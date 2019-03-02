Свой среди чужих. «Реал» Фабио Капелло. Сезон-1996/97

02 марта 2019, 17:17

«Соккер.ру» рассказывает, как итальянский тренер навёл порядок в «Королевском клубе».

Сезон-1995/96 оказался провальным для «Реала». Чемпион не просто сдал свои полномочия, он провалился с первого на шестое место и впервые за 19 лет оказался за бортом европейских кубков. Естественно, Хорхе Вальдано был уволен с поста главного тренера, и былые заслуги аргентинцу не помогли.

Каменный гость

Президент клуба Лоренсо Санс решил обратиться за помощью к Фабио Капелло. Итальянец уже выиграл с «Миланом» всё что мог и, как было заметно, устал от работы на «Сан-Сиро». «Милан» же в свою очередь устал от Капелло. Поэтому тренер и клуб расстались по взаимному согласию, без битья посуды и взаимных упрёков. Но энергичный Фабио не мог сидеть без дела. Приглашение в «Реал» было для него и интересной работой, и вызовом. Да и про финансовую сторону вопроса Капелло никогда не забывал.

Немного о самом Фабио Капелло. Был неплохим опорным полузащитником, вызывался в сборную Италии, провёл большую часть карьеры в «Ювентусе». В «Милан» ушёл уже после того, как «старую синьору» возглавил бывший миланец Джованни Трапаттони. Уход Капелло из футбола совпал с изгнанием «россонери» в Серию В. Первый тренерский опыт приобрёл в 1987 году, когда принял «Милан» за шесть туров до финиша, в срочном порядке заменив Нильса Лидхольма. Но в роли главного тренера Фабио не утвердили. Сильвио Берлускони предпочёл ему Арриго Сакки. Капелло же занимал какую-то кабинетную должность в клубе. Сразу вспоминается персонаж Сергея Шакурова из «Свой среди чужих».

Зато когда Сакки ушёл тренировать сборную Италии, Фабио получил свой шанс, которым воспользовался в полной мере. Он не только не растерял наследство предшественника, а смог преобразовать и умножить. «Милан» стал более прагматичным, закрытым. Но при этом трофеи «ковал» безупречно. За пять лет четыре Скудетто, Лига чемпионов и Межконтинентальный кубок. В одном из чемпионских сезонов миланцы прошли всю дистанцию без поражений.

Разногласия между Капелло и Сансом начались уже на следующий день после подписания контракта. Президенту не понравились слова нового тренера о том, что он «пришёл сделать „Реал“ сильнейшим клубом мира». «Его пригласили за тем, чтоб он давал результат, а не выступал с заявлениями. Я нанимал тренера, а не пресс-атташе».

Капелло же был возмущён тем, что «Реал», не дожидаясь нового тренера, продал Ивана Саморано «Интеру» и Луиса Энрике «Барселоне». Он даже хотел расторгнуть контракт. Но потом выложил на стол Сансу список тех, кто был ему нужен. В этот момент президент «Реала» усомнился в правильности принятого решения.

Новые порядки, новые имена

Саму же команду Капелло застал разболтанной во всех смыслах. Отсутствовала командная дисциплина. Новому тренеру пришлось заставить всех игроков соблюдать правила поведения за столом, он обязал их носить только одежду, выданную клубом. Все интервью согласовывались с пресс-службой. Фабио удивился слабой физической подготовке игроков. Футболисты «Милана» были куда более выносливы, чем мадридцы. Пришлось нажать. Игроки кляли на чём свет стоит нового тренера, но куда им было деваться. И, конечно же, итальянец сделал тренировки закрытыми. И для болельщиков, и для прессы.

Заказ Капелло был удовлетворён примерно на 50 %. Тем не менее на «Сантьяго Бернабеу» прибыло мощное подкрепление. Из «Интера» приехал левый защитник Роберто Карлос. Были куплены два нападающих - югослав Предраг Миятович («Валенсия») и хорват Давор Шукер из «Севильи». Несмотря на существовавшие между странами политические проблемы, два бывших согражданина прекрасно ладили и на поле, и за его пределами. Вратаря-ветерана Пако Буйо сменил Бодо Ильгнер. Чемпион мира-1990 засиделся в своём «Кёльне», да и в сборной Германии потерял первый номер. Нужна была смена обстановки. В «Порту» был куплен защитник Секретариу. Наконец из «Сампдории» в Мадрид перебрался 20-летний Кларенс Зеедорф. Голландец уже успел выиграть Лигу чемпионов с «Аяксом».

Что же получилось. В воротах Бодо Ильгнер. В Сантьяго Каньисареса Капелло не верил. Справа начинал Чендо. Но зимой из «Милана» приехал Кристиан Пануччи. Левая бровка была отдана Роберто Карлосу. В центре обороны Фернандо Йерро и Рафаэль Алькорта. Прославленный ветеран Мануэль Санчис оказался в резерве. Так же как Секретариу и Хосе Эмилио Амависка.

