Мэтр Бердыев и ученики. Антисборная 19-го тура РПЛ

вчера, 18:00

Крупные поражения и результативные ошибки в 19-м туре РПЛ не оставили антисборную без кадровой подпитки. «Соккер.ру» выбрал парней, у которых не задалось.

Вратарь

Андрей Синицын («Краснодар»)

Не знаю, по каким причинам Мурад Мусаев усадил на скамейку Матвея Сафонова и доверил место в воротах опытному Андрею Синицыну во встрече с «Оренбургом», но, возможно, именно это решение стоило «Краснодару» победы. Если Евгений Фролов геройствовал, то его коллега пропустил дважды после трех ударов в створ, причем по обоим голам есть вопросы. В первом случае Синицын запоздал с прыжком, а в эпизоде со вторым голом отбил мяч по центру, что привело ко второй волне атаки и взятию ворот.

Защитники

Игорь Смольников («Зенит»)

Смольников не получил вызов в сборную России на мартовские матчи, дублером Марио Фернандеса назначен Вячеслав Караваев. И это объяснимо решением Черчесова. Из атакующего и предприимчивого крайнего защитника Игорь превратился в легкоатлета на бровке. Бег туда-сюда по флангу без мыслей и затей – это не футбол.

Павел Аликин («Уфа»)

Оборона «Уфы» в двух эпизодах с пропущенными мячами сыграла ужасно. Неделчару, Пуцко и Аликин включили пятиминутку плюшевости, а этого хватило «Зениту» для победы. Ответственным назначаем самого опытного: Аликин в качестве почетного эскорта сопровождал Ригони перед тем, как аргентинец выдал результативный пас на Азмуна, а потом проиграл позицию Дзюбе и не помешал уже Артему отдать пас на Ригони.

Петар Занев («Енисей»)

С «Енисеем» в принципе все ясно, команде из Красноярска можно начинать готовиться к следующему сезону в РПЛ . Спрос с беспросветного аутсайдера не такой строгий, поэтому отмечаем только вопиющие случаи. В Самаре оборона «Енисея» представляла собой сплошное решето, а Занев был главной «дыркой». Привез пенальти, ужасно действовал на втором этаже, сигнализировал арбитру об офсайде вместо того, чтобы доигрывать эпизод, по итогам которого счет стал 4:0. Впрочем, нужно напомнить, что Петар по основному амплуа – левый защитник, в то время как Аленичев, чьей отставки требуют болельщики «Енисея», использует болгарина в центре обороны.

Виталий Устинов («Рубин»)

Милад Мохаммади из «Ахмата» забил мяч в свои ворота, но иранцу крупно не повезло, а вот Устинов действительно был слабейшим звеном «Рубина», хотя и задачка у Виталия была та еще – сдержать Марио Фернандеса. Устинов не нашел приема против игрока сборной России и завершил дуэль с Марио в партере едва живым.

Полузащитники

Павел Могилевец («Рубин»)

Убедительно отвратительная игра Павла Могилевца, который за час игрового времени так и не понял, как противостоять средней линии армейцев. Полузащитник опаздывал к эпизодам, плохо выбирал позицию и довел до адресатов только 52% точных передач – ужасный показатель.

Отман Эль-Кабир («Урал»)

Марокканца определяем в антисборную не из-за пенальти, который признан ошибочным, хотя в том эпизоде действия Эль-Кабира тоже умными не назовешь. Играть нужно до свистка, и даже если толчок в спину был, это не повод хватать мяч руками в своей штрафной площади до того, как арбитр зафиксирует нарушение. Отман в целом провел очень слабую игру с точки зрения движения и инициативности. 0 ударов по воротам, 18 точных передач при нуле обостряющих – это не то выступление, которого ждал от Эль-Кабира Дмитрий Парфенов.

Шахбан Гайдаров («Анжи»)

22-летнему полузащитнику до игры, соответствующей уровню Российской Премьер-Лиги, очень далеко. Первый блин на высшем уровне получился комом. Гайдаров бежал, куда глаза глядели, и отыграл откровенно бестолково. 56% точных передач и их количество - 14 из 25, о многом говорят. К середине второго тайма еще и подустал, поэтому матч до конца не доиграл.

Александр Зуев («Ростов»)

Валерий Карпин решил задействовать Зуева в тройке полузащитников, но толку из Александра, привыкшего играть в атаке, на новом месте не вышло. Пытался бороться, но с точки зрения созидания сыграл на редкость бестолково, хотя нужно сказать, что игра между «Ростовом» и «Арсеналом» в целом получилась непростой для раскрытия потенциала игроков-созидателей.

Нападающие

Огнен Ожегович («Арсенал»)

Сербский форвард пообещал, что «весной все увидят настоящего Огнена»! Ну, если в матче с «Ростовом» был настоящий, то лучше бы глаза наши его не видели. За тайм Ожегович девять раз встретился с мячом и сумел отдать целых три точных передачи. Терпение Игоря Черевченко лопнуло в перерыве, когда серба сменил Кангва, отыгравший свой тайм куда резвее.

Александр Бухаров («Рубин»)

С одинаковым успехом можно выделить любого из форвардов «Рубина»: и Бухаров, и Полоз сыграли слабо. Александр запомнился разве что нарушениями в единоборствах и уймой брака (из 20 его передач только 9 дошли до партнеров).

Тренер

Курбан Бердыев («Рубин»)