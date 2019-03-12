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Мэтр Бердыев и ученики. Антисборная 19-го тура РПЛ

вчера, 18:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Смольников Игорь
Смольников Игорь
Защитник
Бухаров Александр
Бухаров Александр
Нападающий
Могилевец Павел
Могилевец Павел
Полузащитник

Крупные поражения и результативные ошибки в 19-м туре РПЛ не оставили антисборную без кадровой подпитки. «Соккер.ру» выбрал парней, у которых не задалось.

Вратарь

Андрей Синицын («Краснодар»)

Не знаю, по каким причинам Мурад Мусаев усадил на скамейку Матвея Сафонова и доверил место в воротах опытному Андрею Синицыну во встрече с «Оренбургом», но, возможно, именно это решение стоило «Краснодару» победы. Если Евгений Фролов геройствовал, то его коллега пропустил дважды после трех ударов в створ, причем по обоим голам есть вопросы. В первом случае Синицын запоздал с прыжком, а в эпизоде со вторым голом отбил мяч по центру, что привело ко второй волне атаки и взятию ворот.

Защитники

Игорь Смольников («Зенит»)

Смольников не получил вызов в сборную России на мартовские матчи, дублером Марио Фернандеса назначен Вячеслав Караваев. И это объяснимо решением Черчесова. Из атакующего и предприимчивого крайнего защитника Игорь превратился в легкоатлета на бровке. Бег туда-сюда по флангу без мыслей и затей – это не футбол.

Павел Аликин («Уфа»)

Оборона «Уфы» в двух эпизодах с пропущенными мячами сыграла ужасно. Неделчару, Пуцко и Аликин включили пятиминутку плюшевости, а этого хватило «Зениту» для победы. Ответственным назначаем самого опытного: Аликин в качестве почетного эскорта сопровождал Ригони перед тем, как аргентинец выдал результативный пас на Азмуна, а потом проиграл позицию Дзюбе и не помешал уже Артему отдать пас на Ригони.

Петар Занев («Енисей»)

С «Енисеем» в принципе все ясно, команде из Красноярска можно начинать готовиться к следующему сезону в РПЛ. Спрос с беспросветного аутсайдера не такой строгий, поэтому отмечаем только вопиющие случаи. В Самаре оборона «Енисея» представляла собой сплошное решето, а Занев был главной «дыркой». Привез пенальти, ужасно действовал на втором этаже, сигнализировал арбитру об офсайде вместо того, чтобы доигрывать эпизод, по итогам которого счет стал 4:0. Впрочем, нужно напомнить, что Петар по основному амплуа – левый защитник, в то время как Аленичев, чьей отставки требуют болельщики «Енисея», использует болгарина в центре обороны.

Виталий Устинов («Рубин»)

Милад Мохаммади из «Ахмата» забил мяч в свои ворота, но иранцу крупно не повезло, а вот Устинов действительно был слабейшим звеном «Рубина», хотя и задачка у Виталия была та еще – сдержать Марио Фернандеса. Устинов не нашел приема против игрока сборной России и завершил дуэль с Марио в партере едва живым.

Полузащитники

Павел Могилевец («Рубин»)

Убедительно отвратительная игра Павла Могилевца, который за час игрового времени так и не понял, как противостоять средней линии армейцев. Полузащитник опаздывал к эпизодам, плохо выбирал позицию и довел до адресатов только 52% точных передач – ужасный показатель.

Отман Эль-Кабир («Урал»)

Марокканца определяем в антисборную не из-за пенальти, который признан ошибочным, хотя в том эпизоде действия Эль-Кабира тоже умными не назовешь. Играть нужно до свистка, и даже если толчок в спину был, это не повод хватать мяч руками в своей штрафной площади до того, как арбитр зафиксирует нарушение. Отман в целом провел очень слабую игру с точки зрения движения и инициативности. 0 ударов по воротам, 18 точных передач при нуле обостряющих – это не то выступление, которого ждал от Эль-Кабира Дмитрий Парфенов.

Шахбан Гайдаров («Анжи»)

22-летнему полузащитнику до игры, соответствующей уровню Российской Премьер-Лиги, очень далеко. Первый блин на высшем уровне получился комом. Гайдаров бежал, куда глаза глядели, и отыграл откровенно бестолково. 56% точных передач и их количество - 14 из 25, о многом говорят. К середине второго тайма еще и подустал, поэтому матч до конца не доиграл.

