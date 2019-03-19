Вторые лиги. Кто играет в ФНЛ, Чемпионшипе и Сегунде? 

Пауза на матчи сборных – подходящее время для исследований, на которые нет времени в разгар клубных баталий. «Соккер.ру» ищет самые дорогие команды и игроков вторых лиг.
Англия
Стоимость всех футболистов АПЛ: 8.51 млрд евро
Стоимость всех футболистов Чемпионшипа: 1.28 млрд евро (15% от АПЛ)
Самый дорогой состав Чемпионшипа: «Сток Сити» - 128.25 млн евро
Топ-10 дорогостоящих игроков Чемпионшипа = 132 млн евро
1. Джек Грилиш («Астон Вилла») – 20 млн евро
2. Джек Батленд («Сток Сити») – 18 млн евро
3-4. Джо Аллен («Сток Сити») – 15 млн евро
3-4. Тэмми Абрахам («Астон Вилла») – 15 млн евро
5-6. Джей Родригес («Вест Бромвич») – 12 млн евро
5-6. Дуайт Гейл («Вест Бромвич») – 12 млн евро
7-10. Нил Мопе («Брентфорд») – 10 млн евро
7-10. Том Инс («Сток Сити») – 10 млн евро
7-10. Беник Афобе («Сток Сити») – 10 млн евро
7-10. Жоао Карвальо («Ноттингем Форест») – 10 млн евро
+ еще два футболиста за 10 млн евро: Мейсон Маунт («Дерби Каунти») и Бритт Ассомбалонга («Мидлсбро»).
Чемпионшип – это отдельная история. Вы знаете, что по суммарной стоимости игроков этот турнир занимает шестое место в Старом Свете, уступая лишь первенствам «Большой пятерки»? Именно так, второй английский дивизион гораздо интереснее, престижнее и выше уровнем, чем большинство национальных первенств Европы и мира. Чемпионшип, конечно, логичней сравнивать с РПЛ, а не с ФНЛ. Представьте себе, общая стоимость всех игроков нашего элитного дивизиона – 908 миллионов евро, а у английской второй лиги этот показатель на 300 с хвостиком миллионов выше. Самая дорогая команда РПЛ - «Зенит» оценивается всем знакомым «Трансфермарктом» в 166 миллионов евро, а «Сток Сити» занял бы третье место в нашей лиге по дороговизне состава и боролся бы за титул. Такие дела.
Испания
Стоимость всех футболистов Примеры: 5.68 млрд евро
Стоимость всех футболистов Сегунды: 342.55 млн евро (6% от Примеры)
Самый дорогой состав Сегунды: «Малага» - 36.55 млн евро
Топ-10 дорогостоящих игроков Сегунды = 30 млн евро
1. Ману Вальехо («Кадис») – 5 млн евро
2. Альфред Н’Диайе («Малага») – 4 млн евро
3-4. Рафа Мир («Лас-Пальмас») – 3 млн евро
3-4. Янн Бодигер («Кордоба») – 3 млн евро
5-10. Федерико Рикка («Малага») – 2.5 млн евро
5-10. Серхио Араухо («Лас-Пальмас») – 2.5 млн евро
5-10. Луис Эрнандес («Малага») – 2.5 млн евро
5-10. Агер Акетче («Кадис») – 2.5 млн евро
5-10. Хавьер Онтиверос («Малага») – 2.5 млн евро
5-10. Адриан Гонсалес («Малага») – 2.5 млн евро
+ еще четыре футболиста за 2.5 млн евро: Урош Джурджевич («Спортинг Хихон»), Пау Торрес («Малага»), Дарвин Мачис («Кадис») и Домингос Дуарте («Депортиво»).
В Испании ситуация совсем другая, достаточно взглянуть на суммарную стоимость десяти лучших футболистов в Чемпионшипе и Сегунде – 132 миллиона евро против 30. Разница на порядок. Собственно, в Испании разрыв между богатыми и бедными ощутим даже внутри Ла Лиги, что говорить о втором дивизионе. И ситуация продолжает ухудшаться: год назад доля Сегунды относительно Примеры составляла 8.2%, а сейчас всего лишь 6%.
Италия
Стоимость всех футболистов Серии A: 4.90 млрд евро
Стоимость всех футболистов Серии B: 336.55 млн. евро (6.9% от Серии A)
Самый дорогой состав Серии B: «Брешиа» - 37.38 млн евро
Топ-10 дорогостоящих игроков Серии B = 44.6 млн евро
1. Сандро Тонали («Брешиа») – 15 млн евро
2. Эндрю Гравиллон («Пескара») – 5 млн евро
3-4. Илия Нестеровски («Палермо») – 4 млн евро
3-4. Хан Кван Сон («Перуджа») – 4 млн евро
5. Валерио Верре («Перуджа») – 3.5 млн евро
6-7. Гастон Бругман («Пескара») – 2.8 млн евро
6-7. Альфредо Доннарумма («Брешиа») – 2.8 млн евро
8-10. Ахмад Бенали («Кротоне») – 2.5 млн евро
8-10. Марко Тумминелло («Лечче») – 2.5 млн евро
8-10. Димитри Бизоли («Брешиа») – 2.5 млн евро
+ еще один футболист за 2.5 млн евро: Джордже Пушкаш («Палермо»).
В Италии такая же ситуация, как и в Испании: богатые богатеют, а все, кто не «Ювентус», «Милан» и «Интер», топчутся на месте. В итоге, разрыв растет. Год назад Серия B стоила как 9.5% Серии A, теперь – всего лишь 6.9%. Обратим ли этот процесс? Персонально стоит выделить 18-летнего полузащитника Сандро Тонали из клуба «Брешиа». Полузащитнику прочат большое будущее, «Ливерпуль» и «Рома» уже связывались с президентом «ласточек». Кроме того, «новый Пирло» интересует «Ювентус», «Интер» и «Челси», а сам Сандро хотел бы поработать в «Милане» под руководством Дженнаро Гаттузо. Похоже, в Серии B всходит новая звезда итальянского футбола.
