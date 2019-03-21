Красная дьяволиада. Сборная Бельгии Ги Тиса. 1980 год

вчера, 16:15

«Соккер.ру» рассказывает о громком успехе соперника сборной России.

Долгое время сборная Бельгии считалась середнячком в европейском футболе. Были локальные успехи. «Красные дьяволы» участвовали в трёх предвоенных чемпионатах мира, ездили в 1954 году в Швейцарию и в 1970-м в Мексику. Но ничего серьёзного там не добивались.

Выход на новый уровень

Особняком стоит 1972 год, когда сборная Бельгии заняла третье место на домашнем чемпионате Европы. Сначала бельгийцы выиграли групповой турнир, оставив позади португальцев, шотландцев и датчан. Потом в четвертьфинале были обыграны вице-чемпионы мира - итальянцы. В полуфинале команда Раймона Гуталса уступила будущим победителям - западным немцам, но в игре за бронзу хозяева турнира были сильнее венгров.

Этот громкий и неожиданный успех бельгийцев остался разовой акцией. На три следующих больших турнира - ЧМ -74, ЧЕ -76 и ЧМ -78 «красные дьяволы» не попали. Зато было задето самолюбие соседей-голландцев, которые вернулись из Германии и Аргентины с позолоченными медалями.

Но в 1980 году сборная Бельгии сумела выйти на новый уровень и остаться на нём. Сборная Ги Тиса предстала хорошо обученной, неудобной, даже противной командой, способной добиваться желаемого результата. И теперь при жеребьёвках мало кто хотел видеть в соперниках ранее скромную команду.

В 1976 году сборную Бельгии принял 54-летний Ги Тис. Довольно грузный мужчина с отёчным лицом и сигарой в углу рта, в прошлом он был сильным нападающим. Да и с клубами, особенно с «Антверпеном», месье Тис успел заработать себе хорошую репутацию. Поэтому выбор пал именно на него. Отборочный турнир к чемпионату мира «красные дьяволы» немного провалили. Выступили в свою силу, заняв второе место после голландцев. За это время Тис произвел ревизию состава и ввёл в команду немалое количество новых игроков. И к отборам Евро-80 облик бельгийской сборной заметно изменился.

Тис был приверженцем прагматичного, заточенного на результат футбола. Главное - счёт на табло. Также бельгийцы взяли на вооружение офсайдную ловушку. Угодив несколько раз в известное положение, соперники были вынуждены искать иные варианты для продолжения атак, ломать установки на игру, постоянно ждать флажков и свистков. И найти противоядие к этой бельгийской уловке было крайне сложно. А ещё «красные дьяволы» умели играть на грани офсайда и за гранью его в атаке. Что приносило им дополнительные дивиденды. С этой особенностью столкнулись и наши футболисты в 1986 году на чемпионате мира в Мексике.

Нежданный гость на полях Италии

Но вернёмся в 1978 год, когда начались отборочные матчи чемпионата Европы 1980 года. Сборная Бельгии угодила во вторую отборочную группу с командами Австрии, Шотландии, Португалии и Норвегии. Если учесть, что австрийцы и шотландцы недавно вернулись из Аргентины с чемпионата мира, то «красных дьяволов» нельзя было отнести к фаворитам группы, из которой выходила только одна команда.

Начало - не самое впечатляющее. Домашняя ничья с норвежцами 1:1, в которой пришлось догонять скандинавов. В Лиссабоне с португальцами те же самые 1:1. В новом 1979 году ещё два ничейных результата и обе с австрийцами - 0:0 дома и 1:1 в гостях. И только в сентябре сборная Бельгии наконец-то выиграла у норвежцев в гостях 2:1. Даром, что снова пропустила первой.

Но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Бельгийцы выиграли дома у сборной Португалии 2:0, а потом дважды приложили шотландцев 2:0 в Брюсселе и 3:1 в Глазго. Последняя победа позволила команде Тиса выскочить из-за спины австрийцев на первое место и вырвать у них из рук путёвку в Италию. Где и должны были пройти матчи финальной стадии первенства континента.

Наряду с греками бельгийцы считались самым желанным подарком при жеребьёвке. Угодили они в группу В с командами Италии, Англии и Испании. Группу А составили сборные ФРГ , Голландии, Чехословакии и Греции. Формула турнира была далека от совершенства. Групповой этап и сразу финалы - главный и утешительный. Для того чтобы стать участником решающей встречи, нужно было стать победителем группы. Одним из них по всем выкладкам должен был стать тот, кто жёстче обойдётся со сборной Бельгии. Команда Тиса выглядела безнадёжной.

В Италию Ги Тис взял 22 футболиста. Сначала просто перечислим их. Вратари: Тео Кюстерс («Антверпен»), Жан-Мари Пфафф («Беверен»), Мишель Прюдомм («Стандард»). Защитники: Эрик Геретс, Мишель Ренкен, Жерар Плессер - все «Стандард», Люк Миллекампс («Мехелен»), Вальтеер Меус («Брюгге»), Морис Мартенс («Моленбек»). Полузащитники: Жюльен Колс («Беерсхот»), Рене Вандерейкен («Брюгге»), Вильфред Ван Мур, Йос Хейлиген (оба «Локерен»), Рене Верхейн, Раймон Момменс, Ги Дарден (все «Локерен»), Марк Миллекампс («Ваоегем»), Виллем Велленс («Стандард»). Нападающие: Франсуа Ван дер Эльст, Рони Мартенс (оба «Андерлехт»), Эрвин Ванденберг («Лирс»), Ян Кулеманс («Брюгге»).

