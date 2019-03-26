Гадкие утята. Сборная Италии Энцо Беарзота. 1982 год

вчера, 17:24

«Соккер.ру» рассказывает о чудесном преображении итальянской команды летом 1982-го.

Ни один из тренеров команд, участвовавших в чемпионате мира 1982 года, не подвергался таким нападкам прессы и болельщиков, как итальянец Энцо Беарзот. Ему доставалось за всё. За то, что долго руководил сборной (7 лет) и засиделся на своём посту. За то, что провалил домашний чемпионат Европы – а четвёртое место «голубой эскадры» сочли провалом. За не самую выразительную игру в отборочном турнире. За комплектование команды – оставил дома лучшего бомбардира Серии А Робето Пруццо и взял не игравшего два года Паоло Росси. За то, что тянул со сменой поколений во вверенной ему команде.

Из ассистентов – в руководители

По ходу чемпионата критику Беарзота можно было сравнить с лавиной. Не было в Италии человека, которого бы ругали больше, чем 54-летнего наставника сборной Италии. Но прошло каких-то две недели, и все недоброжелатели и злопыхатели были вынуждены извиниться или как минимум замолчать. Ибо сборная Италии вернулась из Испании с Кубком мира.

Большую часть карьеры футболиста Энцо Беарзот провёл в «Торино». Также защитник поиграл в «Катании» и несколько раз пытался закрепиться в «Интере». Один раз Беарзот сыграл и за сборную страны. После завершения выступлений Энцо устроился в «Торино» … тренером вратарей. Но довольно быстро сумел подняться до второго тренера. Самостоятельную практику Беарзот обрёл в заштатном «Прато», откуда его позвали руководить молодёжной сборной страны.

Первая и молодёжная сборные Италии работали в крепкой связке, поэтому тренер главной команды Ферруччо Валькареджи приблизил к себе коллегу, сделал своим помощником, а потом и преемником. Смена власти произошла после чемпионата мира 1974 года, на котором его команда не смогла выйти из группы.

В 1975 году итальянцы неудачно выступили в отборочном турнире чемпионата Европы – третье место за голландцами и поляками. Относительно неудачно, уступив лидеру всего одно очко. Беарзота не стали трогать. И правильно. Итальянцы сумели добыть путёвку в Аргентину, опередив в отборочном турнире англичан. На чемпионате мира 1978 года сборная Италии заняла четвёртое место, что принесло ей бронзовые награды. Сама же команда произвела вполне приятное впечатление. Особенно нападающий Паоло Росси, забивший три мяча.

Большие надежды итальянцы возлагали на домашнее первенство Европы. Но в 1980 году грянул скандал «Тотонеро», в котором оказались замешаны многие клубы и игроки. Влип в историю и Паоло Росси. Нападающий «Перуджи» побывал даже в тюремной камере, а также подвергся дисквалификации на три года. Потом этот срок был сокращён на год.

Странная команда

На чемпионате Европы итальянцы сначала позволили бельгийцам обойти себя в группе и забрать путёвку в финал. А в матче за третье место хозяева в изнурительной серии пенальти уступили команде Чехословакии 8:9. Вместо золотых медалей – «деревянные». На Мундиалито, разыгранном на рубеже 1980-го и 1981-го в Монтевидео, на турнире с участием всех (кроме англичан) бывших чемпионов мира сборная Италии выступила неудачно – третье место в группе и всё. Но перед тем, как поехать в столицу Уругвая, итальянцы выиграли четыре отборочных матча предстоящего чемпионата мира – у команд Люксембурга, Дании, Югославии и Греции - все с одинаковым счётом 2:0.

