Идеальный старт. Матч с первой сборной планеты

вчера, 22:00

Первые в рейтинге ФИФА , в тройке на чемпионате мира, куда ни глянь – небосвод. «Соккер.ру» изучает, как Россия может сыграть против Бельгии.

Система подсчета рейтинга ФИФА была несовершенной, особенно когда касалась хозяев крупных турниров. Бразилия не выдержала без официальных матчей и просела в рейтинге, хотя сейчас в тройке. Но если брать все сборные, ни у кого нет больше набранных пунктов по одной системе оценке, чем у Бельгии.

Это самая успешная национальная команда планеты последних лет. Да, им на ЧМ -18 после прохода Бразилии не хватило сил на Францию – соседское давление не выдержали. Но проиграли достойно, Англию убрали в матче за третье место и медали взяли. Также ни для кого не стала бы сенсацией победа бельгийцев над хорватами в финале, доживи они до решающей встречи.

Просто потому, что у них идеальное поколение для успехов. У этой сборной есть все, кроме фантастического везения. Например, матч со Швейцарией – пример невероятного переворота, который стоил Бельгии верного места в финале четырех Лиги Наций в Португалии этим летом. Но тот провал для российской сборной минус – Роберто Мартинес обозлился и провел с командой профилактическую беседу.

Какие беседы ведет Черчесов, знаем по интервью футболистов – «уважаем, но не боимся», «не считаем Бельгию явным фаворитом». В принципе, нормальный настрой, но куда важнее тактика и состав. Изучим несколько вариантов, как можно сыграть в гостях против одной из лучших команд планеты.

Вариант 1. Широко окопаться в обороне

Бельгия не Испания, чтобы поставить против них стену и надеяться, что пронесет. Если кто-то пробует окопаться с бельгийцами, то получает как Исландия в Лиге Наций – 5:0 по сумме двух матчей. Значит ли это, что в три защитника против Бельгии лучше не играть?

Отличный вопрос, ведь у соперника, скорее всего, будет схема «3-4-3». Причем надо учитывать, что Менье, Компани, Де Брюйне, Витсель и Лукаку с травмами, то есть часть известных призеров чемпионата мира на поле не выйдет. Но тройку защитников найдут, а Черчесов заявил, что тоже придумал лучшую связку.

Если говорить о трио, то без Кутепова надо ставить Беляева, Джикию и Кудряшова. С другой стороны, есть Семенов и Набабкин. В схеме «3-4-2-1» можно использовать атакующие порывы Щенникова (Жиркова) и Фернандеса, страхуя их со спины. Также очевидно, что в таком случае в центре нужно найти двух крепких ребят без учета травмированного Зобнина. Схема с тремя в центре не разрушает конструкции Черчесова.

Но есть опасность, что бельгийцы с зеркальной тактикой выигрывают фланги – два Азара не действуют в атаке так, как Ионов, Черышев или Миранчуки, и тогда придется торчать у ворот Лунёва весь матч и пропускать. Играть в три центральных в гостях с таким соперником опасно. С другой стороны, контратаковать с тремя центральными проще.

Состав сборной России по схеме «3-4-2-1»: Лунёв – Набабкин, Джикия, Кудряшов – Фернандес, Оздоев (Кузяев), Газинский, Щенников (Жирков) – Головин, Черышев – Дзюба.

Вариант 2. Сохранить схему конца 2018 года

Все завершилось печальным поражением в Швеции – в высший дивизион Лиги Наций команда Черчесова, как все помнят, не попала. Зато и против команды Гранквиста, Ольсона и Классона, и против Турции дома использовали одну тактическую модель – «4-2-3-1». Джикия потерял верного напарника, у Нойштедтера в «Фенербахче» не все в порядке, Романа нет в составе, зато Кудряшов и Фернандес на месте.

Вызов Жиркова вряд ли означает автоматический выход Юрия в основе – разве что при переходе на три центральных. Но Зобнина могут подменить Кузяев или Оздоев, Газинский на месте, Головин и братья Миранчуки – универсальные. Ионов входил в число любимчиков и тоже может сыграть в схеме с тремя атакующими в линию, которые одновременно больше работают без мяча, ждут забросов на Дзюбу и при этом прессингуют.

Схема «4-2-3-1», если увидите ее с первых минут, будет означать ровно одно – сборная России в гостях собирается сделать то, что против Турции (40 % времени с мячом в домашней игре) или Швеции (те же 40 %). Но надо учитывать, что со второй попытки тактику Черчесова раскусили. Кроме того, в дуэте защитников, который точно будет несыгранным, проще ошибиться. Хотя обещали, что ключевую пару на тренировках наиграли.

Состав сборной России по схеме «4-2-3-1»: Лунёв – Фернандес, Беляев, Джикия, Кудряшов – Оздоев (Кузяев), Газинский – Ионов, Головин, Черышев – Дзюба.

Вариант 3. Учесть состояние капитана Дзюбы

У Станислава Саламовича есть привычка брать те схемы, что используют ведущие на данный момент команды в чемпионате страны. На первом месте «Зенит» - там в гостях со «Спартаком» сыграли «4-4-2», и в Бельгии хватает людей, чтобы использовать такую же схему, причем в этом случае акцент надо делать на второго человека в пару к Артему.

И этим человеком может стать Чалов. Федор в сборной пока не раскрылся, хотя самый умный форвард России. При правильном отношении Черчесова может стать как Азмун при капитане Дзюбе. Это зацепка для формирования классической схемы, ведь на флангах в таком случае могут быть даже Кузяев и Головин, а в центре Газинский и Оздоев. Какие плюсы от такой формации?

