Белые орлы. Сборная Польши Казимежа Гурского. 1974 год

вчера, 22:14

«Соккер.ру» рассказывает о славных временах «бяло-червоних».

Поляки всегда любили футбол. Даже придумали для него собственное имя - пилка ножна. Но долгое время успехи польской сборной были весьма скромны. В 1938 году «бяло-червони» приняли участие в чемпионате мира. Сыграли феерический матч со сборной Бразилии и уступили в итоге 5:6. И всё. Больше польских футболистов на чемпионатах мира никто не видел. На чемпионатах Европы тоже.

По прозвищу «Косуля»

Но ситуацию изменил приход на должность старшего тренера Казимежа Гурского. Не чужого для нашей страны человека. Ведь до Великой Отечественной войны молодой нападающий успел поиграть в чемпионате СССР за львовский «Спартак».

Уроженец входившего в состав Польши Львова Казимеж Гурский проявил себя очень рано. Своей нацеленностью на ворота и особой манерой бега. За которую и получил прозвище «Саренка», что по-польски означает «Косуля». В 1939-м Галичина, на территории которой находится Львов, вошла в состав СССР . Так Казимеж и угодил в наш чемпионат. Но уже после победы он переехал в Польшу, где играл за варшавскую «Легию», пока не получил травму.

Залечив свои болячки, «Косуля» на поле не вернулся, а стал тренером. Наибольших успехов добился с «Легией» - второе и третье места в чемпионате страны. А в 1970 году Гурскому доверили сборную Польши, к которой вполне подходило определение - многострадальная. Разделения на первую и олимпийскую сборные не было, поэтому предстояла нелёгкая борьба на двух фронтах - чемпионате Европы и Олимпийских играх в Мюнхене.

Попасть на первенство континента «белые орлы» не смогли. Всё решил проигрыш в Варшаве будущим чемпионам Европы западным немцам с результатом 1:3. Поляки финишировали вторыми, опередив сборные Турции и Албании, но это уже не имело значения. Зато олимпийский турнир завершился триумфом команды Гурского. Поляки выиграли все три матча первого группового турнира. На втором этапе лишь раз сыграли вничью - с датчанами. Но главного соперника - сборную СССР поляки победили. На гол Олега Блохина в концовке матча ответили Казимеж Дейна и Зигфрид Шолтысик. В финал прошла сборная Польши, которая обыграла венгров и выиграла олимпийское золото.

Несколько игроков из олимпийской сборной - защитники Антоний Шимановский, Збигнев Гут, Ежи Горгонь, полузащитники Казимеж Дейна, Леслав Цьмикевич, нападающие Гжегож Лято, Влодзимеж Любаньский и Роберт Гадоха стали игроками первой сборной. Которой предстояло вести борьбу за попадание на чемпионат мира, проводившийся в двух странах. Да-да, Западный Берлин не входил в состав ФРГ , а имел особый статус.

Впервые с тридцать восьмого года

Поляки попали в группу под номером пять, где её соперниками стали сразу два родоначальника футбола - команды Англии и Уэльса. Старт - хуже не придумаешь, проигрыш валлийцам в Кардиффе 0:2. Это было в марте 1973-го. В июне «бяло-червони» обыграли в Хожуве англичан. Победу принесли голы Гадохи и Любаньского. На летний перерыв поляки ушли последними, но при этом у них осталось две встречи. А у двух британских сборных - по одной.

В августе Казимеж Гурский повёз сборную в Северную Америку. Есть версия, что на эту поездку его вдохновила серия встреч советских хоккеистов с канадцами. Конечно, соперники были не столь грозны, как у сборной СССР по хоккею, но график... За две недели предстояло сыграть семь встреч - по три со сборными США и Мексики, и ещё одна с канадцами. Было одержано шесть побед, и только в заключительной игре поляки проиграли американцам.

Был ли смысл в столь экстремальном турне? Видимо, да. Гурский понял, с кем стоит продолжать работать, а кого поблагодарить за сотрудничество. Команда же стала единым организмом, Это вскоре почувствовала на себе сборная Уэльса, разбитая в Хожуве 0:3. Голы на счету Роберта Гадохи, Гжегожа Лято и Яна Домарского. А ещё после этой победы «бяло-червони» вышли в лидеры с 4 очками. У англичан и валлийцев по три очка, причём сборная Уэльса «стрельбу закончила». Стало быть, на «Уэмбли» поляков устраивала и ничья.

Сто тысяч пришли на «Уэмбли» подержать англичан. Все они ждали победы своей команды. Но вратарь Ян Томашевский был непробиваем. А во втором тайме его тёзка Ян Домарский вверг лондонскую публику в уныние. От поражения островитяне ушли. Аллан Кларк пробил Томашевского только с пенальти. Но победителем группы стала сборная Польши. Впервые с 1938 года поляки пробились на чемпионат мира. Огорчила праздник тяжелейшая травма Влодзимежа Любаньского. Латать «кресты» тогда толком не умели, и один из сильнейших польских нападающих был вынужден пропустить мировое первенство.

