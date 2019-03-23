Исцеление больного. Сборная Испании Луиса Арагонеса. 2008 год

вчера, 18:19

«Соккер.ру» рассказывает, как испанская сборная избавилась от клейма хронического неудачника.

Вряд ли у кого-то могут быть сомнения в том, что Испания была, есть и остаётся ведущей футбольной державой Европы. Да что там Европы, всего мира. Но если испанские клубы всегда отличались стабильностью, то этого нельзя было сказать про сборную страны.

Требуется Мудрец

В 1964 году испанцы под руководством Хосе Вильялонги выиграли второй Кубок Европы, взяв в финале верх над нашей командой. А потом наступила длительная пауза. Набор сильных игроков был, а вот собрать из них команду ни у Ладислао Кубалы, ни у Хосе Сантамарии, ни у других тренеров, побывавших у руля «красной фурии», не удалось. Не помогли и родные стены. На домашнем чемпионате мира 1982 года испанцы с трудом вышли из группы, а потом бесславно провалились на втором этапе.

Мигелю Муньосу, вернувшемуся на пост главного тренера в 1982 году, удалось создать вполне боеспособный коллектив. Испанцы сумели пробиться в финальную часть чемпионата Европы 1984 года. Как они опередили голландцев, разгромив сборную Мальты с нужным счётом 12:1, предмет особого разговора. «Оранжевые» до сих пор в обиде. Но сборная Испании оказалась в числе восьми участников первенства континента, где вышла из «скучной» группы В, взяла верх в серии пенальти над датчанами и проиграла в решающем матче французам. В финале грубо ошибся вратарь и капитан «красной фурии» Луис Арконада, выпустивший мяч за линию ворот после штрафного в исполнении Мишеля Платини. В этом грубейшем ляпе Арконады многие увидели знак свыше - вернули испанцам их «чудесные 12:1». Однако серебряные награды были безусловным успехом. Особенно на фоне дальнейших событий.

Испанцы были непременными участниками всех крупных турниров. Только чемпионат Европы 1992 года прошёл без них. Да толку-то. «Красная фурия» либо не могла выйти из группы, как это часто случалось на чемпионатах Европы, либо вылетала, не добравшись до полуфинала. На разных стадиях плей-офф. При том, что всякий раз испанцы были способны побороться если не за чемпионство, то как минимум за полуфинал. Но всякий раз что-то мешало. Ошибки ведущих игроков, судейство, серии пенальти, просто невезение. И за двадцать лет хронических неудач сборная Испании обзавелась репутацией «больного человека футбольной Европы».

После того как сборная Испании не смогла выйти из группы на Евро-2004, на должность главного тренера был приглашён очень уважаемый в стране тренер. 66-летний на тот момент Луис Арагонес заслужил прозвище «Мудрец».

Луис Арагонес много где работал - в «Бетисе», «Валенсии», «Овьедо», «Барселоне». Но наибольших успехов добился в «Атлетико», где прошла большая часть карьеры полузащитника Арагонеса. С «матрасниками» он выигрывал чемпионат Испании, брал несколько Кубков страны, привозил в Мадрид Межконтинентальный кубок. В биографии «Мудреца» были не только победы. Но при этом его команды умели и результат обеспечить, и приятную глазу игру показать. Кроме того, он был равноудалён от «Реала» и «Барселоны» (давний сезон 87/88 - не в счёт), поэтому мог проявить независимость в формировании команды. При этом «Мудрец» не был таким добреньким дедушкой, каким мог показаться. Достаточно требовательный, порою жёсткий и едкий. Иногда неосторожно брошенные фразы оборачивались скандалами. Например, уже будучи тренером сборной страны Арагонес был обвинён в расизме. За то, что сказал на установке Хосе Рейесу - «докажи этому чёрному, что ты не хуже». Имелся в виду француз Тьерри Анри. Хотел подбодрить игрока сборной Испании перед возвращением в клуб - и Рейес, и Анри играли за «Арсенал» и были конкурентами за место в основе. Эти слова, предназначенные для одного, вдруг стали достоянием общественности, и тренера сборной Испании подвергли остракизму без оглядок на возраст и заслуги.

Первый блин комом

Отборочный цикл чемпионата мира 2006 года испанцы прошли без поражений и довольно легко завоевали путёвку в Германию. Что, впрочем, не стало чем-то из ряда вон выходящим. У «красной фурии» давно не возникало проблем в квалификации. В Германии сборная Испании попала в относительно лёгкую группу Н с командами Украины, Саудовской Аравии и Туниса. Все три встречи были выиграны убедительно - 4:0, 3:1 и 1:0. В последней игре с саудовцами Арагонес дал отдохнуть ряду ведущих игроков, отсюда и весьма скромный счёт.

