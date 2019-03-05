Выигранный эндшпиль. «Штутгарт» Армина Фе. Сезон-2006/07

вчера, 17:01

«Соккер.ру» рассказывает, как неизвестный тренер выиграл Бундеслигу.

Начнём наш рассказ издалека. В сезоне-2002/03 «Штутгарт», управляемый Феликсом Магатом, бросил вызов «Баварии» и едва не стал чемпионом. Но история не получила развития. Через год швабы финишировали четвёртыми, а там и Магат уехал в Мюнхен.

Добрый Фей

Приход Маттиаса Заммера на пост главного тренера не принёс сдвигов к лучшему. Пятое место – не тот результат, который ждали от бывшего лидера клуба. Для прорыва был приглашён знаменитый итальянец Джованни Трапаттони. Но у маэстро Трапа ничего путного не вышло. Возможно потому, что перед началом сезона команду покинули её лидеры Александр Глеб, Филипп Лам и Кевин Кураньи. С другими ведущими игроками у Трапаттони не сложились отношения. После 20-го тура тренер покинул Штутгарт. Заменить маэстро Трапа было поручено 46-летнему Армину Фе.

Игроком Фе был отнюдь не выдающимся. Играл в родном «Аугсбурге», пробовал свои силы в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, провёл год в Швейцарии. Но глубокого следа полузащитник не оставил. Тренировал Фе родную команду, «Гройтер Фюрт», потом ему доверили клуб первой Бундеслиги «Ганзу». Через год его уволили. И в «Аугсбурге» Армин продержался чуть более года. Поэтому доверить «Штутгарт» малоизвестному специалисту походило на авантюру. Особенно если учесть, что ранее этот пост занимали Магат, Заммер и Трапаттони.

Новый тренер понравился футболистам. Оказался добрым, нестрогим, и в то же время умел объяснить, что он хочет. Погасил все внутренние трения в коллективе. Кроме того, тренировки Армина оказались интересными. Наставник любил собирать команду просто так, с семьями. Так обстановка в команде стала из нервной вполне благополучной.

Швабы доиграли под руководством Фе сезон, закончив чемпионат на девятом месте. Тем не менее, тренер был утверждён на своём посту. Подвигов от него уже не ждали. Тем более что команда растеряла немало игроков. Закончил Звонимир Сольдо, уехал в «Спартак» Мартин Штранцль, в «Севилью» отправился Андреас Хинкель. Сдали бело-красную амуницию Кристиан Тифферт, Йеспер Гронкьер и Даниэль Любойя. Из тех, кто сражался с «Баварией», в строю остались единицы. Например, вратарь Тимо Хильдебранд. Фактически создавалась новая команда.

Новая команда

Зато пришли два мексиканца – правый защитник Рикардо Осорио и опорник Павел Пардо. Из «Майнца» позвали полузащитника Антонио Силву. В «Страсбуре» нашли левого защитника ивуарийца Артюра Бока и шведского полузащитника Александра Форнеруда. Нападающий Бенджамин Лаут прибыл из «Гамбурга». Влились в первую команду воспитанники «Штутгарта» - центральный защитник Сердар Таски, полузащитники Сами Хедира и Романо Хильберт.

Что же представлял собой тот «Штутгарт». В воротах Тимо Хильдебранд, считавшийся третьим вратарём Германии после Оливера Кана и Йенса Леманна. Его дублёром считался австриец Микаэль Лангер. За правый фланг обороны отвечал Рикардо Осорио. На противоположном участке защиты возможны были варианты – Артюр Бока или Людовик Маньин. В центре обороны начинали Матьё Дельпьетр и Фернанду Мейра. Но по ходу сезона португальца Мейру вытеснил немецкий турок Сердар Таски. В резерве опытнейший Маркус Баббель, прошедший «Баварию» и «Ливерпуль», Хайко Гербер и родившийся в Кемерово Андрей (Андреас) Бек.

Позицию опорного полузащитника занял Павел Пардо. На правый фланг отправился Романо Хильберт, слева чаще действовал Томас Хицльшпергер. Атакующего полузащитника играл Антонио Силва. При необходимости центр полузащиты был готов укрепить потомок мигрантов из Туниса Сами Хедира. Под рукой у Фе также находились Александр Форнеруд, Кристиан Гентнер, Даниэль Бирофка и ветеран Сильвио Майснер. Основную пару нападающих составляли уже натурализованный бразилец Какау и мощный обладатель испанского имени Марио Гомес. Их могли подменить Бенджамин Лаут и плечистый швейцарец Марк Штреллер.

Комплекс своего поля

Первый тур и сразу оглушительные 0:3 на домашнем «Готлиб-Даймлер-Штадион» от «Нюрнберга». Один из голов на счету Ивана Саенко. После этого проигрыша Фе написал заявление об отставке, но не дал ему ход. За проигрышем последовала трудная гостевая победа над «Арминией» 3:2 – дубль Какау и гол Мейры. Последнюю треть встречи гости играли в меньшинстве после удаления Осорио. Единственное хорошее для швабов событие в домашней игре с дортмундской «Боруссией» - первый гол Таски. Остальное всё плохо - 1:3. В Бремене с «Вердером» всё складывалось плохо – 0:2 к 33 минуте, причём один из мячей в свои ворота отправил Хильберт. К чести Романо он быстро исправился, и уже поразил чужие ворота. Во втором тайме достиг цели удар Пардо, а в конце встречи Гомес забил победный мяч.

