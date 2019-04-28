7 памятных матчей «Краснодара» и ЦСКА в РПЛ

сегодня, 15:30

Сегодня «Краснодар» и ЦСКА сойдутся в сражении, на кону которого путевка в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» решил вспомнить самые любопытные встречи «быков» и «коней».

3 апреля 2011 года

Самый первый. ЦСКА – «Краснодар» - 1:1 | Видео

Голы: Нецид 20 – Пикущак 52.

Это был всего лишь третий матч футбольного клуба «Краснодар» в РПЛ , в то время как сегодняшняя игра против ЦСКА станет 250-й для «быков» в высшем российском дивизионе. Первое испытание топ-клубом команда под руководством Славолюба Муслина выдержала достойно: краснодарцы не стушевалась в «Лужниках» и нашли, чем ответить на гол Томаша Нецида. Из тех, кто в тот день выходил на поле в составе «Краснодара» в команде не осталось никого, а в РПЛ играет только Евгений Городов, он в «Ахмате».

27 октября 2013 года

Самый крупный счёт. ЦСКА – «Краснодар» - 5:1 | Видео

Голы: Тошич 14, 27, 39; Думбия 18; Игнашевич 67 – Мамаев 49.

В дебютном сезоне «Краснодар» дважды сыграл с ЦСКА 1:1, а вот потом началась серия поражений: дважды по 0:1 в кампании 2012/13 и разгром 1:5 в первом круге следующего сезона, состоявшийся на стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Уже после первого тайма армейцы вели со счетом 4:0, а голом престижа в составе «быков» отметился Павел Мамаев, незадолго до этого сменивший ЦСКА на «Краснодар».

6 декабря 2013 года

Самая первая победа «быков». «Краснодар» – ЦСКА - 1:0 | Видео

Гол: Енджейчик 63.

Чуть больше месяца спустя «Краснодар» взял реванш за погром в Москве. На стадионе «Кубань» команда Олега Кононова выиграла со счетом 1:0 с голом Артура Енджейчика в середине второго тайма, и эта победа стала первой для «Краснодара» в противостоянии с армейцами. Она состоялась в шестом по счету матче. Этот успех открыл трехматчевую победную серию «быков» в матчах с армейцами.

24 ноября 2014 года

Самый яркий дебют. «Краснодар» – ЦСКА - 2:1 | Видео

Голы: Ари 4, 6 – Еременко 14.

После дебютной победы над ЦСКА «Краснодар» повторил счет 1:0 в полуфинале Кубка России, а потом еще раз выиграл на своем поле в рамках РПЛ . Ноябрьская встреча 2014 года запомнилась умопомрачительным дебютом: Ари оформил дубль уже к 6-й минуте, Роман Еременко оперативно ответил, вернув армейцев в игру, и хотя после трех «быстрых» голов команды больше не забивали, этот матч не отпускал до самого финального свистка. Кстати, Ари уникален тем, что он забивал победные голы в ворота ЦСКА и за «Спартак», и за «Краснодар», и позже за «Локомотив».

8 ноября 2015 года

Тот самый Смолов. «Краснодар» – ЦСКА - 2:1 | Видео

Голы: Смолов 18, 30 – Дзагоев 28.

Вообще, ЦСКА почти три года не мог обыграть «Краснодар» в рамках РПЛ , а этот матч стал последним в удачной для «быков» серии. Чем-то он похож на предыдущую игру: здесь все голы уместились пусть не в 15 минут, но в первую треть матча, нападающий «Краснодара» тоже оформил дубль, а игра получилась богатой на моменты. Любопытно, что в сезонах 2015/2016 и 2016/2017 забивать в ворота ЦСКА за «Краснодар» будет только Федор Смолов: в отчетном матче российский форвард оформил дубль, во втором круге «быки» проиграют без забитых мячей – 0:2, а в следующем чемпионате будет зафиксировано две ничьи 1:1 с обязательными голами Смолова.

22 апреля 2018 года

Самый яркий камбэк армейцев. ЦСКА – «Краснодар» - 2:1 | Видео

Голы: Муса 73, 85 – Газинский 53.

«Краснодар» и ЦСКА провели между собой 15 официальных матчей, прежде чем в их дуэли сумела выиграть команда, пропустившая первой. Армейцы стали авторами первой волевой победы в этом любопытном противостоянии, примечательное событие произошло в 27-м туре прошлого сезона, когда команды, как и сейчас, вели борьбу за место в Лиге чемпионов. В случае победы «Краснодар» мог обойти ЦСКА с «Зенитом» и разделить со «Спартаком» второе место, но удержать победный счет в Москве «быкам» не удалось. Юрий Газинский забил первый мяч в игре вскоре после перерыва, но приехавший на помощь армейцам Ахмед Муса нашел и реализовал два момента в концовке. В эпизоде с победным голом нигерийцу ассистировал краснодарский швед Классон, именно Виктор ошибся и вывел соперника на убойную позицию. Запомните этот момент.

28 октября 2018 года

Самый неожиданный поворот сюжета. ЦСКА – «Краснодар» - 1:2 | Видео

Голы: Влашич 54 – Ари 79; Классон 81.