Александр Зуев («Ростов»)

Валерий Карпин решил задействовать Зуева в тройке полузащитников, но толку из Александра, привыкшего играть в атаке, на новом месте не вышло. Пытался бороться, но с точки зрения созидания сыграл на редкость бестолково, хотя нужно сказать, что игра между «Ростовом» и «Арсеналом» в целом получилась непростой для раскрытия потенциала игроков-созидателей.

Нападающие

Огнен Ожегович («Арсенал»)

Сербский форвард пообещал, что «весной все увидят настоящего Огнена»! Ну, если в матче с «Ростовом» был настоящий, то лучше бы глаза наши его не видели. За тайм Ожегович девять раз встретился с мячом и сумел отдать целых три точных передачи. Терпение Игоря Черевченко лопнуло в перерыве, когда серба сменил Кангва, отыгравший свой тайм куда резвее.

Александр Бухаров («Рубин»)

С одинаковым успехом можно выделить любого из форвардов «Рубина»: и Бухаров, и Полоз сыграли слабо. Александр запомнился разве что нарушениями в единоборствах и уймой брака (из 20 его передач только 9 дошли до партнеров).

Тренер

Курбан Бердыев («Рубин»)

Курбан Бекиевич оказался не готов к схеме ЦСКА. С одной стороны, армейцы наказали «Рубин» за ошибки в обороне, с другой – эти ошибки стали следствием тактического превосходства ЦСКА. Бердыев не сумел решить очевидную задачу нейтрализации Марио Фернандеса, а его средняя линия сработала безобразно. Впрочем, это касается каждой линии «Рубина».

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   256 / 1092
сегодня в 08:27
Спорно,но объективно.
maldalik
maldalik
   752 / 1092
сегодня в 05:43
Рубин просто в кубке выложился, и мертвый был с конями..
Гуливер
Гуливер
   208 / 1092
сегодня в 00:28
Пора уже этого Смольникова на банку посадить пару матчей пусть посидит,поучится навесы делать и пасы назад не давать
mars6791
mars6791 ответил Dominators
   403 / 1092
вчера в 22:31
Ну то, что ростовский футбол первичен по отношению к другим футболам, и то что там начинают блистать игроки - это безусловно, и подразумевается всегда.
Dominators
Dominators ответил mars6791
   182 / 1092
вчера в 21:17
Нельзя оценивать серьезно результат команды борещейся за призовые места и команды играющей за место в РПЛ, результаты итак ясны. Давать провальную оценку Бердыеву в этом матче - это ваш провал как эксперта А.Чистяков. Бердыев ставит на игру ,то что у него есть , а не то что он хочет, точнее неопытную молодежь, а Могилевца, Бухарова, Полоза потому что, в запасе ещё хуже игроки, или травмированы. При нормальном составе, хотя бы, Бердыев оч. часто побеждал армейцев , в том числе и тактически, это подтверждает ненависть многих болел армейцев к личности Бердыева. От Рубина в этом сезоне не стоит ждать результата, не вылетят уже отлично, для строящейся молодой команды ,без денег, это уже отлично.
Могилевец ,Бухаров ,Полоз феерили в Ростове .Пошли за Курбаном в Рубин повышать свое мастерство и теперь только тени прошлого ...
Dominators
Dominators ответил 25процентный клоун
   182 / 1092
вчера в 21:14
я смотрю новичок у нас тут,привет,я Маловар,эксперт,а ты вижу со звуком футбол смотришь? Спартак разорвал Динамо и выиграл,подписывайся
Плохой ты эксперт .Спартак разорвать может только свои трусы и отнести их потом в музей .
mars6791
mars6791
   403 / 1092
вчера в 20:10
Нельзя оценивать серьезно результат команды борещейся за призовые места и команды играющей за место в РПЛ, результаты итак ясны. Давать провальную оценку Бердыеву в этом матче - это ваш провал как эксперта А.Чистяков. Бердыев ставит на игру ,то что у него есть , а не то что он хочет, точнее неопытную молодежь, а Могилевца, Бухарова, Полоза потому что, в запасе ещё хуже игроки, или травмированы. При нормальном составе, хотя бы, Бердыев оч. часто побеждал армейцев , в том числе и тактически, это подтверждает ненависть многих болел армейцев к личности Бердыева. От Рубина в этом сезоне не стоит ждать результата, не вылетят уже отлично, для строящейся молодой команды ,без денег, это уже отлично.
1-й парень
1-й парень
   39 / 1092
вчера в 20:08
Гений рубиновый и ни одной опозорившейся свиньи, странная сборная.
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   26 / 1092
вчера в 20:01
Петухеев на один тур случайно уступил своё законное место !
Не переживай - в следующем туре с Зенитом он опять тут окажется )))
spartach n1
spartach n1
   11 / 1092
вчера в 19:36
Петухеев на один тур случайно уступил своё законное место !
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ваня лучший
   82 / 1092
вчера в 19:28
Эдуард Григорьевич, дорогой, не реагируйте на этого неадеквата. Он с пеной у рта будет доказывать , что Селихов лучше Де Хеа, что Погба в подметки не годится Глушакова, и что спартак только по недоразумению не признан лучшим клубом мира. К сожалению на сайте среди хряков таких 95 %. Я лично знаю всего двух спартачей , с кем можно футбол обсуждать без грязи и оскорблений.
Доброго здоровья Анатолий, согласен, всяким клоунам от СпаМа отвечать -- себя не уважать, больше не буду, виноват.
FILL3286
FILL3286
   33 / 1092
вчера в 19:20
мало бомжей
Bjuik
Bjuik
   48 / 1092
вчера в 19:02
Пупсики филиал свой вместо себя подсунули, хотя филиал сыграл куда лучше проиграв.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   25 / 1092
вчера в 18:51
Игорь сыграл на 0, кроме того, он девятый среди ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ 2018 года по версии УЕФА. Стыдно не знать такую истину. Кстати, от СпаМа нет и в сотне вратаря,))))))))).
Эдуард Григорьевич, дорогой, не реагируйте на этого неадеквата. Он с пеной у рта будет доказывать , что Селихов лучше Де Хеа, что Погба в подметки не годится Глушакова, и что спартак только по недоразумению не признан лучшим клубом мира. К сожалению на сайте среди хряков таких 95 %. Я лично знаю всего двух спартачей , с кем можно футбол обсуждать без грязи и оскорблений.
GKN
GKN
   297 / 1092
вчера в 18:47
Уважаю Бердыева. Профессионал с холодной головой.
Питермен
Питермен
   46 / 1092
вчера в 18:43
Рубины, ростовы, арсеналы - антисборная радует! Только Смольникова на пупсика надо заменить какого-нибудь
makkie
makkie ответил Дед за ЦСКА
   42 / 1092
вчера в 18:42
Предвзятость автора очевидна, в сборную включил 2 СпаМовца, в антисборную ни одного, хотя такое решение не адекватное. СпаМ еле ноги унёс от Динамо.
Первый тайм тоже смотреть надо, а не комментарии на ветках читать!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дед за ЦСКА
   6 / 1092
вчера в 18:40
включаю умывальик)):
Игорь провалил матч в Туле
Рубин нанес два корявых удара...без работы