Но 1981 год оказался очень тяжёлым. В оставшихся четырёх встречах отборочного турнира команда Беарзота одержала всего одну победу, да и то вымученную, над сборной Люксембурга -1:0. Проиграли встречу команде Дании 1:3, свели вничью матчи со сборными Югославии и Греции. Только задел, созданный осенью восьмидесятого, да провалы датчан с греками помогли итальянцам избежать проблем с завоеванием путёвки в Испанию. Но игра двукратных чемпионов мира не впечатлила. Равно как и товарищеские матчи, предшествовавшие самому мундиалю – проигрыши сборным Франции и ГДР , ничья с командой Швейцарии. Ещё и нападающий «Ювентуса» Роберто Беттега получил травму. Но его заменил не лидер атак «Ромы» Роберто Пруццо, к которому Беарзот испытывал какую-то неприязнь, и не лидер «Лацио» Бруно Джордано, а вышедший на свободу с чистой совестью Паоло Росси. Он даже успел сыграть три матча за «Ювентус» и забить один мяч. Но вызов в сборную за былые заслуги виделся вызовом здравому смыслу.

В Испанию отправился такой состав. Вратари: Дино Дзофф («Ювентус»), Ивано Бордон («Интер»), Джованни Галли («Фиорентина»). Защитники: Антонио Кабрини, Клаудио Джентиле, Гаэтано Ширеа (все - «Ювентус»), Франко Барези, Фульвио Колловати (оба - «Милан»), Джузеппе Бергоми («Интер»), Пьетро Верховод («Сампдория»). Полузащитники: Джампьеро Марини, Габриэле Ориали (оба - «Интер»), Марко Тарделли («Ювентус»), Джанкарло Антониони («Фиорентина»), Бруно Конти («Рома»), Франко Каузио («Удинезе»), Джузеппе Доссена («Торино»). Нападающие: Франческо Грациани, Даниэле Массаро (оба «Фиорентина»), Паоло Росси («Ювентус»), Алессандро Альтобелли («Интер»), Франко Сельваджо («Кальяри»).

В воротах – опытнейший Дино Дзофф, перешагнувший сорокалетний рубеж. Один из лучших вратарей в истории Италии и не только. На позиции свободного центрального защитника Гаэтано Ширеа. Антонио Кабрини действовал слева. Фулвио Коловати и Клаудио Джентиле в центре. Колловати располагался ближе к правой бровке. Джентиле поручалась персональная опека лидеров соперника – поляка Збигнева Бонека, аргентинца Диего Марадоны. Бразильца Зико. В опорной зоне - Джампьеро Марини и Марко Тарделли. По ходу турнира Беарзот усадил Марини в запас, выпустив на поле Габриэле Ориали. Атакующий полузащитник - Джанкарло Антониони. Правый атакующий полузащитник – Бруно Конти, левый – Франческо Грациани. В роли центрфорварда под двадцатым номером Паоло Росси.

Две разных сборных Италии

Сборная Италии попала в группу 1 с командами Польши, Перу и Камеруна. Два потенциальных победителя просматривались. Но на деле борьба выдалась очень непростой. Поляки с итальянцами выдали скучную нулевую ничью.

Со сборной Перу итальянцы играли немножко лучше и даже были близки к победе. Гол Конти оставался единственным вплоть до 83-й минуты. Но удар капитана южноамериканцев Рубена Диаса, рикошет от ноги Колловати - и ответный гол. Снова ничья, только результативная. И если после игры со сборной Польши критики только точили перья, то после упущенной победы над перуанцами они сорвались с цепи.

Особенно доставалось Росси, которого называли пустым местом на поле, бесполезнейшим среди бесполезных. Доставалось и Беарзоту, привезшему в Испании группу туристов. От Беарзота требовали немедленно убрать Росси из основы, усадить на лавку Грациани, внести другие изменения и спасать ситуацию.

Со сборной Камеруна Паоло Росси вышел в стартовом составе и ни разу не угрожал воротам африканцев. Но Грациани свой гол забил. Блестяще игравший вратарь камерунцев Тома Н'Коно, споткнулся о кочку и не дотянулся до мяча. Так «неукротимые львы» пропустили свой первый и единственный мяч на турнире. Но сборная Камеруна тут же отыгралась. Ничья 1:1 – третья в трёх матчах.

Итальянцы всё же выползли из группы без единой победы. Выручило количество забитых мячей. Итальянцы два раза поразили ворота соперников, а камерунцы – только раз. Однако и выход во второй групповой этап не спас Беарзота, Росси и всё сборную Италии от остракизма. Тренер даже запретил футболистам общаться с прессой.

