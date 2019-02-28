Дом на песке. «Норвич» Майка Уокера. Сезон-1992/93

28 февраля 2019, 15:45

«Соккер.ру» рассказывает о первом сюрпризе в истории английской Премьер-Лиги.

Летом 1992 года стартовал первый розыгрыш английской Премьер-Лиги. Круг претендентов на первый исторический титул был известен заранее - «Манчестер Юнайтед», давно собиравшийся стать чемпионом, последний победитель старого первого дивизиона «Лидс», ещё сохранивший было величие «Ливерпуль», а также очень крепкий «Арсенал».

Похоронная команда

Но началось первенство, а на первое место неожиданно выдвинулся скромный «Норвич». Который первым делом обыграл «Арсенал» на «Хайбери» 4:2. Это было весьма странно. Ведь в предыдущем чемпионате «канарейки» с трудом спаслись, заняв 18-е место. Клуб был вынужден продать в «Челси» своего сильнейшего нападающего Роберта Флека. Конечно, на его место были приглашены оказавшийся вдруг ненужным «Манчестер Юнайтед» Марк Робинс и никому не известный сын мигрантов из Нигерии Эфан Экоку. «Манчестер Сити» спокойно отпустил в «Норвич» полузащитника Гари Мегсона, не проходившего в основу «горожан».

Зато сменился тренер. Дэйва Стринджера уволили ещё в мае. «Канарейки» доигрывали чемпионат с Дэвидом Уильямсом и удержались от вылета. Летом на «Кэрроу Роуд» появился бывший вратарь «Уотфорда» и «Колчестера» Майк Уокер, который пять лет как никого не тренировал. Да и до этого работал со скромным «Колчестером». Уокер был в первую очередь известен как отец вратаря «Тоттенхэма» и молодёжной сборной Англии Йана Уокера. Неудивительно, что в Норидже новый тренерский штаб многие воспринимали как похоронную команду. Но уже в конце первого сезона Майк Уокер заработал прозвище «Седой Лис».

Стая «канареек»

Теперь о составе. Уже много лет в воротах «Норвича» играл шотландец Брайан Ганн. В юности был дублёром Джима Лейтона в «Абердине», но затем перебрался в Англию и стал любимцем «Кэрроу Роуд». Алекс Фергюсон был готов возобновить сотрудничество с Брайаном уже в «Манчестер Юнайтед», но Ганн решил остаться в Норидже. Летом 1992 года в семье вратаря произошло страшное горе - умерла от лейкоза его младшая дочь. Брайан был готов завершить или приостановить карьеру, но Уокер убедил вратаря не совершать резких поступков. Наоборот, попытаться выйти из депрессии с помощью футбола. Второй голкипер валлиец Марк Уолтон был знаком Уокеру по «Колчестеру».

Правый защитник Йан Калвенхауз начинал в «Тоттенхэме», но нашёл себя в «Норвиче». Также из «Тоттенхэма» пришёл и прижился левый защитник Марк Боуэн. Более того, центральный защитник Джон Полстон проделал тот же путь. И только его напарник, капитан команды Йан Баттеруорт пришёл из «Ноттингема». В центре обороны мог сыграть опытный Роб Ньюмен, еще в распоряжении Уокера находились Колин Вудторп и Роберт Уллаторн.

В средней линии собрались Руэл Фокс, Йан Крук, Дэвид Филлипс и Джереми Госс. В ближайшем резерве Гари Мегсон, Дэрил Сютч, Энди Джонсон и Дэвид Смит. Пара нападающих - Крис Саттон и Марк Робинс. Рослый центрфорвард Саттон приехал из Ноттингема. Он был брошен в бой тяжёлой осенью 1992 года и во многом помог «канарейкам» избежать вылета. Марк Робинс ярко начал в «Манчестер Юнайтед», но в основе не закрепился. В итоге футболисту надоело смотреть, как играют «старики» Марк Хьюз и Брайан Макклэр, он ушёл на понижение ради игровой практики. В запасе - Ли Пауэр, Эфан Экоку и Даррен Бекфорд. Как видим, не самый мощный состав. Разве что ради борьбы за выживание.

Жёлтая лихорадка

Но уже в первой встрече «Норвич» вдруг предстал мощной и успевшей сыграться за короткое лето командой. «Арсенал» в первом тайме забил два мяча и, видимо, посчитал, что три очка в кармане. Но после перерыва футболисты в жёлтых футболках за какие-то двадцать с небольшим минут четырежды огорчили Дэвида Симэна. Два гола на счету Марка Робинса, прекрасно вошедшего в игру.

