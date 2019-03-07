Лингард очень эмоционально отреагировал на гол Рэшфорда

вчера, 07:52

«Манчестер Юнайтед» в ответном выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов переиграл «Пари Сен-Жермен» (3:1) и вышел в четвертьфинал турнира. Решающим для МЮ стал гол нападающего Маркуса Рэшфорда, забитый в компенсированное время второго тайма. Полузащитник «красных дьяволов» Джесси Лингард, пропускавший встречу из-за травмы, очень эмоционально отреагировал на победный гол своей команды.