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«Барселона» - «Лион»: проВАРонили

вчера, 11:00

Лионель Месси отвечает Криштиану Роналду, ВАР снова вызывает вопросы, а «Барселона» громит «Лион». «Соккер.ру» - о насыщенном матче.

После невероятного, что сделал Криштиану Роналду в матче «Ювентуса» с «Атлетико», чего-то особенного ждали и от Лионеля Месси. Пусть португалец и аргентинец сейчас в разных чемпионатах, в Лиге чемпионов их интересы пересекаются, и даже заочное противостояние великих футболистов вызывает колоссальный ажиотаж. После игры «Барселоны» с «Лионом» можно сказать, что Месси более чем достойно ответил на хет-трик португальца, который провел «Ювентус» за ручку в четвертьфинал мимо аморфного в ответной игре «Атлетико». Чем-то похожим на «матрасников» был и «Лион» в ответной встрече. Что удивительно – и это отдельный повод поговорить.

«Лион» струсил

Если не следить пристально за чемпионатом Франции и подумать, с чем ассоциируется «Лион» в нынешнем сезоне, то наверняка всплывут в памяти игры подопечных Бруно Женезио против «Манчестер Сити», последняя их игра с ПСЖ, да и первая встреча с «Барселоной» вспомнится, хотя она выбивается из этого ряда по содержанию. Но главная черта прослеживалась. «Лион» ошеломлял своих соперников дерзостью, азартом, напором, неудержимой интенсивностью игры, которой вроде как и не ждешь – примерно этим раздавливал «Ювентус» «Атлетико» на протяжении всего матча. 

«Лиону» класс не позволял так делать против того же «Сити», но эти наглые интенсивные отрезки обеспечивали нужный результат. И кого же мы увидели в Барселоне? Столь же грозных львов? Нет, это были котята, которых бросили в дикую непривычную среду, они испуганно озирались по сторонам, отступая все дальше, пока за спиной не начала зиять пропасть, а противник обступал. Зачем Женезио решил отказаться от той дерзкой игры, которая давала результат в пользу пародирования условного «Леганеса»? 

Это загадка, вопрос, ответ на который и сам тренер «Лиона», наверное, не знает. Просто испугался, не поверил. А если ты не веришь, это уже большой шаг к поражению. Неужели он наивно полагал, что с «Барселоной» можно отсидеться в глухой обороне на «Камп Ноу»? Первая нулевая ничья стала какой-то сенсацией, повторить такое – это как снаряд, который должен был упасть в одну воронку. Да даже не снаряд, а стрела, которая расколола бы другую стрелу на расстоянии в несколько сотен метров. Но «Лион» - не Робин Гуд. 

А те, кто внимательнее следят за чемпионатом Франции, понимали еще больше, что такая тактика обречена, поскольку оборона лионцев – это набор недостаточно собранных и постоянно теряющих концентрацию игроков, за которыми вынужден всегда героически подчищать Лопеш. Но и он не способен на чудеса на постоянной основе. Итак, у вас есть склонная к ошибкам оборона, есть опыт дерзкой игры с фаворитами, которая приносит результат, есть талантливые резкие игроки атаки, но давайте-ка вы сыграете от глухой обороны и заставите ленивого Депая и неумелого в защите Дембеле обороняться на «Камп Ноу». Логично же. Что может пойти не так? 

Первый тайм показал, что всё. Лишь на некотором отрезке во втором тайме «Лион» вспомнил, как умеет играть впереди, однако счет 0:2, а затем и 1:2 вынуждал рисковать сверх меры и забывать об уже пробитой обороне, поэтому попытка включить агрессию оказалась запоздалой – «Барселона» доедает таких оппонентов легко. Что она и сделала. 

Где был ВАР?

Но есть один нюанс, о котором много говорили после матча. И это даже не феноменальная игра Месси. А первый гол, точнее, его причина. Пенальти, который привел к первому голу «Барселоны». Если бы у судей не было технологии ВАР, то претензии к Шимону Марчиняку вряд ли кто-то предъявил – в динамике действительно казалось, что Джейсон Денаейр откровенно срубил Луиса Суареса. 

