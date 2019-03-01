Алая заря. «Бавария» Златко Чайковского. Сезон-1965/66

01 марта 2019, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает о дебюте «Баварии» в Бундеслиге.

В четверг исполнилось 75 лет знаменитому немецкому вратарю Зеппу Майеру, который провёл всю карьеру в одной команде – мюнхенской «Баварии». «Кот из Анцинга», как называли Зеппа, отыграл за «красных» 17 лет, по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Западной Германии, трижды завоёвывал Кубок чемпионов и один раз Кубок кубков. Но мы расскажем о самом первом сезоне знаменитого вратаря и его товарищей.

Незаслуженно отцепленные

Когда в 1963 году сильнейшие клубы Западной Германии объединились в Бундеслигу, то в этой честной компании не нашлось места для «Баварии». Организаторы посчитали, что хватит и «Мюнхена 1860», который на тот момент был более солидным клубом. «Баварии» же пришлось пробиваться в элиту из региональной лиги.

Эта несправедливость задела самолюбие баварцев. Но не стали оспаривать решение в суде, а решили измениться сами. Новым президентом клуба стал энергичный Вильгельм Нойдеккер, прошедший путь от каменщика до руководителя строительной фирмы.

Мы туда ещё попадём и станем первыми.

Тогда в 1963 слова Нойдеккера выглядели, как некая бравада. Но новый президент обзавёлся столь же умелыми помощниками. Генеральным менеджером стал Вальтер Фембек, а страховой агент Роберт Шван занял пост технического директора. И работа закипела.

Первым делом была налажена селекционная работа. В результате в клуб пришла группа толковой молодёжи. Уже упоминавшийся выше Зепп Майер, например. «Мюнхен 1860» без особого энтузиазма встретил Франца Беккенбауэра, зато баварцы с распростёртыми объятиями приняли будущего кайзера Франца. Герда Мюллера забраковал любимый с детства «Нюрнберг», но и его приютила «Бавария».

Симфония Чайковского

Кроме того, баварцы стали платить своим игрокам больше, чем клубы Бундеслиги, ввели новую систему премиальных. Играть в «Баварии» стало престижно. Поэтому за короткий срок в Мюнхене была создана приличная команда. Удалось переманить из «Кёльна» тренера Златко Чайковского.

Югослав, а если быть ещё точнее, то хорват с польскими корнями Златко Чайковский в молодости был сильным полузащитником, играл за загребский ХАШК и белградский «Партизан». В составе сборной Югославии он дважды становился серебряным призёром Олимпиад. В том числе и в Хельсинках. Был среди тех, кто победил сборную СССР в драматичном четвертьфинале.

Прозвище Чик (окурок по сербско-хорватски) приклеилось к Чайковскому ещё в Загребе. Сначала оно бесило Златко, узревшего намёк на свой рост – 163 сантиметра, а потом привык. В бытность тренером «Кёльна» Чайковский спокойно на него реагировал. Вот из «Кёльна», выигравшего последний чемпионат ФРГ добундеслиговской поры и вытащили баварцы маститого югославского специалиста.

Чик оказался совсем не страшным. Он не придирался к игрокам, не утомлял их сумасшедшими нагрузками и изнурительными кроссами. Напротив, Чайковский приветствовал импровизацию и проявление инициативы. Поэтому почти все футболисты чувствовали себя свободно и хорошо. Кроме одного – Герда Мюллера. Невзлюбил его Чик и при каждом удобном случае третировал «толстого деревенского увальня». «Да на нём пахать надо» или «Из медведя не сделаешь скакуна».

Другой бы не выдержал издевательств и ушёл – мало ли клубов в Германии. Но Мюллер остался, чтобы доказать Чайковскому, как тот неправ. И доказал своими голами. Тренерской любви не добился, но и выгнать себя не позволил.

Племя молодое, незнакомое

Несмотря на все усилия Чика и футболистов «Бавария» не смогла с первого раза пробиться в Бундеслигу - проиграла в финальной пульке «Боруссии» из Нойкирхена. Но вторая попытка оказалась удачной. Баварцы с блеском прошли зональный турнир, полторы сотни мячей, а потом переходный турнир выиграли. Нелюбимый тренером Мюллер забил едва ли не половину всех мячей. Молодая – средний возраст 21,7 лет команда, больше половины которых были баварцами, вошла в Бундеслигу. И больше не покидала высшее общество.

Теперь о тех, кому предстояло решить задачу – закрепиться в элите. В воротах ещё никому неизвестный Зепп Майер. Через год «Кот из Анцига» вернулся с чемпионата мира с позолоченной медалью – был дублёром Ганса Тилковски. В запасе предшественник Зеппа Франц Коцарь.

На левом фланге обороны капитан Вернер Ольк, «Орёл из Гисинга». С правым флангом были варианты – либо Карл Борутта, либо Ганс Новак. Оба футболиста пришли из «Шальке», правда, в разное время. В центре Франц Беккенбауэр и Петер Купфершмидт. Изначально в центр обороны планировался приглашённый специально под Бундеслигу из «Майдерихера» (Дуйсбург) Дитер Данцберг, но его пребывание оказалось недолгим. Также под рукой был Адольф Кунстваль.

