Красивый, неоконченный роман. «Барселона» Бобби Робсона. Сезон-1996/97

02 марта 2019, 12:01

«Соккер.ру» - о том, как английскому тренеру не дали осуществить задуманное.

Грустно, когда человеку поручают серьёзное дело, а потом, без веских на то причин, не дают довести его до конца, обрывают на полуслове. И вдвойне грустно, что таким человеком оказался замечательный английский тренер Бобби Робсон. «Барселона» Робсона могла стать одной из самых ярких команд в истории каталонского клуба, но ей была уготована судьба бабочки-однодневки. Применительно к футбольным командам – одногодки.

С третьего раза

Руководство «Барселоны» неоднократно предпринимало попытки доверить команду Бобби Робсону. Но в середине восьмидесятых будущий сэр Роберт был занят в сборной Англии и ответил отказом, заодно указав на своего соотечественника Терри Венейблса. После чемпионата Европы-88, провального для англичан, Робсон снова отказал «сине-гранатовым» Тогда каталонцы обратились к Йохану Кройфу, и тот с радостью согласился вернуться на «Камп Ноу» уже в роли тренера. Робсон освободился через два года, но не мог же английский джентльмен претендовать на место, занятое другим. И пока Кройф добывал трофеи со своей великолепной «Барсой», Робсон успешно трудился в Голландии, затем в Португалии.

Йохан Кройф покинул «Барселону» весной девяносто шестого, не дождавшись окончания чемпионата. После оглушительных 0:4 от «Милана» в финале Лиги чемпионов-94 в истории «Барселоны» наступила затяжная чёрная полоса. За два года команда не выиграла ни одного трофея. Руководство, в первую очередь президент Жозеп Нуньес, всё чаще предъявляло голландцу претензии. Кройф же в свою очередь устал и от Нуньеса, и от футбола в целом. Недаром после своего ухода из «Барселоны» он так и не вернулся к тренерской практике. Публика же по-прежнему обожала Йохана и считала неудачи явлением временным. Кройфу на момент отставки не было пятидесяти, какие его годы. Поэтому значительная часть болельщиков не хотела видеть на тренерской скамейке никого, кроме «Спасителя» – это прозвище голландец получил в бытность игроком «сине-гранатовых».

Вот на таком фоне в «Барселону» пришёл немолодой, не блещущий здоровьем англичанин, не говоривший по-испански. Ещё во время работы с португальскими «Спортингом» и «Порту» Робсон общался с помощью переводчика – энергичного, молодого человека, имя которого тогда мало кому было знакомо. Как вы догадались, это был Жозе Моуриньо.

Новая команда

«Барселоне» был нужен не только новый тренер, всей команде требовалось обновление. Часть героев славной Кройфовской восьмилетки покинули команды, другие состарились. Сразу пятнадцать футболистов покинули клуб летом девяносто шестого. В основном это были резервисты, которым не светило заиграть в основе. Но среди лишних были и известные игроки, которые, по мнению Робсона, не отвечали новым требованиям – Георге Хаджи, Мехо Кодро, Томас Кристиансен и сын бывшего тренера Хорди Кройф. Расставание с последним стало одним из факторов, настроивших часть болельщиков против нового наставника – дескать, выметает всё, что осталось от предшественника, даже сына не пожалел. Но футболистом Кройф-младший был вполне заурядным, поэтому Робсона понять легко. В девяносто шестом году вовсю заработало достижение Босмана – теперь граждане ЕС не считались легионерами, и можно было иметь в составе хоть полкоманды иностранцев. Поэтому Робсон был более свободен в подборе кадров, нежели его предшественник. К тому же руководство клуба удовлетворило почти все запросы англичанина – сорвался лишь один Алан Ширер. Робсон лично принимал участие в подборе новичков, помогали связи в Португалии и Голландии. Так, из Португалии приехали вратарь Витор Байя, центральный защитник Фернанду Коуту и фланговый полузащитник Луиш Фигу. В «Тенерифе» был куплен лучший снайпер Примеры-95/96 натурализованный аргентинец Хуан Антонио Пицци. Из «Реала», а это уже серьёзно, пришёл полузащитник Луис Энрике. Центр обороны укрепил опытнейший француз Лоран Блан, выигравший чемпионат своей страны с «Осером». Купили в «Сантосе» лучшего игрока бразильского чемпионата, здоровенного нападающего Джованни. К радости болельщиков вернулся не нашедший себя в «Парме» любимец «Камп Ноу» Христо Стоичков. Но главной удачей на трансферном рынке стало приобретение главной звезды мирового футбола, 20-летнего бразильского нападающего Роналдо – помогли связи Робсона с ПСВ Эйндховен. Теперь Робсону нужно было в короткий срок слепить из этого очень приличного набора игроков сильную команду.