В домашней игре с «Челси» команда Уокера снова пропустила первой. Но после блёклого первого тайма последовал мощный второй и два гола за полтора минуты. С «Эвертоном» удалось отыграться, но выиграть не получилось. После трёх туров кандидаты на выход шли вторыми в Премьер-Лиге.

После проигрыша в гостях «Манчестер Сити» показалось, что стартовый энтузиазм иссяк и скоро вернётся привычный, дышащий на ладан «Норвич». Но нет. Следующие пять встреч «Норвич» выиграл. Среди побеждённых - «Саутгемптон», «Кристал Пэлас» и снова «Челси». Английский календарь частенько бывал ассиметричным. И после девяти туров в жёлтой майке лидера шла команда, выступающая в жёлтых и слегка зелёных футболках. «Манчестер Юнайтед» отставал на пять очков, остальные претенденты зависли ещё ниже.

После столь впечатляющей серии «Норвич» в гостях мирно разбежался с другим возмутителем спокойствия - «Ковентри Сити». После чего «канарейки» отправились в гости к ближайшему из преследователей - «Блэкберну». Выезд этот обернулся кошмаром. Ещё в первом тайме в ворота Ганна влетели четыре мяча, ещё три после перерыва. Причём Алан Ширер забил только два. В итоге - 7:1 в пользу «Блэкберна», который и вырвался вперёд.

Но наметившийся было кризис удалось преодолеть. Даром, что пришлось вылететь из Кубка Лиги, - по милости того же «Блэкберна». Но потом пришли новые победы, «Норвич» встретил зиму первым, с восьмиочковым отрывом от «Блэкберна». Более того, «канарейки» занимали первое место по забитым мячам. Правда, и пропущено было всего на два мяча меньше.

Остановил полёт «канареек» «Манчестер Юнайтед». В тяжёлой борьбе на «Олд Траффорд» всё решил гол Марка Хьюза. «Красные дьяволы» поднялись на третье место, хотя отставание от лидера было по-прежнему большим.

«Норвич» начал тормозить. Проигрыш в дерби Восточной Англии «Ипсвичу» на «Кэрроу Роуд», и большой отрыв стал меньше. Первый круг команда Майка Уокера всё же выиграла, но уже сама не верила в своё чемпионство. И первая позиция «канареек» всё больше выглядела неким сюром. «Манчестер Юнайтед» поймал свою игру и устремился к долгожданному чемпионству.

Их догнали в 23-м туре. Сразу три команды столпились на верхней платформе - «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» и «Норвич». Именно в таком порядке, ибо у команды Уокера разница мячей стала отрицательной. И вот уже «Юнайтед» с «Виллой» двинулись вперёд. Но «Норвич» не бросил борьбу и держался за свою третью позицию. Тем более что три очка за победу могли всё резко изменить. Как, например, в 26-м туре. «Канарейки» обыграли «Эвертон» в гостях, а конкуренты тормознули. «Норвич» снова первый. На один тур. Потом последовал ещё один зубчик на «кардиограмме» сезонного графика «канареек» и всё. После домашнего проигрыша «Манчестер Юнайтед» 1:3 «канарейки» больше думали о том, как бы сберечь третье место. Сберегли. Впервые в истории «Норвич» поднялся так высоко, даром что финишировал с отрицательной разницей мячей. И тоже в первый раз «канарейки» завоевали право сыграть в еврокубках. Вообще-то «Норвич» пробивался в Европу дважды во второй половине 80-х, но тогда англичане были отстранены от европейских кубков.

Блестящий результат, о котором последовавшие поколения «Норвича» могли только мечтать. Лидировали большую часть сезона и поднялись столь высоко. Но всё время оставалось ощущение некой несерьёзности этого проекта, нестойкости. Малейшее колебание могло обрушить конструкцию. Так оно и вышло.

В следующем сезоне «Норвич» выбил из Кубка УЕФА сначала «Витесс», что весьма логично, а потом прошёл «Баварию». А это уже сенсация. В 1/8 финала «канарейки» дали бой «Интеру» и с честью уступили - два раза по 0:1. Но в чемпионате клуб скатился с третьего места на двенадцатое. «Седой Лис» досидел в кресле до января.

А потом и вовсе всё пошло вразнос. Саттон ушёл в «Блэкберн», где образовал мощный дуэт с Аланом Ширером и выиграл с ним чемпионский титул. А «Норвич» надолго покинул элиту.