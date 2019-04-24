Спортдиректор «Айнтрахта»: «Йович может перейти в „Реал“»

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич сообщил о вероятном переходе нападающего команды Луки Йовича в мадридский «Реал».

Есть реальная возможность, что Йович окажется в «Реале».

Я надеюсь и хочу, чтобы он остался здесь, в «Айнтрахте», но я также остаюсь реалистом и понимаю, что, если им интересуется такой большой клуб, как «Реал», то у нас нет шанса его удержать.