А теперь об основе. Как ни странно, но самым непростым для Тиса оказался выбор вратаря. Пфафф был объективно сильнее Кюстерса. Но Тео был лучше знаком Тису по работе в «Антверпене», кроме того четыре решающие победы в отборочном турнире были одержаны именно с ним. Но всё же выбор был сделан в пользу Жана-Мари, а дальнейший ход событий подтвердил правоту тренера.

Справа бегал неутомимый бородач Эрик Геретс, слева - Мишель Ренкин. В центре обороны - Вальтер Меус и самый светловолосый в команде младший из братьев Миллекампсов - Люк. Переходим к средней линии. Капитан команды Жюльен Колс трудился на правом фланге , а Франки ван дер Эльст, забивший важнейшие мячи в отборочном турнире - на левом. В центре - ветеран бельгийского футбола Вильфред ван Мур и обладатель мощнейшего удара Рене Вандерейкен. И пара нападающих - мозговой центр команды Ян Кулеманс и наконечник копья, обладатель «Золотой бутсы», Эрвин Ванденберг.

Безобразное лицо и горячее сердце

Бельгийцы начинали турнир в Турине матчем с англичанами. Оба мяча были забиты в середине первого тайма в течение трёх минут. Рэй Уилкинс обыграл сразу четверых (!) бельгийцев, потом Пфаффа и закатил мяч в ворота. А потом Кулеманс разобрался в английской штрафной при розыгрыше углового, сбросил головой мяч себе под удар и не оставил шансов Рэю Клеменсу. В итоге - 1:1. Не то, что хотели англичане. Но и в Милане ничья, причём нулевая, в игре сборных Италии и Испании.

Во втором туре сборная Бельгии провела образцово-показательный матч с испанцами. Кинжальный проход Геретса завершился его же разящим ударом. Испанцы давили, но то и дело попадали в капканы искусственного положения вне игры. Сатрустеги и Саура были готовы придушить бокового арбитра, который постоянно махал флажком. И всё же Кини смог с близкого расстояния поразить ворота бельгийцев. Вскоре два выгодных момента упустил Сатрустеги и ещё один Кини. Пфафф постарался.

Во втором тайме Кулеманс накрутил испанскую оборону и навесил в штрафную, где вовремя подставил голову капитан команды Колс. В оставшееся время испанцы много атаковали, но скорее могли пропустить ещё, нежели забить. В итоге - сенсационная победа команды Ги Тиса 2:1. Итальянцы тем временем сумели взять верх над англичанами за счёт гола Марко Тарделли. И после двух туров сборная Бельгии неожиданно вырвалась в лидеры. У бельгийцев и итальянцев по три очка. Но «красные дьяволы» забили три мяча, а «голубая эскадра» всего один. И в очной встрече бельгийскую сторону устраивала и ничья.

Хозяева чемпионата сделали всё, чтобы забить хотя бы один гол в ворота Пфаффа. Но не вышло, и Жан-Мари пару-тройку раз выручил. И игроки сборной Италии то и дело попадали в ловушки. И судья скупился на пенальти. Как итог - нулевая ничья, которая вывела «красных дьяволов» в финал. Сенсация состоялась.

В финале бельгийцам противостояла обновлённая сборная Западной Германии. Немцам удалось то, что не вышло у англичан, испанцев и итальянцев - забить быстрый мяч. Хорст Хрубеш получил передачу от Бернда Шустера, приняв мяч на грудь, обработал и пробил низом. Без шансов для Пфаффа. Но бельгийцы не сдались. Они не только выровняли игру, стали диктовать сборной Германии свои условия. Великолепно дирижировал игрой «красных дьяволов» ван Мур, терзал оборону Кулеманс. Харальд Шумахер чаще вступал в игру, чем Пфафф. Пусть не сразу, но команда Тиса сумела сравнять счёт. Карл-Хайнц Фёрстер остановил проход Франки ван дер Эльста, за что в ворота его команды был назначен 11-метровый. Вандерейкен не дрогнул - 1:1 на 77-й минуте.

Дело шло к ничьей в основное время. Но тут завелись немцы. Отличный момент упустил Карл-Хайнц Румменигге. И всё же «Манншафт» дожала. После подачи углового Хрубеш головой отправил мяч в сетку. Всё! Сенсации кончились. Золото у немцев. Но и серебряный призёр заслужил самые добрые слова.

Ги Тис остался у руля и сделал ещё немало полезного. Бельгийцы достойно выступили через два года на чемпионате мира в Испании. На Евро-84 они, конечно, провалились. Но само попадание в восьмёрку лучших команд Европы - тоже достойный результат. А в 1986 году бельгийцы заняли четвёртое место и вернулись из Мексики гордыми. Через команду прошло немало интересных футболистов. А главным итогом 14 лет работы Тиса с национальной сборной стало вхождение сборной Бельгии в число ведущих команд Европы, а также обретение её лица. Как там у Чехова в рассказе «Оратор»: «твое лицо было некрасиво, даже безобразно, ты был угрюм и суров, но все мы знали, что под сею видимой оболочкой бьется честное, дружеское сердце!»

Вот так и сборная Бельгии. Играла и играет в не самый красивый, даже безобразный футбол, однако требует уважения к себе.