Спартаковцы – за Голландию, армейцы – за Исландию. За кого болеть в отборе Евро-2020?

вчера, 20:15

«Соккер.ру» напоминает о знакомых лицах в сборных, которые начинают борьбу за путевки на Евро-2020. Поддержим известных по выступлениям в РПЛ футболистов и тренеров?

Группа A

Чехия («Спартак»). В составе чешской дружины выступает капитан «Базеля», а в прошлом защитник московского «Спартака» Сухи. Марек отыграл за «красно-белых» 110 матчей и забил пять голов.

Болгария («Енисей», «Арсенал», «Урал», «Ростов»). Перечислена четверка российских клубов, из которых на мартовский сбор отправились футболисты, вот их имена: Петар Занев, Георгий Костадинов, Николай Димитров и Ивелин Попов. А еще за Болгарию могут поболеть и в Перми, у которой яркие футбольные связи с этой страной, а того же Попова с добротой вспомнят также болельщики «Кубани», «Спартака» и «Рубина».

Черногория («Арсенал», «Зенит», «Динамо»). Сборную Черногории представляет форвард «Зенита» Лука Джорджевич, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал». Болельщики «Динамо» вспомнят Фатоша Бечирая из состава «храбрых соколов», а вот ростовчане в большинстве своем наверняка забыли Марко Симича. Защитник отыграл за «Ростов» всего ничего, а сейчас ездит в сборную из «Пахтакора».

Косово («Анжи», «Ахмат»). Резкий вингер Бернард Бериша засветился в «Анжи» и продолжает выступать в РПЛ за «Ахмат».

Группа B

Португалия («Локомотив»). На мартовские матчи Мануэл Фернандеш и Эдер не вызваны, но в теории у «Локо» может быть сразу два представителя в стане «европейских бразильцев».

Украина («Зенит», «Уфа»). Ракицкий не поехал на первый сбор украинской национальной команды после перехода в «Зенит», и Андрей Шевченко не хочет, чтобы его спрашивали про Ярослава. Но по Ракицкому уже скучают, так что посмотрим, как долго сборная Украины сможет игнорировать сильного защитника. Есть в распоряжении Шевченко экс-игрок «Уфы» Зинченко, ныне представляющий «Манчестер Сити». А еще Богдан Бутко играл в РПЛ за «Амкар».

Сербия («Краснодар»). Центрбек «Краснодара» Урош Спаич представляет эту сборную.

Литва («Динамо»). «Бело-голубые» отправили в сборную Литвы Федора Черных.

Люксембург («Уфа»). Даже в сборной Лихтенштейна у нас есть «свой человек» - полузащитник «Уфы» Оливье Тилль. За кого будут болеть в Башкортостане, когда Тилль сойдется с Зинченко 25 марта?

Группа C

Нидерланды («Спартак»). Промес ушел из «Спартака», но память о нем в сердцах болельщиков «красно-белых» живет, так что голландцев спартаковцы поддержат из-за Квинси.

Эстония («Локомотив», «Ростов», «Амкар»). За «Локо» и «Ростов» играл защитник сборной Эстонии Дмитрий Круглов, а в Перми выступал Константин Васильев. «Амкара» больше нет, но ведь болельщики «красно-черных» помнят своих героев!

Беларусь («Краснодар», «Урал», «Арсенал», «Оренбург»). Ограничимся перечислением игроков национальной сборной которые прямо сейчас выступают в РПЛ : это Александр Мартынович, Денис Поляков, Максим Вольдько и Михаил Сиваков. Раньше из нынешнего созыва белорусов в России выступали Шитов, Политевич, Глеб, Кисляк, Драгун, Путило, Стасевич, Баланович, Нехайчик, Маевский, Лаптев и Сорока. В общем, добрая половина команды. Это самая близкая к нам сборная, а с учетом того, что белорусы больше не считаются легионерами в РПЛ , стоит ожидать приезд новых футболистов из соседней страны.

Группа D

Грузия («Локомотив», «Краснодар», «Спартак», «Крылья Советов», «Уфа»). Соломон Кверквелия, Джано, Торнике Окриашвили, Джемал Табидзе, Гиорги Лория – в сборной Грузии хватает хороших парней, которые были или есть на хорошем счету в РПЛ . Вообще, сборная Грузии единственная в группе D со знакомыми лицами, поддержим соседей!

