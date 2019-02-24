Не проиграли только вратари

сегодня, 19:46

«Соккер.ру» представляет поединок, который мог возвысить команду Сульшера и Клоппа, но стал скорее доказательством, что Гвардиола неспроста сразу захватил власть в АПЛ .

Первый тайм получился мучительным?

Пятьдесят минут (пять добавили) отрабатывали зарплаты врачам, которые лечат футболистов МЮ и «Ливерпуля». Четыре вынужденные замены до перерыва – редкое стечение обстоятельств, хотя в этом случае отчасти и подсказка, что Сульшер давно главным тренером работает, но не таком высоком уровне.

Оле-Гуннар сам сообщил до игры, что Марсьяль и Лингард готовятся к матчу с «красными». Первый в итоге не попал в заявку, а второй вышел вместо Маты, получившего травму, и сломался при выходе один на один с Алиссоном. Пожалуй, момент был лучшим в ужасном первом тайме – голкипер «Ливерпуля» четко сыграл в мяч, а его соперник неудачно остановился.

Фирмино тоже оступился, а до этого заменили Эрреру. Добавьте огромное количество пауз, бесящие Клоппа высокие навесы правого защитника Милнера на воробьев «Олд Траффорд», мелкие фолы и отсутствие осмысленных комбинаций – получите точное описание тайма, который рассказал нам о неготовности как МЮ , так и «Ливерпуля» показать блестящий футбол.

Но оставался второй тайм и попытка хозяев сработать на контратаках, а гостей – включить командный класс и постараться не позволить Де Хеа заработать сотый «сухарь» в рамках АПЛ .

В чем секрет Оле-Гуннара Сульшера?

МЮ хотя бы огрызался опасно – и в конце первого тайма, и во втором тоже. И все благодаря тому, что в целом сделали шаг вперед. Секрет нового тренера в том, что состав Моуриньо, нередко используя футбольные принципы самого Жозе, прибавил за счет желания и подаренной норвежцем свободы.

Для наглядности возьмем показатели МЮ с португальцем в АПЛ и с Сульшером. Чтобы было честно – сравним средние показатели. 2.3 гола при норвежце против 1.7 при португальце. Пропустили всего 6 раз, 0.6 за игру, а до смены тренера было 1.7 гола за матч в чемпионате. У Де Хеа теперь 5 сухарей, а было всего 2. Среднее количество ударов тоже выросло, намного больше пасов на чужой половине поля и у вражеских ворот.

Какие показатели не выдумывай – Сульшер бьет Моуриньо, причем счет сухой. Норвежец стал частью не чудесного, но явного превращения шестой команды АПЛ в четвертую. На вторую строчку не вернутся, зато подход изменили, и он приносит очки. Даже в день, когда все три замены прошли в первом тайме и были вынужденными, Сульшер сначала испугался – было видно по выражению лица, а потом загадочно ухмыльнулся и выдержал давление агрессивного Клоппа.

К слову, «Манчестер Юнайтед» не проиграл 10-й подряд матч в национальном первенстве, и это третья по длительности серия в топ-5. Дольше не уступают только «Ювентус» (29 матчей) и «Барселона» (13 игр).

О чем рассказывают цифры матча?

О том, что Салах, Мане и Фирмино так и не научились забивать «Манчестер Юнайтед» в футболке «Ливерпуля». Странно, но у бразильца восемь матчей, у Мане и Мохамеда – по 4, а на всех 1 гол и 1 ассист, причем у египетской звезды «красных» ни одного мяча или голевой передачи в ворота Де Хеа в футболке нынешней команды. И это печально, сегодня на всю тройку один несчастный удар мимо.

Когда в центральной игре принципиальных соперников, которую смотрели во всем мире, нанесли 13 ударов на две команды (6:7), то это провал атакующей игры. В створ попали четыре раза, причем тут уже счет в пользу «Манчестер Юнайтед» - 3:1. Но заявлять, что Алиссон постоянно спасал, как при выходе на ворота Лингарда, точно нельзя. Речь об одном точном ударе в среднем каждые полчаса, то есть в основном защита справлялась.