В воротах обосновался Витор Байя, первый номер сборной Португалии. Центр обороны составили Георге Попеску, Лоран Блан, Фернанду Коуту. Любого из них мог подменить Абелардо. Альберт Феррер и Серхи отвечали за фланги – соответственно правый и левый. В опорной зоне действовали Хосеп Гвардиола и Мигель Анхель Надаль, либо Иван де ла Пенья, которого приобщил к основе ещё Кройф. Луиш Фигу и Луис Энрике использовались в роли фланговых нападающих, их готовы были подменить братья Оскар и Рохер Гарсия. Главной ударной силой стал, конечно, Роналдо, но в случае чего компанию ему могли составить Пицци, Джованни или Стоичков.

Пролог получился удачным – «Барселона» взяла Суперкубок Испании, одолев «Атлетико» благодаря разнице мячей – 5:2 и 1:3. В чемпионате «Барса» стартовала с уверенного выигрыша у «Овьедо» 4:2 в гостях, затем последовала тяжёлая домашняя победа в барселонском дерби. Новички довольно быстро стали приносить отдачу – первые двенадцать голов забили именно они. После пятого тура «Барса» возглавила таблицу и оставалась лидером вплоть до 14-го тура. Тем не менее, не всем пришлась по душе игра обновлённой команды. Робсон был обречён на сравнение с предшественником, порою весьма пристрастное сравнение. А уж стоило «сине-гранатовым» проиграть сначала «Атлетику», а через две недели – о ужас – «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», как ностальгия по Кройфу резко усилилась. Возможно, ошибкой Робсона было то, что не смог подружиться ни с прессой, ни с публикой. А для «Барселоны» чрезвычайно важна внешняя атмосфера.

Осенью Робсона позвали в «Ньюкасл», который он всегда мечтал возглавлять. Англичане сулили бывшему тренеру сборной хороший контракт, но тот счёл неэтичным покидать «Барселону», не отработав и шести месяцев. Тем более что команда неплохо шла и в чемпионате, (второе место с небольшим отставанием от «Реала» Фабио Капелло) и в Кубке Кубков, где убрав с дороги кипрский АЕК и «Црвену Звезду», вышла в четвертьфинал. Великолепен был Роналдо, под стать ему и другие новички – Фигу, Пицци, Джованни, Луис Энрике. Разве что Христо Стоичков всё реже попадал в состав.

Чёртов «Эркулес»

Картину первого круга смазало обиднейшее домашнее поражение от слабенького «Эркулеса». Накануне «Реал» потерял два очка в игре с «Эстремадурой», и у «Барсы» появился шанс догнать недругов. К 15-й минуте хозяева вели 2:0 после ударов Луиса Энрике и Роналдо. Но ещё до перерыва гости дважды наказали «Барселону» за самоуверенность. После перерыва Робсон бросил в бой ещё двух нападающих, но мяч снова побывал в воротах Витора Байи. Кто же в январе знал, что этот проигрыш не позволит «Барселоне» стать чемпионом!

И тут пошло-поехало. Робсона обвиняли, что у него нет должного контакта с игроками, что он слишком мягок, а его команда играет скучно и уныло – это притом, что каталонцы забили больше всех в чемпионате. Газеты смаковали снимки с отдыхающим в компании своей невесты Роналдо. Градус критики несколько снизился после успешного двухраундового противостояния с «Реалом» в Кубке 3:2 и 1:1. Но зимний спад, в который вошли домашняя ничья с «Овьедо», проигрыш соседям из «Эспаньола» и «Реалу Сосьедад» и разгром от «Тенерифе» 0:4, сделали отставание от лидировавшего «Реала» критическим – девять очков. «Барса» шла второй, но ей на пятки наступали «Бетис» и «Депортиво».

Но как ни ругали «Барселону» Робсона, а были матчи, вызывавшие восхищение. Чего стоит ответный кубковый матч с «Атлетико». В Мадриде соперники сыграли вничью 2:2, что сделало фаворитом противостояния в 1/4 финала именно каталонцев. Но первый тайм встречи на «Сантьяго Бернабеу» выдался кошмарным для «сине-гранатовых». После первого получаса игры «Атлетико» вёл 3:0 благодаря хет-трику Миленко Пантича. Но Бобби Робсон не спешил капитулировать. Ещё до перерыва на поле появились Христо Стоичков и Хуан Антонио Пицци. Итого три центральных нападающих – Роналдо, Стоичков, Пицци, и два крайних - Луиш Фигу и Луис Энрике. Авантюрно, но что делать.

