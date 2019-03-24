Нерастраченная сила. «Кайрат» Игоря Волчка. Сезон-1981

вчера, 14:45

«Соккер.ру» рассказывает о том, каким был казахстанский футбол в СССР .

В преддверии матча сборных России и Казахстана было бы логично вспомнить что-нибудь о наших соперниках. Но сборная Казахстана намного моложе казахстанского футбола и ещё не успела добиться больших успехов. У самого известного клуба республики - «Кайрата», тоже нет выигранных трофеев. Однако в чемпионате СССР клуб из столицы был весьма заметным участником. И то, что крепкий, имеющий своё лицо и свой почерк «Кайрат» не поднимался выше седьмого места, говорит о высоком уровне самого турнира.

Флагман казахстанского футбола

Но наш рассказ будет не о самом успешном для казахов сезоне-1986, когда они финишировали седьмыми. Позвольте вспомнить «Кайрат»1981 года. Во-первых, из-за состава того коллектива. А во-вторых, команда Игоря Волчка располагала большим потенциалом, который остался нереализованным. Тот «Кайрат» заслуживал куда большего, чем двенадцатое место.

В Советском Союзе Казахстан был довольно футбольной республикой. Была выстроена пирамида, в основе лежала восьмая зона союзной второй лиги. Полтора десятка клубов из большинства городов Казахстана плюс сильнейший клуб соседней Киргизии - «Алга». Сильнейшие клубы зоны - павлодарский «Трактор» и карагандинский «Шахтёр» иногда наведывались в первую лигу. Флагманом же республиканского футбола был столичный «Кайрат», привлекавший в свои ряды сильнейших футболистов республики. Алмаатинцы комплектовались в первую очередь за счёт местных талантов. Однако в столицу Советского Казахстана ехали игроки и из других регионов. Например, из Туркмении. Да и воспитанники казахстанского футбола тоже пользовались спросом - Александр Хапсалис становился чемпионом СССР в составе киевского «Динамо», а Олег Долматов был одним из лидеров «Динамо» московского. Уже после описываемых в материале событий Казахстан покинули несколько известных игроков. Например, Евгений Яровенко стал олимпийским чемпионом уже будучи футболистом «Днепра». Ехали в Алма-Ату и из других регионов нашей страны - Владимир Лисицын, Юрий Севидов, Юрий Сёмин, Валерий Гладилин.

«Кайрат» был собратом московского «Локомотива». Оба клуба принадлежали железнодорожному ведомству, а иногда команда из Советского Казахстана представляла нашу страну на чемпионате мира среди железнодорожников. Тренер Игорь Семёнович Волчок прежде чем приехать в Алма-Ату, пять лет отработал с «Локомотивом», а потом был откомандирован в лучшую команду Казахстана. Тем более что Волчок знал республиканский футбол - в середине 60-х работал в Караганде с «Шахтёром».

В 1979 году «Кайрат» занял 13-е место. Сразу пять коллективов набрали по 24 очка, а согласно дополнительным показателям, алмаатинцы оказались вторыми в этой пятёрке. Через год команда Волчка поднялась на ступеньку выше. Как и многие команды союзной высшей лиги «Кайрат» по-разному играл дома и на выезде. В гостях алмаатинцы действовали довольно осторожно и были рады каждому очку, добытому на чужом поле. Но у себя в Алма-Ате сильнейший клуб Казахстана был весьма грозен и мог обыграть кого угодно. Выиграть на стадионе «Центральный» было весьма непросто.

Интернационал в Алма-Ате

Казахстан - республика интернациональная. Что было заметно по составу команду. Здесь играли и русские (Александр Куклев, Сергей Стукашов, Александр Гончаренко, Виктор Чухонцев, Сергей Волгин), и приезжие (Валерий Гладилин, Алексей Ильин, Владимир Никитенко), и казахи (Куралбек Ордабаев, Сеильда Байшаков, Борис Джуманов). Потомки переброшенных сюда во время Великой Отечественной войны немцев Поволжья - Геннадий Штромбергер, Антон Шох, Вилли Пфафф. Дети сосланных в Казахстан чеченцев и ингушей - Юсуп Шадиев, Ваит Талгаев, Вахид Масудов. А ещё грек Евстафий Пехлеваниди, туркмен Курбан Бердыев, кореец Дмитрий Огай. Все вместе - дружный коллектив, где никогда не было трений на национальной почве.

