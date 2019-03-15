Поль Погба от «А» до «Я». Умра и слова на армянском

вчера, 20:58

Время неумолимо. Вроде бы только вчера Погба ярко ворвался в мировой футбол, а сегодня чемпиону миру, успевшему уйти и вернуться в МЮ , уже 26. «Соккер.ру» поздравляет.

Андреа Пирло. Один из главных педагогов Погба в его профессиональной карьере. Когда Андреа завершил карьеру, Поль написал ему теплое послание: «Я многому научился у вас как у футболиста и человека. Спасибо вам, Маэстро Пирло!»

Братья. У Поля есть два старших брата-близнеца. Они тоже футболисты. Флорентен с недавних пор выступает в США за «Атланту Юнайтед», а Матиас представляет французский клуб третьего дивизиона «Тур». Оба имеют в своем послужном списке матчи в составе национальной команды исторической родины семейства Погба – сборной Гвинеи.

Вода. Погба занимается благотворительностью. Прямо сейчас идет сбор средств, организованный Полем в рамках фонда «Чистая вода». Цель которого – организация доставки чистой воды в развивающиеся страны. Француз обещает удвоить сумму, которая будет собрана в ходе акции.

Генрих Мхитарян. Армянский полузащитник выступал вместе с Погба за МЮ и научил француза парочке фраз на родном языке. Вот здесь Поль спрашивает: «Как дела, братуха?»

Деньги. У Погба сформированное отношение к материальным ценностям: «Деньги приходят и уходят. Я не хочу сказать, что они не важны, это будет враньем, но хороший заработок является результатом тяжелого труда. Чем сильнее ты работаешь и чем более уникальны твои способности – тем больше ты имеешь».

Евро-2016. Турнир, который Поль очень хотел выиграть, но не сумел. В финале домашнего чемпионата Европы сборная Франции уступила Португалии, Погба провел на поле все 120 минут.

Жозе Моуриньо. Одно из главных испытаний, которое судьба посылала Погба в его карьере. У Поля был конфликт с «Особенным», пропитанный взаимной нетерпимостью. Останься Моуриньо в МЮ , ушел бы француз, но после отставки Жозе игра Погба засверкала ярче прежнего.

«Золотой мальчик». Престижную награду «Golden Boy» (в числе лауреатов Месси, Руни, Агуэро, Иско и другие) Погба получил в 2013 году. До «Золотого мяча» Поль пока не добрался, но это его мечта.

Инстаграм. Погба – активный пользователь социальных сетей. В инстаграме у него 33.6 миллиона подписчиков и Джон Сноу.

Йео. Отец Поля гвинеец, а мама из Конго. Йео пришлось нелегко, но она воспитала одного чемпиона и еще двух профессиональных футболистов. Впрочем, разницы между сыновьями в зависимости от их спортивных заслуг мудрая женщина, конечно же, не делала. Когда «Манчестер Юнайтед» Поля встретился с «Сент-Этьеном» Флорентена в Лиге Европы, Йео надела футболку, сшитую из двух половинок.

«Королевский клуб». Вернувшийся на тренерский мостик «Реала» Зинедин Зидан хочет пригласить в Мадрид своего соотечественника. Интересно, получится ли из этого что-нибудь?

Лига чемпионов. Турнир, в котором Поль Погба хочет играть постоянно. По слухам, непопадание в Лигу чемпионов на будущий сезон заставит француза задуматься об отъезде с «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед». Погба уже дважды приходил в МЮ . Впервые – в 16-летнем возрасте из «Гавра» примерно за 200 тысяч евро. Не получив шанса проявить себя, через три года Поль покинул «Олд Траффорд» в качестве свободного агента и присоединился к «Ювентусу», чтобы через четыре года вернуться в Манчестер и стать самым дорогостоящим игроком планеты (105 миллионов евро, еще через год рекорд будет побит Неймаром).

Номера. «Шестерка» - главный спутник Погба в его игровой карьере, хотя свой путь во взрослом футболе он начинал под номером «42». В «Ювентусе» три года отбегал с «шестеркой» на спине, а потом получил «десятку» как главная звезда команды. Сейчас Поль снова 6-й.

Оле-Гуннар Сульшер. Человек, который вернул МЮ и мировому футболу сильного и уверенного в себе Погба. Благодаря норвежцу Поль передумал покидать «Олд Траффорд», а Оле-Гуннар даже как-то обронил, что француз в будущем может стать капитаном «Манчестер Юнайтед». «С приходом Сульшера я постоянно улыбаюсь», - подтверждает Поль.

Прическа. То, с чем Поль любит экспериментировать больше всего. Чего только мы не видели на голове у Погба! Наверное, не было только короны и мертвых моллюсков. Ну да какие его годы!

«Руасси». Любительская команда из пригорода Парижа, в детской секции которой начал свой путь к звездам Погба. Официально в школу клуба «Руасси-ан-Брин» будущий чемпион мира поступил в шесть лет, но, по словам его отца Фассу, с четырех лет Поль уже пинал мяч лучше ребят, которые были на год-два старше. В «Руасси» Погба провел семь лет.

Трофеи. Погба – четырехкратный чемпион Италии, обладатель Кубков и Суперкубов Италии в составе «Ювентуса», с МЮ он выигрывал Лигу Европы и Кубок Лиги, а со сборной Франции – мундиаль. Всего дюжина командных трофеев в коллекции.

Умра. Погба – мусульманин, известно, что Поль уже неоднократно совершал малое паломничество в Мекку. Это как будто бы не слишком вяжется с его стилем, но Погба – человек контрастов.

Фассу Антуан Погба. Отец Поля был тем самым человеком, который заразил футболом всех своих сыновей. Фассу работал в сфере телекоммуникаций, в молодости сам играл в футбол, но «не на том уровне, на каком хотел бы». После работы Погба-старший тренировал детей и умел строго спросить с ребятишек. После развода родителей Поль, Флорентен и Матиас остались с матерью, но отец продолжил принимать участие в их жизнях и карьерах. Поль не раз подчеркивал, что именно папа научил его бороться за свои мечты. Два года назад Фассу Погба не стало, он умер на 80-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью, не дождавшись победы своего сына в составе сборной Франции на чемпионате мира.

Чемпион мира. Главную победу в своей карьере Погба одержал прошлым летом в России, когда выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции. В финале Поль забил в ворота Хорватии гол, который в итоге оказался победным.

Шелви Джонджо. Затроллить? Погба может, умеет, практикует. В начале года в матче с «Ньюкаслом» Джонджо Шелви грубо сфолил на Поле и избежал наказания, через минуту француз показал обидчику ногу, которую тот едва не оторвал, а после матча использовал провокационный снимок в своем «твиттере» с подписью: «Отличное начало года! Взгляни на это…»

Эксцентрик. Погба никогда не скрывал своей эксцентричности, это касается и внешнего вида (тысяча разнообразных причесок!), и поведения в быту. Знавшие Поля юношей люди вспоминают одну любопытную особенность поведения, и в это очень легко поверить: стоило где-то поблизости раздаться музыке, Погба моментально пускался в пляс. Не мог слушать неподвижно.

«Ювентус». Именно в Турине рядом с Пирло и Видалем Погба превратился из талантливого мальчика в полузащитника мирового класса.

«Я хочу быть лучшим полузащитником в мире».