Германия
Стоимость всех футболистов Бундеслиги: 4.54 млрд евро
Стоимость всех футболистов Бундеслиги 2: 406.95 млн евро (8.9% от Бундеслиги)
Самый дорогой состав второй Бундеслиги: «Кельн» - 79.95 млн евро
Топ-10 дорогостоящих игроков второй Бундеслиги = 66 млн евро
1. Йонас Хектор («Кельн») – 12.5 млн евро
2. Антони Модесте («Кельн») – 9 млн евро
3. Дуглас Сантос («Гамбург») – 7.5 млн евро
4-5. Тимо Хорн («Кельн») – 7 млн евро
4-5. Хорхе Мере («Кельн») – 7 млн евро
6. Орель Мангала («Гамбург») – 5.5 млн евро
7. Хван Хи Чхан («Гамбург») – 5 млн евро
8. Рик ван Дронгелен («Гамбург») – 4.5 млн евро
9-10. Янн-Фите Арп («Гамбург») – 4 млн евро
9-10. Джон Кордоба («Кельн») – 4 млн евро
+ еще три футболиста за 4 млн евро: Доминик Дрекслер («Кельн»), Луис Шауб («Кельн») и Мусса Коне («Динамо Дрезден»).
В Германии баланс между лигами на первый взгляд выглядит лучше, чем в Испании и Италии, но позитивную статистику второй Бундеслиги делают во многом два клуба, вылетевшие по итогам прошлого сезона из элиты и намеренные моментально вернуться на высший уровень. Как вы догадались, речь о «Кельне» и «Гамбурге», из чьих игроков полностью составлен топ-10 самых дорогих игроков второй Бундеслиги.
Франция
Стоимость всех футболистов Лиги 1: 3.43 млрд евро
Стоимость всех футболистов Лиги 2: 272.70 млн евро (7.9% от Лиги 1)
Самый дорогой состав Лиги 2: «Метц» - 24.4 млн евро
Топ-10 дорогостоящих игроков Лиги 2 = 20.95 млн евро
1. Хабиб Диалло («Метц») – 3.5 млн евро
2. Ибрахима Ниане («Метц») – 2.5 млн евро
3-7. Натаэль Жулан («Валансьен») – 2 млн евро
3-7. Зинедин Ферхат («Гавр») – 2 млн евро
3-7. Стоппила Сунзу («Метц») – 2 млн евро
3-7. Жан-Кевин Дюверн («Ланс») – 2 млн евро
3-7. Стиви Яго («Гавр») – 2 млн евро
8. Тьери Амброс («Ланс») – 1.75 млн евро
9. Йоан Молло («Сошо») – 1.7 млн евро
10. Жандо Фюш («Сошо») – 1.5 млн евро
+ еще десять футболистов за 1.5 млн евро. Обойдемся без перечисления этих, несомненно, достойных мужчин.
За прошедший год Лига 2 сбросила несколько десятков миллионов, а Лига 1 рванула вперед, пропасть выросла. Один только состав ПСЖ в три с половиной раза дороже всех игроков, выступающих во втором по силе французском дивизионе. Обратили внимание на присутствие в топ-10 двух игроков, выступавших в РПЛ? Стоппила Сунзу прошлый сезон провел в составе тульского «Арсенала», а Йоан Молло поиграл в России за «Крылья Советов» и «Зенит».
Россия
Стоимость всех футболистов РПЛ: 908.1 млн евро
Стоимость всех футболистов ФНЛ: 156.15 млн евро (17.2% от РПЛ)
Самый дорогой состав ФНЛ: «Тамбов» - 10.38 млн евро
Топ-10 дорогостоящих игроков ФНЛ = 8.5 млн евро
1-2. Алексей Евсеев («Химки») – 1 млн евро
1-2. Александр Сапета («Нижний Новгород») – 1 млн евро
3-4. Денис Терентьев («Зенит-2») – 900 тысяч евро
3-4. Максим Барсов («Сочи») – 900 тысяч евро
5. Даниил Уткин («Краснодар-2») – 850 тысяч евро
6-7. Евгений Шляков («Тамбов») – 800 тысяч евро
6-7. Олег Ланин («Химки») – 800 тысяч евро
8-10. Михаил Игнатов («Спартак-2») – 750 тысяч евро
8-10. Владимир Обухов («Тамбов») – 750 тысяч евро
8-10. Николай Зайцев («СКА-Хабаровск») – 750 тысяч евро
А ведь неплохо живут клубы ФНЛ! Показатель близости к высшему дивизиону даже выше, чем в Англии. Впрочем, 17.2% не вполне справедливое значение. В ФНЛ выступают вторые команды «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». Так как заявка общая, некоторые футболисты, которые уже являются полноценными игроками основы, заявлены за «двойки». Например, краснодарские молодцы Сулейманов и Игнатьев. Формально у «Краснодара-2» вообще самый дорогой состав в ФНЛ, но тут нужно размежевать тех, кто реально играет в Пердиве, и тех, кто формально значится в заявках вторых команд. Так или иначе, не только в РПЛ клубы получают солидные вливания из региональных бюджетов. А вот как они ими распоряжаются – это уже совсем другая история.
Да я заходил в профиль
Да видел
Но там был лишь троллинг (признаю)
Но все равно приятно
Чистая пятерка!!!
Да я заходил в профиль
Да видел
Но там был лишь троллинг (признаю)
Но все равно приятно
Чистая пятерка!!!