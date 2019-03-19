Серебро высокой пробы. «Спартак» Константина Бескова. 1983 год

вчера, 17:45

«Соккер.ру» вспоминает самый яркий сезон Фёдора Черенкова.

Три года прошло с того времени, как московский «Спартак» завоевал свой десятый чемпионский титул. Но вслед за золотым для спартаковцев 1979 годом пришли два года серебряных – 1980-й и 1981-й, когда команда Константина Бескова приходила на финиш вслед за киевским «Динамо». В 1982 году «красно-белые» завоевали бронзу в очень сложном и неоднозначном сезоне.

С Кубком СССР тоже не складывалось. Только в 1981 году москвичи были близки к завоеванию хрустального сосуда, но выронили его в руки ростовскому СКА . В еврокубках команда Бескова выдала ряд ярких матчей. Но только в сезоне-80/81 москвичи сумели пробиться в весеннюю стадию.

При этом «Спартак» демонстрировал яркий, красивый футбол, и число его болельщиков с каждым годом росло. Несмотря на все перечисленные выше относительные неудачи. Противников «красно-белых» тоже было немало. Примерно та же ситуация, что и сейчас.

Реконструкция

Каждый новый сезон спартаковские болельщики встречали с надеждой и тревогой. Вот сейчас-то мы точно всех сделаем. И в то же время нельзя было не волноваться из-за потерь в составе. По сравнению с золотым 1979 годом «красно-белые» уже не досчитались нескольких ведущих игроков. Уходили в армию Владимир Букиевский, Владимир Никонов, Александр Сорокин, Виктор Самохин, Евгений Сидоров. Официально был призван в армию и Вагиз Хидиятуллин. Отправился доигрывать в «Локомотив» Георгий Ярцев. Приходили и новички. Константин Иванович умел раскручивать игроков. Но были и промахи в селекции. Не смог заиграть Виктор Грачёв, мелькнул и исчез Иван Вишневский, не оправдало себя приглашение братьев Манучара и Гочи Мачаидзе.

Зимой 1982-го «Спартак» тоже понёс несколько потерь. Не состоялось возвращение из ЦСКА Вагиза Хидиятуллина. Бесков помирился с Вагизом, вернул его в сборную, но перед отъездом на чемпионат мира Хидиятуллин получил тяжёлую травму. Восстановление затянулось, сам футболист остался в армии и выпал из большого футбола. Получили повестки Сергей Шавло и Александр Калашников. Особенно тяжёлой выглядела потеря Сергея, одного из сильнейших полузащитников команды. Шавло уходил служить на один год, но этот год нужно было пережить. И Сергей, и Александр не захотели проходить службу в ЦСКА и предпочли отправиться в первую лигу, в смоленскую «Искру». Второму вратарю Алексею Прудникову нужна была игровая практика, его отпустили в московское «Динамо». Неожиданным выглядел уход Владимира Щербака в ростовский СКА , тем более что сам футболист уже отслужил срочную. Летом 1982-го Беков наконец-то нашёл оптимальную формулу центра обороны – перевёл на позицию свободного защитника Олега Романцева, а напарником капитана стал арендованный по сути у ростовчан Щербак. Проблем в обороне резко убавилось. Спартаковцы мощно провели и второй круг, и большинство матчей Кубка УЕФА . Теперь пара распалась, и нужно было придумывать новое сочетание в центре обороны. Покинули коллектив ещё три чемпиона-79. Александр Мирзоян попал в немилость к Бескову после незабитого пенальти в финале Кубка-81, а отслужившие в армии два Владимира – Букиевский и Никонов не заиграли после возвращения. Осенью 1982-го получил серьёзную травму Сергей Швецов, блестяще проведший второй круг. Нападающий должен был вернуться в строй не раньше лета.

На роль второго вратаря был приглашён Геннадий Цветков, признанный лучшим вратарём молодёжного турнира «Переправа». Из «Локомотива» пригласили молодого рыжеволосого защитника Евгения Милешкина. После трёх сезонов, проведённых в алма-атинском «Кайрате» вернулся 32-летний Валерий Гладилин. Из ЦСКА пришёл рослый нападающий Михаил Дубинин, который и должен был заменить Швецова. Но комплектование команды на этом не закончилось. Несколько новичков влились в ряды «Спартака» по ходу сезона.