Но повторы четко дали понять, что уругваец включил режим актера, никто ему в спину из дробовика не стрелял, как можно было подумать, глядя на страдальческое лицо форварда. Это он сам наступил на ногу Денайеру, который поджимал ее и старался убрать – не успел, Суарес ловко наступил на ступню и рухнул. Да, Джейсон пошел в подкат, но увидев, что не успевает, устранился, убрав ноги. На повторах можно заметить, что Суаресу даже пришлось в сторону ставить свою ногу, чтобы наверняка наступить на соперника, то есть это даже случайностью не назовешь, хотя Луис утверждает, что сделал это не совсем нарочно. 

Но хотя бы признался, что это он наступил, а не его сбили. И любой человек с глазами с пары повторов определил бы, что пенальти не было. Что случилось в это время с видеоассистентами? Остается гадать и ждать разъяснений от УЕФА. Потому что без ВАР претензии были бы к актеру Суаресу, а с ВАР уже нужно косо смотреть на УЕФА и польскую бригаду арбитров, ведь Марчиняк даже сам повтор не стал глядеть. К чему такой ВАР, порождающий еще большие скандалы?

Кто-то возразит известной саркастической поговоркой о том, что «при счете 0:4 судья сломал нам игру». Однако это совсем иная история. Этот гол был первым и разрушил планы «Лиона», если они были. К тому же свой мяч лионцы забили при счете 0:2, то есть виртуально это мог быть счет 0:1 без этой ошибки. При счете 1:1 и 1:2, конечно, «Лион» играл бы совсем иначе, особенно с учетом его прибавки в качестве во втором тайме. 

Из-за этого «лишнего» гола гости вынуждены были продолжать рисковать, а при счете 1:1 уже «Барселона» стояла бы перед такой необходимостью. То есть такая судейская ошибка в конкретно этой истории – не то же самое, как если бы она случилась при счете 1:4, например. Все следует воспринимать в контексте. Конечно, наивно утверждать, что «Лион» бы без этого пенальти выбил «Барселону». Нет, наверняка каталонцы так или иначе вышли бы дальше. Но это не отменяет того, что эпизод с первым голом испортил всё. Кроме игры Месси.

Лео неукротимый

На хет-трик Роналду Лионель ответил дублем и двумя голевыми передачами. Причем все его результативные действия были жутко красивыми, жутко – для защиты «Лиона», которой аргентинец должен был сниться. Его прорыв и эффектная раскачка таких «лбов», как Денайер и Марсело, перед голом – шедевр. Его голевой пас на Пике, когда Лео стянул на себя всех и увидел самое неочевидное, но самое эффективное и эффектное решение – гениально. 

Конечно, пас на Дембеле вышел попроще, но оказался своевременным и четко в ногу французу. Да даже пенальти Месси исполнил с изыском – в стиле Паненки. Достойно, ярко, убедительно. Поклонники Лионеля могут вздохнуть свободнее – им есть что ответить фанатам Роналду, которые тоже на этой неделе особенно окрылены. Гонка продолжается.

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Все комментарии
League1
League1
   192 / 1074
вчера в 20:59
Вот почему я считаю гнома меську главным симулянтом современности.
Всю жизнь играет в самой симулянтской команде мира.
Всегда бежит с радостью исполнять пенальти после симуляций своих подельников.
Также очень любит исполнят симулянтские штрафные.
И очень любит играть в большинстве после удаления игроков соперника, которых удаляют после симуляций игроков барсы.
bublikyo
bublikyo
   146 / 1074
вчера в 17:55
Суарес обходит на повороте Бускетса и Альбу и выхватывает пальму первенства в рейтинге самых мерзких симулянтов
DVoxNN
DVoxNN
   762 / 1074
вчера в 16:30
А где был ВАР, когда Лион забивал с нарушением? Чувак двумя руками свалил Роберто. За такое например в своей штрафной даже пенки ставят. Статья неадекватная - вы, как говорится, или крестик снимите, или трусы наденьте.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   207 / 1074
вчера в 15:19
Вчера фаны Барсы - фу, Пеналду как обычно с гнилой пенки. Сегодня какая фраза будет? Роналду, конечно, довольно часто симулирует, но до Суареса ему явно далеко. Мне кажется, Суарес, Коста и Рамос (Глик еще наверное) самое гнилые игроки современности.

