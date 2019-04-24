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Спортдиректор «Айнтрахта»: «Йович может перейти в „Реал“»

24 апреля 2019, 02:06

Спортивный директор «Айнтрахта» Фреди Бобич сообщил о вероятном переходе нападающего команды Луки Йовича в мадридский «Реал».

Есть реальная возможность, что Йович окажется в «Реале».

Я надеюсь и хочу, чтобы он остался здесь, в «Айнтрахте», но я также остаюсь реалистом и понимаю, что, если им интересуется такой большой клуб, как «Реал», то у нас нет шанса его удержать.

Ожидается, что трансфер 21-летнего серба обойдётся «Реалу» в 60-70 млн евро.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam
   320 / 954
24 апреля в 20:45
В контракте пуст гарантируют следующий ЗМ.
Bavaria_M
Bavaria_M
   393 / 954
24 апреля в 11:15
Ну по сути реал маленький клуб, без перца клуб будет обычный середняк.не зря же каждый год вылетели от лионов
No problem
No problem
   221 / 954
24 апреля в 08:44
Кот в мешке он.
Уж лучше Кавани из ПСЖ забрать,он проверенный боец,да и Бензу без разницы кто под ним в банке будет сидеть.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 954
24 апреля в 05:45
Желаю Луки успехов в новой команде
ДАША Д
ДАША Д
   116 / 954
24 апреля в 04:21
Это звездный сезон Айнтрахта.
рус фан
рус фан
   231 / 954
24 апреля в 03:03
Пускай переходит в Реал у нас только один Бенз это го мало, а Диас не превзошел француза.
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