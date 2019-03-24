На 4+. Все крупные разгромы сборной России

вчера, 22:00

Российская команда порадовала болельщиков разгромом Казахстана со счетом 4:0. «Соккер.ру» вспоминает все победы сборной России с разницей в четыре и больше мячей.

Квалификация чемпионата мира. 14.04.1993 – Люксембург – Россия – 0:4 (Кирьяков – 2, Шалимов, Кульков)

Первый большой разгром совсем еще молодой, только недавно образованной сборной России. В роли пострадавшей команды выступил Люксембург. Ему предстоит еще часто страдать от российских футболистов в отборочных циклах. Хотя кто только не «оттягивался» на Люксембурге. Пять раз сборная России громила эту команду с разницей именно в четыре гола.

Чемпионат мира. 29.06.1994 – Россия – Камерун – 6:1 (Саленко – 5, Радченко)

Один из всего двух крупных разгромов сборной России на финальной стадии чемпионатов мира. Камерун был безжалостно расстрелян, а солировал Олег Саленко, который забил пять мячей из шести отправленных в ворота африканцев.

Квалификация чемпионата Европы. 12.10.1994 – Россия – Сан-Марино – 4:0 (Карпин, Колыванов, Никифоров, Радченко)

Сан-Марино – еще один «клиент» всех европейских сборных. Пожалуй, чаще других именно эта команда громилась оппонентами с большой разницей голов. Но Россия с Сан-Марино играла не так часто, как хотелось бы.

Квалификация чемпионата Европы. 07.06.1995 – Сан-Марино – Россия – 0:7 (Добровольский, Кульков, Кирьяков, Шалимов, Бесчастных, Колыванов, Дм. Черышев)

А это самая крупная победа в истории сборной России. И снова пострадавшей оказалась команда Сан-Марино. Причем случилось это в том же цикле, что и предыдущий разгром. Отличились семь разных футболистов, включая отца нынешней звезды сборной России Дениса Черышева – Дмитрия.

Квалификация чемпионата Европы. 16.08.1995 – Финляндия – Россия – 0:6 (Кульков – 2, Колыванов – 2, Карпин, Мостовой)

В отборочных циклах сборная России издеваться могла не только над «карликами». Внезапно на своем поле пострадала Финляндия. Дубли Василия Кулькова и Игоря Колыванова дополнили голы Валерий Карпина и Александра Мостового. Конечно, финны в футболе не так упрямы, как в хоккее, но все же победа, достойная внимания.

Квалификация чемпионата мира. 01.09.1996 – Россия – Кипр – 4:0 (Никифоров – 2, Колыванов, Бесчастных)

Киприоты периодически попадают под раздачу более крупных сборных. Хотя иногда у них получаются и неплохие отрезки в циклах и отборах. В 1996 году Кипр явно подъема не переживал, поэтому был разгромлен со счетом 0:4.

Квалификация чемпионата мира. 10.11.1996 – Люксембург – Россия – 0:4 (Тихонов, Канчельскис, Бесчастных, Карпин)

Снова любимый соперник сборной России. Люксембург получил свои дежурные четыре мяча, слишком гостеприимно встретив россиян на своем поле. К слову, у таких больших разгромов со стороны сборной России нет четко выраженного перекоса на домашние и гостевые матчи – подобное случается и дома, и на выезде.

Квалификация чемпионата Европы. 31.03.1999 – Россия – Андорра – 6:1 (Бесчастных – 2, Титов, Онопко, Цымбаларь, Аленичев)

Через три месяца эта сборная России обыграет французов в легендарном матче, который закончился со счетом 3:2. А разминались в том числе на скромной Андорре, которая пропустила шесть мячей, но умудрилась один забить. Эта победа, как и победа над Францией, вошла в приличный отрезок сборной России без поражений. Он составил девять матчей, а закончился не менее легендарным, но уже с печальным контекстом, матчем с Украиной и голом Андрея Шевченко на 87-й минуте.

Квалификация чемпионата мира. 06.10.2001 – Россия – Швейцария – 4:0 (Бесчастных – 3, Титов)

Тогда сборная Швейцарии была далека от того грозного коллектива, который сейчас наводит страх на многих соперников. Поэтому сборная России могла себе позволить разгромить ее со счетом 4:0. Хет-триком блеснул Владимир Бесчастных.

Квалификация чемпионата мира. 09.10.2004 – Люксембург – Россия – 0:4 (Сычев – 3, Аршавин)

Снова Люксембург, снова дежурные 0:4 для него. И опять, кстати, на его же поле. На этот раз главным солистом был Дмитрий Сычев, чья фамилия трижды появлялась на табло стадиона. Руку приложил к разгрому и Андрей Аршавин.