П.с. Барса 100% выиграла бы даже без этого 100% левого пенальти
П.п.с Почему судья даже и не думал обращаться к ВАР? На метче Юве и Атлетио, вроде каждый момент смотрели
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   371 / 1074
вчера в 15:19
Впрочем, ничего нового.Судью тащат Варселону до 1-4, но дольше то уже пусть сами.
Non-sense
Non-sense
   429 / 1074
вчера в 14:44
Тяжко играть против 11 полевых игроков + судья. Надеюсь этому цирку выпадет Аякс и пройдёт его, как прошёл Реал.
SDSPanther
SDSPanther ответил eleven LC
   748 / 1074
вчера в 14:39
Суарес самый подлый и наглый симулянт в истории и по другому он не умеет! А Барса по привычке вылетет в 1/4 и это не предположение,а практически факт,многое зависит от жребия,если им Порту не подсунут до досвиданья!
Так У реала пол команды тряпок ( пример Каземиро ) Суаресу до них еще далеко ))) Насчет прогнозов не будь так уверен , а то потом в чате придется оправдываться )))).... Я вот не берусь сто процентно утверждать в чей то победе , и тебе не советую )))
mugik1973
mugik1973 ответил NGY
   640 / 1074
вчера в 14:34
Но когда Ювентус рвал на ламкуты Реал, то моментально вмешался судья
Roger Young
Roger Young
   467 / 1074
вчера в 13:35
Опять арбитры случайно судят в пользу Барсы.