Третья домашняя игра и снова без побед. Ничья с «Айнтрахтом». Какой-то комплекс своего поля. «Швабы» десятые. А после ничьей в Берлине и вовсе двенадцатые. И тут последовал первый домашний выигрыш. В ворота «Байера» влетели три безответных мяча. И прыжок с двенадцатой позиции на седьмую. Ничья с «Вольфсбургом», затем выигрыш у «Шальке» на «Готлиб-Даймлер». Команда Фе четвёртая, отставание от «Вердера» три очка. Сам тренер спрятал заявление подальше в сейф. «Штутгарт» тем временем обыграл в Аахене «Алеманию» 4:2 и пристроился вторым за «Вердером». Следующим был побеждён «Гамбург». Наметилась тройка лидеров – после 11 туров 23 очка у «Вердера», 21 - у «Штутгарта» и 20 - у «Шальке».

Обыгран в гостях «Ганновер» 2:1. И «Вердер» споткнулся. Швабы уже первые. Но следующая игра у них в Мюнхене против «Баварии». Ранний гол Гомеса не спас от поражения - 1:2. Так баварцы помогли «Шальке» возглавить таблицу. Потом «Вердер» и «Шальке» меняли друг друга во главе. Так и пришли на промежуточный финиш под руку – по 36 очков. 33 очка у «Баварии». А «Штутгарт» четвёртый – 32.

Второй круг начинался матчем в Нюрнберге. Отомстить за разгром в первом круге не получилось. Вышло примерно то же самое – 1:4. Не обошлось без гола Саенко. Эта неудача больно задела швабов. Они выиграли четыре встречи подряд, что позволило подняться на второе место. А впереди уверенно шёл «Шальке». Болельщики «горняков» начали мечтать о долгожданном чемпионстве. Отрыв в 5 очков от нестабильного «Штутгарта» позволял рассчитывать на титул. «Шальке» проиграл дома «Гамбургу», но и швабы оступились в Гельзенкирхене. Между лидерами втиснулся «Вердер».

В 26-м туре «Штутгарт» отправился в Гельзенкирхен, где проиграл 0:1. За восемь туров до финиша у «Шальке» 53 очка, у «Вердера» - 50, и 46 очков у «Штутгарта». Если быть спору за Серебряную салатницу, то между «горняками» и «речниками». Швабам в лучшем случае спорить с «Баварией» за третье место. Но тут случилось чудо.

Дави на газ

Не отличавшийся стабильностью «Штутгарт» вдруг как приударил! Одна победа за другой. «Алемания» дома обыграна 3:1, «Гамбург» в гостях 4:2, потом пришла очередь «Ганновера» (2:1) и самой «Баварии». Два безответных гола положил Какау. Всё равно третий. «Вердер» впереди на два очка, а «Шальке» пока вне зоны доступа - -4. За четыре тура до финиша.

Дрогнули бременцы в Билефельде, проиграл «Шальке» в Бохуме, и «Штутгарт» второй. Отставание от лидера сократилось до одного очка. Швабы выиграли у «Майнца», но и Кевин Кураньи принёс своему новому клубу три очка. У «Шальке» тяжелейшая игра в Дортмунде. Выиграй «кнаппенс» в рурском дерби и уже ничто не помешало бы их коронации. Но провалившая сезон «Боруссия» нанесла свой удар. Два гола в конце каждого из таймов - и сказка «Шальке» кончилась, так и не начавшись. А «Штутгарт» тем временем обыграл «Бохум» и вырвался вперёд.

«Шальке» мог стать первым, но рассчитывать на милость «Штутгарта» не приходилось. И хотя «Энерги» первой добилась успеха, голы Хитцльшпергера и Хедиры принесли швабам и победу, и первое место. Клуб из Гельзенкирхена остался вторым.

«Штутгарт» мог сделать и дубль. Он добрался до финала Кубка Германии, убрав с дороги «Бохум», «Герту» и «Вольфсбург». Но в финале его подстерегал «Нюрнберг». Который обыграл швабов в третий раз за сезон. Не крупно – 3:2 в дополнительное время. И Саенко не забивал. Но трофей достался баварцам.

Блестящий финиш – восемь побед в заключительных турах помогли «Штутгарту» выиграть свой пятый и пока последний сегодняшний день чемпионский титул. Уже через год швабы спустились на шестое место. А там и Фе сняли. На третье место в сезоне 2008/09 команду вытащил швейцарец Кристиан Гросс. Это был последний относительный успех «Штутгарта». Южане катились вниз, выпали из первой Бундеслиги, вернулись. Теперь опять сражаются за выживание.

Карьера самого Фе тоже не заладилась. Его выгоняли из «Штутгарта», потом из «Вольфсбурга» и «Гамбурга». Из «Айнтрахта» он ушёл сам, отработав три года. Вернулся на «Готтлиб-Даймлер-Штадион», чтобы быть уволенным через несколько месяцев. Вернулся во Франкфурт, но там не пошло. Сейчас тренер-триумфатор сезона-2006/07 ждёт предложений.