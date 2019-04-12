Лига Европы без интриг

сегодня, 10:19

Первые четвертьфиналы Лиги Европы минимизировали интригу на этой стадии. «Соккер.ру» - о том, как быстро проявили себя фавориты.

«Арсенал» (Англия) - «Наполи» (Италия) – 2:0

В этой паре ждали наиболее принципиального соперничества, поскольку, по сути, вывеска не удивила бы и в Лиге чемпионов. Однако судьба команд так сложилась, что приходится сражаться за победу во втором по силе еврокубке. И «Арсенал» с «Наполи» вместе ходят в числе фаворитов. Но равной борьбы в Лондоне не получилось. Унаи Эмери, который специализируется на Лиге Европы, что доказывал еще в «Севилье», и с «Арсеналом» демонстрирует готовность штурмовать высоту этого турнира. Что особенно актуально, учитывая трудности с попаданием в Лигу чемпионов через чемпионат Англии.

Складывается ситуация, когда английской команде проще попасть в Лигу чемпионов через победу в Лиге Европы, чем через Премьер-Лигу. «Наполи» не смог оказать достойного сопротивления. Уже к середине первого тайма неаполитанцы пропустили два мяча – от Аарона Рэмзи и Калиду Кулибали, который отметился автоголом. «Канониры» могли добить и окончательно приговорить «Наполи». А при счете 2:0 определенный риск еще сохраняется. Все-таки речь о второй команде Серии А, которую возглавляет сам Карло Анчелотти, пусть он и был возмущен тем, как его подопечные провели игру, насколько безвольно и беззубо.

У себя дома «Наполи» способен сыграть гораздо ярче и мощнее. А вот «Арсенал» как раз имеет трудности с игрой на выезде. Можно вспомнить поражение от «Ренна» со счетом 1:3 и даже проигрыш БАТЭ . Об этом помнит и Унаи Эмери, рассуждая об ответном матче:

Я доволен на 60 процентов. Думаю, мы заслужили этот результат. Мы контролировали ход матча и мало что позволяли сопернику. Второй тайм был немного другим, потому что «Наполи» стал больше давить и владеть мячом. Знаем, что выезд будет очень трудным. Как правило, дома они производят серьёзное впечатление. Они используют против нас все атакующие возможности. Наша идеология остаётся прежней, мы хотим побеждать в каждом матче. Этот результат ставит нас в немного разные положения. На выезде мы также будем биться за победу, но отнесёмся к сопернику с осторожностью и уважением. Шансы на полуфинал? 50 на 50. Это хороший результат, и он может дать нам некоторое преимущество. Но мы выиграли, потому что чувствовали огромную поддержку наших болельщиков, которая заставила игроков сделать на поле всё возможное. В ответном матче нужно будет навязывать борьбу и оставаться сильными психологически.

Шансы: 60 на 40 в пользу «Арсенала». Расклад действительно можно было бы считать равным, если бы «Наполи» забил на выезде. Но теперь в Италии «канонирам» достаточно забить хоть раз, чтобы заставить соперника забивать четырежды. Задача для неаполитанцев очень сложная.

«Вильярреал» (Испания) – «Валенсия» (Испания) – 1:3

Внутрииспанская разборка в Лиге Европы получилась драматичной и почти лишила «Вильярреал» шансов на продолжение борьбы. Пора «желтой субмарине» сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате Испании, чтобы не распыляться на несколько турниров в такой кризисной обстановке. Но «Вильярреал» мог сохранить гораздо большие шансы перед ответной игрой, поскольку до 90-й минуты счет был равным – на быстрый гол Гонсало Гедеша «Вильярреал» ответил мячом Санти Касорлы с пенальти.

Но после 90-й минуты Даниэль Васс и Гонсало Гедеш забили еще два мяча «Валенсии» и сделали шансы соперника минимальными. Конечно, в Испании противники лучше друг друга знают. Это снижает, вероятно, разницу в восприятии гостевых и домашних матчей. Но сложно представить, что может кризисный и ненадежный в обороне «Вильярреал» сделать в Валенсии.

Шансы: 70 на 30 в пользу «Валенсии». «Летучие мыши» сделали прекрасную заявку на выход в полуфинал Лиги Европы, обеспечив себе путевку, по сути, уже в первом матче. Второй может стать формальностью.

«Бенфика» (Португалия) – «Айнтрахт» (Германия) – 4:2

«Айнтрахт» можно считать одним из главных открытий еврокубков. Франкфуртская команда в нынешнем сезоне и в чемпионате Германии выступает крайне уверенно. А в младшем еврокубке «Айнтрахт» выбил на предыдущих стадиях «Шахтер» и «Интер» - опытных европейских бойцов. Так что следовало ждать чего-то неожиданного от «Айнтрахта» и во встрече с прожженным участником Лиги Европы – «Бенфикой». Получилось действительно ярко.

Однако уже на 20-й минуте «Айнтрахт» оказался в меньшинстве. На иной команде можно было бы поставить крест, но, пропустив с пенальти, гости сумели в конце первого тайма сравнять счет, правда, тут же пропустили второй. В дебюте второго тайма «Айнтрахт» вроде как посыпался и пропустил еще дважды. Но умудрился ближе к концу встречи забить второй. Поражение со счетом 2:4 оставляет неплохие шансы «Айнтрахту», учитывая его форму и боевитость в нынешнем сезоне.

Шансы: 55 на 45 в пользу «Бенфики». Конечно, нельзя отвергать тот факт, что лиссабонцы победили с разницей в два мяча. Но два пропущенных ими гола оставляют надежду «Айнтрахту». В Германии будет жарко, и в этой паре, пожалуй, больше всего интриги.

«Славия» (Чехия) – «Челси» (Англия) – 0:1

Казалось, что «Славия» уж совсем случайный гость на этой стадии турнира. Но чехи умудрились в предыдущем раунде отправить восвояси «Севилью». Матч с «Челси» тоже не закончился провалом для «Славии», чего многие ждали. Лондонцы не сумели толком настроиться, очевидно, поэтому сыграли на выезде в облегченном режиме. Все могло закончиться и нулевой ничьей, если бы не гол Маркоса Алонсо в самом конце встречи. Но минимальная победа фаворита на выезде в первом из двух поединков – это обычное дело, когда топовая команда играет с экономией сил.

Шансы: 70 на 30 в пользу «Челси». Тяжело представить, что должна сделать «Славия» в Лондоне для победы. Однако всегда стоит закладываться на возможность сенсации, особенно когда речь о нынешнем «Челси», который хоть и один из фаворитов турнира, но может расслабиться и столкнуться с трудностями. Хотя это и маловероятно.

А как вы думаете, насколько в этих парах 1/4 финала Лиги Европы все решено? Есть ли еще место для неожиданных исходов?