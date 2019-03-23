Любимые легионеры «спартаковцев»

вчера, 18:51

В день, когда официально завершил карьеру бывший капитан «Спартака», «Соккер.ру» не забывает заслуженных иностранцев.

Получается, Алекс - любимый капитан последнего десятилетия? У Паршивлюка или Диканя тоже хорошая репутация среди фанатов «Спартака», но у Мескини есть ареол кометы. Ребров растерял «социальный капитал», а про капитанов Глушакова или Комбарова можно вспомнить разве что для контраста, невзирая на победу в РПЛ .

Многие примеряли повязку после Алекса, вплоть до Кариоки. И хотя Рафаэль много лет представлял «Спартак», отношение к нему совсем не такое, как к Алексу Мескини, который сегодня официально завершил карьеру после длительной паузы на принятие решения.

В 2011 году после рождения сына на седьмом месяце вынужден был экстренно вернуться в Бразилию, ведь и так мыслями был дома. И, судя по фотографии маленького сына с Неймаром, сейчас в семье все в порядке. Алекс уехал быстро, но Федун ошибается – полузащитник раскрылся, просто не остался лидером надолго.

Зато оставил по себе хорошую память. Логично в такой день вспомнить тех, кто доставлял своей игрой радость фанатам в форме «Спартака».

Вратарь

Стипе Плетикоса (Хорватия)

Дважды меняли фамилию голкипера, настолько сложно выбрать. Есть три вратаря-легионера, и все достойные. Голкиперы у «красно-белых» рано или поздно ошибаются, но кому-то везет оставить по себе память спасителя – как Дикань, Ковалевски или Плетикоса, а другие уходят, не заиграв. Хотя у Войцеха больше матчей, а Стипе стал жертвой лимита, отмечаем именно хорвата. Ошибок у него меньше было. Соединил характер, подход и мастерство!

Защитники

Дмитрий Парфенов (Украина)

Поскольку сейчас речь о тренере «Урала», то многие молодые фанаты и не помнят, что речь об одесском футболисте и игроке сборной Украины. И заодно втором в списке легионеров «Спартака» по количеству сыгранных матчей. 177 поединков, 17 забитых мячей, семь лет в клубе, четыре чемпионских титула и кубок России напоминают, почему фанаты со стажем помнят о Парфенове хорошее, а не только то, как с «Уралом» оставил «Спартак» без финала Кубка в этом сезоне.

Неманья Видич (Сербия)

Серб сумел оставить прекрасное впечатление, невзирая на маленькое количество сыгранных матчей. Неманья недолго представлял «Спартак», но был настолько уверен в себе, что сейчас в любом голосовании попадет в список самых крутых защитников-легионеров в истории РПЛ , хотя провел всего 39 матчей в чемпионате России. Зато слава идет впереди чемпиона. Стал легендой «Манчестер Юнайтед», а понравился Фергюсону именно как игрок «Спартака».

Мартин Йиранек (Чехия)

В отличие от Видича, играл дольше – провел 165 поединков за «Спартак». Следовательно, помнят не только отличные действия Мартина, но и его ошибки. Но чех, как и Радослав Ковач, являлся футболистом высокого уровня. Одно время призер Евро-2004 был капитаном команды, демонстрировал прекрасный футбол. Были также не такие веселые времена, но Йиранек настолько любит футбол, что в 39 лет официально не сообщал о завершении карьеры. Штранцля тоже вспомним, но тут на вкус и цвет, как говорится.

Жерри-Кристиан Тчуйсе (Камерун)

У Айртона есть шанс попасть в этот состав! Ведь разве мы виноваты, что лимит пригвоздил Комбарова к левому флангу обороны, и сейчас это самый опытный «спартаковец» в действующем составе и один из главных людей в клубе в 21 веке? Не виноваты. Значит, выберем не Клементе Родригеса или Боккетти – итальянец умеет играть слева, а обрусевшего камерунца. Ведь крайний защитник Тчуйсе со сборной России тренировался раньше, чем это стало модным. Больше фольклорный персонаж, чем крутой мастер, но точно не среди тех, кого фанаты ненавидят.

