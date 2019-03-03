Эпоха великих орлов. «Бенфика» Белы Гуттманна. Сезон-1961/62

03 марта 2019, 17:09

«Соккер.ру» рассказывает о самом славном периоде истории лиссабонского клуба.

Мы расстались на том, как «Бенфика» впервые в истории выиграла Кубок европейских чемпионов, одолев в финале «Барселону». Уже после этого триумфа в составе чемпионов Португалии дебютировал 19-летний Эйсебио, который сразу продемонстрировал свой дар.

Ставка на Эйсебио

Контракт тренера Белы Гуттманна истекал летом 1962 года. Склонный к перемене мест специалист хотел свои предыдущие победы подкрепить чем-то существенным. Например, выиграть ещё один Кубок чемпионов. Все основания для этого были. Ведь теперь в составе «Бенфики» был футболист, которого сравнивали с самим Пеле.

Изменения в составе «орлов» оказались минимальны. Закончил выступления защитник Артур Сантуш. В «Атлетику» ушёл полузащитник Франсишку Парнейру, а вратарь Жозе Баштуш отправился в «Бейра-Мар». Пополнил ряды нападающий Карлуш Анджейя из «Атлетику». Влился в ряды воспитанник клуба - 18-летний левый нападающий Антониу Симойнш, чей рост составлял всего 158 сантиметров. Оптимальный состав выглядел так: в воротах Алберту Кошта Перейра. Основная тройка защитников: Мариу Жоау, Жерману и Анджелу Мартиньш. В полузащите Фернанду Круж и Домисиану Кавем. И пятёрка нападающих: Жозе Аугушту, Эйсебио, Жозе Агуаш, Мариу Колуна и Антониу Симойнш. В резерве вратарь Жозе Баррока, защитники Маноэл Серра и Умберту Фернандеш, полузащитники Жозе Нету, Антониу Сарайва, Жоржи Каладу. И нападающие Жоаким Сантана, Антониу Мендиш, Жозе Торреш. Если сравнить с предыдущими сезонами, то заметно, что Сантана и Нету потеряли места в основе, а Кавем отошёл в среднюю линию.

Что-то пошло не так

«Бенфика» открывала сезон матчами за Межконтинентальный кубок с обладателем Кубка Либертадорес - уругвайским «Пеньяролем». В первом матче, проходившем в Лиссабоне, Гуттманн не поставил в основу ни Эйсебио, ни Симойнша. Тяжёлая игра завершилась победой «орлов» - 1:0. Единственный гол на счету Колуны. Но предстояла встреча (а в случае проигрыша – встречи) в Монтевидео.

Дорога на другой конец земного шара оказалась утомительной. Футболисты так и не смогли прийти в себя, и на поле «Сентенарио» игра шла в одни ворота. Уже к перерыву «Пеньяроль» выигрывал 4:0. Сначала Хосе Сасия реализовал пенальти, потом два мяча забил перуанский нападающий Хуан Хойя, а продолжил разгром эквадорец Альберто Спенсер. После перерыва Спенсер забил ещё один мяч. Но победа 5:0 ещё не принесла «угольщикам» Кубок. Согласно регламенту, количество голов не учитывалось, что 1:0, что 5:0. Для определения победителя соперникам пришлось встретиться в третий раз. Снова в Монтевидео. Гуттманн бросил в бой Симойнша и Эйсебио, последний даже забил один мяч. Но при счёте 0:2 (оба гола на счету Сасии) и всего один. «Пеньяроль» выиграл 2:1 и завоевал Межконтинентальный кубок.

Надо ли лишний раз говорить, что «Бенфика» вернулась из Южной Америки в неважном настроении. Но победы над «Лейшоэншем» 2:1 и над «Салгейрушем» 8:1 быстро напомнили о силе чемпионов. Эйсебио в этих встречах забил 6 мячей из 10.

