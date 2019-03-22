Взлёт «братушек». Сборная Болгарии Димитра Пенева. 1994 год

вчера, 18:59

«Соккер.ру» вспоминает о том, как болгары стали четвёртой командой мира.

Болгарская сборная долгое время считалась середняком в восточноевропейском футболе. Не претендовала на самый главный трофей, как команды Венгрии и Чехословакии, не входила в число признанных авторитетов, как югославская. Болгары играли на чемпионатах мира чаще, чем польская команда, но поляки дважды выигрывали серебряные награды, а «трёхцветные» лишь с пятой попытки смогли преодолеть групповой этап и до для того, чтобы сразу вылететь.

Выход из тени

Сильные футболисты в Болгарии появлялись регулярно. Но все они были личностями национального масштаба. Лишь в 60-е взошла звезда Георгия Аспарухова. Многие европейские клубы мечтали видеть в своих рядах талантливого нападающего, но в те времена подобный переход не был возможен. И Георгий остался в «Левски», где играл до своей трагической гибели в автокатастрофе. Аспарухову было всего 28.

В 80-е в Болгарии появились новые звёздочки, самой яркой из которой стал нападающий ЦСКА Христо Стоичков. Времена изменились и Христо смог перебраться в «Барселону», где стал важнейшим элементом в команде Йохана Кройфа. Да и сама сборная Болгарии стала куда мускулистей. Тем более что её возглавил Димитр Пенев.

До уровня Аспарухова нападающий ЦСКА «Септемврийско Знаме» не дотягивал, но игроком был сильным. Семь раз становился чемпионом страны, сыграл около сотни встреч за национальную сборную. И тренер из Пенева получился сильный. Болгарские армейцы три раза выигрывали чемпионат страны и взяли четыре Кубка, прежде чем делегировать своего наставника в главную команду страны.

Прохождение сквозь игольное ушко

На чемпионат Европы 1992 года болгары не доехали. Заняли четвёртое место в отборочной группе, опередив только команду Сан-Марино. В Швецию поехали шотландцы, на которых и споткнулась наша сборная. А команде Пенева предстояла тяжелейшая отборочная кампания. В одной группе с ними оказались шведы, французы, австрийцы, финны и израильтяне. Выходило две команды, и этими двумя по всем выкладкам должны были стать сборные Швеции и Франции. Тем не менее, «трёхцветные» начали очень резво - голы Христо Стоичкова и Красимира Балакова принесли победу над французской командой. Но через месяц пришлось испить и горькую пилюлю в виде поражения от шведов. Но выигрыш у сборной Израиля опять же со счётом 2:0 позволил болгарам встретить новый год лидерами группы. Не единоличными, на пару со шведами, но всё же.

Продолжение последовало в апреле. В виде некрупного, но болезненного проигрыша в Вене 1:3. С финнами проблем не возникло - фирменные 2:0, а вот с Израилем возникли сложности. Выиграв первый тайм 1:0 за счёт реализованного Стоичковым пенальти, «братушки» пропустили два после перерыва. Выручил ветеран Наско Сираков, не дал проиграть. Перед летними каникулами группу возглавляла сборная Франции - 10 очков в 6 встречах. У болгар на очко меньше и на матч больше. У сборной Швеции 6 очков после трёх игр. Четыре очка у австрийцев, одно у команды Израиля. И совсем без очков шла финская сборная. Несложно догадаться, что реальных претендентов осталось трое. И третьими лишними в этой компании выглядели подопечные Димитра Пенева.

Начались горячие осенние встречи. Со сборной Швеции ничья 1:1 - в первом тайме обменялись голами Христо Стоичков и Мартин Далин. Со сборной Австрии болгары рассчитались 4:1. Дубль сделал племянник тренера Любослав. Но сборная Болгарии только третья. Впереди один матч - с французами в Париже. «Le blues», пропустившие чемпионат мира 1990 года, не хотели снова оставаться за бортом. А неожиданная неудача в домашней игре со сборной Израиля должна была мобилизовать расслабившуюся преждевременно команду Жерара Улье. Мало кто из прогнозистов отдавал болгарам даже ничью.