Едва игра возобновилась, как Роналдо отыграл один гол. Прошло ещё несколько минут и снова Роналдо огорчил вратаря гостей Хосе Франсиско Молину – 2:3. Не прошло и минуты, как Пантич в четвёртый раз зажёг свою фамилию на табло «Камп Ноу». Всё? Нет. В середине второго тайма Луиш Фигу с линии штрафной сократил отставание. Затем Роналдо оформил хет-трик – 4:4. Но и этот счёт не устраивает «Барселону». Но «сине-гранатовых» уже нельзя было остановить. Пицци забил пятый, решающий гол, и принёс тем самым и блестящую победу, и билет в полуфинал. С трибуны за игрой наблюдал тренер «Аякса» Луи ван Гал. Оказывается, он приехал не только ради просмотра ближайшего соперника своей команды по Лиге чемпионов – «Атлетико». С этого дня 12 марта начались разговоры о скором появлении голландца в столице Каталонии.

«Барселона» же тем временем преодолела спад, успешно играя на трёх фронтах – в чемпионате, Кубке короля и Кубке Кубков. В первенстве удалось оторваться от «Депора» с «Бетисом» и приблизиться к «Реалу». В том числе и благодаря победе в очной встрече, добытой благодаря реализованному Роналдо 11-метровому.

Невесёлый праздник

Настал май – футбольная пора сбора урожая. 14 мая в финале Кубка Кубков «Барселона» играла с «Пари Сен-Жермен». Пенальти, реализованный Роналдо, принёс игравшим в бирюзовой форме каталонцам долгожданный европейский трофей – первый за пять лет. Но на пресс-конференции в Роттердаме Бобби Робсон был невесел. Видимо, он уже догадывался, что его судьба решена.

Тем не менее, два трофея из четырёх возможных выиграны, оставалось ещё два – чемпионский титул и Кубок Испании, он же Кубок короля. За три тура до финиша «Реал» опережал «Барселону» на два очка. В сороковом туре мадридцы не испытали проблем с «Эстремадурой» 5:0, а «Барсе» предстояло сыграть в Аликанте с «Эркулесом». Тем самым, что огорчил «сине-гранатовых» на «Камп Ноу» в январе. Испанский «Геракл» (именно так переводится название клуба «Эркулес») к тому времени потерял шансы остаться в элите, но как выяснилось, не утратил способности совершать подвиги. Вновь волевая победа, на этот раз 2:1, после которой можно было поздравлять «Реал». Аутсайдер Примеры, дважды обыграв «Барсу», решил судьбу титула.

В финале Кубка короля «Барселона» одержала тяжёлую победу над «Бетисом» 3:2. Фигу забил победный мяч во втором дополнительном тайме. После празднования по случаю выигрыша трофея руководство клуба поблагодарило Бобби Робсона за работу и расторгло двухлетний контракт за год до окончания срока действия. Притом, что «Барселона» победила в трёх турнирах и была близка к тому, чтоб выиграть четвёртый. При этом игравшая по мнению некоторых в «унылый футбол» команда забила 102 мяча только в чемпионате. Роналдо записал на свой счёт 34 гола в Примере и 47 всего. Но на смену английскому джентльмену пришёл Луи ван Гал с его «Барсаяксом».

Короток оказался век «Барсы» Бобби Робсона. Руководство не устояло перед соблазном продать Роналдо в «Интер», где бразилец едва не загубил свою карьеру. Новому тренеру оказались не нужны ни Пицци, ни Джованни, ни Коуту, ни Попеску. Оказался не у дел Христо Стоичков, до сих пор таящий обиду на ван Гала. Присел на лавку Витор Байя, ведь голландец привёл своего соотечественника Руда Хеспа. Да разве только его. Никто не стал доводить до ума «маленького Будду» – Ивана де Ла Пенью и братьев Гарсия. Иван не затерялся в «Эспаньоле», но так и не реализовал свой дар. А Оскар с Рохером попросту скисли.

Сам же Бобби Робсон вернулся в Эйндховен, где поработал пару лет с ПСВ . А в 1999 году 69-летний тренер осуществил свою давнюю мечту - возглавил «Ньюкасл» и тренировал его, пока позволяло здоровье.

Источник: footballhd.ru