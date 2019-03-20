Отбор Евро-2020. На старт, внимание, марш!

вчера, 16:00

«Соккер.ру» напомнит, что полезно знать накануне старта отбора Евро-2020 – турнира, финальная часть которого пройдет и в России.

Чем этот турнир отличается от остальных?

Впервые в истории финальная часть чемпионата Европы пройдет в более чем двух странах. В 2020 году исполняется шестьдесят лет с первого турнира, который выиграла сборная СССР Нетто, Метревели, Иванова и Яшина, а в УЕФА решили отпраздновать.

Эксперимент уникальный, затронет 12 стадионов, 12 городов и 12 стран, в том числе Санкт-Петербург. Отроют финальную часть в Риме, завершат – в Лондоне на «Уэмбли». Мюнхен, Баку, Бухарест, Дублин, Глазго, Амстердам, Копенгаген, Бильбао и Будапешт тоже в списке городов-хозяев Евро-2020.

Но для начала надо сыграть отбор, чтобы определить 24 сборные, которые разыграют кубок. Не будет ни одной хозяйской команды с прямой путевкой, зато «конкурс» не самый большой. 24 места для 55 команд, свыше 40 % участников сыграют в финальной части.

Как попасть в финальную часть Евро-2020?

Стоит занять в одной из 10 отборочных групп (в половине по 5 сборных, в другой – по 6) первое или второе места. Так определим сразу 20 участников из 24. Еще четыре путевки разыграют через плей-офф Лиги Наций. И там специальная система. Если условно Швеция выходит через отбор, а Россия – нет, то будет шанс через полуфиналы и финал дивизиона тоже попасть на Евро-2020.

Более того, если и шведы, и россияне не проходят, но в дивизионе А Лиги Наций все из какой-то группы пройдут отбор, что весьма вероятно, то будет дополнительный шанс. Но эти команды использованы как удобный пример, поскольку скандинавам нельзя уступать Норвегии и Румынии, а Черчесова никто не поймет, если Шотландия или Кипр с Казахстаном финишируют выше.

Групповой этап пройдет с 21 марта – стартуем завтра, по 19 ноября 2019 года. Быстро и насыщенно, с матчами в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре. Полуфиналы плей-офф Лиги Наций для тех, кто получил право в них участвовать, пройдут с 26 по 31 марта 2020 года. А вот и составы всех групп:



Теперь есть шансы у маленьких сборных?

Честно говоря, возможностей и сейчас мало. Азербайджан навяжет борьбу Уэльсу, Хорватии, Словакии и Венгрии? Или вот у Армении группа с итальянцами, боснийцами, греками и финнами – сложная компания. В Европе много сильных сборных, поэтому у Казахстана, Молдовы или Беларуси шансы были лишь теоретические.

Но в УЕФА озаботились, чтобы хотя бы одна боевитая команда среднего уровня, или даже две, если сильно повезет, сумели пробиться на Евро-2020. Во-первых, в Глазго, Дублин, Будапешт и Баку приедут участники финальной части. Это уже мотивация, как и для румынской команды из-за хозяйского статуса Бухареста. Во-вторых, есть Лига Наций.

Шотландия, Финляндия и Норвегия, как и Сербия, выиграли группы в дивизионе «С». Значит, что в случае неудач в привычном отборе одна из этих команд точно окажется в списке 24 счастливчиков. Кроме того, шанс есть у одной сборной из любопытной четверки: Грузия, Беларусь, Республика Косово и Македония.

Как видите, высокая вероятность, что на Евро-2020 снова будут абсолютные дебютанты финальных частей. Причем в последнем случае найдем за кого поболеть – белорусы и грузины могут сыграть в финале. Хотя у Косово тоже интересная команда.

Кого можно назвать фаворитами в группах?

Сразу определим 8 сборных, которым вера футбольного мира не позволяет провалить отбор. Это Англия, Португалия, Германия, Швейцария, Хорватия, Испания, Франция и Бельгия. Италия и Нидерланды провалились в отборах, но они тоже в списке лучших – уже 10 потенциальных участников.

Идем дальше, ведь есть группа Польши и Австрии, где Израиль, Словения, Македония и Латвия украдкой верят во второе место. Поляки кажутся фаворитами, но еще посмотрим. В принципе, 12 участников уже названы выше – 10 фаворитов и две команды из группы для голевых рекордов Роберта Левандовски. Остается всего 8 мест.