Ворота «Спартака» защищал Ринат Дасаев, признанный еженедельником «Футбол. Хоккей» лучшим футболистом 1982 года. Первый номер сборной и один из самых популярных спортсменов СССР . На роль второго претендовали Геннадий Цветков и юный Андрей Михалычев. На правом фланге обороны играл Владимир Сочнов, которого комментаторы любили называть «самым опасным нападающим». Капитан Олег Романцев вернулся на левый фланг. Однако Олег Иванович в первых матчах сезона занимал позицию либеро, а за левый фланг отвечал Борис Поздняков. Геннадий Морозов был возвращён в центр, на позицию переднего защитника. На этой позиции наигрывался и Евгений Милешкин. В резерве также находились Сергей Шульгин и Валерий Попелнуха.

Средняя линия даже после потери Сергея Шавло выглядела убедительно. Ещё бы, там действовала связка Юрий Гаврилов – Фёдор Черенков. Проводивший второй год в команде Евгений Кузнецов должен был заменить Шавло. Эдгар Гесс по-прежнему грозил вратарям своей убойной левой, да и ветеран Валерий Гладилин мог «пальнуть» издалека. Из пятёрки полузащитников только Кузнецова можно было отнести к игрокам оборонительным, да и то с большой натяжкой.

В атаке не подвергалось сомнению место Сергея Родионова. Швецов восстанавливался после травмы, и его должен был заменить Михаил Дубинин. Стучались в основной состав молодые Сергей Аргудяев, Михаил Русяев и Олег Смирнов.

Засидевшиеся на старте

«Спартак» начинал сезон матчем 1/16 Кубка с «Таврией» в армейском манеже. Казалось, у «красно-белых» не возникнет проблем. Полтора года назад спартаковцы разгромили крымчан, тогда ещё коллектив высшей лиги, а теперь середняка первой, с результатом 6:1. «Таврия» упёрлась и дала бой. Первый тайм по нулям, а во втором Юрий Бондаренко вывел гостей вперёд. Михаил Русяев и Фёдор Черенков с интервалом в четыре минуты забили по мячу. Но крымчане ответили голом Виктора Галустова. 2:2 после 90 минут. Дело шло к пенальти, но уже на 120 минуте Юрий Гаврилов избавил спартаковцев от дополнительного испытания.

В 1/8 финала «Спартак» принимал «Шахтёр». И здесь ничья в основное время 2:2 по примерно такому же что и с «Таврией» сценарию. Не прижившийся в «Спартаке» Виктор Грачёв забил первый мяч. Спартаковцы ответили голами Фёдора Черенкова и Евгения Кузнецова. Но Михаил Соколовский восстановил равновесие. До пенальти дело не дошло. Бывший нападающий ЦСКА Сергей Морозов принёс гостям победу и билет в четвертьфинал. С Кубком опять не срослось.

Чемпионат «Спартак» начинал также в манеже и также с «Шахтёром». И также проиграл. В первом тайме по голу в ворота Рината Дасаева провели Грачёв и Морозов. Гаврилов во втором тайме с пенальти один гол отыграл. И всё. Скорее «горняки» могли забить третий.

Исправить ситуацию должен был домашний матч с «Днепром». В «Спартаке» прошли перемены. Поздняков заменил на правом фланге травмированного Сочнова, Романцев вернулся на свой привычный левый край. Милешкин играл переднего центрального, а на позиции последнего защитника появился Сергей Базулев, не значившийся в заявке. В прошлом году Сергей играл за кировское «Динамо». Новичок довольно уверенно вошёл в игру. Всё началось довольно неплохо. Сергей Родионов вывел москвичей вперёд на 16 минуте. Но второго гола не последовало, а перед перерывом Владимир Устимчик из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку спартаковских ворот. Счёт больше не изменился. Одно очко после двух домашних встреч с восьмой и девятой командами прошлого сезона. И если будущий обладатель Кубка «Шахтёр» смотрелся солидно, то «Днепр» совершенно не был похож на будущего чемпиона.

