Врассыпную! Большие трансферные проколы «Зенита» и «Спартака»

вчера, 16:00

«Соккер.ру» поднимает актуальную в последние дни тему. Не только Паредес недооценивал лигу, где играл, и мечтал об отъезде.

Поспешил с переездом. Себастьян Дриусси

В голову Себастьяна мысль, что поспешил с переездом в РПЛ , вбили два человека, которым «Зенит» отвалил миллионы – Паредес и Манчини. Леандро своим примером, ведь ловко убежал в ПСЖ в момент, когда этого захотел. Вернулся в топ-5 после игры за «Рому». А Манчини звал Дриусси в сборную Италии – предлагал поискать европейскую бабушку, да и Роберто тоже сформировал мнение Сабастьяна о РПЛ как о лиге, которую форвард перерос. Но Дриусси играет эпизодами, нестабильный. А поскольку все мысли о том, как бы быстрее свалить, качество игры страдает – Семак не может доверять всегда, у форварда 11 матчей без голов.

Отказали в огромной пенсии. Мануэл Фернандеш

Португалец обижен на руководство «Локомотива». Зимой сорвался трансфер в один из турецких клубов, где Фернандеш уже играл и ему платили немало. Также не удалось подписать новый контракт с «железнодорожниками» без понижения оклада. Стоит отметить, что российский клуб в этой истории прав. Мануэлу немало лет, никогда не отличался стабильностью и прилежными тренировками. Нельзя выдавать ему жирный контракт на много лет. Фернандеш рад, что вернулся после травмы, но явно намерен покинуть команду Сёмина. А ведь играл круто, в чемпионском году помог!

Страховой полис. Зе Луиш, Фернандо и Адриано

Не факт, что Фернандо входит в планы отдельных руководителей «Спартака». Быть может, тоже приехал в Россию не без помощи Трабукки? Тогда получит «черную метку» и путевку в Китай. И Зе Луиш с Адриано – «страховой полис», ликвидные активы. В отличие от соседей по списку, эти «спартаковцы» не обязательно мечтают покинуть клуб. Но уход всех и каждого не исключен. И провозглашают ставку на «российский костяк», да и трансферные проколы надо чем-то закрыть. За контракты двух бразильцев и Зе Луиша заплатят живые деньги, а ликвидных игроков в составе немного.

Совсем не понял, куда попал. Эмануэль Маммана

У аргентинского защитника есть «смягчающее обстоятельство», почему не нравится в «Зените» - переезд продолжился сложнейшей травмой, которая выбила из колеи эдакого Широкова-Эльгеру, если говорить о формате и манере игры в защите. С Романом аргентинца можно сравнить в первых играх за «Зенит» - Широков в центре обороны смотрелся так себе. А с Иваном, если представлять, что Маммана – защитник с 90 % точных пасов, когда-то вырастет в игрока для основы большого клуба и основы Аргентины. После покупки Ракицкого, невзирая на ошибки Ярослава и Ивановича, Эмануэль думает об уходе. В основе ему пока места нет, а уступает ветеранам.

У легенды не получается. Клаудио Маркизио

Единственный в списке, кто может уехать из России из-за чувства стыда? Понятно, что Маркизио привез жену и сыновей в Санкт-Петербург не из-за шикарного климата, а «Зенит» выбрал из-за денег. Но у Маркизио были варианты – США , Канада, Австралия, Китай или Япония, но поехал в европейский чемпионат с шансом вернуться в ЛЧ и играть в основе. Итальянские ветераны бывают такими, как Квальярелла или Тотти, поэтому Клаудио загодя не списываем – хотя господин Орлов и напугал рассказами, что если Маркизио нарвется на операцию, то закончит с футболом. Но даже когда был здоров, в игру не вписался.

На памятник и отдых заработал. Педро Роша

«Спартаковцы» приехали за Луаном – его просил подписать Каррера. И не смогли договориться. В «Крузейро» решили подсунуть вместо него контракт с Педро. Массимо зря согласился, ведь теперь постфактум на него вешают трансфер, который не просил. Луан отказался играть в России, а Роша не был целью изначально, поскольку работает не так, как его бывший коллега. Не вписался в «Спартак». Зато зарабатывает столько, что родители поставили сыну статую при жизни, а сам отдыхает на дорогих курортах. 12 миллионов евро на ветер, плюс 1.5 миллиона в год зарплаты. Это не прокол, а провал. Макгиди хотя бы играл в основе, но по деньгам там тоже все печально – купили за 12, продали за 2.

Вероятные уходы легионеров ослабят Премьер-Лигу?

Потери ключевых легионеров уже повлияли на качество футбола. И Промес, и Вальбуэна, и Гарай, и Кришито, и Данни, и Халк, и многие, многие другие – можно копнуть глубже и вспомнить того же Алекса, уезжали, и в результате лига не ставилась увлекательнее, мощнее и круче по качеству футбола. Также плохо, что в списке были те, кто потерял мотивацию в российских клубах, куда приехали из-за денег, а в результате заметно сбавляли на поле.

Большими проколами «Зенита» и «Спартака» являются не конкретно аргентинцы или бразильцы. Нет, в списке только хорошие футболисты. Проколом является неумение создать условия подготовки, чтобы все показали максимум. Или неумение вести переговоры так, чтобы интересные иностранцы хотели выкладываться в клубах РПЛ на сто двадцать процентов. Или ставка на тех, кто не подходит по разным причинам. В результате многие легионеры хотят уйти или не исключают отъезд.

Не создана интересная лига, где хотят играть много лет не из-за денег! Например, петербуржцы вложились в толпу игроков, которым плевать на клуб. Ни словом, ни делом аргентинцы не показывали, что мечтают рубиться за команду Семака годами. Даже Маркизио сильнее дергался. У «Спартака» Фернандо был великолепен в чемпионском сезоне? Но там и у Глушакова получалось больше, чем обычно. Бразилец очевидно сбавил, ведь умеет чередовать великолепные матчи со странными, а форма его зависит от калорийности рациона и действий врачей «Спартака».

Зе Луиш и Луис Адриано не клялись в вечной любви к «Спартаку», хотя зимой уходили и не ушли. Но как только получат заманчивые предложения из Турции, Китая или Бразилии – уедут. О Педро Роше и говорить не приходится. Его агент открыто заявил, что Кононов не рассчитывает на самого дорогого не заигравшего футболиста в истории клуба. «Зенит» и «Спартак» с деньгами, но стабильными трансферными успехами не радуют. Другие стимулы, кроме денег, в больших клубах для звезд не придумали.

Футболист играет так, как его готовят. Игрок показывает тот уровень самоотдачи, которого добились тренеры. «Зенит» и «Спартак» не проекты, в которые сейчас верят мастера уровня Халка или Промеса. А если дальше шутить о «команде ветеранов» для Живанилдо при Заболотном в заявке, то сложно будет найти крутых легионеров с мотивацией. Правильным в такой ситуации становится вывод, что у «Зенита» и «Спартака» нет трансферной политики как таковой.

Во времена, когда заманить приличного игрока в РПЛ непросто – молодых талантов не позволишь себе по цене, зрелых сразу зовут в топ-5, из-за промахов богачей из Москва и Санкт-Петербурга страдает вся лига. В правильных дозах именно сильные легионеры важны и нужны. Но если в РПЛ не создадут репутацию лиги-трамплина, качество футбола упадет. По голам все и так ужасно, а может быть хуже, ведь в списке выше только один защитник, все остальные – футболисты атаки.