А они взяли да выиграли. Французы первыми добились успеха. Это Эрик Кантона после паса Жана-Пьера Папена заставил Борислава Михайлова капитулировать. Эмил Костадинов восстановил равновесие через пять минут, и этот удобный для сборной Франции счёт светился на табло «Парк Де Пренс» вплоть до конца. Шотландский судья Лессли Моттрам уже приложил свисток к губам, но дал доиграть 10 секунд. И в это мгновение Костадинов нанёс точный удар, перевернув весь сценарий матча. Болгары выиграли 2:1 и обошли французов, которые снова остались в роли зрителей.

Перед тем, как отправиться в США на чемпионат мира, сборная Болгарии провела четыре контрольных матча. И все четыре завершились в ничью 1:1 - со сборными Мексики, Омана и Украины и 2:2 в игре с командой Кувейта. При формировании команды обошлось без скандалов и сюрпризов. За океан отправились все сильнейшие на тот момент болгарские футболисты. Не хватало только травмированного Любослава Пенева.

В заявку вошли всего два вратаря - Борислав Михайлов («Мюлуз» Франция) и Пламен Николов («Левски»). Защитники Эмен Кременлиев, Цанко Цветанов (оба «Левски»), Трифон Иванов («Ксамакс» Швейцария), Петар Хубчев («Гамбург» Германия), Николай Илиев («Ренн» Франция), Илиян Киряков («Мерида» Испания). Полузащитники: Златко Янков, Даниэль Боримиров (оба «Левски»), Йордан Лечков («Гамбург» Германия), Бончо Генчев («Ипсвич»), Георгий Георгиев («Мюлуз» Франция), Красимир Балаков («Спортинг» Португалия). Нападающие: Христо Стоичков («Барселона» Испания), Эмил Костадинов («Порту» Португалия), Ивайло Йорданов («Спортинг» Португалия), Наско Сираков («Левски»), Петар Михтарский («Пирин»), Петар Александров («Аарау» Швейцария), Велко Йотов («Эспаньол» Испания), Ивайло Андонов ( ЦСКА ). А теперь расстановка.

Ворота защищал Борислав Михайлов. В молодости болгарская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала его и Христо Стоичкова, а также ещё нескольких игроков «Левски Спартак» и ЦСКА «Септемврийско знаме» за побоище в финале Кубка страны 1985 года. Оба сильнейших клуба были переименованы в «Витошу» и «Средец». Потом осуждённых помиловали, а команды практически восстановили исторические название. Михайлов же удивил тем, что на его рано облысевшей голове вдруг выросли волосы. Борислав воспользовался услугами клиники по пересадке волос.

На правом фланге обороны играл Эмен Кременлиев, а слева Цанко Цветанов. За безопасность в центральной зоне отвечали Трифон Иванов и Петар Хубчев. В опорной зоне Златко Янков. На правой боровке Даниэль Боримиров или Наско Сираков, на левой - Йордан Лечков. Роль атакующего полузащитника отводилась Красимиру Балакову. И основная пара нападающих - Эмил Костадинов и Христо Стоичков.

Развенчание чемпионов

Болгары попали в группу D со сборными Аргентины, Нигерии и Греции. Первый матч с нигерийцами обернулся провалом - 0:3. Полное преимущество африканцев нашло подтверждение в виде голов Рашиди Йекини, Даниэля Амокачи и Эммануэля Аммунике. Правда болгарская сборная осталась недовольна судейством костариканца Рикардо Бадильи, который не засчитал гол Стоичкова со штрафного при счёте 0:1. Арбитр заявил, что это был свободный, а не штрафной, а Христо пробил, не поделившись мячом ни с кем.

Критика была беспощадной. «Самая медленная и бестолковая команда на чемпионате», «Туристы» и далее в таком же стиле. Даже на родине перестали верить в «трёхцветных».

