Время собирать урожай. «Аякс» Луи ван Гала. Сезон 1993/94

вчера, 14:15

«Соккер.ру» поздравляет великий клуб со 119-м днём рождения!

Это третий рассказ об «Аяксе» Луи ван Гала. Вы уже успели прочитать, как бывший помощник Лео Беенхаккера сам стал сильным тренером, как он создавал в Амстердаме уже свою команду. Были заложены семена нового «Аякса», появились всходы. Настало время сбора урожая.

Дело чести

Мы расстались с «Аяксом» летом 1993-го, когда он взял Кубок Нидерландов, но уступил чемпионский титул недругам из «Фейеноорда». Теперь перед аяксидами была поставлена задача непременно стать первыми. Болельщики соскучились по чемпионствам. Да и для самого ван Гала победа в Эре была делом чести.

Но как это сделать, если тем же летом Амстердам покинул сильнейший игрок Деннис Бергкамп? «Нелетучего голландца» купил «Интер». Вместе с Деннисом в Милан уехал и его верный оруженосец Вим Йонк. Марсиано Винк стал игроком «Дженоа». Остальные потери выглядели не столь серьёзными. Микаэл Райцигер и Клайд Вёйнгард обосновались в «Гронингене».Что касается Джонни Хансена и Алфонса Гронендайка, то тут уместно вспомнить строчку Михаила Светлова – «отряд не заметил потери бойца».

Главным приобретением стало возвращение из «Милана» Франка Райкаарда. Славно поработала африканская бригада скаутов, доставившая в Амстердам двух нигерийцев – быстроногого Джорджа Финиди и высоченного Нванкво Кану. Прибились к «Аяксу» много где поигравший нападающий Петер ван Воссен и опорник Джон ван ден Бром. Первый пришёл из бельгийского «Андерлехта», второй – из «Витесса».

Длиннющий Эдвин ван дер Сар вытеснил из ворот стареющего Стэнли Менцо. Линия обороны осталась неизменной – справа Сонни Силой, слева - Микаэл Креек, в центре - Франк де Бур и Данни Блинд. В резерве двое молодых - Андре Ойер и Джон ван Бурик.

В средней линии Франк Райкаард быстро нашёл общий язык с молодым Эдгаром Давидсом и юным Кларенсом Зеедорфом. Но опытный Франк мог отойти в центр обороны, а Блинд перейти на левый край. Выбор полузащитников у ван Гала был велик – Джон ван дер Бром, Роналд де Бур, Роб Аффлен, Мартен Рейзер. Мог сыграть на позиции атакующего полузащитника и Яри Литманен. Что финн довольно часто делал. Слева в атаке бегал Марк Овермарс, на правом фланге прописался Джордж Финиди, а в центре – считавшийся ветераном Стефан Петтерсон. И запас - Нванкво Кану, Петер ван Воссен, Тарик Улида, Игнасио Тухутера.

Мощный разбег

Прологом сезона по традиции стал розыгрыш Суперкубка Нидерландов. Чемпион страны «Фейеноорд» был разбит – 4:0. Дубль Яри Литманена, по голу провели Франк де Бур и Марк Овермарс. Счёт и игра аяксидов доказали, что команда отлично подготовилась к сезону. Четыре стартовых встречи были выиграны с общим счетом 11:1. По три гола записали на свой счёт Литманен и Райкаард.





Но столь же резво стартовала «Рода». Более того, после спасения «Аякса» в Маастрихте (Литманен сравнял счёт в конце встречи), клуб из Керкраде вырвался вперёд. На один тур, ибо «Рода» слегка притормозила в Херенвене, а команда ван Гала выиграла важнейшую встречу у ПСВ 2:0 – голы Финиди и Литманена обеспечили столь нужный результат.

В Кубке кубков «Аякс» начал с поражения в Сплите от «Хайдука» (0:1), что выглядело неприятной неожиданностью. Но через две недели хорваты получили шесть безответных мячей в Амстердаме. Два раза отличился Давидс, по разу Литманен, Петтерсон и близнецы де Буры.

«Фейеноорд», несмотря на разгром в Суперкубке, тоже сильно начал чемпионат. И после шести туров двое непримиримых делили первое место. Амстердамцы были чуточку впереди благодаря разнице мячей. Так они шли три тура, пока аяксиды не уступили «Твенте» в гостях. Всё могло измениться уже через неделю, во время первого De Klassieker, тем более что хозяином был «Аякс». Но к 20-й минуте «Фейе» вёл 2:0 после голов Арнолда Схолтена и Харви Эсайяша. Яри Литманен забил два мяча и не позволил амстердамцам проиграть. Но счёт 2:2 оставил в лидерах роттердамцев.