Поскольку у Бельгии на флангах легко могут выйти братья Азары – оба техничные, шустрые и злые в атаке, неплохо, если Головин и Кузяев, а не Черышев и Ионов, будут цепляться и сбивать их с ритма. С другой стороны, если окажется, что Чалов не как Азмун – не получится у него с Дзюбой химии, то можно пострадать, ведь в предыдущих схемах все в защите, кроме единственного столба впереди – в Артема будут пробовать попасть мячом, а здесь лишь 8 полевых в обороне:

Состав сборной России по схеме «4-4-2»: Лунёв – Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов – Кузяев, Оздоев, Газинский, Головин – Чалов, Дзюба.

Вариант 4. Подстроиться под стиль соперника

Итак, у Бельгии травма у Лукаку – Ромелу не сможет сыграть против сборной, которой в свое время забил дважды в далеком 2010 году в Воронеже. Из того состава у соперника могут выйти только Эден Азар и Ян Вертонген, а у сборной России не осталось никого, кроме ветерана Жиркова, который экстренно возвращен в сборную по какой-то загадочной причине, ведь точно есть ребята моложе.

У Бельгии, например, без Витселя и Феллаини в центре могут сыграть Тилеманс и Дендонкер, а справа и слева, как они любят – хавбеки Карраско и Шадли, хотя оба не латерали, как Жирков и Фернандес. И не защитники, как Кудряшов. В принципе, Бельгия дома вряд ли будет подстраиваться под соперника – хотя позорный результат в Швейцарии и должен был объяснить тренерскому штабу, что не стоит недооценивать оппонента.

Сборная России, чтобы навредить Мертенсу, должна поставить людей, которые хорошо бросают линию обороны. Таких нет, но есть Джикия, есть Семенов и Беляев – в принципе, в центре защиты и вариантов-то особых нет, ведь против бельгийцев лучше играть в два центральных, учитывая легковесность Азаров и Мертенса и отсутствие Лукаку. Батшуайи и Бентеке вызваны, но вряд ли Роберто Мартинес посчитает нужным давить за счет физики.

Получается, с обороной Черчесову не нужно мудрить, а вот в центре можно подумать о тройке. Например, Кузяев, Оздоев и Газинский. В таком случае остается три позиции в атаке. Дзюбу нужно поддержать, и выбор приличный – двое из квартета Черышева, Алексея Миранчука, Головина и Ионова легко закроют две позиции вингеров, хотя в этом списке прирожденным крайним атакующим игроком является только Денис. Но что схема «4-3-3» дает против Бельгии?

Пожалуй, ничего до той поры, пока не превращается в тактику Швейцарии из той самой победы 5:2 – «4-4-1-1». У сборной России ровно один человек может сыграть в стиле Шакири из того матча – Головин, ведь у Александра есть опыт работы в атаке и центре поля. Но в таком случае надо на один фланг – левый, ставить человека с опытом работы в атаке, ведь Кудряшов не такой острый, как Фернандес впереди, а справа – с опытом в защите. Это может быть Кузяев.

Состав сборной России по схеме «4-4-1-1»: Лунёв – Фернандес, Беляев, Джикия, Кудряшов – Кузяев, Оздоев, Газинский, Черышев – Головин – Дзюба.

Так какой вариант выберет Черчесов?

Давайте посчитаем. Есть позиции, где с игроками на 100 % определились. В списке Лунёв, Фернандес, Джикия, Газинский, Дзюба. Получается, остается сразу шесть позиций, на которые претендуют остальные восемнадцать готовых к матчу полевых игроков. Караваева, Набабкина, Щенникова, Игнатьева, Антона Миранчука и Смолова вряд ли увидим в старте, разве что слева в защите тех, кто там может сыграть – но только если Кудряшов в Турции получил маленькое повреждение, о котором не говорят.

А вот Беляев и Семенов – конкуренты за позицию в паре с Джикией. У Черышева и Ионова есть шанс выйти на поле, но Алексей может подменить любой из братьев Миранчуков. Ахметов и Газинский – интересная связка в центре, но Оздоев опытнее, поэтому вряд ли в таком непростом выездном матче Черчесов рискнет и поставит молодого Ильзата с первых минут. Но, поскольку центр защиты – проблемное место, не исключаем даже нечто вроде парочки Джикии и Кудряшова – не случайно ведь Жиркова решили вернуть еще до травм Зобнина и Кутепова.

Также не исключено, что человек под нападающим – Головин, будет имитировать поведение Азмуна, ведь Черчесову действительно нравится одалживать наработки успешных клубов РПЛ . Газинский в основу сборной пришел именно после успехов в центре поля в «Краснодаре», а Глушаков и Комбаров были отцеплены, когда стало понятно, что Зобнин и Кудряшов справятся с задачами. Проблему ухода Игнашевича по ходу Лиги Наций не решили – раз сейчас вместо Нойштедтера сыграет другой защитник, но приличный состав собирается.

Черчесов определился со схемой, но как всегда темнит. Предположим «4-2-3-1», и это нормальная выездная модель, если все качественно прессингуют. С Бельгией важно выдержать их высокий темп, подловить из-за узкой игры и помнить, что иногда у них случаются неудачные матчи без оснований. В данном случае потеряли часть основных игроков, но сильнее всего против России работает не это, а швейцарское поражение.