А мы все также верим в честность лиги Чемпионов.
barcelonistas
barcelonistas ответил BenderBender
вчера в 13:34
)))))
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил NGY
   563 / 1074
вчера в 13:23
ПСЖ порвал Айтекин, а не Барса. но потом возмездие возмезднулось и уже Барса была разорвана на ласкуты Ювентусом и причем без судейских ошибок, как это обычно бывает у Барселоны.
ПСЖ порвал сам себя, как и Атлетико позавчера, да как и сам Париж на прошлой неделе с МЮ - никакой судья не может быть причиной такого бездарного слива! Все вопросы к самим себе. Я не оправдываю Айтикинов, Скомин и Кёйперсов за их косяки, но если команда про*рала преимущество 2-0,3-0,4-0 и т.д., то вопросы только к ней!
eleven LC
eleven LC ответил alex lebedev
   115 / 1074
вчера в 13:19
Ты бы ещё ко ко ко написал,как ребёнок 6 летний,блин!
Ты то хоть мне скажи что ты думаешь о липовом пенальти,ато твои "коллегии" молчат
И про кабинет это всё отговорки ваших палоумных барсоглорских детей которые не хотят понять что если бы Реал действительно кого нибудь подкупал то не вылетел бы из всех турниров за неделю!
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL ответил NGY
   563 / 1074
вчера в 13:16
Недавно в игре с Вальядолидом, Пике нырнул в штраафной еще от меньшего тычка, но лицимеры из Каталонии посчитали, что это был "чистым пенальти". А тут еще на Бернардески что-то пытаются вякать, где даже фанат Барсы Генич признал, что фол очевиднейший. Вы сперва из глаза бревно вытащите, прежде чем на соринку в другом глазу указывать.
Уж не вам про бревно говорить! Я молчу про 4 судейских ЛЧ, возьму недавний пример - пенальти на Каземиро в игре с Леванте. Такой цирк!
ESPANOL
ESPANOL
   355 / 1074
вчера в 12:59
Полная чушь! Автор статьи, очевидно, смотрел матч Баварии с Ливерпулем, а не эту игру. Иначе, как можно говорить о том, что Лион был никакой? Разве можно сравнивать Трусливый, деморализованный уже до игры, Атлетико с дерзким, агрессивным и очень упертым и мастеровитым Лионом. Барса выбрала идеальную тактику в первом тайме, тотальный прессинг и это сработало, хотя, нужно отдать должное французам, при малейшей возможности они весьма опасно огрызались. Этот писака утверждает, что Лион заранее проиграл матч, но тут же утверждает, что неизвестно, как бы закончился матч, если бы не пенальти. Я уверен на 200 процентов, что Барса бы выиграла по любому. Она была реально сильнее Лиона. Не было бы пенальти, забили бы с игры столько, сколько нужно. Все говорят об ошибке судьи, а почему все молчат о стопудовом нарушении правил при ответном голе французов, когда игрок Лиона обхватил руками защитника Барсы и, опираясь на него выпрыгнул и сделал пас, завалив опонента на землю? Барселона, забив два гола, сбавила обороты и позволила Лиону наладить свою игру. Хотели поберечь силы, но после пропущенного гола, добавили оборотов и все встало на свои места, тем более великолепен был лучший футболист в Мире, Великий и ужасный Месси. Мне смешно наблюдать за реакцией прессы на подвиги Рона и на обычную для него игру Лео. В первом случае, это самое, самое великое достижение с восхвалением на трибунах, в ресторанах и в туалетах, а во втором, скромное упоминание о обычном выступлении гения. И что интересно, второе читать, более приятно, потому как Гений в рекламе не нуждается, он всем уже все доказал! А вот тому, кто не уверен в себе и тому, которому проффесионалы гоыорят, что он всегда второй, реклама и пиар просто необходимы.
NGY
NGY ответил ZENIT GOAL
   124 / 1074
вчера в 12:58
Почему нет такой же статьи о Кьеллини и Бернардески, падающих от лёгкого толчка рукой как мешки с картошкой? А там, извиняюсь, кроме отменённого первого важнейшего гола Атлетико (по логике автора этой статьи, кстати), был забит и решающий гол в конце основного времени! А вместо этой статьи появляются целых два восторженных опуса про португальского пенальтиста-замыкалу, от Горина и автора этой статьи Иванова. Конечно, персофаны это куда охотнее схавают! Двойные стандарты как они есть! Кстати, Атлетико я не сколько не оправдываю, так бездарно слить преимущество в два мяча надо умудриться. Заслуженный вылет! Ювентус примерно так-же в прошлом году "играл" с Тоттенхэмом, даже хуже, причём в обоих матчах, но прополз дальше (надеюсь, и ему за это тоже прилет в будущем). Но речь не об этом, а о двойных стандартах местных "журналистов".
Недавно в игре с Вальядолидом, Пике нырнул в штраафной еще от меньшего тычка, но лицимеры из Каталонии посчитали, что это был "чистым пенальти".

А тут еще на Бернардески что-то пытаются вякать, где даже фанат Барсы Генич признал, что фол очевиднейший.

