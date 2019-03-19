Кто не рискует, тот без Милитао

вчера, 10:00

Связывать трансфер Эдера Милитао в «Реал» с именем Зинедина Зидана неправильно. «Соккер.ру» знакомится с новичком мадридцев, которому придется несладко.

Многие СМИ поспешили удивиться тем, как шустро Зинедин Зидан после возвращения в Мадрид принялся за перестановки и сразу приобрел для команды перспективного защитника. Однако наивно полагать, что француз принимал участие в этой сделке и в принципе обозначал интерес к Милитао. Ведь слухи связывали Эдера с «Реалом» еще несколько месяцев назад. Мадридцы прощупывали почву и, видимо, вели эту сделку.

Так что Зидану либо пришлось смириться с тем, что у него будет еще и Милитао с лета, либо с ним все же проконсультировались, но в последний момент, что все равно было похоже с постановкой перед фактом. Но и не обратить внимание на этот трансфер невозможно – не так часто за практически никому неизвестного центрального защитника «Реал» практически без колебаний платит 50 миллионов евро – сумму отступных, которая прописана у бразильца в контракте с «Порту».



У 21-летнего Милитао весьма небольшой опыт в европейском футболе. Он перебрался из «Сан-Паулу» в Португалию только летом прошлого года. В его резюме к тому времени был только один полный сезон в Бразилии. «Порту» купил его за 7 миллионов евро, уведя из-под носа «Лацио», который тоже вел этого перспективного игрока. Интерес к нему проявляли и ПСЖ с «Манчестер Сити», однако они чуть менее тонко подходят к отбору талантов, чем «Порту», поэтому пока медлили, «драконы» сделку закрыли.

К тому же сам игрок не хотел сразу оседать на скамейке, переезжая в Европу – для чего тогда вообще этот шаг? Лучше получить практику в команде, которая даст для этого возможность. «Порту» с этой точки зрения стал оптимальным решением. И тот же «Реал» понимал это. Еще в январе агент Милитао, не отрицая интереса со стороны мадридцев, сказал, что трансфер зимой не состоится, а вот летом – очень возможно. Получился промежуточный вариант. Доиграть сезон Милитао дали в Португалии, но заранее заключили договор с лета и до 2025 года. Очевидно огромное желание «Реала» заполучить игрока и ни в коем случае не допустить его потери в пользу шустрых конкурентов.

В общей сложности на профессиональном уровне у Милитао всего 72 матча, в том числе 35 – в «Порту» в нынешнем сезоне. Кстати, в последней игре за «драконов» с «Маритиму» (3:0) Милитао забил гол, который стал для него третьим в 21 матче в чемпионате Португалии. Понятно, что за такое малое время в профессиональном футболе Милитао не успел обзавестись трофеями. То есть всё, что он может предложить – это перспективы и талант.

Однако главный тренер сборной Бразилии Тите отметил «скороспелость» этого защитника. Эдер очень быстро проскочил юношескую и молодежную сборные. В сентябре прошлого года Милитао был вызван в основную сборную Бразилии, провел 90 минут на поле в игре с Сальвадором (5:0) в качестве правого защитника. Именно эту зону в перспективе хочет им закрыть Тите. То есть не только «Реал» закладывается на большое будущее Милитао.

К тому же он весьма универсален при решении задач в обороне. Это никогда не бывает лишним. Милитао вырос как центральный защитник, однако не раз проявлял себя и как надежный правый латераль. Там он соблюдает равновесие, чувствует себя комфортно и способен поддерживать атаку без ущерба для обороны. В «Порту» более двадцати матчей он провел в центре, а еще около десяти – справа. В том числе в очень важном матче Лиги чемпионов с «Ромой». Универсальный защитник, не теряющий в качестве от смены позиции – большая находка для тренера.

Также стоит вернуться к его голам. Молодой защитник еще и результативен для своего амплуа. В прошлом сезоне за «Сан-Паулу» Милитао забил три мяча. В «Порту» в нынешнем сезон он уже к трем голам в чемпионате добавил гол в Лиге чемпионов. У мощного защитника хорошее чутье в чужой штрафной, куда он приходит на стандарты. В этом компоненте он похож чем-то на нынешних центральных защитников «Реала» - Варан и Рамос тоже несут огромную угрозу чужим воротам, подключаясь вперед.

Трансфер успел оценить Икер Касильяс, который защищает ворота «Порту» и непосредственно наблюдает за игрой Милитао. Также он может оценить, что такое игра за «Реал». И вот Икер считает, что Милитао за свой шанс может уцепиться:

Блестящая сделка «Реала». Он подписал очень хорошего игрока с очень большим будущим. Я уверен, что Милитао добьётся успеха в «Реале». «Порту» рискнул с его покупкой, когда он был очень молод, и Милитао проявил свою индивидуальность. Он очень принципиален и хочет всё делать правильно. Я лишь немного опасаюсь по поводу его адаптации, ведь Испания другая. Он поймёт, что такое Мадрид, только когда приедет туда.

Для «Порту» покупка Милитао была риском, но тогда он обошелся «драконам» всего в 7 миллионов евро. Сейчас рискует уже «Реал». Но по возможностям – и риск. В цифрах риск «Реала» в семь раз более крупный, чем был у «Порту». Однако в современных условиях высочайшей конкуренции среди богатых клубов на мало-мальски талантливых исполнителей без риска никуда. К тому времени, когда ты будешь уверен в том или ином таланте, он уже будет бегать в Париже или Манчестере, а попробуй потом оттуда выкупи. Вот и приходится рисковать, вкладываясь в будущее. Риск «Порту» оправдался и более чем окупился. Посмотрим, как сыграет ставка «Реала».