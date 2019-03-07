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Лингард очень эмоционально отреагировал на гол Рэшфорда

вчера, 07:52
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» в ответном выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов переиграл «Пари Сен-Жермен» (3:1) и вышел в четвертьфинал турнира. Решающим для МЮ стал гол нападающего Маркуса Рэшфорда, забитый в компенсированное время второго тайма. Полузащитник «красных дьяволов» Джесси Лингард, пропускавший встречу из-за травмы, очень эмоционально отреагировал на победный гол своей команды.

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Все комментарии
hoper
hoper ответил 25процентный клоун
   396 / 1029
вчера в 18:45
с ним проиграли бы
как говорится смотри на табло
25процентный клоун
25процентный клоун ответил hoper
   3 / 1029
вчера в 18:09
с ним проиграли бы
hoper
hoper ответил Igo0rek
   396 / 1029
вчера в 17:16
Выгрызли и заслужили проход дальше. Если отбросить соперничество и предвзятость, МЮ реально молодцы. С проходом вас в следующий этап.
Спасибо за тёплые слова.
hoper
hoper ответил 25процентный клоун
   396 / 1029
вчера в 17:16
Слабый игрок
Эти слабые вчера нагнули ПСЖ.Кто тогда те ребята из Парижа?
hoper
hoper ответил manutd navsegda
   396 / 1029
вчера в 17:15
Я вчера так-же орал и бегал по дому, жена подумала что я рехнулся и чуть не выгнала из дома!)
Я сам еле сдержался.Перепугал бы всех в доме если бы позволил эмоциям вылезти наружу.Но Тухелю пару жестов показал бы.Из тех то он себе позволял на Олд Траффорд
romanDonskoy
romanDonskoy ответил 25процентный клоун
вчера в 10:22
Слабый игрок
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       273 / 1029
    вчера в 09:15
    Как будто ему яйца всмятку =D
    manutd navsegda
    manutd navsegda
       805 / 1029
    вчера в 09:02
    Я вчера так-же орал и бегал по дому, жена подумала что я рехнулся и чуть не выгнала из дома!)
    Evilhuman
    Evilhuman
       17 / 1029
    вчера в 08:59
    Ещё бы, я его отлично понимаю
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 1029
    вчера в 08:50
    Слабый игрок
    Igo0rek
    Igo0rek
       107 / 1029
    вчера в 08:16
    Выгрызли и заслужили проход дальше. Если отбросить соперничество и предвзятость, МЮ реально молодцы. С проходом вас в следующий этап.
    КЭТиК
    КЭТиК
       216 / 1029
    вчера в 08:15
    Теперь будет шанс поиграть в Лиге Чемпионов.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       240 / 1029
    вчера в 08:02
    Его можно понять.
    Inside91
    Inside91
       339 / 1029
    вчера в 07:52
    Английский "Язь" )
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