Роль опорного полузащитника была отведена Фернандо Редондо. Выше располагались Кларенс Зеедорф и Виктор. Зимой приехал Зе Роберто. Также в обойму входили молодой Гути и опытные Луис Мийя с Микелем Ласой. И, наконец, великолепная тройка нападения Давор Шукер, Предраг Миятович и Рауль. 20-летний Рауль уже стал любимцем публики. Теперь он становился лидером «сливочных». Ещё один нападающий Альваро Бенито больше смотрел, как играют другие, нежели играл сам.

Был снят лимит - три иностранца на поле. Теперь у тренера была большая свобода выбора игроков. Испания сразу наводнилась легионерами - хорошими и разными.

На одном дыхании

«Реал» начал сезон в Ла-Корунье матчем с «Депортиво» Джона Тошака. Роберто Карлос спас столичный коллектив от поражения. Но когда утряслась стартовая суматоха, обозначилась тройка лидеров - «Реал», «Барселона» и «Депортиво». Это троица принялась уходить в отрыв, дразня остальных нулями в графе «поражения». Гонку же возглавила «Барса» Бобби Робсона. Она и первой испытала горечь поражения в 14-м туре, проиграв в Бильбао.

Первое Эль Класико пришлось на 16-й тур. «Барселона» приехала на «Сантьяго Бернабеу» и проиграла 0:2. В середине первого тайма Роберто Карлос со штрафного забросил мяч в штрафную. Мимо мяча проскочили все, кроме Давора Шукера. В начале второго тайма Предраг Миятович получил передачу от Кларенса Зеедорфа и перебросил мяч через Витора Байю - 2:0.

«Депортиво» не выдержал чемпионскую гонку и позволил обойти себя «Бетису». Но «Барса» отставала только на три очка. В январский вечер каталонцы ждали, что пока ещё чемпион Испании «Атлетико» у себя на «Висенте Кальдерон» даст бой землякам и нанесёт им первое поражение в сезоне. И первый тайм оправдал их ожидания - единственный мяч забил форвард «матрасников» Кико Нарваес. Но после перерыва Рауль сравнял счёт. На 67-й минуте «сливочные» остались в меньшинстве, красную карточку получил Миятович. Мячи посыпались не в их ворота - Рауль, Зеедорф и Виктор. Как итог - 4:1 в пользу «Реала».

Первый круг пройдет без поражений - 14 побед и 7 ничьих. «Барселона» отставала на три очка, а после начала второго круга разрыв вырос до семи. Но «сине-гранатовые» взяли реванш в Кубке - 3:2 и 1:1. Первый проигрыш в чемпионате пришёлся на 25-й тур. Другие земляки - «Райо Вальекано» постарались. Но эта неудача не выбила команду Капелло. Напротив, отрыв от «Барсы» увеличивался. Команде Бобби Робсона пришлось больше думать, как бы сохранить второе место. На пятки наступали «Бетис» и «Депортиво».

Ответный матч Эль Класико прошёл на «Камп Ноу» 10 мая. За шесть туров до финиша «Реал» опережал «Барселону» на восемь очков. Но гол Роналдо принёс «сине-гранатовым» победу и оживил интригу в первенстве. А после проигрыша мадридцев в Бильбао от некогда большого отрыва остались всего два очка.

Но уже через неделю всё вернулось на круги своя. «Барселона» проиграла «Эркулесу» 1:2, а «Реал» был безжалостен с «Эстремадурой» 5:0. Победив в 41-м туре «Атлетико» с результатом 3:1, «Реал» вернул себе чемпионскую корону. Весь чемпионат был пройден как на одном дыхании. «Королевский клуб» методично доказывал, что чемпионом должен быть он и только он. Может быть, игра была не столь зрелищна, как у «Барселоны». Но на вкус и цвет товарищей нет. К тому же всегда можно было посмотреть в таблицу.

Блестящей оказалась селекция, проведённая по заказу Капелло. Уверенно защищал ворота Ильгнер. Укрепили оборону и не только Пануччи и Роберто Карлос. Зрелым мастером показал себя Зеедорф. Выше всяких похвал отыграли Шукер и Миятович. Ну а Рауль, получивший полное доверие тренера, стал звездой европейского масштаба.

Но победа «Реала» в чемпионате была принята без особой радости. Как пресса упрекала Капелло в скучном футболе на протяжении всего сезона, так и продолжала кривиться уже после выигрыша титула. Дописались до того, что «Королевский клуб» воспользовался слабостью «Барселоны» и «Атлетико».

Отношения с Сансом и так натянутые и вовсе испортились. Президент неделями не общался с тренером. Даже после громких побед не считал нужным позвонить тренеру, поблагодарить или просто поздравить. Травля прессы и бойкот со стороны руководства вынудили Капелло вернуться в Италию. Тем более в «Милане» его уже ждали. Своему преемнику Юппу Хайнкесу он оставил отличную команду, которая выиграла Лигу чемпионов.