Полузащитники

Максим Калиниченко (Украина)

Реализованные штрафные, умные решения уровня грамотных плеймейкеров, первое место по количеству матчей за «Спартак» среди всех легионеров в истории клуба – у Максима есть заслуги перед клубом. Двукратный чемпион России не пережил как футболист фурию Черчесова, зато теперь может оценивать работу Станислава Саламовича в сборной России как эксперт и комментатор видных футбольных событий. Калиниченко умеет сказать и сделать это весело, хотя жаль, что не играл еще стабильнее, ведь мог.

Ким Чельстрем (Швеция)

Кариока, Моцарт и Чельстрем собирали футбольные грехи в футболках «Спартака», нет идеального кандидата с безупречной репутацией и титулами. Но Рафа не раскрылся, Моцарт не сказать чтобы стал любимчиком, хотя порой выдавал качественные матчи и даже капитаном был. Самый классным по уровню мастерства оказался швед из «Лиона», который даже в «Арсенал» заглянул в аренду, будучи «спартаковцем». Может, если бы Федун поддержал Эмери и таких легионеров, как Ким, «Спартак» стал бы чемпионом раньше… Ведь Чельстрем из тех, кто играл сердцем.

Алекс Мескини (Бразилия)

Фернандо стал чемпионом России в «Спартаке», забивая со штрафных, но народная любовь масштаба той, что пережил Алекс, ему вряд ли светит – особенно в свете игрового спада после титула. Мескини был птицей другого полета в том плане, что его именовали даже лучшим игроком всего чемпионата России, не только «Спартака». Алекс отдавал умные передачи, порой забивал мячи, зато дирижировал игрой. Очень жаль, что уехал так быстро – легко мог остаться капитаном надолго и стать легендой из легенд.

Квинси Промес (Нидерланды)

Что тут скажешь? Много голов, много голевых передач, чемпионский титул. Промес сделал все, чтобы «Спартак» был на плаву. Конечно, не все центральные матчи голландец проводил на самом высоком уровне – но тут не только его вина, но и тренеров с напарниками, которые готовили и помогали соответственно. А в целом Промес один из лучших легионеров в истории РПЛ и, следовательно, «Спартака». Его не любят без ума – Квинсимании нет, но уважают и симпатизируют.

Нападающие

Веллитон де Мораис (Бразилия)

Кроме Павлюченко, в «Спартаке» забивать много мячей в 21 веке умел только Веллитон из номинальных нападающих. 61 гол в 133 матчах всех турниров – прекрасный результат. Зе Луиш или Луис Адриано к таким показателям не добрались, и хотя о Веллитоне всегда могут много разного рассказать соперники, когда говорим о фанатах «Спартака», то они скорее с симпатией относятся к человеку, который до сих пор результативен. Такие форварды команде и сейчас нужны.

Робсон Перейра да Силва (Бразилия)

Третий после Веллитона и Промеса по количеству голов за «Спартак» среди легионеров – 41 мяч после 148 поединков. Речь о пятикратном чемпионе России, поэтому тут двух мнений быть не может. Луис Робсон точно легенда «Спартака». У него даже дочь зовут классическим бразильским именем Алина, так что нахватался в Москве не только титулов и голов. Также забивал в Лиге чемпионов – сейчас бы форварда с таким умением.

«Спартаковцы» иностранцев любят сильнее, чем местных?

Говорим о новых временах, конечно же. Похоже, в «Спартаке» легионеров сейчас любят и принимают к себе сильнее, чем россиян. У Самедова получилось собрать положительные отзывы – не в последнюю очередь из-за метода, который использовали при расставании, но Реброву, Ещенко, Комбарову или Глушакову попасть в фольклор будет сложнее, чем Промесу, Видичу или Алексу.

Причем последний, пожалуй, был самым «спартаковским» футболистом клуба последнего десятилетия. Особенно когда говорим о стиле, о подходе, даже о физических данных и координации. Но хорошая сказка, как привык «Спартак» в 21 веке, была очень короткой. Зато крутой бразилец оставил воспитания – Алекс порадовал светлыми решениями на поле. Даже не у фанатов «красно-белых» вызывает симпатию, поскольку играл красиво.

Важно ведь не количество легионеров, а их качество. Таких ребят, как Видич, Промес или Алекс, чемпионату России всегда будет не хватать.