Пару основных полузащитников составляли Якоб Дрешер и Дитер Коульманн, в запасе Ганс Риготти, Петер Вернер и Рудольф Гроссер. Иногда Коульманн менялся местами с нападающим Райнером Ольхаузеном. Помимо Ольхаузена в четвёрку основных нападающих входили Дитер Бреннингер, Герд Мюллер и Рудольф Нафцигер. На скамейке Курт Кройсс, Антон Вуков и Карл Шнайдер. Самый громкий новичок – нападающий сборной Боливии Рамиро Блакут так и не добрался до Мюнхена.

Смелые новички

Премьера «Баварии» пришлась на матч с соседями «Мюнхен 1860» и обернулась курьёзом. На первой минуте Майер, вводя мяч от ворот, угодил в Данцберга. Мяч отскочил к Тимо Конецке, который и поразил цель. Впереди оставалось 89 минут, но отыграться «красные» не смогли. А невезучего Данцера к тому же и удалили.

Но после этой неудачи «Бавария» выдала серию из шести побед с общим счётом 19:4. Неудивительно, что она забралась на первое место, вплотную преследуемая мюнхенскими «львами» и дортмундской «Боруссией». Чик был доволен. Особенно высоко было восхищение тренера Беккенбауэром.

Я 25 лет в футболе, но не видел игрока лучше, чем этот парень.

Но постепенно боевой темп несколько сбился. Домашний проигрыш дортмундской «Боруссии» 0:2, ничьи с «Шальке» и «Нюрнбергом». Первая позиция была утрачена, на неё вскарабкался «Мюнхен». «Красные баварцы» держались недалеко, но догнать соседей не получалось. Особенно если иногда встречались провалы вроде 1:6 от «Кёльна». Первый круг «Бавария» завершила на втором месте с 26 очками. Столько же набрала и дортмундская «Боруссия». Лидер – «Мюнхен 1860» оторвался от преследователей всего на три очка.

В январе «Бавария» удачно стартовала в Кубке страны, обыграв в квалификационном раунде дортмундскую «Боруссию» 2:0. В первом матче второго круга команда Чайковского взяла более чем убедительный реванш у «Мюнхена» 3:0. Отрыв сократился до одного очка. Но обойти соседей не получилось. Это сделала «Боруссия». Дортмундцы шли впереди в эскорте двух мюнхенских коллективов. После тридцатого тура у трёх лидеров по 45 очков. И разница мячей - +39 у «Боруссии», +38 у «Мюнхена» и +37 у «Баварии». Шансы равные.

Но «Бавария» проиграла дома «Штутгарту», потом «Кёльну» и выпала из чемпионской гонки. Финишную ленточку порвал «Мюнхен 1860». Первая, она же и последняя победа «львов» в Бундеслиге. «Боруссия» и «Бавария» отстали на три очка, но разница мячей +34 против +33 оказалась на стороне дортмундцев. Но и третье место стало прекрасным результатом для дебютанта.

Первый пошёл

Но оставался Кубок Германии. В 1/32 баварцы с трудом прошли «Айнтрахт» из Брауншвейга. На следующем этапе рассчитались с «Кёльном» за декабрьское унижение. 2:0, конечно, не 1:6, но дальше прошли мюнхенцы. Тяжело складывался выездной четвертьфинал с «Гамбургом». И всё же удар Дитера Бреннингера вывел в полуфинал «Баварию». А там другой сосед – «Нюрнберг», который тоже намеревался выиграть Кубок. В основное время ничья 1:1. А в дополнительное нечасто забивавший Новак принёс победу «Баварии». А вместе с ней и путёвку в финал, куда также пробился «Дуйсбург», в то время «Майдерихер».

Решающий матч проходил во Франкфурте-на-Майне. 28 минут на табло висели два нуля, пока Рюдигер Мельке не вывел «Майдерихер» вперёд. Баварцы в долгу не остались – Райнер Ольхаузер и Дитер Бреннингер забили по мячу в ворота Манфреда Манглица. Этот счёт держался довольно долго, пока Хельмут Хайдеманн не пробил Майера на 72 минуте. И снова последовал двойной ответ – Бреннингер и Беккенбауэр. Будущий Кайзер прошёл всё поле, отдал мяч, получил ответную передачу и поставил точку в матче. «Бавария» выиграла свой первый трофей. Пусть не самый ценный, но надо было с чего-то начинать. Тем более что «Бавария» получила право сыграть в Кубке кубков, который она потом выиграла.

Зепп Майер зарекомендовал себя одним из лучших стражей ворот Бундеслиги, благодаря чему отправился на чемпионат мира в качестве второго вратаря. Франц Беккенбауэр же провел все шесть встреч на английских полях и получил прекрасную прессу. Герд Мюллер, несмотря на нелюбовь Златко Чайковского, забил 16 мячей, выдержав испытание элитой. Его час пробьёт чуточку позже. Главным же итогом сезона стало появление в Германии футбольного флагмана. Который до сих пор уверенно чувствует себя на плаву.