Первый выезд в Кишинёв и Одессу. «Нистру» оказал сопротивление только в первом тайме, во втором развалился и получил 1:6. По два гола записали на свой счёт Родионов и Дубинин, Гаврилов с Черенковым забили по мячу. И снова две неожиданности. Бесков выпустил на поле сразу 5 защитников. Компанию Позднякову, Романцеву, Базулеву и Милешкину составил Геннадий Морозов, надевший футболку с восьмым номером. Обладатель восьмёрки Эдгар Гесс был травмирован. А во втором тайме со спартаковской скамейки поднялся ещё один не значившийся в списке футболист - бывший нападающий, потом полузащитник «Шахтёра» и «Динамо» Юрий Резник. 29-летний футболист пропадал где-то почти год, а потом вдруг объявился в «Спартаке».

С хорошим настроением спартаковцы отправились в Одессу. Возвращались оттуда в плохом настроении. Единственный гол в ворота москвичей со штрафного отправил Владимир Поконин. После четырёх туров всего три очка и 13 место. Разве что результативность в 8 голов радовала. Если забыть, что шесть из восьми голов побывали в воротах несчастного «Нистру».

В пятом туре «Спартак» впервые не пропустил. Но и не забил своему бывшему вратарю Алексею Прудникову, защищавшему теперь ворота столичного «Динамо». В следующей встрече - с «Пахтакором» москвичи получили шанс уже в дебюте - пенальти в ворота гостей был назначен на первой минуте. Но Гаврилов пробил в перекладину. «Красно-белые» дожали ташкентцев благодаря ещё одному пенальти, который реализовал Черенков.

Следующим в графике значился «Зенит», который спартаковцы не могли победить на протяжении трёх сезонов. Выздоровел Сочнов, занявший место справа, поправился Гесс. И «красно-белые» одержали крупную победу 3:0. Все три мяча забили футболисты, чьи фамилии начинались на букву Г - Гладилин, Гаврилов и Гесс. И вот «Спартак» уже девятый. Впереди поездки в Тбилиси и Баку.

Тбилисское «Динамо» было уже не тем грозным победителем Кубка кубков. Закончил играть Давид Кипиани, трагически погиб Виталий Дараселия. Два представителя Грузии в высшей лиге - «Динамо» и кутаисское «Торпедо» затеяли обмен игроками. Ничего хорошего из этого не вышло. Тбилисцев хватило на первый тайм матча, проходившего на Пасху. После перерыва невысокий Резник переиграл в воздухе самого Александра Чивадзе и забил свой первый спартаковский гол. Затем по разу отличились Гладилин и Родионов. Бесков снова экспериментировал с обороной - защитников четверо, Морозов справа.

Но двум крупным победам «Спартака» предшествовал матч сборной СССР с командой Португалии в «Лужниках». Роскошная победа наших 5:0. Блестяще сыграли и спартаковцы. Фёдор Черенков забил два мяча в ворота гостей, Сергей Родионов - один. Черенков, уже давно ставший лидером в родном клубе, становился ключевой фигурой и в первой сборной.

«Спартак» ехал в Баку за победой, которая имела бы и психологическое значение, «Нефтчи» крайне редко проигрывал дома. И выигрыш в столице советского Азербайджана считался предвестником будущего чемпионства. Во всяком случае для «Спартака», который не выигрывал на берегах Каспия с 1979 года. Но в «Нефтчи» на беду москвичей вернулся из «Динамо» Искандер Джавадов. Который и заработал решивший исход матча пенальти, реализованный Игорем Пономарёвым. Поражение 1:2, прервавшее наметившееся было восхождение команды Бескова.

После паузы, связанной с матчами сборной, «Спартак» недосчитался травмированного Родионова. Пришлось Резнику и Гессу вспоминать, что когда то они были форвардами. У «Арарата» спартаковцы выиграли 3:1 без чистых нападающих. А вот со слабеньким кутаисским «Торпедо» не справились, даром что играли в «Лужниках». И нельзя сказать, что у Отара Габелии было много работы. После 11 встреч 13 очков и шестое место.