Группа E

Хорватия ( ЦСКА , «Спартак»). За «шашечных» выступает лидер средней линии ЦСКА Никола Влашич, а также Марио Пашалич, которого болельщики «Спартака» запомнили по голам на последних секундах матчей. Прошлый сезон Марио провел в «Спартаке» на правах аренды из «Челси».

Словакия («Зенит»). В противовес «московскому лобби», болеющему за Хорватию, симпатии Северной Столицы будут сосредоточены на словаках, за которых выступает действующий игрок «Зенита» Роберт Мак.

Венгрия («Анжи», «Динамо»). Капитан сборной Венгрии Балаж Джуджак, ныне выступающий на Ближнем Востоке, поиграл в свое время за «Анжи» и «Динамо».

Азербайджан («Крылья Советов»). Азербайджан на международной арене представляет форвард «Крылышек» Рамиль Шейдаев.

Группа F

Швеция («Краснодар»). Сборная Швеции – вторая любимая сборная в Краснодаре. В ряде «Тре Крунур» вызываются Виктор Классон и Кристоффер Ольссен, а капитаном в сборной Швеции бывший столп обороны «быков» Андреас Гранквист.

Румыния («Крылья Советов», «Уфа», «Ахмат»). На мартовский сбор сборной Румынии отправились защитник Йонуц Неделчару из «Уфы» и хавбек «Крыльев Советов» Паул Антон. Кроме того, в рядах карпатских ребят можно встретить Георге Грозава – экс-футболиста грозненского «Ахмата».

Группа G

Польша («Ахмат», «Локомотив», «Краснодар»). «Локо» делегировал в «Кадру» Гжегоша Крыховяка, «Ахмат» - Дамиана Шиманьски. Болельщики «Краснодара» тоже встретят знакомое лицо в составе поляков – Артура Енджейчика.

Израиль («Рубин», ЦСКА ). Капитан сборной Израиля Натхо поиграл в России за «Рубин» и ЦСКА , в дополнительных представлениях Бибрас не нуждается.

Словения ( ЦСКА , «Уфа», «Ростов», «Зенит»). Армеец Яка Бийол, игрок «Уфы» Боян Йокич и Миха Мевля, выступающий за «Ростов» на правах аренды из «Зенита», отправились в расположение сборной Словении из РПЛ .

Латвия («Енисей»). В Красноярске точно помнят Олега Лайзанса, отыгравшего за «Енисей» три сезона.

Группа H

Исландия ( ЦСКА , «Ростов», «Краснодар»). Пять игроков РПЛ отправились в сборную Исландии: армейцы Арнор Сигурдссон и Хордур Магнуссон, ростовчане Бьерн Сигурдарсон и Рагнар Сигурдссон, а также защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон. Шестым мог быть Сверрир Ингасон, но зимой он покинул «Ростов» ради греческого ПАОКа.

Албания («Ахмат»). Беким Балай из «Ахмата» вызван в сборную Албании.

Молдова («Уфа», «Сибирь»). Кэтэлин Карп из «Уфы» вызывается в сборную родной страны, как и Евгений Чеботару, представляющий аутсайдера ФНЛ – «Сибирь». Из знакомых лиц встречаем также Александра Епуряну и Станислава Намашко.

Группа I

Бельгия («Зенит»). Против России Аксель Витсель не сыграет, но вообще экс-зенитовец – игрок стартового состава «красных дьяволов».

Казахстан («Ростов», «Уфа»). Зимний новичок «Ростова» Бактиор Зайнутдинов – игрок сборной Казахстана. По-прежнему на контракте у «Уфы» «казахский Месси» Еркебулан Сейдахмет, хотя сейчас он отдан в аренду. В «Урале» могут вспомнить Георгия Жукова, а в том же «Ростове» - Стаса Покатилова.

Группа J

Италия («Зенит»). Во главе «Скуадра Адзурры» бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини. Хотя, как знать, это повод, чтобы болеть за Италию или наоборот…

Босния и Герцеговина («Динамо»). Защитник «Динамо» Тони Шунич является игроком своей национальной сборной.

Армения («Урал», «Спартак»). Вараздат Ароян вызывает в сборную Армении из «Урала», а с ним в одной команде два экс-футболиста московского «Спартака», поигравших также и за краснодарские клубы, - Араз Озбилиз и Юра Мовсисян.

Ни одна отборочная группа Евро-2020 не обошлась без бывших или нынешних футболистов, выступавших в России. Будете болеть за кого-то персонально? Пишите в комментариях.