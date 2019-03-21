VAR в следующем сезоне появится в Бундеслиге 2

вчера, 17:18

Система видеопомощи рефери ( VAR ) в следующем сезоне заработает во втором дивизионе чемпионата Германии. Всего VAR будет помогать арбитрам в 306 поединках первенства. В высшей лиге Германии это нововведение действует с начала прошлой кампании.

В России технологию могут внедрить через год.