Киевское «Динамо» переживало реконструкцию, проводимую Юрием Морозовым. И хотя динамовцы не были столь грозной силой, что были при Валерии Лобановском, матч в Киеве был по-прежнему статусным, центральным. Первый тайм за хозяевами, что и подтвердил гол Александра Заварова. А во втором лучше смотрелись москвичи. Евгений Милешкин с линии штрафной уложил мяч в ворота Виктора Чанова. Но впервые за несколько лет главные соперники подписали мир - 1:1.

Голы Черенкова и Гаврилова принесли два очка в Харькове. «Спартак» уже третий - 16 очков. У двух неожиданных лидеров - «Черноморца» и «Жальгириса» всего на очко больше. Можно развить успех и вырваться вперёд. Тем более что выздоровел Родионов.

Но с «Торпедо» ничья 1:1, причём пришлось отыгрываться. В следующем туре с ЦСКА спартаковцы упустили победу, даром что сыграли очень ярко. В начале встречи Черенков, представший в новом облике - с «химией» на голове, этой самой кудрявой головой отправил мяч в ворота Юрия Шишкина. Но Александр Тарханов воспользовался ошибкой в обороне. Гаврилов вскоре вывел спартаковцев вперёд. Однако Валерий Глушаков в конце встречи отобрал мяч у Базулева, вышел один на один с Дасаевым и 2:2 вместо победы. И вместо первого места только шестое. И ничьих тоже шесть. При лимите в десять.

Первый круг завершался тяжёлым выездом в Вильнюс и Минск. «Жальгирис» в отличие от другого новичка - беспомощного «Нистру» оказался крепким коллективом. Вот и «Спартак» проиграл в столице Литвы. Да ещё Родионов снова оказался в лазарете. Встреча с чемпионом страны началась очень хорошо для москвичей. К 10 минуте они выигрывали после голов Резника и Кузнецова. А потом в игре что-то сломалось. Андрей Зыгмантович, Виктор Сокол и Игорь Гуринович развернули сценарий встречи на 180 градусов. Первый круг «Спартак» завершил на девятом месте. Отставание от победителя - «Жальгириса» пять очков, не критический отрыв. Но нестабильность, непредсказуемость и умение терять очки, там где этого делать нельзя, оптимизма не добавляли. К тому же Родионов был травмирован, восстановление Швецова затягивалось, Дубинина в команде уже не было, а Русяеву, не говоря уже об Аргудяеве и Смирнове, не хватало стабильности.

Лето золотое

И Бесков принял неожиданное и смелое решение. Перейти на игру в пять защитников и пять полузащитников. Без номинальных форвардов. Кроме того, Константин Иванович решил, что в обороне не хватает рослого игрока. Из всех защитников только игра Морозова не вызывала претензий.

Сразу после проигрыша в Минске, по дороге в Москву Бесков решил расстаться с Олегом Романцевым. Капитан, верой и правдой служивший «Спартаку», оказался вдруг не нужен. Олег Иванович в другой команде себя не видел и закончил карьеру в 29 лет.

После отчисления Романцева оборона «красно-белых» должна была выглядеть так. Справа Сочнов, слева Поздняков. Два быстрых крайних защитника были весьма полезны в атаке. Свободный защитник Базулев, впереди Морозов и Милешкин. К последнему у Бескова было больше всего вопросов, при том что возглавивший олимпийскую сборную Эдуард Малофеев приглашал Евгения в команду. Также олимпийцами стали Поздняков, Кузнецов и Черенков. На плечи Фёдора ложилась тройная нагрузка. Матчи за клуб, плюс обе сборных - первая и олимпийская.

«Спартак» начинал второй круг домашней игрой с «Нистру». Болельщики ждали града голов, если уж в Кишинёве по весне шесть положили, то сейчас... Черенков уже на третьей минуте поразил ворота Николая Чеботаря. Но больше голов не последовало. Можно было сетовать на игру без нападающих, невезение. Однако серия из четырёх матчей без побед была прервана.

Зато как красиво был разбит лидер «Черноморец» - 4:0. Три мяча в ворота Юрия Роменского положил Юрий Гаврилов, ещё один Фёдор Черенков. Был замечен и новичок. Рослый, под метр девяносто, как и хотел Константин Иванович. Отчисленный из «Динамо» год назад и всячески обруганный в прессе Александр Бубнов. Бесков дал бывшему динамовцу шанс вернуться в большой футбол. Причём Александр отправился сначала на позицию опорного полузащитника.

