створ попали четыре раза, причем тут уже счет в пользу «Манчестер Юнайтед» - 3:1. Но заявлять, что Алиссон постоянно спасал, как при выходе на ворота Лингарда, точно нельзя. Речь об одном точном ударе в среднем каждые полчаса, то есть в основном защита справлялась.

«Ливерпулю» отдали мяч – свыше 64 % времени возились с круглым. Имея под шесть сотен передач за матч (против трехсот с копейками у МЮ), один из лидеров «сильнейшей лиги мира» сумел разыграть шесть командных комбинаций с выходами на удары. Ни качественных стандартов, ни ярких дальних ударов – не считая попытку Погба, которую головой отразил ван Дейк, не было. На поле хватало технарей, а увидели 16 удачных обводок.

Все цифры матча – и по верховым дуэлям, и по отборам, и по перехватам, и по точности передач у хозяев (брак в 27 % парижане не простят), объясняет, что единственное, за что можно похвалить – попытки высокого прессинга. Но в этом компоненте «Ливерпуль» быстро деградировал по ходу игры (устал), а «Манчестер Юнайтед» собрал 10 перехватов, но только три из них на чужой половине поля.

И, как понятно по счету, ни одна из контратак не завершилась голом. Впрочем, МЮ хотя бы пытался, а Салах запрыгнул в воображаемый карман Люка Шоу и просидел там так же тихо, как Мане в кармане у Янга.

Сделали подарок «Манчестер Сити»?

По выражению лица Салаха на скамейке запасных после ожидаемой замены можно прочитать ответ. Конечно же, Мохамед недоволен и своей игрой, и результатом поединка. Дело ведь не в ничьей без голов как таковой, а в том, как непродуктивно, предсказуемо и медлительно заиграла команда Клоппа.

Помним, что на старте сезона «Ливерпуль» тоже был тяжеловат – ставили на непростые победы и «сухие матчи», ведь их теперь 15 штук в 27 турах, но тогда соперники не понимали, как реагировать на такой рациональный подход от команды, которая приучила в последних сезонах к дикости. Но теперь все иначе – у лидера начали отбирать очки.

Недавно писали, что чемпионская интрига погибает, но всего три ничьи сожрали отрыв Клоппа. Могло быть семь пунктов форы – солидно, учитывая два сыгранных очных матча против «Манчестер Сити», а остался один пункт. Что ж, Сульшер в английских турнирах не проигрывает, а Моуриньо, если бы ему контракт разрешал комментировать игру МЮ, обязательно бы напомнил – в прошлом сезоне его команда была в АПЛ второй, а «Ливерпуль» оказался ниже.

Но теперь Клоппа не устроит вторая строчка, и поскольку впереди непростые матчи, а еще Лига чемпионов – пора выдохнуть. «Красным» нужна перезагрузка, которая очевидно состоялась у МЮ сразу после смены тренера. Команда Сульшера тоже подустала – сегодня хорошо убегали в контратаки, но в целом сыграли не лучше, чем соперник. Но манкунианцам, когда идет борьба за четвертое место, пока не до красивостей. Главное, что снова не уступили, причем с одним из лучших коллективов в АПЛ.

А если бы Смоллинг в концовке попал в угол – получили бы нечто вроде победы над «Тоттенхэмом», только дома и без кучи спасений имени Де Хеа. Сегодня Давид присоединился к элитной компании голкиперов, у которых есть 100 «сухарей» в АПЛ – с чем можно поздравить, ведь испанец заслужил юбилей. А Юрген Клопп три очка не заработал, так и не смог выиграть на «Олд Траффорд». Позже узнаем, как результат отразится на итогах всего сезона. Сегодня МЮ и «Ливерпуль» играли на себя, а по факту сделали презент «Манчестер Сити».

Клопп получает один пункт форы, но этого за 11 туров до конца чемпионата мало. «Ливерпулю» срочно надо искать вдохновение и включать дополнительную скорость, иначе более опытный претендент докажет класс, воспользовавшись подарками конкурента.  

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Martini_1987
Martini_1987
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сегодня в 20:01
Аффтор сказал, как в лужу сходил. Жаль Клопп и Гвардиола этой статейки не прочитают, ведь здесь столько полезного материала изложено))
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