Квалификация чемпионата мира. 17.11.2004 – Россия – Эстония – 4:0 (Каряка, Измайлов, Сычев, Лоськов)

Прошло чуть больше месяца после победы над Люксембургом, а россияне повторили счет уже в игре с Эстонией. На этот раз забивали разные футболисты.

Квалификация чемпионата мира. 08.10.2005 – Россия – Люксембург – 5:1 (Кириченко – 2, Измайлов, Кержаков, Павлюченко)

А Люксембург ждали неприятности и в России. Тут он умудрился забить один мяч – великое дело. Однако для сохранения традиции и разницы в четыре мяча россияне ответили уже пятью голами, дубль на счету Дмитрия Кириченко.

Квалификация чемпионата Европы. 02.06.2007 – Россия – Андорра – 4:0 (Кержаков – 3, Сычев)

Александр Кержаков легко разобрал сборную Андорры, забив три мяча в рамках отбора на самый успешный пока что чемпионат Европы для сборной России. Для попадания в наш рейтинг Сычев тоже отметился голом.

Товарищеский матч. 23.05.2008 – Россия – Казахстан – 6:0 (Погребняк, Быстров, Зырянов, Билялетдинов, Торбинский, Сычев)

Казахстану не привыкать быть разгромленным сборной России. В 2008 году в товарищеском матче россияне уверенно расправились с Казахстаном со счетом 6:0. Все шесть мячей забивали разные исполнители.

Квалификация чемпионата Европы. 11.10.2011 – Россия – Андорра – 6:0 (Дзагоев – 2, Игнашевич, Павлюченко, Глушаков, Билялетдинов)

А вот следующего крупного разгрома пришлось ждать более трех лет. Пока не подвернулась удобная Андорра, которая без труда и сопротивления приняла в свои ворота шесть голов от России.

Квалификация чемпионата мира. 11.09.2012 – Израиль – Россия – 0:4 (Кержаков – 2, Кокорин, Файзулин)

От бомбардирских способностей Кержакова пострадал и Израиль, который провел крайне неудачно домашний матч отбора чемпионата мира 2014 года, уступив России со счетом 0:4.

Квалификация чемпионата мира. 11.10.2013 – Люксембург – Россия – 0:4 (Самедов, Файзулин, Глушаков, Кержаков)

Через год с таким же счетом, впрочем, традиционным для этой пары победу Россия одержала над Люксембургом. И снова отметим, что разгром удался на выезде.

Товарищеский матч. 03.09.2014 – Россия – Азербайджан – 4:0 (Кержаков – 2, Игнашевич, Гранат)

В клуб пропустивших два мяча от Кержакова попала и сборная Азербайджана, которая очень блекло смотрелась в товарищеском матче, очевидно, отягощенная другими думами. Даже Владимир Гранат забил.

Квалификация чемпионата Европы. 08.09.2014 – Россия – Лихтенштейн – 4:0 (Бюхель (автогол), Бургмайер (автогол), Дм. Комбаров, Дзюба)

Сборная Лихтенштейна старательно поддержала реноме футбольного карлика и «сыграла в Люксембург», уступив со счетом 0:4. Для такой разницы пришлось оформить даже два автогола.

Квалификация чемпионата Европы. 08.09.2015 – Лихтенштейн – Россия – 0:7 (Дзюба – 4, Кокорин, Смолов, Дзагоев)

В ответном матче сборная России не отблагодарила Лихтенштейн и разгромила его со счетом 7:0, повторив свою самую крупную победу в истории. Причем покером отметился Артем Дзюба. Но своего легендарного жеста тогда он еще не придумал.

Чемпионат мира. 14.06.2018 – Россия – Саудовская Аравия – 5:0 (Ден. Черышев – 2, Газинский, Дзюба, Головин)

Второй крупный разгром от сборной России на чемпионатах мира. Случилось это в матче открытия домашнего для российской сборной турнира. Дублем отметился Денис Черышев, очарование от игры которого сохраняется по сей день.

Товарищеский матч. 10.09.2018 – Россия – Чехия – 5:1 (Ионов – 2, Заболотный, Ерохин, Полоз)

На волне успешного домашнего чемпионата мира сборная Станислава Черчесова не пожалела переживающую перестройку команду Чехии и прокатилась по ней катком, победив со счетом 5:1. Дубль на счету Алексея Ионова, который прилично смотрелся и в последнем матче с Казахстаном.

Квалификация чемпионата Европы. 24.03.2019 – Казахстан – Россия – 0:4 (Ден. Черышев – 2, Дзюба, Бейсебеков (автогол))

А это последняя на данный момент игра сборной России – убедительная победа над Казахстаном, снова дубль у Дениса Черышева, который прибавил к нему голевую передачу. Это 23-я победа сборной России с разницей в четыре и больше мячей. Ждем больше разгромов, хороших и разных. Состав нынешней отборочной группы позволяет на них рассчитывать.