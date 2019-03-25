Джано и другие герои. Спасение жизни на футбольном поле

вчера, 13:00

Хавбек сборной Грузии позаботился о самом дорогом в матче со Швейцарией – о жизни своего коллеги. «Соккер.ру» - о случаях, когда футболисты проявляли себя молодцами.

Джано Ананидзе – Фабиан Шер

Вы же знаете Джано. Хрупкий хавбек уже десять лет выступает в России, преимущественно за московский «Спартак», но были командировки – в «Ростов» несколько лет назад и в «Крылья Советов» прямо сейчас. Ананидзе стал чемпионом России и завоевал Суперкубок на смене Массимо Карреры в «Спартаке», причем в ходе золотой кампании «красно-белых» забил несколько важных и красивых мячей.

Но здоровье грузинского полузащитника по-прежнему не дает раскрыться его таланту в полной мере, слишком уж Джано подвержен травмам, хотя когда здоров, имеем дело с умнейшим полузащитником и мощной боевой единицей. При этом есть такой подспудный момент при наблюдениях со стороны – переносить внешние данные и сопутствующие обстоятельства на характер человека. Тщедушный Джано воспринимается как бородатый мальчик с творческим даром, инфантильный, талантливый и обделенный крепким здоровьем.

От него вроде бы не ждешь хладнокровия в критических ситуациях, однако в матче отбора Евро-2020 Грузия – Швейцария именно Джано первым пришел на помощь Фабиану Шеру, когда защитник без сознания рухнул на газон после столкновения с Джемалом Табидзе. Ананидзе мгновенно оценил ситуацию и пришел на помощь коллеге – извлек запавший язык до появления врачей. На самом деле, никогда не знаешь, кто струсит под бомбежкой, а кто побежит спасать других людей, забыв о себе. Джано раскрыл себя с новой стороны, респект ему!

Джаба Канкава – Олег Гусев

Несколько лет назад в матче чемпионата Украины «Днепр» - «Динамо» (Киев) первую помощь оказал другой грузинский футболист – Джаба Канкава. Капитан киевлян Олег Гусев получил нокаут после столкновения с вратарем и рухнул на газон. К счастью, Канкава оказался поблизости, моментально оценил ситуацию и оказал коллеге по футбольному ремеслу доврачебную помощь (совсем не хочется использовать в этой статье слова «соперник» или «противник»). Своими действиями Джаба спас Гусеву жизнь – во-первых, верно оценив состояние Олега после столкновения, во-вторых, вытащив ему запавший язык, когда все решали секунды. Не хочется даже думать о том, чем все могло закончиться, если бы не своевременное и точное вмешательство Канкавы.

Серж Орье – Мусса Думбия

Самое опасное, что в пылу футбольной борьбы можно не заметить или неправильно оценить степень повреждения другого человека, тем более на поле выходят не профессиональные медики. Большинство падений во время футбольных матчей действительно не являются опасными для жизни, но тут важно не пропустить те самые, когда вмешательство необходимо. В матче сборных Кот-д’Ивуара и Мали едва не произошла трагедия из-за того, что футболисты принялись спорить с арбитром после игрового эпизода, в котором жесточайший удар получил тогдашний форвард «Ростова» Мусса Думбия. О самом пострадавшем как-то забыли, а между тем удар в голову спровоцировал у Думбия эпилептический приступ. К счастью, на помощь пришел Серж Орье, он удерживал язык Муссы, чтобы он не перекрыл дыхательные пути и вызвал на поле врачей.

Габи и Шиме Врсалько – Фернандо Торрес

В матче с «Депортиво» Торрес получил сильный удар в затылок от Алекса Бергантиньоса, потерял сознание еще в воздухе и рухнул на газон, причем при приземлении сильный удар тоже пришелся на голову. Выглядело это очень жутко. Одноклубникам Фернандо Шиме Врсалько и Габи понадобилось пару секунд, чтобы разобраться в произошедшем. Это страшная ситуация, но совместные и слаженные, что важно, действия Габи и Врсалько вызывают восхищение: благодаря их вмешательству Фернандо отделался ушибами и легким испугом.

Себастьян Коатес – Ромен Салем

В октябрьском матче текущего розыгрыша чемпионата Португалии произошел эпизод, который мог стоить жизни вратарю «Спортинга» Ромену Салену. Голкипер пытался отбить удар в ближний угол, до мяча не дотянулся, но в прыжке ударился головой о штангу. Пока игроки «Портимоненсе» праздновали успех, Сален продолжал лежать в углу ворот. Может быть, расстроился из-за пропущенного гола? Лучше бы так. К счастью, защитник «львов» Себастьян Коатес заметил, что его товарищ без сознания, предотвратил западание языка и вызвал врачей на помощь.

Фрэнсис Коне – Мартин Берковец

В 2017 году в матче чемпионата Чехии произошло еще одно спасение. Вратарь «Богемианса» Мартин Берковец в попытке забрать мяч столкнулся сначала со своим защитником, а потом с форвардом «Словецко» Фрэнсисом Коне. Тоголезский нападающий сориентировался моментально и предотвратил перекрытие дыхательных путей Берковеца, который позже был госпитализирован. Фанаты «Богемианса», до этого позволявшие себе расистские выкрики в адрес Коне, остаток матча встречали действия форварда аплодисментами, а сам Фрэнсис позже объяснил, что точно знал, как действовать: