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Врассыпную! Большие трансферные проколы «Зенита» и «Спартака»

вчера, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Адриано Луис
Адриано Луис
Нападающий
Зе Луиш
Зе Луиш
Нападающий
Маркизио Клаудио
Маркизио Клаудио
Полузащитник

«Соккер.ру» поднимает актуальную в последние дни тему. Не только Паредес недооценивал лигу, где играл, и мечтал об отъезде.

Поспешил с переездом. Себастьян Дриусси

В голову Себастьяна мысль, что поспешил с переездом в РПЛ, вбили два человека, которым «Зенит» отвалил миллионы – Паредес и Манчини. Леандро своим примером, ведь ловко убежал в ПСЖ в момент, когда этого захотел. Вернулся в топ-5 после игры за «Рому». А Манчини звал Дриусси в сборную Италии – предлагал поискать европейскую бабушку, да и Роберто тоже сформировал мнение Сабастьяна о РПЛ как о лиге, которую форвард перерос. Но Дриусси играет эпизодами, нестабильный. А поскольку все мысли о том, как бы быстрее свалить, качество игры страдает – Семак не может доверять всегда, у форварда 11 матчей без голов.  

Отказали в огромной пенсии. Мануэл Фернандеш

Португалец обижен на руководство «Локомотива». Зимой сорвался трансфер в один из турецких клубов, где Фернандеш уже играл и ему платили немало. Также не удалось подписать новый контракт с «железнодорожниками» без понижения оклада. Стоит отметить, что российский клуб в этой истории прав. Мануэлу немало лет, никогда не отличался стабильностью и прилежными тренировками. Нельзя выдавать ему жирный контракт на много лет. Фернандеш рад, что вернулся после травмы, но явно намерен покинуть команду Сёмина. А ведь играл круто, в чемпионском году помог!  

Страховой полис. Зе Луиш, Фернандо и Адриано

Не факт, что Фернандо входит в планы отдельных руководителей «Спартака». Быть может, тоже приехал в Россию не без помощи Трабукки? Тогда получит «черную метку» и путевку в Китай. И Зе Луиш с Адриано – «страховой полис», ликвидные активы. В отличие от соседей по списку, эти «спартаковцы» не обязательно мечтают покинуть клуб. Но уход всех и каждого не исключен. И провозглашают ставку на «российский костяк», да и трансферные проколы надо чем-то закрыть. За контракты двух бразильцев и Зе Луиша заплатят живые деньги, а ликвидных игроков в составе немного. 

Совсем не понял, куда попал. Эмануэль Маммана

У аргентинского защитника есть «смягчающее обстоятельство», почему не нравится в «Зените» - переезд продолжился сложнейшей травмой, которая выбила из колеи эдакого Широкова-Эльгеру, если говорить о формате и манере игры в защите. С Романом аргентинца можно сравнить в первых играх за «Зенит» - Широков в центре обороны смотрелся так себе. А с Иваном, если представлять, что Маммана – защитник с 90 % точных пасов, когда-то вырастет в игрока для основы большого клуба и основы Аргентины. После покупки Ракицкого, невзирая на ошибки Ярослава и Ивановича, Эмануэль думает об уходе. В основе ему пока места нет, а уступает ветеранам. 

У легенды не получается. Клаудио Маркизио

Единственный в списке, кто может уехать из России из-за чувства стыда? Понятно, что Маркизио привез жену и сыновей в Санкт-Петербург не из-за шикарного климата, а «Зенит» выбрал из-за денег. Но у Маркизио были варианты – США, Канада, Австралия, Китай или Япония, но поехал в европейский чемпионат с шансом вернуться в ЛЧ и играть в основе. Итальянские ветераны бывают такими, как Квальярелла или Тотти, поэтому Клаудио загодя не списываем – хотя господин Орлов и напугал рассказами, что если Маркизио нарвется на операцию, то закончит с футболом. Но даже когда был здоров, в игру не вписался. 

На памятник и отдых заработал. Педро Роша

«Спартаковцы» приехали за Луаном – его просил подписать Каррера. И не смогли договориться. В «Крузейро» решили подсунуть вместо него контракт с Педро. Массимо зря согласился, ведь теперь постфактум на него вешают трансфер, который не просил. Луан отказался играть в России, а Роша не был целью изначально, поскольку работает не так, как его бывший коллега. Не вписался в «Спартак». Зато зарабатывает столько, что родители поставили сыну статую при жизни, а сам отдыхает на дорогих курортах. 12 миллионов евро на ветер, плюс 1.5 миллиона в год зарплаты. Это не прокол, а провал. Макгиди хотя бы играл в основе, но по деньгам там тоже все печально – купили за 12, продали за 2. 

Вероятные уходы легионеров ослабят Премьер-Лигу?

Потери ключевых легионеров уже повлияли на качество футбола. И Промес, и Вальбуэна, и Гарай, и Кришито, и Данни, и Халк, и многие, многие другие – можно копнуть глубже и вспомнить того же Алекса, уезжали, и в результате лига не ставилась увлекательнее, мощнее и круче по качеству футбола. Также плохо, что в списке были те, кто потерял мотивацию в российских клубах, куда приехали из-за денег, а в результате заметно сбавляли на поле. 

Большими проколами «Зенита» и «Спартака» являются не конкретно аргентинцы или бразильцы. Нет, в списке только хорошие футболисты. Проколом является неумение создать условия подготовки, чтобы все показали максимум. Или неумение вести переговоры так, чтобы интересные иностранцы хотели выкладываться в клубах РПЛ на сто двадцать процентов. Или ставка на тех, кто не подходит по разным причинам. В результате многие легионеры хотят уйти или не исключают отъезд. 

Не создана интересная лига, где хотят играть много лет не из-за денег! Например, петербуржцы вложились в толпу игроков, которым плевать на клуб. Ни словом, ни делом аргентинцы не показывали, что мечтают рубиться за команду Семака годами. Даже Маркизио сильнее дергался. У «Спартака» Фернандо был великолепен в чемпионском сезоне? Но там и у Глушакова получалось больше, чем обычно. Бразилец очевидно сбавил, ведь умеет чередовать великолепные матчи со странными, а форма его зависит от калорийности рациона и действий врачей «Спартака». 

Зе Луиш и Луис Адриано не клялись в вечной любви к «Спартаку», хотя зимой уходили и не ушли. Но как только получат заманчивые предложения из Турции, Китая или Бразилии – уедут. О Педро Роше и говорить не приходится. Его агент открыто заявил, что Кононов не рассчитывает на самого дорогого не заигравшего футболиста в истории клуба. «Зенит» и «Спартак» с деньгами, но стабильными трансферными успехами не радуют. Другие стимулы, кроме денег, в больших клубах для звезд не придумали. 

Футболист играет так, как его готовят. Игрок показывает тот уровень самоотдачи, которого добились тренеры. «Зенит» и «Спартак» не проекты, в которые сейчас верят мастера уровня Халка или Промеса. А если дальше шутить о «команде ветеранов» для Живанилдо при Заболотном в заявке, то сложно будет найти крутых легионеров с мотивацией. Правильным в такой ситуации становится вывод, что у «Зенита» и «Спартака» нет трансферной политики как таковой. 

Во времена, когда заманить приличного игрока в РПЛ непросто – молодых талантов не позволишь себе по цене, зрелых сразу зовут в топ-5, из-за промахов богачей из Москва и Санкт-Петербурга страдает вся лига. В правильных дозах именно сильные легионеры важны и нужны. Но если в РПЛ не создадут репутацию лиги-трамплина, качество футбола упадет. По голам все и так ужасно, а может быть хуже, ведь в списке выше только один защитник, все остальные – футболисты атаки. 

Нельзя платить большие деньги и не использовать их потенциал. Хотя если доводить до положения Роши в «Спартаке», то понятно, что нужно расставаться, теряя огромные деньги – никто не даст москвичам мешок денег за контракт неиграющего непонятного бразильца. А «Зениту» сложно будет успешно сыграть в ЛЧ, если в составе все будут мыслями в Париже или Риме, а не в Санкт-Петербурге. 

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответил Коллекционер пупсиков
   132 / 816
вчера в 21:34
О чем статья не совсем понятно.
На 200% уверен, что он и сам с утречка не понимает о чём накануне вечерком с угару накатал.
nick86
nick86 ответил Николай 86
   732 / 816
вчера в 20:57
Да и заголовок почему-то про Спартак и Зенит, хотя говорят и про Локо (Фернандеш). Зачем такой заголовок? Правильно, чтобы людей привлечь. И Спартак так же приплел, потому что только про Зенит будут меньше читать.
Николай 86
Николай 86
   136 / 816
вчера в 18:59
Фернандо, Адриано и Зе искусственно подтянуты в эту статью, чтобы показать, что не только зенит провалился с трансферами. На деле же из Спартака в этой статье достоин быть упомянут только Роша.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   78 / 816
вчера в 18:57
Купите уже хоть одну реальную звезду в РПЛ хоть в складчину!😠😠😠
Pronto
Pronto ответил Коллекционер пупсиков
   524 / 816
вчера в 18:46
О чем статья не совсем понятно.
О том, что СпаМ и Зенит не умеют на рынке "на выход" работать. Вот ЦСКА умеет. Г-н Горин ведь ярый фанат армейцев, в этом нет ничего плохого, если человек может объективно описывать происходящее, не забывая про свой любимый клуб.
Но г-н Горин забывает. Забывает, что Вернблум и Натхо ушли бесплатно, а это были хорошие игроки.
Забывает, что Красич оставил ЦСКА, что Вагнер Лав Москву оставил.
Всё хорошо у ЦСКА. У Спартака и Зенита - плохо. Такого вот мнения Станислав Горин. Человек, умеющий варить лапшу.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Сетка между ног
   49 / 816
вчера в 18:35
Но почему-то жалуются на клуб экс-игруны цска. Тот же Жамалетдинов не даст соврать.))))) Скоро услышим правду и от Эрнандеса, Влашича и Бийола, как их заставляли дыркинфеева ублажать.)))
Когда, наконец уберут источник помоев с сайта?
Nikola45
Nikola45
   30 / 816
вчера в 17:14
Горин Генич хочет ...ать Зенит как всю жизнь это делал
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   78 / 816
вчера в 16:39
Эх дриуси!
Leningrad 84
Leningrad 84
   79 / 816
вчера в 16:06
Вот больше нет тем и новостей у Горина, кроме как комментировать и рассасывать
неточный перевод интервью Дриусси левой радиостанции, а также домысливать страшные конспирологические сценарии дальнейших судеб Мамманы или Маркизио (кстати, полностью довольных своим положением в Зените).
valt134
valt134
   124 / 816
вчера в 16:01
От «шлака»пусть и дорогостоящего,нужно избавляться.
Сетка между ног
Сетка между ног
   14 / 816
вчера в 16:00
Но почему-то жалуются на клуб экс-игруны цска. Тот же Жамалетдинов не даст соврать.)))))
Скоро услышим правду и от Эрнандеса, Влашича и Бийола, как их заставляли дыркинфеева ублажать.)))
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   76 / 816
вчера в 15:58
О чем статья не совсем понятно.
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