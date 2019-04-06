Везение и судейские оплошности тянут «Ливерпуль» к чемпионству в АПЛ

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Фанаты соперников коллекционируют пропущенные офсайды в атаках «красных»? «Соккер.ру» оценивает скандальные эпизоды и их влияние на таблицу.

Команду Клоппа спасают ошибки арбитров?

Скандалов в АПЛ полно. Но разница между промахами судейского корпуса в Испании или, например, в России с ляпами в АПЛ очевидна. Во-первых, никто в Великобритании на секунду не допускает, что на арбитров могут иметь влияние – не в их культуре. Не итальянцы и не немецкие судьи из низшей лиги, работавшие на «черных букмекеров» из Азии и Европы.

Исключать подкупы в той или иной форме в АПЛ на целых 100 % нельзя – вдруг через пару лет узнаем всю подноготную, как судьям через оффшоры загоняли миллионы. Но это точно не основная версия, почему рефери работает так слабо, ведь ошибки есть в матчах практически всех клубов лиги. Претензии к постаревшим арбитрам, отставшим от скоростей набравшей обороты АПЛ , очень много. Не ограничиваются грубейшими ошибками в матчах «Ливерпуля».

Хотя отрицать футбольные подарки Клоппу тоже глупо, ведь рефери из Англии испугались VAR , а зрители со всего мира смотрят повторы и видят факты. Судьи ошибаются, а вы эти ляпы легко ловите. Сколько пунктов набрал «Ливерпуль» благодаря судьям? Сложный вопрос, поскольку на одной картинке отсылки к разным ошибкам в пользу «красных» смотрятся внушительно. Но нужен контекст – важно вспомнить ход и результаты тех матчей.

Сколько пунктов подарили «Ливерпулю»?

Последний раз «красным» повезло буквально вчера. В сложнейшем матче против «Саутгемптона» при счете 1:0 в пользу соперника Салах забрался в офсайд (смотрите рисунок ниже), который рефери проморгал, будучи в идеальной позиции. Развили атаку, в которой Кейта забил за «Ливерпуль». Счет сравняли – открыли путь к победе 1:3. Могли «красные» без первого мяча забить еще два и победить?

Well well well another offside goal for Liverpool



😂😂😂😂 pic.twitter.com/jLdUZIEqc6 — saxon71 (@stuafc71) 5 апреля 2019 г.

Могли, конечно – например, требовали пенальти при падении Кейта в чужой штрафной. Но назад не отмотать, ошибка рефери повлияла на ход матча – случилась в переломный момент, позволив «Ливерпулю» поверить в камбэк. Считаем дальше. В первом же туре Мане забил, а в момент передачи был в офсайде. Вот только «Вест Хэм» переиграли 4:0. Другое дело – игра второго круга, когда Милнер участвовал в голевой атаке после того, как получил мяч в положении вне игры.

Здесь итоговый счет получился 1:1, то есть «Ливерпуль» забрал один пункт после явной и грубой ошибки рефери. Также Мане, у которого может быть своя деревня шаманов на родине, учитывая события сезона, забил первый мяч «Борнмуту» из явного офсайда (картинка ниже). Но тут счет снова разгромный – 3:0. Еще один пункт в меню – дайвинг Салаха. Мохамед подрисовал эпизод до пенальти в трех матчах, а в двух случаях речь о победных голах.

Salah offside for opening goal vs Bournemouth. pic.twitter.com/dCI7m73iHF — Johnny (@ono5985) 2 апреля 2019 г.

Только с «Ньюкаслом» счет 4:0, а «левый» пенальти скорее сработал против репутации Мохамеда, чем за «Ливерпуль». Ведь когда Салах во втором круге пытался нарисовать пенальти против «Кристал Пэлас», то лишь вызвал всеобщий гнев – защитника не наказали, пришлось вырывать победу 4:3 по правилам. Также важно упомянуть момент на последних минутах против «шпор». «Ливерпуль» выиграл 2:1, а после матча Почеттино жаловался, что не поставили пенальти после контакта Мане и Сона.

Впрочем, ляпы в пользу этого «Ливерпуля» немного напоминают ошибки в пользу «Реала» или «Барселоны» из прошлого в Ла Лиге. Нельзя отрицать, что и без единичных подарков команды такого уровня могли одержать победы в скандальных матчах. Но вот только необоснованные правилами решения рефери – медицинский факт. И если посадите в жюри присяжных фанатов МС и МЮ , то они скажут, что «Ливерпулю» подарили сразу 11 пунктов.

Без них набрали бы 71 очко – на чистое второе место. В таком случае отставание от «Манчестер Сити» могло составлять целых 12 пунктов (если Гвардиола выиграет в 33-м матче). Столько за пять туров не отыграть. А вот если учтете другие события тех матчей и попробуете судить более объективно, то стоит отметить, что четырехлистный клевер – невероятная удачливость, вытаскивали и спасались при участии рефери в случаях, когда рисковали потерять 4 пункта. Хотя и этого хватило бы для лидерства «Сити».

Чем эти «красные» отличаются от других?