Московское «Динамо» обыграно 3:0. Не пожалели Прудникова Сочнов, Резник и Гаврилов. «Спартак» после трёх побед поднялся на пятое место - 24 очка. У «Черноморца» с Минском по 26, у «Днепра» с «Жальгирисом» по 25. Победная серия оборвалась в Ташкенте - 0:0, седьмая ничья. Зато голы Сочнова и Черенкова обеспечили выигрыш в Ленинграде. Всё равно «Спартак» пятый. А лидер в очередной раз сменился. Теперь таблицу возглавил разыгравшийся вдруг «Днепр».

Матч с тбилисским «Динамо» пришёлся на день физкультурника и стал достойным украшением праздника. Красивая победа команды Бескова 5:1 - по дублю сотворили Гаврилов с Черенковым, забил Резник. И не скажешь, что «Спартак» играл в пять защитников и без нападающих. Швецов вышел в конце, как и второй вратарь Михалычев. Единственное, что огорчило, пропущенный основным вратарём Дасаевым мяч - первый в шести встречах второго круга. Оборвалась сухая серия на 535 минуте. С «Нефтчи» скромнее - хватило и 2:0. А в «Спартаке» ещё один новобранец - защитник «Факела» Сергей Савченков. Видимо, и Базулев не полностью устраивал тренера «красно-белых». Москвичи - третьи. От «Днепра» отделяло четыре очка, от Минска - два.

Поездка в Закавказье, в Ереван и Кутаиси оказалась удачной. Гол Гладилина принёс победу над «Араратом», а потом последовали 4:0 в игре с «Торпедо». Юрий Гаврилов отправил два мяча в ворота Отара Габелии. Один из этих голов стал сотым в карьере Юрия Васильевича, и он вошёл в клуб имени Григория Федотова. У «Днепра» 37 очков после 27 матчей, у «Спартака» - 35 и на игру меньше. По потерянным очкам равенство. Минское «Динамо» начинало отставать.

И серебряная осень

Яркое спартаковское лето закончилось. В первый день сентября в столицу приехал главный недруг «красно-белых» киевское «Динамо». Непримиримые соперники выдали едва ли не самый скучный матч в своём многолетнем противостоянии. Ноль-ноль с минимумом моментов. Создалось впечатление, что «Спартак» нуждается в подзарядке. Это впечатление усилилось после вымученной победы над «Металлистом». Вышедший на замену Гладилин забил столь нужный гол за две минуты до финального свистка.

Настала пора европейских баталий. Финский ХИК был обыгран в «Лужниках» 2:0. Наконец-то Аргудяев забил. А ещё Гладилин. Такой же результат был зафиксирован в игре с московским «Торпедо». Отличились Фёдор Фёдорович и Юрий Васильевич. Ринат Дасаев накручивал очередную сухую серию. Уже 577 минут.

Получилось 580. Три минуты понадобилось армейцу Юрию Аджему, чтобы огорчить вратаря сборной Советского Союза. Гладилин не дал «Спартаку» проиграть, но и вторая ничья с ЦСКА стала внеплановой. Два очка отставания от «Днепра» и шесть очков отрыва от минского «Динамо». Круг претендентов на золото сократился.

В Хельсинки Юрий Васильевич забил аж четыре мяча несчастному ХИКу, Фёдор Фёдорович - один. А с «Жальгирисом» снова получилось тяжело. Вовремя выздоровевший Родионов вышел и забил единственный мяч незадолго до финального свистка. После чего надо было переключиться на Кубок УЕФА . В Москву прибыла английская «Астон Вилла».

Первый тайм по нулям, при том, что англичане смотрелись чуточку лучше. После перерыва Колин Гибсон с близкого расстояния поразил ворота Дасаева. Хозяева не остались в долгу. Прострел Черенкова и несильный, но точный, фирменный гавриловский удар. Геннадий Морозов допустил едва ли не первую за сезон ошибку, не уследив за Марком Уолтерсом. А темнокожий форвард гостей точнёхонько вогнал мяч в девятку спартаковских ворот. Выручил «красно-белых» их самый опасный нападающий Сочнов, заработавший пенальти. Гаврилов не дрогнул - 2:2.