«Кайрат» располагал двумя прекрасными вратарями. Очень прыгучий и ловкий Куралбек Ордабаев считался специалистом по отражению пенальти. В чемпионате СССР 1973 года, когда после ничьих пробивались 11-метровые, Ордабаев принёс алмаатинцам немало послематчевых побед. Уроженца Пскова Александра Убыкина хотели видеть у себя и «Зенит», и «Спартак», но судьба забросила в город, чьё название переводится на русский как «Отец яблок». Ордабаев полагался на свою реакцию и прыгучесть, Убыкин - на интуицию и умение руководить обороной. Игорь Семёнович же чередовал вратарей. Редкий случай, когда ротация шла на пользу обоим.

Справа чаще играл Юсуп Шадиев, слева - Алексей Ильин. Оптимальная пара центральных защитников была найдена не сразу. Перепробовав разные сочетания, Волчок остановился на связке Ваит Талгаев - Александр Куклев. Знаменитый Сеильда Байшаков - первый казах в сборной СССР , к тому времени заканчивал карьеру. Немало встреч провели Борис Джуманов, Александр Гончаренко, Виктор Чухонцев. Иногда выходил бывший спартаковец Александр Кокарев.

В средней линии действовали мощный Антон Шох, быстрый Владимир Никитенко, обладатель пушечного удара Валерий Гладилин, техничный Вахид Масудов и вернувшийся из Ростова Курбан Бердыев. Использовались самые разные сочетания игроков. Приход Бердыева придал полузащите и стройности, и интеллекта. Один из самых недооценённых футболистов той поры отдавал шикарные пасы, нередко забивал сам, а ещё удивлял необычными техническими приёмами. Например, то, что мы знаем как финт Зидана, Курбан Бекиевич исполнял, когда ещё сам Зинедин только учился играть в футбол. В резерве также три Сергея - Московченко, Волгин и Ледовских. В атаке мощный Геннадий Штромбергер, один из самых быстрых игроков высшей лиги Сергей Стукашов, а также невысокий, но очень крепкий и по-спортивному злой Евстафий Пехлеваниди. Иногда в домашних матчах Игорь Волчок выпускал сразу троих нападающих. Четвёртый форвард Вилли Пфафф выходил на поле нечасто.

Хотели лучше...

Зимой «Кайрат» принял участие в традиционном турнире на призы еженедельника «Неделя». И не просто участвовал, но и выиграл его. Обыграл «Спартак» на предварительной стадии, а в финале одолел столичное «Динамо» в серии пенальти.

В Кубке СССР «Кайрат» вышел из группы, заняв второе место вслед за киевским «Динамо». Самим киевлянам алмаатинцы проиграли 0:3. В 1/8 финала жребий снова свёл соперников вместе. Те же 3:0 в пользу динамовцев. Наверное, в Алма-Ате мечтали о большем, но не забывайте, что противостоял команде Волчка чемпион страны.

«Кайрат» начинал чемпионат страны двумя матчами в Москве - с «Торпедо» и ЦСКА . Два ничейных результата можно было смело считать достойным счетом. У торпедовцев казахи выигрывали - отличился легендарный Сеильда Байшаков, проводивший свой последний сезон. Однако домашняя ничья с дебютантом высшей лиги в планы не входила. Тем более что лимит - 10 мирных исходов никто не отменял. В игре с «Кубанью» были сделаны нужные выводы. В итоге убедительная победа 2:0, обеспеченная голами Штромбергера и Пехлеваниди. После четырёх туров кайратовцы шестые. У лидеров - «Спартака», «Киева» и «Торпедо» лишь на очко больше.