После этой относительной неудачи «Аякс» принялся обыгрывать всех, кто имел неосторожность оказаться на его пути. Что в Кубке Кубков – «Бешикташ» проиграл 1:2 в Амстердаме и 0:4 у себя в Стамбуле, что в домашнем чемпионате. Десять побед подряд с общим счётом 37:5. Только трое пострадавших – «Волендам», «Виллем II» и «Витесс» избежали разгромов – всего лишь по 1:3. Под занавес первого круга «Аякс» выскочил из-за спины «Фейеноорда» на первое место и оторвался от роттердамцев. К февралю команда ван Гала опережала «Фейе» на пять очков, а ПСВ – на все десять. Поэтому проигрыш в Эйндховене со счётом 1:4 не нёс с собой ничего страшного. Просто аяксиды ощутили себя в шкуре своих соперников. Упали, отряхнулись и выиграли ещё четыре встречи. Но уже без прежнего куража.

То, что у «Аякса» некий кризис в атаке, подтвердили и матчи Кубка Кубков с «Пармой». В двух четвертьфиналах команда ван Гала не смогла забить ни одного мяча. 0:0 дома и 0:2 в гостях. На этом европейская кампания была завершена. Но больше, чем вылет, болельщиков «Аякса» огорчил проигрыш «Фейеноорду» на «Де Кёйп». Выиграв первый тайм за счёт гола Кану, амстердамцы после перерыва пропустили два. Второй – после весьма спорного пенальти.

Финиш оказался непростым. С одной стороны, «Аякс» уверенно шёл впереди и не отличался гуманностью к соперникам. Но «Фейе» не собирался добровольно сдавать свои чемпионские полномочия и ждал осечки лидера. Например, в 31-м туре аяксиды просто так уступили дома «Гронингену» 0:2. И за три тура до финиша расстояние между двумя соискателями титула сократилось до четырёх очков. Многовато, при двух очках за победу, но всё же у Роттердама появился шанс. Правда разница мячей голосовала за «Аякс» (+57 и +32).

Стремительно растущий организм

Но «Аякс» благодаря дублю Петтерсона и голу Литманена разобрался в Девентере с «Гоу Эхэд Иглз» и подвиги «Фейеноорда», например, победа над ПСВ , стали аяксидам безразличны. Ибо уже ничего нельзя было изменить. Роттердамцы теоретически могли настигнуть столичный коллектив по количеству очков, но обойти амстердамцев по разнице мячей было за гранью реальности. Сбылась мечта Луи ван Гала. Он сделал «Аякс» чемпионом.

На финише «Аякс» и «Фейеноорд» разделили три очка. ПСВ довольствовался третьим местом. «Фейе» сложил чемпионские полномочия, но обрёл счастье в Кубке Нидерландов. Аяксиды на этот раз дошли до полуфинала, где уступили «Неймегену» 1:2.

Потеря Бергкампа, вопреки ожиданиям, не стала бедствием для «Аякса». Взошла другая яркая звезда, причём из страны, которую было принято считать нефутбольной. Вы, наверное, догадались, что речь идёт об Яри Литманене. Финн, игравший на позиции атакующего полузащитника, забил 26 мячей только в чемпионате. Более чем успешно вернулся Франк Райкаард. Опытный футболист не только стал важнейшей фигурой в команде ван Гала, он оказался своеобразным дядькой-наставником для молодых темнокожих футболистов. Не секрет, что выходцы из бедных вест-индских и африканских семей порой испытывали головокружение от стремительного подъёма на социальном лифте. В попытках тренеров, как правило белых, наставить сбившихся с курса на путь истинный, парни видели чуть ли не проявление расизма. Однако перечить старшему, такому же темнокожему и успешному товарищу они уже не могли. Поэтому внутри «Аякса» не возникало трений на расовой почве, а Давидс, Зеедорф, потом и Клюйверт стали звёздами, а не светскими львами и прожигателями жизни.

Луи ван Гал доказал, что находится на правильном пути. Он грамотно провёл смену поколений, и за короткий период времени в Амстердаме возникла команда, которой скоро становилось тесно в Голландии. Этому «Аяксу» нужен был европейских размах. До триумфа оставался всего один год.