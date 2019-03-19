Вторые лиги. Кто играет в ФНЛ, Чемпионшипе и Сегунде? 

вчера, 15:30

Пауза на матчи сборных – подходящее время для исследований, на которые нет времени в разгар клубных баталий. «Соккер.ру» ищет самые дорогие команды и игроков вторых лиг.

Англия

Стоимость всех футболистов АПЛ : 8.51 млрд евро

Стоимость всех футболистов Чемпионшипа: 1.28 млрд евро (15% от АПЛ )

Самый дорогой состав Чемпионшипа: «Сток Сити» - 128.25 млн евро

Топ-10 дорогостоящих игроков Чемпионшипа = 132 млн евро

1. Джек Грилиш («Астон Вилла») – 20 млн евро

2. Джек Батленд («Сток Сити») – 18 млн евро

3-4. Джо Аллен («Сток Сити») – 15 млн евро

3-4. Тэмми Абрахам («Астон Вилла») – 15 млн евро

5-6. Джей Родригес («Вест Бромвич») – 12 млн евро

5-6. Дуайт Гейл («Вест Бромвич») – 12 млн евро

7-10. Нил Мопе («Брентфорд») – 10 млн евро

7-10. Том Инс («Сток Сити») – 10 млн евро

7-10. Беник Афобе («Сток Сити») – 10 млн евро

7-10. Жоао Карвальо («Ноттингем Форест») – 10 млн евро

+ еще два футболиста за 10 млн евро: Мейсон Маунт («Дерби Каунти») и Бритт Ассомбалонга («Мидлсбро»).

Чемпионшип – это отдельная история. Вы знаете, что по суммарной стоимости игроков этот турнир занимает шестое место в Старом Свете, уступая лишь первенствам «Большой пятерки»? Именно так, второй английский дивизион гораздо интереснее, престижнее и выше уровнем, чем большинство национальных первенств Европы и мира. Чемпионшип, конечно, логичней сравнивать с РПЛ , а не с ФНЛ . Представьте себе, общая стоимость всех игроков нашего элитного дивизиона – 908 миллионов евро, а у английской второй лиги этот показатель на 300 с хвостиком миллионов выше. Самая дорогая команда РПЛ - «Зенит» оценивается всем знакомым «Трансфермарктом» в 166 миллионов евро, а «Сток Сити» занял бы третье место в нашей лиге по дороговизне состава и боролся бы за титул. Такие дела.

Испания

Стоимость всех футболистов Примеры: 5.68 млрд евро

Стоимость всех футболистов Сегунды: 342.55 млн евро (6% от Примеры)

Самый дорогой состав Сегунды: «Малага» - 36.55 млн евро

Топ-10 дорогостоящих игроков Сегунды = 30 млн евро

1. Ману Вальехо («Кадис») – 5 млн евро

2. Альфред Н’Диайе («Малага») – 4 млн евро

3-4. Рафа Мир («Лас-Пальмас») – 3 млн евро

3-4. Янн Бодигер («Кордоба») – 3 млн евро

5-10. Федерико Рикка («Малага») – 2.5 млн евро

5-10. Серхио Араухо («Лас-Пальмас») – 2.5 млн евро

5-10. Луис Эрнандес («Малага») – 2.5 млн евро

5-10. Агер Акетче («Кадис») – 2.5 млн евро

5-10. Хавьер Онтиверос («Малага») – 2.5 млн евро

5-10. Адриан Гонсалес («Малага») – 2.5 млн евро

+ еще четыре футболиста за 2.5 млн евро: Урош Джурджевич («Спортинг Хихон»), Пау Торрес («Малага»), Дарвин Мачис («Кадис») и Домингос Дуарте («Депортиво»).

В Испании ситуация совсем другая, достаточно взглянуть на суммарную стоимость десяти лучших футболистов в Чемпионшипе и Сегунде – 132 миллиона евро против 30. Разница на порядок. Собственно, в Испании разрыв между богатыми и бедными ощутим даже внутри Ла Лиги, что говорить о втором дивизионе. И ситуация продолжает ухудшаться: год назад доля Сегунды относительно Примеры составляла 8.2%, а сейчас всего лишь 6%.

Италия

Стоимость всех футболистов Серии A: 4.90 млрд евро

Стоимость всех футболистов Серии B: 336.55 млн. евро (6.9% от Серии A)

Самый дорогой состав Серии B: «Брешиа» - 37.38 млн евро

Топ-10 дорогостоящих игроков Серии B = 44.6 млн евро

1. Сандро Тонали («Брешиа») – 15 млн евро

2. Эндрю Гравиллон («Пескара») – 5 млн евро

3-4. Илия Нестеровски («Палермо») – 4 млн евро

3-4. Хан Кван Сон («Перуджа») – 4 млн евро

5. Валерио Верре («Перуджа») – 3.5 млн евро

6-7. Гастон Бругман («Пескара») – 2.8 млн евро

6-7. Альфредо Доннарумма («Брешиа») – 2.8 млн евро

8-10. Ахмад Бенали («Кротоне») – 2.5 млн евро

8-10. Марко Тумминелло («Лечче») – 2.5 млн евро

8-10. Димитри Бизоли («Брешиа») – 2.5 млн евро

+ еще один футболист за 2.5 млн евро: Джордже Пушкаш («Палермо»).