За поражение в Тбилиси от будущего победителя Кубка кубков алмаатинцы упрёков не заслужили. Потом два ничейных результата - с «Араратом» в Ереване и с Зенитом» дома. В промежутке выигрыш у минчан. Второй выезд в Москву принёс разочарование - «Динамо» проиграли 1:2, а «Спартаку» - 0:3. Волчок заменил Убыкина на Ордабаева. Помогло. В трёх следующих матчах - с «Пахтакором» в Ташкенте, а также дома с «Нефтчи» и СКА «Кайрат» взял 6 очков из 6. «Кайрат» уже пятый. Болельщики не верили своему счастью и строили планы на концовку второго круга.

В Днепропетровске «Днепр» и «Кайрат» устроили игру в догонялки. Хозяева выходили вперёд, вели 3:1. Но два гола Штромбергера в ворота Сергея Краковского, и уже 3:3. Однако последнее слово осталось за «Днепром», Анатолий Усенко перед самым финальным свистком забил четвёртый мяч в ворота Ордабаева. В Донецке удар Гладилина спас гостей от проигрыша - ничья 1:1.

«Черноморец» в Алма-Ате разгромлен 3:0. Затем алмаатинцы дали бой лидеру - киевскому «Динамо» - ничья 2:2. После первого круга «Кайрат» пятый - 19 очков. Идущий вторым «Спартак» набрал на три больше. Да команде из Алма-Аты и пятое место за счастье.

Но тут и закружилась голова. Ужасное начало второго круга - четыре поражения подряд - в Одессе, в Киеве, дома от «Торпедо» и от ЦСКА . В результате падение с пятого места на одиннадцатое. А тут ещё оба вратаря не совсем здоровы. Пришлось вызывать из дубля 18-летнего Сергея Буракова. Который очень старался в Симферополе, но пропустил необязательные мячи. Ничья 3:3, и то благодаря голу Пехлеваниди в самом конце. Восьмой ничейный результат. А впереди ещё 13 туров. В Краснодаре и ничьи не вышло. Проиграли 1:2, даром что вели после гола Гладилина.

Несильный в тот год «Арарат» обыгран дома 2:1. Но преодолеть спад не получилось. Снова два домашних проигрыша - тбилисскому «Динамо» 0:3 и «Спартаку» 0:2. Тут уж не о рекордном взлёте, впору о сохранении прописки в высшей лиге подумать. Единственная радость - Ордабаев восстановился и вернулся в ворота. 22 очка. Всего +3 от зоны вылета.

В Минске выстояли, в Ленинграде тоже. Оба раза по 1:1. Но лимит исчерпан. Теперь нужно только побеждать. И победили сначала московское «Динамо» - умел же Гладилин забивать победные голы, а потом своего главного соперника - «Пахтакор» - 2:0. Бердыев и снова Гладилин. Сочетание «южное дерби» в лексиконе болельщиков отсутствовало, а само противостояние было одним из самых принципиальных в Союзе. Вне зависимости от положения участников спора.

Вылет уже был не страшен. Но и мечтать о попадании в Кубок УЕФА , как это было летом, не могли даже законченные оптимисты. Оставалось доиграть сезон. В итоге двенадцатое место. Могло быть и лучше. Например, девятое. Но две внелимитные ничьи не позволили.

Вот таким противоречивым выдался сезон. Хотели как лучше, а получилось, как всегда. Но потенциал команды был виден невооружённым глазом. Тут бы не делать выводов и дать Волчку ещё время. Чтобы команда обрела большую уверенность, избавилась от привычки терять очки на ровном месте. Но Игоря Семёновича сняли.

Волчок отправился в Симферополь, где у него ничего не получилось. В «Кайрат» пришёл очень авторитетный специалист Йожеф Беца. Это под его руководством ростовский СКА выиграл серебряные медали в 1966 году. В тренерский штаб вошли закончившие карьеру легенды казахстанского футбола Сеильда Байшаков и Куралбек Ордабаев. Потеряли только ушедшего в ЦСКА Геннадия Штромбергера.

Однако результат оказался плачевным. Начавший неплохо «Кайрат» (одно время шёл в лидерах) по ходу сезона рассыпался и рухнул в первую лигу, заняв последнее 18-е место. Новому тренеру Леониду Остроушко пришлось отстраивать команду заново. Но это уже тема для другого рассказа.