«Ливерпулю» отдали мяч – свыше 64 % времени возились с круглым. Имея под шесть сотен передач за матч (против трехсот с копейками у МЮ ), один из лидеров «сильнейшей лиги мира» сумел разыграть шесть командных комбинаций с выходами на удары. Ни качественных стандартов, ни ярких дальних ударов – не считая попытку Погба, которую головой отразил ван Дейк, не было. На поле хватало технарей, а увидели 16 удачных обводок.

Все цифры матча – и по верховым дуэлям, и по отборам, и по перехватам, и по точности передач у хозяев (брак в 27 % парижане не простят), объясняет, что единственное, за что можно похвалить – попытки высокого прессинга. Но в этом компоненте «Ливерпуль» быстро деградировал по ходу игры (устал), а «Манчестер Юнайтед» собрал 10 перехватов, но только три из них на чужой половине поля.

И, как понятно по счету, ни одна из контратак не завершилась голом. Впрочем, МЮ хотя бы пытался, а Салах запрыгнул в воображаемый карман Люка Шоу и просидел там так же тихо, как Мане в кармане у Янга.

Сделали подарок «Манчестер Сити»?

По выражению лица Салаха на скамейке запасных после ожидаемой замены можно прочитать ответ. Конечно же, Мохамед недоволен и своей игрой, и результатом поединка. Дело ведь не в ничьей без голов как таковой, а в том, как непродуктивно, предсказуемо и медлительно заиграла команда Клоппа.

Помним, что на старте сезона «Ливерпуль» тоже был тяжеловат – ставили на непростые победы и «сухие матчи», ведь их теперь 15 штук в 27 турах, но тогда соперники не понимали, как реагировать на такой рациональный подход от команды, которая приучила в последних сезонах к дикости. Но теперь все иначе – у лидера начали отбирать очки.

Недавно писали, что чемпионская интрига погибает, но всего три ничьи сожрали отрыв Клоппа. Могло быть семь пунктов форы – солидно, учитывая два сыгранных очных матча против «Манчестер Сити», а остался один пункт. Что ж, Сульшер в английских турнирах не проигрывает, а Моуриньо, если бы ему контракт разрешал комментировать игру МЮ , обязательно бы напомнил – в прошлом сезоне его команда была в АПЛ второй, а «Ливерпуль» оказался ниже.

Но теперь Клоппа не устроит вторая строчка, и поскольку впереди непростые матчи, а еще Лига чемпионов – пора выдохнуть. «Красным» нужна перезагрузка, которая очевидно состоялась у МЮ сразу после смены тренера. Команда Сульшера тоже подустала – сегодня хорошо убегали в контратаки, но в целом сыграли не лучше, чем соперник. Но манкунианцам, когда идет борьба за четвертое место, пока не до красивостей. Главное, что снова не уступили, причем с одним из лучших коллективов в АПЛ .

А если бы Смоллинг в концовке попал в угол – получили бы нечто вроде победы над «Тоттенхэмом», только дома и без кучи спасений имени Де Хеа. Сегодня Давид присоединился к элитной компании голкиперов, у которых есть 100 «сухарей» в АПЛ – с чем можно поздравить, ведь испанец заслужил юбилей. А Юрген Клопп три очка не заработал, так и не смог выиграть на «Олд Траффорд». Позже узнаем, как результат отразится на итогах всего сезона. Сегодня МЮ и «Ливерпуль» играли на себя, а по факту сделали презент «Манчестер Сити».

Клопп получает один пункт форы, но этого за 11 туров до конца чемпионата мало. «Ливерпулю» срочно надо искать вдохновение и включать дополнительную скорость, иначе более опытный претендент докажет класс, воспользовавшись подарками конкурента.