Вы сперва из глаза бревно вытащите, прежде чем на соринку в другом глазу указывать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   163 / 1074
вчера в 12:57
Месси не только бомбардир,но и дерижер,распасовщик итд.На первом месте по голам и по голевым передачам каждый год.Роналду ниже него по классу,так как Месси универсальный игрок а Рон только забивать умеет.
alex lebedev
alex lebedev ответил eleven LC
   230 / 1074
вчера в 12:54
Суарес самый подлый и наглый симулянт в истории и по другому он не умеет! А Барса по привычке вылетет в 1/4 и это не предположение,а практически факт,многое зависит от жребия,если им Порту не подсунут до досвиданья!
пок-пок-пок. сказал про судейство и симуляции болельщик главного кабинета
NGY
NGY ответил SDSPanther
   124 / 1074
вчера в 12:53
Все только и твердят comeback ювы после 0:2 от атлетико - героизм !!!!!!! А в 17 году когда барса проиграла ПСЖ 0:4 а потом 6:1 их порвала в тряпку в 1/8 ЛЧ это поклонницы Рона не вспоминают ))))
ПСЖ порвал Айтекин, а не Барса.
но потом возмездие возмезднулось и уже Барса была разорвана на ласкуты Ювентусом и причем без судейских ошибок, как это обычно бывает у Барселоны.
alex lebedev
alex lebedev ответил BenderBender
   230 / 1074
вчера в 12:52
1. Опять балет на траве протаскивают судьи. 2. Сравнивать вчерашний подвиг Рона с выкрутасами гнома некорректно. Атлетико это не Лион. Особенно в обороне.
а что особенного в замыканиях тухлой катлете?) никакой эстетики. а месси и сане нам это предоставили)
SDSPanther
SDSPanther
   748 / 1074
вчера в 12:44
Все только и твердят comeback ювы после 0:2 от атлетико - героизм !!!!!!! А в 17 году когда барса проиграла ПСЖ 0:4 а потом 6:1 их порвала в тряпку в 1/8 ЛЧ это поклонницы Рона не вспоминают ))))
BenderBender
BenderBender ответил barcelonistas
   349 / 1074
вчера в 12:29
А 1/4 - любимая стадия))))
BenderBender
BenderBender
   349 / 1074
вчера в 12:27
1. Опять балет на траве протаскивают судьи.
2. Сравнивать вчерашний подвиг Рона с выкрутасами гнома некорректно. Атлетико это не Лион. Особенно в обороне.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   563 / 1074
вчера в 12:26
Почему нет такой же статьи о Кьеллини и Бернардески, падающих от лёгкого толчка рукой как мешки с картошкой? А там, извиняюсь, кроме отменённого первого важнейшего гола Атлетико (по логике автора этой статьи, кстати), был забит и решающий гол в конце основного времени! А вместо этой статьи появляются целых два восторженных опуса про португальского пенальтиста-замыкалу, от Горина и автора этой статьи Иванова. Конечно, персофаны это куда охотнее схавают! Двойные стандарты как они есть!

Кстати, Атлетико я не сколько не оправдываю, так бездарно слить преимущество в два мяча надо умудриться. Заслуженный вылет! Ювентус примерно так-же в прошлом году "играл" с Тоттенхэмом, даже хуже, причём в обоих матчах, но прополз дальше (надеюсь, и ему за это тоже прилет в будущем).

Но речь не об этом, а о двойных стандартах местных "журналистов".
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   170 / 1074
вчера в 12:24
Просер Лиона нам выгоден!
barcelonistas
barcelonistas
вчера в 12:21
Реал, ПСЖ, Атлетико, Бавария мимо 1/4... Кто бы подумать.

С вероятностью выше 50% Барса в следующем раунде играет с англичанами. Это хорошо. Англичане статистически в еврокубках наш любимый пассажир
дурман
дурман
   321 / 1074
вчера в 12:20
Больше всего недовольны сливки и поклонницы Роналду.
А ну сливки, покажите нам хоть один кубок который Реал выиграл без Чакыра и Ко.
Реал выиграл последние ЛЧ потому что не пересикался с Барсой, иначе выкинули бы еще при первой же игре.
П.с.
Сливки, Этот Лион выкидывал вас из ЛЧ каждый год, свою историю надо знать
дурман
дурман
   321 / 1074
вчера в 12:12
Когда Роналду делает 3 результат. действ. Месси отвечает 4🤣🤣🤣
авито
авито
   375 / 1074
вчера в 12:04
Только Барселона и МанСити являются главными фаворитами на победу в ЛЧ,
остальные команды уровня полуфиналов.
авито
авито
   375 / 1074
вчера в 12:00
Лео в очередной раз всему футбольному миру доказал, что равных ему сейчас футболистов нет!
SDSPanther
SDSPanther
   748 / 1074
вчера в 11:46
Если или не если..... Факт есть факт ... У Суареса мяча в момент подката в ногах небыло , скосили его сбоку... Нет разницы в ногу иму или подногу , это помешало ему в проходе.. Даже если он и картинно падал (признаю), факт нарушения был.... Ладно . А когда был гол в ворота Барсы, нападающий Лиона в наглую навалился на плечи защитника - это не фол ??????? Перед тем как рассуждать об этом , просмотрите когда косил Каземиро , кувыркался и улыбался.... И таких примеров море.... Про Добивалду это вообще долгий разговор.... И не надо тут трезвонить что после пенальти ВАР сломал всю игру Лиона , ее вобще как таковой небыло....
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