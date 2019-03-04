Появление высокого блондина. «Сампдория» Вуядина Бошкова. Сезон-1990/91

вчера, 17:43

«Соккер.ру» рассказывает, как Алексей Михайличенко помог генуэзцам выиграть Скудетто.

В предыдущем рассказе, посвящённом «Сампдории» Вуядина Бошкова, вы узнали, как «блучеркьяти» выиграли Кубок кубков. Но оставалась несбывшейся другая мечта генуэзцев – о чемпионском титуле. Поэтому в сезоне-1990/91 Профессор Бошков и его подопечные поставили перед собой главную цель – завоевание Скудетто.

Терминатор Алексей

Состав покинули три бойца. Двое – защитник Амедео Карбони и полузащитник Фаусто Сальсано ушли в «Рому». Полузащитник Виктор Муньос вернулся домой, в Испанию. А точнее в «Сарагосу». Новичков было тоже трое. Нападающий «Удинезе» Марко Бранка, полузащитник «Болоньи» Ивано Бонетти. А третьим был полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР , вице-чемпион Европы и олимпийский чемпион Алексей Михайличенко. К 27 годам высокий блондин успел выиграть всё, что мог, в Союзе с киевским «Динамо». И динамовцы не стали удерживать своего лидера, отпустили его в одну из сильнейших команд Серии А.

Но это в Киеве Алексей был лидером, а там, в Италии, ему нужно было доказывать право выходить в основе «Сампа». Тем более что «блучеркьяти» были в том сезоне прекрасно укомплектованы. Даже такой звезде, как Тониньо Серезо, не всегда находилось место в основном составе.

Ворота защищал Джанлука Пальюка, один из лучших вратарей страны. На лавочке Джулио Нучиари. Справа в обороне Морено Маннини, слева – Марко Ланна, заменивший Карбоне. Несколько изменилась и основная пара центральных защитников. Позиции Пьетро Верховода остались незыблемы, а другой лидер обороны Лука Пеллегрини был постепенно вытеснен соотечественником Бошкова (тогда все югославы, сербы и словенцы были соотечественниками) Сречко Катанецом, отодвинутым назад из опорной зоны. Сам Пеллегрини никуда не делся, просто чаще начинал встречи на скамейке запасных. Вместе с Джованни Даль’Игной.

Фаусто Пари смог забронировать за собой место опорного полузащитника, сумев потеснить самого Тониньо Серезо. Справа трудился рано облысевший Аттилио Ломбардо, слева Джузеппе Доссена. Алексей Михайличенко доказал, что достоин играть на ключевой позиции атакующего полузащитника. Резерв помимо Серезо составляли Ивано Бонетти и Джованно Инверницци. В нападении по-прежнему играла сыгранная пара Джанлука Виалли и Роберто Манчини. Марко Бранка и Умберто Кальчаньо выходили по мере необходимости.

Но не забудем, что пока все игроки «Сампа» отдыхали, а потом неспешно готовились к сезону, Михайличенко отпахал за киевлян больше половины сезона (и помог им в итоге стать чемпионами), а также играл на чемпионате мира. Поэтому накопившаяся усталость могла неизбежно сказаться. Поэтому Бошков не сразу выпускал Алексея в основе. Дал ему отдохнуть, освоиться в новых условиях. Иначе был риск, что новобранец не заиграет.

Сражения за Суперкубок

Заменивший Михайличенко в стартовом туре Инверницци забил единственный мяч в ворота «Чезены». Во Флоренции Алексей отыграл 75 минут, команды разошлись с миром 0:0. А в игре с «Болоньей» советский легионер забил свой первый итальянский гол, ставший победным. Две нулевые ничьи в гостях с «Пармой» и «Ювентусом» можно было занести генуэзцам в актив. После пяти туров «Самп» четвёртый, с отставанием в два очка от лидера – «Милана». С которым генуэзцам предстояло скоро играть не только в Серии А, двум представителям Италии предстояло разыграть Суперкубок Европы.

В Кубке кубков «блучеркьяти» благополучно преодолели первый барьер в лице «Кайзерслаутерна». Проиграв в гостях 0:1, они рассчитались дома 2:0 с помощью голов Манчини и Бранки. Можно было готовиться к битве за второй европейский трофей.