В Италии такая же ситуация, как и в Испании: богатые богатеют, а все, кто не «Ювентус», «Милан» и «Интер», топчутся на месте. В итоге, разрыв растет. Год назад Серия B стоила как 9.5% Серии A, теперь – всего лишь 6.9%. Обратим ли этот процесс? Персонально стоит выделить 18-летнего полузащитника Сандро Тонали из клуба «Брешиа». Полузащитнику прочат большое будущее, «Ливерпуль» и «Рома» уже связывались с президентом «ласточек». Кроме того, «новый Пирло» интересует «Ювентус», «Интер» и «Челси», а сам Сандро хотел бы поработать в «Милане» под руководством Дженнаро Гаттузо. Похоже, в Серии B всходит новая звезда итальянского футбола.

Германия

Стоимость всех футболистов Бундеслиги: 4.54 млрд евро

Стоимость всех футболистов Бундеслиги 2: 406.95 млн евро (8.9% от Бундеслиги)

Самый дорогой состав второй Бундеслиги: «Кельн» - 79.95 млн евро

Топ-10 дорогостоящих игроков второй Бундеслиги = 66 млн евро

1. Йонас Хектор («Кельн») – 12.5 млн евро

2. Антони Модесте («Кельн») – 9 млн евро

3. Дуглас Сантос («Гамбург») – 7.5 млн евро

4-5. Тимо Хорн («Кельн») – 7 млн евро

4-5. Хорхе Мере («Кельн») – 7 млн евро

6. Орель Мангала («Гамбург») – 5.5 млн евро

7. Хван Хи Чхан («Гамбург») – 5 млн евро

8. Рик ван Дронгелен («Гамбург») – 4.5 млн евро

9-10. Янн-Фите Арп («Гамбург») – 4 млн евро

9-10. Джон Кордоба («Кельн») – 4 млн евро

+ еще три футболиста за 4 млн евро: Доминик Дрекслер («Кельн»), Луис Шауб («Кельн») и Мусса Коне («Динамо Дрезден»).

В Германии баланс между лигами на первый взгляд выглядит лучше, чем в Испании и Италии, но позитивную статистику второй Бундеслиги делают во многом два клуба, вылетевшие по итогам прошлого сезона из элиты и намеренные моментально вернуться на высший уровень. Как вы догадались, речь о «Кельне» и «Гамбурге», из чьих игроков полностью составлен топ-10 самых дорогих игроков второй Бундеслиги.

Франция

Стоимость всех футболистов Лиги 1: 3.43 млрд евро

Стоимость всех футболистов Лиги 2: 272.70 млн евро (7.9% от Лиги 1)

Самый дорогой состав Лиги 2: «Метц» - 24.4 млн евро

Топ-10 дорогостоящих игроков Лиги 2 = 20.95 млн евро

1. Хабиб Диалло («Метц») – 3.5 млн евро

2. Ибрахима Ниане («Метц») – 2.5 млн евро

3-7. Натаэль Жулан («Валансьен») – 2 млн евро

3-7. Зинедин Ферхат («Гавр») – 2 млн евро

3-7. Стоппила Сунзу («Метц») – 2 млн евро

3-7. Жан-Кевин Дюверн («Ланс») – 2 млн евро

3-7. Стиви Яго («Гавр») – 2 млн евро

8. Тьери Амброс («Ланс») – 1.75 млн евро

9. Йоан Молло («Сошо») – 1.7 млн евро

10. Жандо Фюш («Сошо») – 1.5 млн евро

+ еще десять футболистов за 1.5 млн евро. Обойдемся без перечисления этих, несомненно, достойных мужчин.

За прошедший год Лига 2 сбросила несколько десятков миллионов, а Лига 1 рванула вперед, пропасть выросла. Один только состав ПСЖ в три с половиной раза дороже всех игроков, выступающих во втором по силе французском дивизионе. Обратили внимание на присутствие в топ-10 двух игроков, выступавших в РПЛ ? Стоппила Сунзу прошлый сезон провел в составе тульского «Арсенала», а Йоан Молло поиграл в России за «Крылья Советов» и «Зенит».

Россия

Стоимость всех футболистов РПЛ : 908.1 млн евро

Стоимость всех футболистов ФНЛ : 156.15 млн евро (17.2% от РПЛ )

Самый дорогой состав ФНЛ : «Тамбов» - 10.38 млн евро

Топ-10 дорогостоящих игроков ФНЛ = 8.5 млн евро

1-2. Алексей Евсеев («Химки») – 1 млн евро

1-2. Александр Сапета («Нижний Новгород») – 1 млн евро

3-4. Денис Терентьев («Зенит-2») – 900 тысяч евро

3-4. Максим Барсов («Сочи») – 900 тысяч евро

5. Даниил Уткин («Краснодар-2») – 850 тысяч евро

6-7. Евгений Шляков («Тамбов») – 800 тысяч евро

6-7. Олег Ланин («Химки») – 800 тысяч евро

8-10. Михаил Игнатов («Спартак-2») – 750 тысяч евро

8-10. Владимир Обухов («Тамбов») – 750 тысяч евро

8-10. Николай Зайцев (« СКА -Хабаровск») – 750 тысяч евро