Эта встреча отняла очень много сил. Не только у сборников. В игре со сдающим полномочия чемпионом спартаковцы выглядели неважно. Минское «Динамо» поставило подножку москвичам и в «Лужниках». Во втором тайме цели достигли удары Сергея Гоцманова и Виктора Сокола. Наверное, в этот вечер и была решена судьба чемпионской гонки. За два тура до финиша «Днепр» впереди на два очка. В последний игровой день претендентам предстояло играть в Днепропетровске. Максимум, на что могли рассчитывать москвичи - золотой матч в случае равенства очков в итоговой таблице.

Но надо было ещё съездить в Донецк, а потом в Англию. «Шахтёр» получил за весенние обиды по полной - 4:0. Матч же в Бирмингеме начался ужасно. Уже на первой минуте Питер Уиф со «второго этажа» отправил мяч в ворота Дасаева. Было от чего пригорюниться. Но «Спартак» перехватил преимущество и стал диктовать «Вилле» свою волю. Но счёт до перерыва не изменился. Первая минута второго тайма тоже стала результативной. Черенков после передачи Гаврилова сравнял счёт. Но ничья 1:1 устраивала англичан. «Спартак» продолжил давление. Рвали фланги Сочнов с Поздняковым, комбинировали в центре поля Гаврилов с Черенковым, держал оборону хозяев в напряжении Родионов. И уже на 90 минуте состоялся этот гол. Начал атаку Дасаев, продолжил Поздняков, затем Гаврилов сыграл в стеночку с Родионовым, а там уже Фёдор разобрался с тремя защитниками и не оставил шансов Найджелу Спинку. Сколько соседей разбудили в эту осеннюю ночь спартаковские болельщики!

6 ноября. Днепропетровск, стадион «Метеор». Матч, в котором решалась судьба золотых медалей. Начало за «Днепром». К 22 минуте Олег Таран забил два мяча. Но Валерий Гладилин отыграл один гол, потом второй в начале второго тайма. «Спартак» пошёл забивать третий мяч, но пропустил сам. Геннадий Литовченко промчался по правому флангу и навесил в штрафную. Олег Протасов не дотянулся до мяча, но успел его тёзка Таран - 3:2. В конце встречи в ворота москвичей был назначен пенальти, который реализовал Александр Лысенко. Золотые медали достались «Днепру», а «Спартак» снова довольствовался серебром. Пусть и очень высокой пробы, но серебром.

Оставалось сыграть ещё два матча Кубка УЕФА с голландской «Спартой». Сергей Родионов забил первым, но хозяева ушли от поражения после пенальти в исполнении Джона Де Волфа. Спартаковцы доигрывали встречу в меньшинстве. Первое за четыре (!) года удаление заработал Эдгар Гесс.

В ответной встрече, проходившей в Тбилиси, спартаковцы победили 2:0 благодаря голам Валерия Гладилина. Отлично сыграл в обороне Валерий Попелнуха, а Ринат Дасаев отразил пенальти в исполнении Луи ван Гала, «Спартак» прошёл в четвертьфинал Кубка УЕФА .

Тяжёлым выдался этот год. Особенно для признанного игроком года Фёдора Черенкова, бившегося на трёх фронтах. Увы, первая сборная проиграла португальцам из-за ошибки судьи Мишеля Вотро и не попала на чемпионат Европы. Олимпийцы в итоге завоевали путёвку на Игры, но не поехали в Лос-Анджелес по политическим причинам. Да и «Спартак» взял только серебро. Эти космические перегрузки отразились на здоровье лидера «красно-белых».

Помимо Черенкова блестящий сезон провели Гаврилов и Дасаев, Кузнецов и Морозов, Сочнов и Поздняков. Сколько важных мячей забил Гладилин. Удачно вошёл в состав Бубнов. Немало хороших матчей провёл Резник. Базулев с Милешкиным тоже заслужили добрых слов. А кроме того, Константин Бесков доказал, что с пятью защитниками и без чистых форвардов (Родионов сыграл менее половины матчей, остальные - тем более) можно играть красиво и успешно. Поэтому чемпионат-83 можно назвать одним из самых удачных для команды Бескова. Результата не было, но каков процесс!