Команда, которую убили. Сборная Югославии Ивицы Осима. 1992 год

вчера, 17:14

«Соккер.ру» рассказывает о коллективе, уничтоженном в угоду политике.

Незадолго до начала чемпионата Европы 1992 года изменился состав участников турнира. Под давлением так называемого «мирового сообщества» УЕФА исключил из розыгрыша сборную Югославии. Её место заняла сборная Дании, занявшая второе место в четвёртой отборочной группе.

Последний рубеж

Про то, как уничтожалась красивая, успешная и независимая страна на Балканах, как стравливались населявшие её народы, вы можете почитать на других сайтах. Футбол, как это ни печально, стал катализатором развала. Процесс распада был запущен 13 мая 1990 года на загребском стадионе «Максимир» во время матча между «Динамо» и «Црвеной Звездой». Привычные тёрки фанатов превратились в межнациональный конфликт. Хорваты против сербов, католики против православных. Эта игра, получившая потом название «матч ненависти», стала точкой отсчёта. Противостояния народов вышли за рамки фанатских разборок и привели к страшной гражданской войне в центре Европы. А «международное сообщество» не только не старалось погасить конфликт, оно его всячески раздувало, назначив виноватым за всё один народ - сербов. Постыдное решение УЕФА о дисквалификации сборной Югославии стало одним из выстрелов в ещё живую страну.

Футбол хоть и дал старт страшному процессу, тем не менее именно он оставался последним, что объединяло некогда братские народы. За сборную Югославии, где играли сербы, хорваты, бошняки, словенцы, македонцы, черногорцы, болела вся распадающаяся страна. В ней футболисты, представлявшие разные народы, демонстрировали, что они вместе, что они увлечены одной целью и никакие политики им не указ. Пока была жива эта сборная, жива была и большая Югославия.

Команда на вырост

А команда Ивицы Осима и правда была хороша. В конце 80-х в югославском футболе появилась целая плеяда очень талантливых игроков. Югославы блистали на юниорском и молодёжном уровнях. «Црвена Звезда» выиграла Кубок чемпионов. Должна была выстрелить и первая сборная страны. Наконец-то должна была. Ведь югославская сборная была в большом долгу перед своими болельщиками.

Самого Ивицу Осима можно было назвать классическим югославом. Среди его предков были сербы, и словенцы, и немцы, и даже чехи с поляками. Жена тренера – боснийская мусульманка, сыновья Амар и Селмир судя по именам – бошняки. Сам Ивица вырос в республике Босния и Герцеговина, где играл за местный «Железничар». В начале 70-х рослый нападающий уехал во Францию, где провёл девять лет в «Страсбуре», «Седане» и «Валансьене». Вернувшись домой, Осим возглавил «Железничар», с которым становился призёром чемпионата страны и доходил до полуфинала Кубка УЕФА . В 1986 году 45-летнему Осиму доверили сборную страны. На чемпионат Европы 1988 года югославы не попали, но на чемпионате мира 1990 года выступили достойно. Дошли до четвертьфинала, где только в серии пенальти уступили сборной Аргентины. Команда росла, развивалась и по мнению Осима должна была выстрелить в 1992-94 годах. Тем более что югославская молодёжка была одной из сильнейших в Европе. В 1990 году она дошла до финала чемпионата Европы среди сверстников, где проиграла сборной СССР 2:4 и 1:3. В этой команде играли Звонимир Бобан, Ален Бокшич, Предраг Миятович, Давор Шукер, Роберт Просинечки, Деян Савичевич, Синиша Михайлович, Мирослав Джукич. Первые имена, которые пришли в голову. Вся эта компания должна была влиться в и без того мощную команду.

Они были югославами

В отборочном турнире чемпионата Европы 1992 года сборная Югославии выступала в 4 группе со сборными Дании, Австрии, Северной Ирландии и Фарерских островов. В финальную часть выходила только одна команда – победитель. Югославы продемонстрировали серьёзность своих намерений, обыграв в Белфасте ирландцев 2:0 – голы на счету Дарко Панчева и Роберта Просинечки. Хет-трик Дарко Панчева и гол Сречко Катанеца позволили разгромить австрийцев в Белграде.

А затем команда Ивицы Осима нанесла успешный визит в Копенгаген – 2:0. Мехмет Баждаревич и Роберт Ярни по разу огорчили Петера Шмейхеля. 1990 год «синие» завершили на первом месте с 6 очками из 6. У датчан было только 3 очка.

