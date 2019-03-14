«Барселона» - «Лион»: проВАРонили

вчера, 11:00

Лионель Месси отвечает Криштиану Роналду, ВАР снова вызывает вопросы, а «Барселона» громит «Лион». «Соккер.ру» - о насыщенном матче.

После невероятного, что сделал Криштиану Роналду в матче «Ювентуса» с «Атлетико», чего-то особенного ждали и от Лионеля Месси. Пусть португалец и аргентинец сейчас в разных чемпионатах, в Лиге чемпионов их интересы пересекаются, и даже заочное противостояние великих футболистов вызывает колоссальный ажиотаж. После игры «Барселоны» с «Лионом» можно сказать, что Месси более чем достойно ответил на хет-трик португальца, который провел «Ювентус» за ручку в четвертьфинал мимо аморфного в ответной игре «Атлетико». Чем-то похожим на «матрасников» был и «Лион» в ответной встрече. Что удивительно – и это отдельный повод поговорить.

«Лион» струсил

Если не следить пристально за чемпионатом Франции и подумать, с чем ассоциируется «Лион» в нынешнем сезоне, то наверняка всплывут в памяти игры подопечных Бруно Женезио против «Манчестер Сити», последняя их игра с ПСЖ , да и первая встреча с «Барселоной» вспомнится, хотя она выбивается из этого ряда по содержанию. Но главная черта прослеживалась. «Лион» ошеломлял своих соперников дерзостью, азартом, напором, неудержимой интенсивностью игры, которой вроде как и не ждешь – примерно этим раздавливал «Ювентус» «Атлетико» на протяжении всего матча.

«Лиону» класс не позволял так делать против того же «Сити», но эти наглые интенсивные отрезки обеспечивали нужный результат. И кого же мы увидели в Барселоне? Столь же грозных львов? Нет, это были котята, которых бросили в дикую непривычную среду, они испуганно озирались по сторонам, отступая все дальше, пока за спиной не начала зиять пропасть, а противник обступал. Зачем Женезио решил отказаться от той дерзкой игры, которая давала результат в пользу пародирования условного «Леганеса»?

Это загадка, вопрос, ответ на который и сам тренер «Лиона», наверное, не знает. Просто испугался, не поверил. А если ты не веришь, это уже большой шаг к поражению. Неужели он наивно полагал, что с «Барселоной» можно отсидеться в глухой обороне на «Камп Ноу»? Первая нулевая ничья стала какой-то сенсацией, повторить такое – это как снаряд, который должен был упасть в одну воронку. Да даже не снаряд, а стрела, которая расколола бы другую стрелу на расстоянии в несколько сотен метров. Но «Лион» - не Робин Гуд.

А те, кто внимательнее следят за чемпионатом Франции, понимали еще больше, что такая тактика обречена, поскольку оборона лионцев – это набор недостаточно собранных и постоянно теряющих концентрацию игроков, за которыми вынужден всегда героически подчищать Лопеш. Но и он не способен на чудеса на постоянной основе. Итак, у вас есть склонная к ошибкам оборона, есть опыт дерзкой игры с фаворитами, которая приносит результат, есть талантливые резкие игроки атаки, но давайте-ка вы сыграете от глухой обороны и заставите ленивого Депая и неумелого в защите Дембеле обороняться на «Камп Ноу». Логично же. Что может пойти не так?

Первый тайм показал, что всё. Лишь на некотором отрезке во втором тайме «Лион» вспомнил, как умеет играть впереди, однако счет 0:2, а затем и 1:2 вынуждал рисковать сверх меры и забывать об уже пробитой обороне, поэтому попытка включить агрессию оказалась запоздалой – «Барселона» доедает таких оппонентов легко. Что она и сделала.

Где был ВАР?

Но есть один нюанс, о котором много говорили после матча. И это даже не феноменальная игра Месси. А первый гол, точнее, его причина. Пенальти, который привел к первому голу «Барселоны». Если бы у судей не было технологии ВАР, то претензии к Шимону Марчиняку вряд ли кто-то предъявил – в динамике действительно казалось, что Джейсон Денаейр откровенно срубил Луиса Суареса.

Но повторы четко дали понять, что уругваец включил режим актера, никто ему в спину из дробовика не стрелял, как можно было подумать, глядя на страдальческое лицо форварда. Это он сам наступил на ногу Денайеру, который поджимал ее и старался убрать – не успел, Суарес ловко наступил на ступню и рухнул. Да, Джейсон пошел в подкат, но увидев, что не успевает, устранился, убрав ноги. На повторах можно заметить, что Суаресу даже пришлось в сторону ставить свою ногу, чтобы наверняка наступить на соперника, то есть это даже случайностью не назовешь, хотя Луис утверждает, что сделал это не совсем нарочно.

Но хотя бы признался, что это он наступил, а не его сбили. И любой человек с глазами с пары повторов определил бы, что пенальти не было. Что случилось в это время с видеоассистентами? Остается гадать и ждать разъяснений от УЕФА . Потому что без ВАР претензии были бы к актеру Суаресу, а с ВАР уже нужно косо смотреть на УЕФА и польскую бригаду арбитров, ведь Марчиняк даже сам повтор не стал глядеть. К чему такой ВАР, порождающий еще большие скандалы?

Кто-то возразит известной саркастической поговоркой о том, что «при счете 0:4 судья сломал нам игру». Однако это совсем иная история. Этот гол был первым и разрушил планы «Лиона», если они были. К тому же свой мяч лионцы забили при счете 0:2, то есть виртуально это мог быть счет 0:1 без этой ошибки. При счете 1:1 и 1:2, конечно, «Лион» играл бы совсем иначе, особенно с учетом его прибавки в качестве во втором тайме.

Из-за этого «лишнего» гола гости вынуждены были продолжать рисковать, а при счете 1:1 уже «Барселона» стояла бы перед такой необходимостью. То есть такая судейская ошибка в конкретно этой истории – не то же самое, как если бы она случилась при счете 1:4, например. Все следует воспринимать в контексте. Конечно, наивно утверждать, что «Лион» бы без этого пенальти выбил «Барселону». Нет, наверняка каталонцы так или иначе вышли бы дальше. Но это не отменяет того, что эпизод с первым голом испортил всё. Кроме игры Месси.

Лео неукротимый

На хет-трик Роналду Лионель ответил дублем и двумя голевыми передачами. Причем все его результативные действия были жутко красивыми, жутко – для защиты «Лиона», которой аргентинец должен был сниться. Его прорыв и эффектная раскачка таких «лбов», как Денайер и Марсело, перед голом – шедевр. Его голевой пас на Пике, когда Лео стянул на себя всех и увидел самое неочевидное, но самое эффективное и эффектное решение – гениально.

Конечно, пас на Дембеле вышел попроще, но оказался своевременным и четко в ногу французу. Да даже пенальти Месси исполнил с изыском – в стиле Паненки. Достойно, ярко, убедительно. Поклонники Лионеля могут вздохнуть свободнее – им есть что ответить фанатам Роналду, которые тоже на этой неделе особенно окрылены. Гонка продолжается.