Подготовка к мундиалю особого оптимизма не внушала. Гурский повёз «белых орлов» на Гаити, в гости к будущему сопернику. Правда, поехал не первый состав, а ближайший резерв. Первый из товарищеских матчей завершился конфузом. Гости проиграли 1:2. Потом исправились и победили 3:1. С хорошей стороны проявили себя центральный защитник Владислав Жмуда и нападающий Анджей Шармах. В матче с командой Бельгии играл состав, близкий к оптимальному. Ничья 1:1. Перед самым отъездом в Германию поляки обыграли греков, после чего Гурский определился с составом.

В состав польской делегации вошли вратари Ян Томашевский («Лодзь»), Анджей Фишер («Гурник»), Зыгмунт Калиновский («Шлёнск»). Защитники: Антоний Шимановский, Адам Мусиял (оба «Висла»), Ежи Горгонь («Гурник»), Збигнев Гут («Одра»), Владислав Жмуда («Гвардия»), Мирослав Бульзацкий («Лодзь»). Полузащитники: Казимеж Дейна, Лешек Цьмикевич (оба «Легия»), Хенрик Касперчак («Сталь»), Зыгмунт Мацык («Рух»), Хенрик Вечорек («Гурник»). Нападающие: Гжегож Лято, Ян Домарский (оба «Сталь»), Здсислав Капка, Казимеж Кмецик, Марек Кусто (все «Висла»), Роберт Гадоха («Легия»), Анджей Шармах («Гурник»), Роман Якубчак («Лех»). Номера были распределены в алфавитном порядке. Поэтому на свитере у вратаря Томашевского висела двойка.

Обычно Казимеж Гурский использовал такую расстановку. В воротах Ян Томашевский. Правый защитник Анджей Шимановский, левый - Адам Мусиял. В центре обороны Ежи Горгонь и Владислав Жмуда. В опорной зоне капитан команды Казимеж Дейна, ближе к нападающим - рано облысевший и от того казавшийся старше своих 24 лет Гжегож Лято. Справа Хенрик Касперчак, а слева - Зыгмунт «Зыга» Мацык. И пара нападающих Анджей Шармах и Роберт Гадоха.

Лето Гжегожа Лято

«Белые орлы» угодили в одну группу с командами Аргентины, Италии и Гаити. Стартовый матч с аргентинцами начался - лучше не придумаешь. К 8-й минуте Лято и Шармах забили по мячу. В середине второго тайма прошёл обмен голами. Рамон Эредия один мяч отыграл, но тут же нанёс точный удар Лято. Карлос Бабингтон подверг победу польской команды под сомнение, но не помешал ей состояться - 3:2. Итальянцы тем временем обыграли сборную Гаити 3:1.

В отличие от весенних товарищеских матчей, встреча со сборной Гаити получилась довольно лёгкой. В воротах вест-индской команды влетели семь мячей. Шармах забил три, Лято снова два, по голу Дейна и Горгонь. В двух встречах четыре очка. Аргентинцы с итальянцами тем временем разошлись мирно - 0:0.

В игре со сборной Италии «бяло-червоних» устроила бы и ничья. Но поляки выиграли 2:1 благодаря голам Шармаха и Дейны. Три победы и первое место в группе. Попадание в восьмёрку уже хорошо. Но олимпийским чемпионам этого было мало. Аппетит изрядно разгорелся.

Второй групповой этап начинался с игры со шведами. Гол Лято принёс полякам победу. Однако всё могло быть иначе, забей швед Стефан Таллер пенальти. Не забил. Томашевский парировал удар с точки. И второй матч сборная Польши выиграла. У югославов со счётом 2:1. Дейна реализовал 11-метровый, а Лято в очередной раз отличился с игры. Сборная ФРГ тоже выиграла две встречи, и теперь судьба путёвки в финал решалась в их очном споре.

Встреча, фактически ставшая полуфинальной, проходила во Франкфурте под дождём. Поляки, как ни странно, быстрее привыкли к местному полю и в первом тайме смотрелись предпочтительней. Но обошлось без голов. В начале второй половины встречи в штрафной сборной Польши упал Бернд Хольценбайн. Ули Хёнесс по привычке пробил с 11-метровой отметки в левый от себя угол. Томашевский только этого и ждал. Ян стал первым вратарём, отбившим два пенальти на одном чемпионате мира. Но немцы своего добились. Против гола Герда Мюллера на 77-й минуте у польской сборной аргументов не нашлось. Сборная Западной Германии отправилась в финал на встречу со сборной Голландии. Полякам предстоял «утешительный финал» с бразильцами.

Единственный гол Лято принёс польской сборной серебряные медали (их давали за третье место), а самому Гжегожу - золотую бутсу лучшего бомбардира чемпионата. На его счету оказалось семь голов. Сама же сборная Польши получила отличную прессу. Не такую, как голландцы или немцы, всё же третье место. Но в нашей стране за собратьев по социалистическому лагерю радовались, как за своих.

Казимеж Гурский проработал с национальной командой ещё два года, выиграл серебро Олимпийских игр в Монреале, не сумел вывести поляков на чемпионат Европы, после чего уехал в Грецию. Вернулся в 1981-м на сезончик, поработал с «Легией», дважды проиграл тбилисскому «Динамо» в Кубке кубков и вернулся домой. Поляки же повторили свой успех через 8 лет, снова заняв третье место. Жмуда, Лято и Шармах выиграли по второй медали.