Но потом что-то пошло не так. «Орлы» не могли выиграть на протяжении четырёх туров - три ничьи и проигрыш «Академике». И сразу команда опустилась на пятое место. Конечно, успешный старт в Кубке чемпионов - «Бенфика» по праву обладателя начинала с 1/8 финала, несколько подсластил пилюлю. Но за время работы Гуттманна «орлы» приучили, что любое место, кроме первого, - не для них.

Успешный старт в Кубке чемпионов - это суммарная победа над венской «Аустрией». После ничьей в столице Австрии последовали увесистые 5:1 в Лиссабоне. До февраля можно было отвлечься от дел европейских и заняться домашними. А они шли не лучшим образом.

Гостевой матч с «Порту» обернулся не только поражением 1:2, но и травмой Эйсебио. Нападающий повредил колено и выбыл из строя до февраля. Всё это было очень грустно. Молодой игрок уже стал важнейшим элементом в ансамбле Гуттманна. С другой стороны, обходился же Бела Гуттманн без «чёрной жемчужины» в двух предыдущих сезонах.

На момент потери Эйсебио «Бенфика» располагалась на четвёртой позиции с 9 очками. Столько же набрали ещё три клуба. У обидчиков из «Порту» 11 очков, столько же у «Атлетику». Впереди всех «Спортинг» с 14 очками. Всё можно было исправить.

И «Бенфика» выдала серию из 7 побед и ничьей – 3:3 в дерби со «Спортингом». Но этот спурт не принёс ожидаемого эффекта. «Орлы» с 24 очками – третьи, после «львов» – 26 очков и «драконов» – 25. Тем временем возобновились матчи Кубка чемпионов. В первой игре с «Нюрнбергом» лиссабонцы повели в счёте после удара Кавема. Но затем грубые ошибки обороны и вратаря Кошты Перейры поставили «Бенфику» на грань катастрофы – 3:1.

Но к счастью для клубных чемпионов Европы к ответной встрече поправился Эйсебио. Нейтрализовать «чёрную пантеру» немцы не смогли. К четвёртой минуте Жозе Агуаш и Эйсебио забили два мяча. Затем Колуна провёл третий гол. После перерыва Эйсебио забил ещё один, а потом Жозу Аугушту двумя точными ударами довёл дело до разгрома – 6:0.

Но как в поговорке – клюв вытащили, хвост увяз. Начались проблемы в чемпионате. Проиграли «Спортингу» из Ковиньи, а потом пошли ничьи. В какой-то момент стало ясно, что в Португалии будет новый чемпион. И «Бенфика» решила сосредоточиться на Кубке чемпионов и Кубке Португалии.

Битва гигантов

Соперником в полуфинале европейского турнира был английский «Тоттенхэм». В лиссабонском матче «Гигантский Гном» Симойнш распечатал ворота «шпор» на 5 минуте. Затем отличился Агуаш. Через девять минут поле перерыва Бобби Смит сократил отставание. Но Жозе Агуаш в третий раз отправил мяч в ворота англичан, чем обеспечил своей команде хороший задел перед визитом в Лондон.

В Англии «орлам» пришлось очень тяжело. А могло быть ещё тяжелее, если б не гол Агуаша на 15 минуте. Билли Смит довольно быстро сравнял счёт, но «шпорам» нужно было забивать ещё три. Или хотя бы два, чтоб сравнять счёт по сумме двух встреч. В начале второго тайма в ворота гостей был назначен пенальти. Дэнни Бленчфлауэр был точен. Но забить больше португальцы не позволили. Поражение 1:2 их вполне устроило, и «Бенфика» вышла в финал.

Вторым участником матча, запланированного на 2 мая в Амстердаме, стал мадридский «Реал». Футбольная Европа давно ждала встречи двух гигантов. Испанский клуб, потерявший Кубок чемпионов, намеревался вернуть себе полюбившийся трофей. В строю были и большинство звёзд мадридского клуба – Франсиско Хенто, Альфредо Ди Стефано и Ференц Пушкаш. Однако все они находились в почтенном для футбола возрасте. А это и медлительность, и быстрая утомляемость. Гуттманн прекрасно это знал и сделал ставку на второй тайм.