Но в 1/8 финала сборная Испании, начав за здравие матч с французами, завершила его «за упокой» - 1:3. На гол Фернандо Торреса ответили Франк Рибери, Патрик Виейра и Зинедин Зидан. Не упустила сборная Франции возможность ответить на обиду, причинённую Анри. Испанская сборная выбыла в 1/16 финала, а разгромленная ей в группе команда Украины пробилась в четвертьфинал.

По возвращении из Германии Арагонес подал заявление об уходе. Но отставка «Мудреца» принята не была. Тренер остался готовить «красную фурию» к чемпионату Европы. Сборная Испании волею жребия оказалась в группе F с командами Швеции, Дании, Северной Ирландии, Исландии, Латвии и Лихтенштейна.

Отборочная кампания оказалась не из лёгких. Начав с разгрома сборной Лихтенштейна, испанцы вдруг проиграли в Белфасте 2:3, потом потерпели поражение в Стокгольме. После осенних матчей 2006 года команда Арагонеса только третья. Нужно было всё исправлять в новом году. После поражения от сборной Северной Ирландии о своём уходе из национальной команды объявил Рауль.

Победа над сборной Дании на «Сантьяго Бернабеу» далась нелегко. Уверенно выиграв первую половину встречи 2:0 за счёт голов Давида Вильи и Фернандо Морьентеса, испанцы пропустили в начале второго и не без труда удержали своё преимущество. Пришлось потрудиться и в домашней игре с исландцами - единственный гол Андреса Иньесты состоялся лишь за 9 минут до финального свистка. Рутинные выигрыши в гостях у команд Латвии и Лихтенштейна (оба раза по 2:0) позволили сборной Испании выйти на второе место. Но всё решали осенние встречи.

По ходу отборочного турнира Арагонес совершил по испанским меркам святотатство. Сначала отказался от услуг Рауля (его можно было при желании вернуть), а потом лишним оказался и Фернандо Морьентес. Разные просьбы, увещевания и требования услышаны не были. Ни знаменитый Рауль, ни талантливый Фернандо больше в команду не вызывались.

В Исландии ничья 1:1. Снова выручил Иньеста, сравнявший счёт в конце. Латвийцев снова победили с результатом 2:0. Важнейшая победа была одержана в Орхусе над датчанами - 3:1. Испанцы догнали шведов и делили с ними первое место. Но задача ещё не была решена. Определяющей стала домашняя встреча со шведами. Голы Хоана Капдевильи, Андреса Иньесты и Серхио Рамоса досрочно вывели сборную Испании в финальный турнир. Важно было занять итоговое первое место, поэтому выигрыш у ирландцев оказался весьма кстати. Единственный гол на счету Хави. Можно было ждать результатов жеребьёвки и готовиться к турниру, которых проводился на полях Австрии и Швейцарии. Жребий определил в соперники «красной фурии» нашу сборную, а так же команды Швеции и Греции.

В процессе подготовки были поочерёдно обыграны сборные Франции, Италии, Перу и США . Перуанцев победили 2:1, в остальных трёх встречах был зафиксирован счёт 1:0. После чего Луис Арагонес определился с составом. Несмотря на просьбы болельщиков, «Мудрец» так и не вернул ни Рауля, ни Морьентеса. Сначала ознакомьтесь со всей заявкой. Вратари: Икер Касильяс («Реал»), Андрес Палоп («Севилья»), Пепе Рейна («Ливерпуль»). Защитники: Рауль Альбиоль, Карлос Марчена (оба «Валенсия»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Фернандо Наварро («Майорка»), Хоан Капдевилья («Вильярреал»), Серхио Рамос («Реал»), Альваро Арбелоа («Ливерпуль»). Полузащитники: Хави, Андрес Иньеста (оба «Барселона»), Санти Касорла, Маркус Сенна (оба «Вильярреал»), Сеск Фабрегас («Арсенал»), Хаби Алонсо («Ливерпуль»), Давид Сильва («Валенсия»), Рубен Де ла Ред («Хетафе»), Хуанито («Бетис»). Нападающие: Давид Вилья («Валенсия»), Фернандо Торрес («Ливерпуль»), Давид Гуиса («Майорка»), Серхио Гарсия («Сарагоса»). Наибольшие споры вызвало приглашение возрастного Гуисы. Но Арагонес ещё раз напомнил прессе, что он и только он определяет состав команды.