Главное отличие «Ливерпуля» ото всех составов «красных» из прошлого за всю историю АПЛ – кроме подарков арбитров, сами выжимают частые победы. На старте сезона была серия непростых успехов с разницей в один гол. Дальше на 89-й минуте отыгрались против «Челси» в Лондоне. Победа в дерби с «Эвертоном» пришла на 95-й минуте. И автогол «шпор» в воскресенье случился на 90-й минуте.

Без отсылок к судейству нельзя не отметить – «Ливерпуль» фантастически удачливый. Почему нельзя собрать такой же список эпизодов в пользу «Манчестер Сити»? Объяснение есть. Однажды Компани не дали красную, еще «горожане» разок забили не по правилам в АПЛ … Но оба матча Гвадиола выиграл со счетом 5:0. В этом самая существенная разница – «Сити» доминирует, у них за 32 матча всего 4 победы с разницей в один мяч, а у «Ливерпуля» - 9.

Гвардиола чаще видит погромы, к нему сложнее придраться. Разница мячей, которая влияет на места в таблице при равенстве пунктов в АПЛ , у «горожан» лучше (+62 против +55, матч в запасе), а результативных ошибок в их пользу меньше. С другой стороны, «Ливерпулю» не только помогали, но и мешали рефери. Например, против «Арсенала» отменили гол Мане – арбитр ошибся в пользу соперника, а вместо ничьей могли получить победу. Также английские рефери чудили в матчах МЮ – руками играли Янг и Санчес, ошибались в пользу «Арсенала» или «Вест Хэма».

Грешков набрали на годы вперед, хотя вряд ли найдется пример, чтобы одна команда привлекла столько удачи. «Ливерпулю» повезло попасть со своей чемпионской попыткой на провальный для арбитров сезон. Почему это не только история, когда команда пользуется ляпами рефери, чтобы оставаться в числе лидеров серьезной лиги? Потому что «Ливерпуль» Клоппа умеет играть круто. После 33 туров ни разу в истории у «Ливерпуля» не было 82 пунктов в АПЛ . Рекорд, лучшей версии «красных» в чемпионской борьбе не было никогда, ни при Суаресе, ни при Торресе, ни при Джеррарде или Фаулере.

Идут к мечте миллионов в стамбульском стиле

Плохо ли, что арбитры допускают грубые ошибки в пользу одного из фаворитов АПЛ ? Ничего хорошего, хотя это общая тема для разных клубов лиги и всей страны – VAR англичанам нужен был еще позавчера, хотя даже с повторами их профессиональные арбитры умудрялись чудить. Также нет ничего крутого и в явных подарках тому же «Сити» в одном из недавних кубковых матчей – Гвардиола после игры был не рад, что получил успех после осечек рефери.

Но у «Ливерпуля» словно стамбульские вспышки весь чемпионат – выгрызают чудесные победы, как вчера. Или в дерби с «Эвертоном», или с «Тоттенхэмом», или в ряде случаев, когда казалось, что не хватит сил, а победы случались. При этом очевидные аргументы – что «красные» не всегда играют круто, что начали пропускать, хотя Матип и ван Дейк хороши, Алиссон не ошибается, что арбитры чудят, или что Салах симулировал, не отменяют заслуженные плюсы одного из фаворитов.

Если у «Манчестер Сити» есть четкая структура игры – стиль, подход, тактика, называйте, как вам удобно, то у команды из Ливерпуля прорезаются две чемпионские черты. Везение и характер. Мохамед Салах прервал серию из 8 матчей во всех турнирах без голов именно в момент, когда был нужен его решающий удар. И первый гол «Ливерпуля» создал именно египтянин, забравшись в офсайд, который судья не заметил. И «шпорам» мяч затолкали не без его помощи.

Клопп готовился к такому сезону, а Салах не случайно забил 50-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ быстрее всех в истории клуба. Тут не только везение, но и вера в себя, подготовка и спортивное упрямство. Салах держится в форме – хотя подрастерял былую уверенность, вправду зря копировал Месси в отдельных матчах, да и защитники к его манере привыкли. Но сражается! К центральным хавбекам «Ливерпуля» нет больших претензий – боевитые ребята. Фирмино и Мане – красавцы, заслужившие борьбу за титул, защитники и вратарь – тоже.

Наконец, тренер Клопп, переживший в карьере три проигранных больших финала, заслужил немножко удачи – или много, много удачи. «Манчестер Сити» вырывал чемпионство на последних секундах, а у «Ливерпуля» такого опыта нет, за их плечами почти тридцать лет без титула – с 1990 года. Зато теперь появился шанс. Хотя еще надо набрать на один пункт больше, чем «Манчестер Сити», ведь по разнице мячей команда Гвардиолы, скорее всего, окажется выше при возможном равенстве пунктов. Но по везению и желанию получать победы, невзирая на качество игры и сопротивление соперников, именно «Ливерпуль» на первом месте.

И если сохранят лидерство – получим одного из самых везучих чемпионов Англии в истории. Где конкуренты увидят только грубые ошибки рефери, там миллионы фанатов «красных» по всему миру напомнят о прошлом и посчитают нынешний сезон сатисфакцией за все предыдущие? Посмотрим, ведь пока преимущество у «Манчестер Сити» - остался перенесенный матч.