Сборная Северной Ирландии разгромлена в Белграде с тем же счётом 4:1, что и команда Австрии. И снова три гола записал на свой счёт Дарко Панчев. Ещё один мяч забил Драгиша Бинич, лишь второй раз примеривший синюю футболку. Победный марш югославов прервала сборная Дании, которая в первый день мая взяла реванш за осенний проигрыш. Дубль Бента Кристенсена перевесил одинокий гол Панчева. Тем не менее запас прочности позволял югославам уверенно чувствовать себя на первом месте – 8 очков после 5 встреч против 5 очков в 4 матчах у датчан. Победа над сборной Фарерских островов была предсказуема. Вопросы вызывал только счёт. Югославы были щедры на голы – два Дарко Панчева, по одному забили Илия Найдоски, Роберт Просинечки, Звонимир Бобан, Зоран Вулич и Давор Шукер – итого 7:0. Перед двумя осенними матчами югославы уверенно шли впереди – 10 очков в 6 встречах. Датчане ещё имели малюсенький шансик, но ситуацию контролировали подопечные Ивицы Осима.

Владимир Югович и Деян Савичевич обеспечили выигрыш на Фарерах. Датская команда «подтянула хвосты» и отставала на очко. Командам оставалось провести по одной игре. Австрийская сборная, проигравшая датчанам дома 0:3, могла помочь команде с полуострова Ютландия. Но ещё в первом тайме стало ясно – австрийцы югославам не помеха. Владан Лукич забил один мяч, Деян Савичевич второй и всё. Выиграв 7 встреч из 8, сборная Югославии завоевала путёвку на чемпионат Европы.

Политики к тому времени уже начали терзать команду. Правительства наспех признанных Хорватии и Словении запретили своим футболистам приезжать в сборную страны. В осенних матчах Осиму пришлось обходиться без хорватов и Сречко Катанеца. Те бы рады помочь общему делу, да нельзя. Целую группу игроков лишили законного права сыграть на первенстве континента и, возможно, выиграть его. А потом всю сборную Югославии сняли, обвинив её чёрт знает в чём. Словно это футболисты устроили гражданскую войну и сами в ней участвовали. Заполнившая вакантное место наспех собранная сборная Дании выиграла тот чемпионат Европы. И нам остаётся только гадать, как бы выступила в Швеции югославская команда.

Кто же входил в состав той сборной. Вратари: Томислав Ивкович («Спортинг» Португалия), Фахрудин Омерович («Партизан»), Дражен Ладич («Динамо»), Драгое Лекович («Црвена Звезда»). Защитники: Бранко Брнович, Дарко Милянич, Вуядин Станойкович, Славиша Йоканович, Джони Новак, Будимир Вулячич (все «Партизан»), Бобан Бабунски («Вардар»), Роберт Ярни («Хайдук»), Предраг Спасич («Реал» Испания), Зоран Вулич («Мальорка» Испания), Илия Найдоски, Синиша Михайлович (оба «Црвена Звезда»), Фарук Хаджибегич («Сошо» Франция), Мирослав Джукич («Депортиво» Испания), Желько Петрович («Динамо»). Полузащитники: Деян Савичевич, Роберт Просинечки, Владан Лукич, Владимир Югович (все «Црвена Звезда»), Мехмет Баждаревиич («Сошо», Франция), Звонимир Бобан («Динамо»), Давор Йозич («Чезена» Италия), Сречко Катанец («Сампдория» Италия), Драган Стойкович («Верона» Италия), Марио Станич («Железничар»), Сафет Сушич, Златко Вуйович (оба «Пари Сен-Жермен» Франция). Нападающие: Дарко Панчев, Драгиша Бинич («Црвена Звезда»), Предраг Миятович («Партизан»), Давор Шукер («Динамо»), Мехо Кодро («Реал Сосьедад», Испания), Саша Чурчич (ОФК).

При желании можно легко выяснить, кто тут серб, кто хорват, кто бошняк, а кто македонец. Мы же этого делать не будем. Пусть значатся как югославы. Ведь они играли за сборную единой страны и пытались спасти её от распада. Не все. Но большинство.

Из одной большой страны получилось несколько маленьких. Со сборными произошла та же история. Быстрее всех справились с последствиями распада хорваты. Им быстро удалось собрать всех сильнейших игроков, и в середине 90-х появилась боевитая интересная команда, которая достойно выглядела на чемпионате Европы 1996 года и заняла третье место на чемпионате мира 1998 года. Но про неё как-нибудь в другой раз.