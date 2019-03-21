VAR в следующем сезоне появится в Бундеслиге 2

Система видеопомощи рефери (VAR) в следующем сезоне заработает во втором дивизионе чемпионата Германии. Всего VAR будет помогать арбитрам в 306 поединках первенства. В высшей лиге Германии это нововведение действует с начала прошлой кампании.
В России технологию могут внедрить через год.
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
***
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
У Зенита судья украл победу и у Краснодара в 20-м туре украл.
А Дюкову и чиновникам РФС НАПЛЕВАТЬ на команды, на игроков и работу тренеров!
Судьи ПРЕДВЗЯТО свистят в пользу московских клубов, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и по новой пошлют скандалить и набивать карманы деньгами дельцов от футбола.
Сразу ДВА грубейших судейских ЛЯПА в туре, где решается судьба ЗОЛОТЫХ медалей!
А ведь я предупреждал - ЖДИТЕ новых скандалов!!!!
Сколько ещё надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Дюкова, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова, Бутенко и прочих чиновников РФС ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате???
Все уже и давно в Мире это поняли, а до наших чиновников от футбола, это никак не дойдёт!!!
Бутенко, Колосков против!
Дюков, Алаев, Прядкин против.
Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!!
Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством.
Судей надо отстранять от футбола, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
В чемпионате России судьи работают под заказ!
Бригадный судейский ПОДРЯД!
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
***
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
У Зенита судья украл победу и у Краснодара в 20-м туре украл.
А Дюкову и чиновникам РФС НАПЛЕВАТЬ на команды, на игроков и работу тренеров!
Судьи ПРЕДВЗЯТО свистят в пользу московских клубов, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и по новой пошлют скандалить и набивать карманы деньгами дельцов от футбола.
Сразу ДВА грубейших судейских ЛЯПА в туре, где решается судьба ЗОЛОТЫХ медалей!
А ведь я предупреждал - ЖДИТЕ новых скандалов!!!!
Сколько ещё надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Дюкова, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова, Бутенко и прочих чиновников РФС ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате???
Все уже и давно в Мире это поняли, а до наших чиновников от футбола, это никак не дойдёт!!!
Бутенко, Колосков против!
Дюков, Алаев, Прядкин против.
Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!!
Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством.
Судей надо отстранять от футбола, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
В чемпионате России судьи работают под заказ!
Бригадный судейский ПОДРЯД!