Ворота уже много лет находились в ведении Икера Касильяса. Серхио Рамос тогда играл справа, а Хоан Капдевилья занимал свою излюбленную позицию на левом фланге обороны. Пара центральных защитников - Карлос Марчена и Карлес Пуйоль. В опорной зоне хозяйничал натурализованный бразилец Маркус Сенна, выше располагался Хави. Андрес Иньеста располагался ближе к правой бровке, а Давид Сильва - на противоположном фланге. Но по ходу матчей они менялись местами. Основная пара нападающих Фернандо Торрес и Давид Вилья. Но «туристов» в команде не было, и любой из запасных мог включиться в игру «красной фурии».

Блестящая кампания

Испанцы начинали турнир со сборной России, которой пришлось играть без дисквалифицированного Андрея Аршавина. На 20 минуте Торрес вышел один на один с Игорем Акинфеевым и вместо того, чтобы пробить самому, отдал мяч свободному Давиду Вилье. Прежде чем Вилья забил второй мяч, испанцы упустили несколько возможностей развить успех. Хотя и пропустить тоже могли. Но незадолго до перерыва Иньеста вывел Вилью к воротам, и Давид оформил дубль. Во втором тайме дело дошло до хет-трика. Роман Павлюченко один гол отыграл, но вышедший на замену Сеск Фабрегас снова сделал счёт крупным. И окончательным - 4:1.

Шведы оказались более неуступчивыми, чем сборная России. На гол Фернандо Торреса, возникший после розыгрыша штрафного, скандинавы ответили точным ударом Златана Ибрагимовича. Дело шло к ничьей, но уже в добавленное время Капдевилья вывел Вилью к воротам. Давид забил свой четвёртый мяч на турнире и досрочно вывел сборную Испании в четвертьфинал.

На игру со сдававшими чемпионские полномочия греками Луис Арагонес выставил второй состав. Что не помешало испанской сборной одержать третью победу на турнире. Пришлось отыгрываться, но к финальному свистку на табло стадиона в Зальцбурге светился счёт 2:1 в пользу сборной Испании. Отличились те, чей вызов в сборную вызвал наибольшее количество вопросов - Де ла Ред и Гуиса.

Решение поберечь основу для матчей плей-офф порою губило многие сборные. В том числе испанскую двумя годами ранее. Но на этот раз обошлось. Хотя игра со сборной Италии выдалась тяжелейшей. 120 минут прошли без голов. Пришлось пробивать пенальти. Джанлуиджи Буффон парировал удар Гуисы. Но Икер Касильяс взял два 11-метровых - не позволил забить Даниэле Де Росси и Андреа Де Наполи. Сеск Фабрегас, которому был доверен заключительный в серии пенальти, не подкачал. Сборная Испании в полуфинале. А там снова сборная России.

Прошли считанные дни после начала чемпионата. Но как же преобразилась российская сборная. Это уже не то аморфное нечто, противостоявшее испанцам в первой встрече. Команда Гуса Хиддинка выиграла три встречи, прибавляя от матча к матчу. Великолепен Андрей Аршавин. И фаворита в этой встрече было выделить трудно.

Но и в этот раз испанцы крупно победили - 3:0. После безголевого первого тайма Хави воспользовался пасом Иньесты и отправил мяч в ворота Акинфеева. Надежды на спасение оставались до тех пор, пока свежий Гуиса не забил второй мяч. Подвёл итог полуяпонец Давид Сильва, использовавший пас Фабрегаса. После 24-летнего перерыва сборная Испании вышла в финал чемпионата Европы. Там же оказалась и сборная Германии.

В финале Арагонесу пришлось обойтись без травмированного Вильи. Зато с первых минут вышел Фабрегас, который доставил немало хлопот немцам. Организовал же гол Хави, выведший Торреса к воротам Леманна. «Эль-Ниньо» пробил низом и был точен. Этому голу суждено было стать золотым.

Сборная Испании во второй раз выиграла чемпионат Европы. А ещё «хронический больной футбольной Европы» наконец-то выздоровел. Старик Арагонес выполнил свою миссию, передал прекрасную команду Висенте Дель Боске, а сам отправился в турецкий «Фенербахче». Вместе с Гуисой. Это было последнее место работы «Мудреца».

Через год Луис Арагонес вернулся домой. От новых предложений тренер отказывался. Чувствовал себя неважно. Обследование выявило у него лейкоз. Борьба с недугом длилась четыре года, но болезнь оказалась сильнее. 1 февраля 2014 года великого тренера не стало.