Селихов :
С Краснодаром - тащит все ,кроме расстрела от Перейры в упор,не берущийся .топ
С Уралом - топ ,случайный рикошет
С Динамо - топ,на ноль,целый тайм в обороне ,и даже когда Джикия выручал это было под контролем Селихова.

итоги :
Селихов в 2019 на голову выше ))))))))

шах и мат!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил 25процентный клоун
   82 / 1092
вчера в 18:34
я бы Акинфеева включил,полностью растворился на поле ))
Игорь сыграл на 0, кроме того, он девятый среди ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ 2018 года по версии УЕФА. Стыдно не знать такую истину. Кстати, от СпаМа нет и в сотне вратаря,))))))))).
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дед за ЦСКА
   6 / 1092
вчера в 18:25
я бы Акинфеева включил,полностью растворился на поле ))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   35 / 1092
вчера в 18:25
В следующем туре Зенит пропишет тут хрюнов, пупсиков, банщиков и блондо-зулусов
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Дмитрий Климович 2
   6 / 1092
вчера в 18:24
так он и не печалится)) есть зато чем заплатить Карденизу долги))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Balanenok
   6 / 1092
вчера в 18:22
я смотрю новичок у нас тут,привет,я Маловар,эксперт,а ты вижу со звуком футбол смотришь? Спартак разорвал Динамо и выиграл,подписывайся
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   82 / 1092
вчера в 18:18
Предвзятость автора очевидна, в сборную включил 2 СпаМовца, в антисборную ни одного, хотя такое решение не адекватное. СпаМ еле ноги унёс от Динамо.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   105 / 1092
вчера в 18:14
Ничья не получилась у Бердыева!😂😂😂
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   81 / 1092
вчера в 18:07
Позор спартаку!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1092
вчера в 17:50
А где хряки, которых менты возили как поросят? Антисборная это половина из Рубина и половина свиней. Гыгыгы
Balanenok
Balanenok
   188 / 1092
вчера в 17:50
Почему нет спартака, так позорно сыгравшего?
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