Но на 17-й минуте погрузневший Пушкаш убежал к воротам Кошты Перейры и относительно легко поразил их – 0:1. Через пять минут вратарь «Бенифки» откровенно проспал дальний удар венгра. Но вот Агуаш добил отскочивший от штанги мяч, и уже не всё так мрачно для португальцев. Удар Кавема с линии штрафной, и уже 2:2. Ференц Пушкаш не согласился с обнулением его усилий. Его удар низом снова достиг цели – 2:3. А там и свисток на перерыв подоспел.

В раздевалке «Реала» вспыхнул конфликт. Пушкаш заявил, что вымотан настолько, что не может играть. Президенту Сантьяго Бернабеу и тренеру Мигелю Муньосу с трудом удалось переубедить венгра. Да не только Пушкаш устал. Вся мадридская команда отдала очень много сил.

Зато «Бенфика» вышла на второй тайм свежей и проворной. Прошло пять минут, и достиг цели дальний удар Мариу Колуны. На 64-й минуте прорыв Жозе Аугушту прерван недозволенным приёмом. Пенальти. Эйсебио переиграл Хосе Арагистайна – 4:3. «Реал» сломлен. А Эйсебио мало одного гола. После розыгрыша штрафного он дальним ударом установил окончательный счёт – 5:3. «Бенфика» второй год подряд выиграла Кубок чемпионов, на этот раз принеся в жертву домашний чемпионат. Там «орлы» оказались только третьими.

Но жертвовать Кубком Португалии «Бенфика» не собиралась. Обыграв в финале «Виторию» из Сетубала 3:0 (дубль Эйсебио и гол Кавема), «орлы» выиграли трофей. Как выяснилось, последний при Гуттманне. Ибо по окончании сезона Бела покинул «Да Луш», громко хлопнув дверью. И даже якобы проклял «Бенфику» на прощание. Слово якобы тут ключевое.

Так было ли проклятие?

Наиболее распространённая версия гласит, что Гуттманн потребовал повышения зарплаты в новом контракте, ему отказали, вот Бела обиделся и ляпнул, что в ближайшие сто лет «орлы» не выиграют Кубок чемпионов. Ладно, пусть европейский Кубок, ибо Кубок кубков тогда уже разыгрывался. После ухода Белы «Бенфика» восемь раз выходила в финалы еврокубков и все восемь раз терпела неудачу. С каждым новым поражением про проклятие Гуттманна говорили всё громче и громче.

Но в 1962-м никто даже не написал об этом. Зато современники тех событий говорили, что Гуттманн неоднократно говорил, что задерживаться на одном месте более двух лет нельзя. Что это губит тренера, как творческую личность. Поэтому он ещё в 1961-м порывался уйти, и его уговорили остаться. Возможно, жадный до денег Бела рассчитывал, что ему выплатят большую премию. И обиделся, когда её не выплатили. Но про проклятие впервые было вскользь упомянуто в 1963 году, когда португальцы проиграли в финале КЕЧ «Милану». Но особенно часто стали говорить о нём в 1984-м, когда «Бенфика» проиграла свой четвёртый финал – а именно «Андерлехту» в Кубке УЕФА . Вот и вспомнили тогда уже покинувшего этот мир (в 1981 году) Гуттманна с его словами. Когда уже сам Бела не мог ни подтвердить, ни опровергнуть.

В пользу того, что проклятие - выдумка, говорит один факт. В 1965 году Бела Гуттманн снова возглавил «Бенфику». Стал бы он возвращаться на «Да Луш», если б наговорил чего лишнего? Или стал бы клуб, кто бы ни был президентом, возобновлять с ним сотрудничество? Поэтому есть основания считать проклятие Белы Гуттманна сродни словам бывшей царицы Евдокии Лопухиной «Быть Петербургу пусту». Красивая легенда, жизнь которой поддерживает сама «Бенфика». Вот выиграет до 2062 года что-нибудь, и рухнет миф.