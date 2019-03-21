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VAR в следующем сезоне появится в Бундеслиге 2

вчера, 17:18

Система видеопомощи рефери (VAR) в следующем сезоне заработает во втором дивизионе чемпионата Германии. Всего VAR будет помогать арбитрам в 306 поединках первенства. В высшей лиге Германии это нововведение действует с начала прошлой кампании.

В России технологию могут внедрить через год.

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Sysanin101
Sysanin101
   582 / 1015
вчера в 21:58
Кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2018/19?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
***
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???

У Зенита судья украл победу и у Краснодара в 20-м туре украл.
А Дюкову и чиновникам РФС НАПЛЕВАТЬ на команды, на игроков и работу тренеров!
Судьи ПРЕДВЗЯТО свистят в пользу московских клубов, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и по новой пошлют скандалить и набивать карманы деньгами дельцов от футбола.
Сразу ДВА грубейших судейских ЛЯПА в туре, где решается судьба ЗОЛОТЫХ медалей!
А ведь я предупреждал - ЖДИТЕ новых скандалов!!!!
Сколько ещё надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Дюкова, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова, Бутенко и прочих чиновников РФС ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате???
Все уже и давно в Мире это поняли, а до наших чиновников от футбола, это никак не дойдёт!!!
Бутенко, Колосков против!
Дюков, Алаев, Прядкин против.
Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!!
Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством.
Судей надо отстранять от футбола, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить.
В чемпионате России судьи работают под заказ!
Бригадный судейский ПОДРЯД!
Байкал-38.
Байкал-38.
   54 / 1015
вчера в 19:41
А у нас всё думают, может просто не хотят?
Bayern Best
Bayern Best
   92 / 1015
вчера в 18:52
Гамбург уже несколько левых голов забил а они только опомнились.
kotmyshka
kotmyshka
   167 / 1015
вчера в 18:01
зависть белая...
Николай 86
Николай 86
   180 / 1015
вчера в 17:56
Во ВТОРОМ дивизионе чемпионата Германии появится VAR. А у нас появится пиво на трибунах. Да уж, приоритеты у всех разные...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1015
вчера в 17:56
Славнов со своими клонами вылез даже на эту ветку
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   533 / 1015
вчера в 17:52
Для этого судей всех нужно готовить лучше.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   75 / 1015
вчера в 17:49
Скорее бы VAR в РПЛ, надоел Федун своими тухлыми судейскими победами.
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   221 / 1015
вчера в 17:44
VAR не даст спартаку развить все свои возможности.
Питермен
Питермен
   42 / 1015
вчера в 17:34
А у нас Федун не дает ВАР даже в РПЛ ввести, а в ФНЛ и подавно не даст, иначе не сможет свои новые пердивные филиалы вытаскивать в РПЛ
Novograd
Novograd
   647 / 1015
вчера в 17:33
Такое дело нужное иногда
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 17:22
У нас сам безбородов и есть VAR.
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