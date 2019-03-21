Бельгия vs Россия. Без побед над «дьяволами»

вчера, 12:30

«Соккер.ру» переживает: увидим ли мы на своем веку победу сборной России над Бельгией? Сегодня шестой матч между этими командами, а у нашей дружины 0 успехов.

24 апреля 1996 года. Товарищеский матч в Брюсселе

Бельгия – Россия – 0:0 | Видеообзор

Знакомство сборных Бельгии и России состоялось 23 года назад на том же месте, где запланирована сегодняшняя встреча. Стадион имени Короля Бодуэна, он же «Юбилейный», он же «Эйзель», где произошла трагедия в финале Кубка чемпионов 1984/1985, принял товарищескую встречу национальных сборных через несколько месяцев после серьезной реконструкции, стоившей 50 миллионов долларов.

Однако с момента капитального ремонта прошло уже почти четверть века, главный стадион Бельгии, которому в этом году исполнится 89 лет, далеко не в лучшем состоянии и уж точно не соответствует современным стандартам. Королевская бельгийская футбольная ассоциация даже лишала «Король Бодуэн» статуса домашнего для национальной сборной, но в аппаратной борьбе победили власти Брюсселя, вернувшие «красных дьяволов» на «Старичка Бодуэна».

Но вернемся в 1996 год. Тогда собравшиеся на трибунах 15 тысяч зрителей голов не увидели. Для сборной России та игра была этапом подготовки к Евро-1996, куда бельгийцы не прошли. Руководил нашей командой в ту лихую годину Олег Иванович Романцев, а место в воротах занимал Станислав Черчесов, теперешний наставник сборной России. Точнее сказать, Станислав Саламович отыграл первый тайм и уступил пост в воротах Дмитрию Харину. Оба сыграли на ноль, как и атака сборной России.

14 июня 2002 года. Чемпионат мира в Японии и Южной Корее

Бельгия – Россия – 3:2 | Видеообзор

Голы: Валем 7; Сонк 78; Вильмотс 82 – Бесчастных 52; Сычев 88.

В следующий раз наши пути с «красными дьяволами» пересеклись спустя шесть лет в японской Сидзуоке. И это было уже серьезно. Даже очень серьезно. Россия и Бельгия играли в заключительном туре группового этапа чемпионата мира за право выйти в плей-офф и стать жертвой сборной Бразилии в 1/8 финала. Нашу команду, которой снова руководил Романцев, устраивала ничья, бельгийцам была нужна только победа. Валем забил в дебюте матча, мы отыгрались в начале второго тайма, но в концовке встречи Сонк и Вильмотс забили с разницей в четыре минуты, а гол юного Сычева лишь ненадолго воскресил надежду.

Что любопытно, автор победного гола Вильмотс будет тренером сборной Бельгии на протяжении четырех лет (2012 – 2016), а в составе сборной России нашлось место нынешнему наставнику национальной дружины. Правда, 38-летний Черчесов поехал в Японию на правах дядьки и третьего вратаря после Нигматуллина и Филимонова, но он не понаслышке знает, как больно нам тогда сделала Бельгия, ведь выход из той группы на мундиале (в соперниках были еще Япония и Тунис) после жеребьевки казался делом решенным.

17 ноября 2010 года. Товарищеский матч в Воронеже

Россия – Бельгия – 0:2 | Видеообзор

Голы: Лукаку 2, 73.

В апреле того года Дик Адвокат расторг контракт со сборной Бельгии, чтобы возглавить Россию. Сейчас у голландского наставника хватает честности признаться, что поступил он так из-за денег, ведь в России ему предложили зарплату в несколько раз больше. Конечно, бельгийцам хотелось отомстить тренеру, который так поступил, они доказали в Воронеже, что сильнее новой команды Адвоката.

Выйти вперед сборной Бельгии помог в самом начале матча Игорь Акинфеев, допустивший результативную ошибку уже на второй минуте. Это позволило 17-летнему Ромелу Лукаку забить дебютный гол за сборную Бельгии. Второй мяч в футболке национальной команды форвард забил во втором тайме того же матча, снова не обошлось без помощи наших футболистов. На этот раз ниже всякой хулы сыграл Виктор Васин. Так состоялась вторая подряд победа Бельгии в этом противостоянии. Кстати, в сегодняшнем матче, если верить оперативным сводкам, Лукаку не сыграет.

22 июня 2014 года. Чемпионат мира в Бразилии

Бельгия – Россия – 1:0 | Видеообзор

Гол: Ориги 88.

Зато сборная Бельгии может рассчитывать на нападающего, который принес «красным дьяволам» победу над Россией в Рио-де-Жанейро, в матче чемпионата мира. Бельгийцы владели ощутимым преимуществом в том матче, хотя и подопечные Фабио Капелло отвечали, у Куртуа была работа после дальних ударов и на стандартах, а Кокорин упустил отличный момент в концовке первого тайма. Нули на табло сохранялись до 88-й минуты, но бельгийцы выдали дьявольскую концовку и забили ногой Дивока Ориги, который вышел на замену вместо Ромелу Лукаку.

28 марта 2017 года. Товарищеский матч в Сочи

Россия – Бельгия – 3:3 | Видеообзор

Голы: Васин 3; Миранчук Алексей 74; Бухаров 90+2 - Миральяс 17 (пенальти); Бентеке 42, 45.

В товарищеском матче двухлетней давности на «Фиште» все шло к четвертому подряд поражению сборной России от бельгийцев. В этой встрече командами руководили наставники, которые сыграют друг против друга сегодня, - Станислав Черчесов и Роберто Мартинес. На этот раз быстро открыть счет удалось сборной России, но уже к перерыву наша команда «горела» со счетом 1:3.

Однако подопечные Черчесова не сдались и нашли возможность не проиграть, причем Александр Бухаров сравнял счет в добавленное время второго тайма. Обратите внимание, как сборные России и Бельгии любят ранние и поздние голы: из 14 голов в пяти матчах три забиты до 10-й минуты и столько же – после 85-й. Концовки первых таймов и дебюты вторых половин – тоже опасное время.

Любопытно, что из игроков стартового состава сборной России в том поединке двухлетней давности сегодня никто может не выйти с первых минут. Шансы есть только у Федора Кудряшова, остальных банально нет в сборной. Вызывался на этот сбор еще Роман Зобнин, и уж он-то, скорее всего, играл бы в основе, но в планы вмешалась травма. Сборная России потеряла сильного бойца, но не боевой настрой на матч с Бельгией. Ждем, надеемся, верим в успех. Вперед, Россия!