Порка, устроенная прессой, подействовала. Во втором туре болгары разгромили греческую сборную со счётом 4:0. Греки негодовали по поводу двух пенальти, но услышаны не были. Тем временем нигерийцы проиграли сборной Аргентины, и у команды Пенева появился шанс, который заметно вырос. Ведь попался на допинге лидер аргентинцев Диего Марадона. С болгарами сборная Аргентины играла без своего дисквалифицированного капитана и безвольно проиграла 0:2. Голы на счету Стоичкова и Сиракова. Сразу три сборных - Нигерии, Болгарии и Аргентины - набрали по шесть очков.

В 1/8 финала мексиканцы играли с болгарами. Восемь лет назад соперники встречались на этой стадии , и тогда были сильнее хозяева мирового первенства. Мануэль Негрете забил болгарам ударом через себя и этому голу был поставлен памятник. На этот раз в основное время ничья 1:1. В дебюте обменялись голами Стоичков и Альберто Гарсия Аспе. Большую часть второго тайма «ацтеки» отыграли в меньшинстве после удаления Луиса Гарсии. Не было голов и в дополнительной тридцатиминутке. А серия пенальти осталась за болгарами - Гарсия Аспе пробил мимо, а Михайлов, безупречно отыгравший 120 минут, взял удары Марселино Берналя и Хорхе Родригеса. Так команда Болгарии взяла исторический рубеж и вышла в четвертьфинал. А там сборная Германии, чемпион мира.

Напряжённая первая половина завершилась нулевой ничьей. В начале второго тайма Лечков не специально попал по ноге Юргену Клинсманну. Но дело было в болгарской штрафной. Пенальти и точный удар Лотара Маттеуса. И ничего не предвещало немцам большой беды. Засушивать игру при необходимости они всегда умели.

До выхода Манншафт в полуфинал оставалось 15 минут. И тут болгары получили право на штрафной. 25 метров до ворот. Но Стоичков отважился и попал!!! Бодо Илльгнер делал всё правильно, однако до мяча не дотянулся. Прошло три минуты и Йордан Лечков подставил свою лысую голову под навес Янкова - 2:1. В оставшиеся минуты немцы проверили Михайлова на прочность. Борислав не дрогнул. Чемпионы мира сложили полномочия и уехали домой несолоно хлебавши.

В полуфинале сборную Болгарии ожидало свидание со сборной Италии. Судьбу матча решил Роберто Баджо. На 21 минуте «Хвостик» обыграл Хубчева и пробил в дальнюю от Михайлова «девятку». Пять минут спустя Роберто использовал пас Деметрио Альбертини и снова пробил в дальний угол. В промежутке болгарский вратарь выручил после удара Баджо. Иначе было бы совсем худо. Перед самым перерывом Сираков заработал пенальти для Стоичкова. Христо был точен, забил шестой мяч и догнал в гонке бомбардиров Олега Саленко. Ничего больше болгары сделать не сумели. Они и так сделали больше, чем могли.

На матч за третье место сборная Болгарии вышла опустошённой. К перерву шведы забили Михайлову четыре мяча и решили судьбу бронзовых медалей (позолоченные награды отменили и комплект состоял из традиционных золота, серебра и бронзы). После перерыва счёт не изменился. Швеция - третья, Болгария - четвёртая.

Успех болгарской сборной стал одной из главных, если не главной сенсацией чемпионата мира. Димитр Пенев создал интересную команду. Гений Стоичкова был поставлен на службу общему делу. Прекрасно провели турнир все. Разве что Эмил Костадинов сыграл ниже своих возможностей. Но где бы были «братушки» без гола Эмила в конце встречи в Париже.

Успех болгарской сборной стал разовой акцией. «Трёхцветные» сыграли ещё раз на чемпионате мира, посетили пару раз чемпионаты Европы и всё. Постепенно сборная Болгарии превратилась в середнячка, который давно ни на что не претендует.