На них точно претендуют сборные с прицелом на вторую строчку. Это Чехия, затем Украина и Сербия – из одной группы. Еще Дания и Ирландия. Трио Уэльс, Словакия и Венгрия. В одной группе Швеция, Норвегия и Румыния. Также Исландия, Турция и Албания в упряжке с Францией. Россия конкурирует с Шотландией. А Босния и Герцеговина - с финнами и греками.

Получается, всего восемь мест и самая массовая конкуренция – 19 участников, не считая более слабые команды, которым никто не запретит удивить Европу. В принципе, России с группой повезло, старт против фаворита, а дальше нормальные соперники. Хотя придется полетать на запад, восток и юг:

Ждем сенсации по пути в финальную часть?

На Евро-2016 не сыграли голландцы и сербы, зато прошли сборные Венгрии и Албании. Конечно, увеличение количества участников финальной части с 16 до 24 команд упрощает путь, но состав прошлого турнира был настолько сильным, что сборная России влетела и Словакии, и Уэльсу, и только с Англией была ничья.

Той самой, с которой чуть было не встретились всего через два года в полуфинале чемпионата мира. Не хватило лишь очень удачной серии пенальти с хорватами, которые на Евро-2016 вылетели от Португалии. Как все связано! Ведь команда Роналду в плей-офф победного турнира вышла с третьего места, уступив первые два Венгрии и Исландии.

Евро – сложный турнир для команд с крепкими нервами, но в мире сборных форму удерживать сложнее, чем в клубном океане. Разве после чемпионства сборной Греции есть что-то невозможное? И успехи Исландии, и Лига Наций как шанс для одной команды с плохим рейтингом УЕФА напоминают, что надо драться до конца. И нельзя недооценивать соперников – ремарка, важная для сборной России.

Бельгия - фаворит, но второе место отдавать нельзя. Зато уже сейчас понятно, что чехи, украинцы, сербы, датчане, валлийцы, шведы, австрийцы и сама Исландия рискуют не попасть в финальную часть Евро-2020. Кому-то в списке повезет выиграть плей-офф Лиги Наций, но вы оцените текущий состав четверок. Кубок разыграют Швейцария, Португалия, Англия и Нидерланды, но все команды вряд ли не пройдут обычный отбор.

Во второй лиге победили Дания, Босния и Герцеговина, Дания и Швеция – у одной команды будет шанс, как и у тех из третьего и четвертого дивизионов, о ком речь шла выше.

Кто может удивить в традиционном отборе? Черногория, Болгария, Грузия, Норвегия, Финляндия.

Кто может очаровать в плей-офф Лиги Наций? Шотландия, Грузия или Беларусь.

Прогноз на состав участников финальной части Евро-2020

Возможные победители традиционного отбора (20 сборных): Англия, Чехия, Португалия, Украина, Германия, Нидерланды. Швейцария, Дания, Хорватия, Словакия, Испания, Швеция. Польша, Словения, Франция, Исландия. Бельгия, Россия, Италия и Босния и Герцеговина.

Возможные победители плей-офф Лиги Наций (4 команды): Уэльс, Сербия, Шотландия и Грузия.

Для России как страны-хозяйки чемпионат Европы стартует через год 13 июня матчем группы В, а потом еще две игры того же квартета пройдут в Санкт-Петербурге. Также северный город получит четвертьфинал, который проведут 3 июля – интересный футбол параллельно со всей Европой гарантирован.

Пока сложно сказать, не увидев состояние сборных в 2019 году, кого можно считать фаворитом всего турнира, кроме стандартного набора из призеров чемпионата мира и команд, которые нагуляли желание реабилитироваться за провал на ЧМ -18. Но уже по составу групп очевидно – отбор подарит много шикарных матчей.

В первом же туре Австрия сыграет против Польши, Португалия примет дома Украину, а сборная Бельгии – Россию. Во втором туре матчи Голландии и Германии, Португалии и Сербии, а также Франции и Исландии. Не успеем заскучать по ходу паузы без клубного футбола. Зато пришел день, когда пора поделиться ожиданиями, ведь будет 12 городов, 12 стран, 24 команды и всего 1 чемпион.

А пока меньше года на две с половиной сотни отборочных матчей! Какое место в своей группе займет сборная России? Кто из фаворитов провалится в отборе или в этот раз все рейтинговые пойдут дальше? Кого неожиданного из возможных дебютантов хотите увидеть на Евро-2020?