Первая игра с «Миланом» проходила в Генуе. Михайличенко на 31-й минуте вывел хозяев вперёд. Но радость была недолгой. Всего три минуты, пока Альбериго Эвани не сделал счёт равным. На том и разошлись - 1:1. Потом была разгромлена «Аталанта» 4:1. В хорошем настроении «Самп» отправился в Пирей на встречу с греческим «Олимпиакосом». Справились. Сречко Катанец забил единственный мяч в той встрече.

А теперь снова «Милан». Только в чемпионате, не в Суперкубке. Вышедший с первых минут Тониньо Серезо забил мяч, принесший гостям победу над лидером и первую строчку в таблице. Вуядин Бошков доволен. Всё идёт по плану. Обыгран во второй раз (3:1) и пройден «Олимпиакос». Повержены «Пиза» (4:2) и «Наполи» (4:1). «Блучеркьяти» первые, но «Ювентус» дышит в спину – 15 и 14 очков.

Ничего не предвещало беды в «фонарном дерби». «Сампдория» выступала в роли хозяина «Луиджи Феррарис», «Дженоа» с единственной победой сидела в серединке. Но «грифоны» выиграли свою вторую встречу. Гола Виалли оказалось недостаточно.

Подоспел второй матч Суперкубка - уже на «Сан-Сиро». «Россонери» с помощью голов Руда Гуллита и Франка Райкарда взяли реванш за недавний проигрыш, а также пополнили многочисленную экспозицию клубных трофеев. После этой неудачи наметился некоторый спад. Лишние ничьи с «Бари» и «Кальяри». «Интер» красиво обыгран 3:1, даже удаление Михайличенко не помешало. Выручили Алексея Виалли, забивший два мяча, и Манчини. А потом снова зимняя слякоть – поражения от «Торино» и «Лечче». Генуэзцы завершили первый круг домашней ничьей с «Лацио» 1:1. Четвёртое место и минус два от «Интера». Предстоял жаркий второй круг.

Второе дыхание

И вот обыграна «Рома» 2:1, за ней «Чезена» (1:0), «Фиорентина» (1:0), «Болонья» (3:0), «Ювентус» (1:0), «Парма» (1:0). Серия из шести побед вернула «Сампдорию» на вершину. Но стоило сыграть вничью в Бергамо с «Аталантой», как лидеров стало двое – «Интер» подтянулся. И тут на «Луиджи Феррарис» пожаловал «Милан». «Россонери» получили два безответных гола от Виалли и Манчини. Разгромлены «Пиза» и «Наполи» - 3:0 и 4:1 соответственно. У генуэзцев открылось второе дыхание. Их уже никто не мог остановить. Даже «Дженоа», которая снова не покорилась соседям, – 0:0. Были ничьи с «Кальяри», «Торино», но они не помешали исполнению мечты. Обыграв за тур до финиша «Лечче» со счётом 3:0, «Сампдория» обеспечила себе первое место в таблице. Есть долгожданное Скудетто.

Успех в чемпионате «блучеркьяти» могли подкрепить выигрышем Кубка Италии. Но сделать дубль не вышло. В двухраундовом финале верх взяла «Рома» - 3:1 в Риме и 1:1 в Генуе. Счастье не бывает полным.

А что же Кубок кубков? Мы расстались на том, как «Самп» прошёл «Олимпиакос» и пробился в четвертьфинал. Варшавская «Легия» выглядела вполне проходимым соперником. И проигрыш в столице Польши с результатом 0:1 не выглядел трагедией. Но обыграть «Легию» дома не вышло. К 54-й минуте гости вели 2:0 после голов Войцеха Ковальчика. Максимум, что удалось генуэзцам – отыграться с помощью голов Виалли и Манчини – 2:2. Но не случись этого вылета, может быть, и не было б блистательного финишного броска команды Бошкова.

Алексей Михайличенко стал первым советским футболистом, выигравшим столь престижный чемпионат, как Серия А. Причём он не был лишним. Сыграл 24 матча, забил три мяча – по голу в каждой из встреч с «Болоньей» плюс гол в ворота «Пизы». Могло быть и лучше, но не забывайте, что сезон начался для Алексея в январе 1990-го и завершился в июне 1991-го. Однако Михайличенко подвело незнание итальянского языка, да и отношения с лидерами Виалли и Манчини складывались не всегда хорошо. И вскоре после выигрыша Скудетто Михайличенко продали в шотландский «Рейнджерс». Потом, наверное, многие задавали себе вопрос – может, высокого блондина со сложной для итальянцев фамилией и не хватило в финале Кубка чемпионов весной 1992-го. Да и чемпионами «блучеркьяти» больше не становились.