На втором этапе сборной Италии достались сборные Аргентины – на тот момент чемпион мира, и Бразилии - фаворит турнира. Итальянцам пророчили позорный вылет и поражения. Не крупные - Дзоффа уважали все.

Но уже в игре с аргентинцами предстала иная сборная Италии. Джентиле выключил из игры Марадону, Ориали сломал игру соперника в центре поля. И хотя Росси был по-прежнему инертен, атака сборной Италии выглядела уже не столь беззубой. Во втором тайме Кабрини и Тарделли забили по мячу. Аргентинцы ответили голом Пассареллы со штрафного. Даниэль ударил до свистка, но арбитр этот гол засчитал. Но этот спорный мяч не помешал сборной Италии одержать первую победу.

Ладно аргентинцы, неважно выглядевшие на испанских полях. Но блестящая команда Теле Сантаны должна была вынести скучную сборную Италии без проблем. Но на беду сборной Бразилии произошло преображение Паоло Росси. А вместе с ним изменилась и сборная Италии.

В начале матча ошибся бразилец Тониньо Серезо. Перехват, навес в центр штрафной, где никто не опекал высокого худощавого брюнета – первый гол Росси. Южноамериканцы отыгрались – Сократес пробил Дзоффа в ближний угол. Но Росси поборолся за безнадёжный мяч на чужой половине поля, подхватил мяч и засадил его в дальний угол.

С большим трудом бразильцы сумели пробить Дзоффа во второй раз. Фалькао отличился. Но последовал розыгрыш углового, и Росси умело подставил ногу – 3:2. Не было гроша, а тут алтын. Сразу три гола от игрока, которого называли «пустым местом». Сборная Италии вышла в полуфинал. Бразильцы отправились домой, обвиняя во всём вратаря Валдира Переса. Который не был виноват ни в одном из трёх голов.

В полуфинале сборная Италии снова встретилась со сборной Польши. Но ожидаемого противостояния Паоло Росси и Збигнева Бонека не получилось ввиду отсутствия поляка. Тренер «бяло-червоних» Антоний Пехничек просил своих футболистов уделить повышенное внимание двадцатому номеру итальянцев. Не помогло. Дважды не уследили. В первом тайме Росси подставил ногу под заброс Антониони, а во втором использовал навес Конти. Сборная Италии в финале. Вторым финалистом стала сборная ФРГ , одолевшая в ярком полуфинале сборную Франции.

Удивительно, но фаворитами финала считались не немцы, а итальянцы, очаровавшие публику за какие-то две встречи. За них болели не только соотечественники, но и те любители футбола, чьи команды сошли с дистанции. Ждали продолжения голевой феерии от Росси, отличной игры от старика Дзоффа, поддерживали Антонио, перенесшего в 1981 году клиническую смерть. Болели за Беарзота, которого клевали все, кому не лень. И сборная Италии оправдала ожидания, даром что в первом тайме Кабрини не забил 11-метровый. Харальд Шумахер тут ни при чём. Итальянский защитник не попал в ворота. Но после перерыва Паоло Росси забил свой шестой мяч на турнире, потом отличился Тарделли. А потом и Алессандро Альтобелли, которого наши комментаторы отчего-то называли юным форвардом. И только потом «голубая эскадра» позволила Паулю Брайтнеру забить один мяч. Этот гол ничего не решал. Сборная Италии в третий раз стала чемпионом мира.

Та беззубая и бесцветная в первых турах команда вдруг превратилась в изящную, атакующую, зрелищную. Паоло Росси, выглядевший инородным телом, стал и лучшим игроком турнира, и его первым бомбардиром. Ветеран Дино Дзофф увенчал карьеру выигрышем Кубка мира. Гаэтано Ширеа снова стали называть эталоном центрального защитника, а Клаудио Джентиле – лучшим персональщиком мира. Даже грубый Габриэле Ориали получил свою порцию комплиментов.

Но ничего бы этого не было, если бы не тренерский гений Энцо Беарзота, его выдержка и вера в своих футболистов. Он вернулся домой и простил все обиды. Чего не сделаешь по случаю грандиозного успеха. И хотя на чемпионате Европы-84 итальянцы провалились, не выйдя из группы, Энцо Беарзот увековечил себя в истории.