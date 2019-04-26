Золотая «Заря». Как команда из Луганска стала лучшей в СССР

вчера, 17:01

«Соккер.ру» рассказывает о первом и единственном чемпионстве команды из Луганска.

В 1972 году в советском футболе произошла сенсация. Чемпионат страны выиграла «Заря» из Ворошиловграда (Луганск тогда носил имя первого красного маршала Климента Ефремовича Ворошилова). Команда Германа Зонина сумела обойти и киевлян, и тбилисцев, и столичные клубы.

Герман Зонин и его команда

Впервые золотые медали достались коллективу из областного центра, каким был тогда Ворошиловград. За «Зарёй» не было ни мощного ведомства, на неё не трудилась целая республика. Невиданный успех был обеспечен в первую очередь благодаря первому секретарю обкома (по современным меркам - фактически губернатора) Владимира Шевченко и тренеру Герману Зонину. Обожавший футбол Владимир Васильевич очень хотел, чтобы в его крае был сильный коллектив. Он считал, что успешное выступление любимой команды помогает людям как можно лучше трудиться на благо родной страны. Герман Семёнович, не нашедший применения своим силам и таланту в Ленинграде, получил возможность реализовать свой потенциал в Луганске.

Довольно за короткий срок «Трудовые резервы» добились большого в группе Б - стали чемпионами Украины. Только реорганизация класса А помешала луганчанам пробиться в элиту советского футбола. В 1964 году клуб обрёл имя, под которым ему суждено было стать известным. Однако вскоре Зонин покинул «Зарю» и уехал тренировать сборную Бирмы (ныне Мьянма). А на его место пришёл Константин Иванович Бесков.

«Заря» тем временем пробилась в класс А. Играла средне, даже ниже среднего. Зонин тем временем отработал в Бирме по контракту два года и вернулся в Ленинград. Но преподавательская работа в институте Лесгафта Герману Семёновичу наскучила. И тут звонок от Владимира Васильевича Шевченко из ещё Луганска. Зонину предложили вернуться в «Зарю» и он согласился.

В 1970 году «Заря», усиленная двумя киевлянами - Йожефом Сабо и Михаилом Фоменко, заняла пятое место. Через год поднялась на четвёртое. В обоих сезонах ворошиловградцы показали весьма содержательный футбол, и у Шевченко, и у Зонина были основания надеяться, что команде по силам завоевать медали. Что стало бы огромным успехом.

Перед началом сезона Сабо перешёл в московское «Динамо», а Фоменко вернулся в киевское. Зато из Киева пришёл нападающий Владимир Онищенко. В «Заре» охотно принимали киевлян, не сумевших пробиться в основу сильнейшей команды Украины , - в средней линии играли Вячеслав Семёнов и Сергей Морозов. Также из «Таврии» пришёл защитник Сергей Кузнецов, младший брат полузащитника Виктора Кузнецова.

Давайте познакомимся с игроками «Зари». Основным вратарём был Александр Ткаченко. Бесстрашный, умелый голкипер. В 1971 году Ткаченко едва не погиб во время матча с «Зенитом», - после столкновения он почти минуту находился в состоянии клинической смерти. К счастью, всё обошлось. Александр Николаевич потом играл едва ли не до сорока лет, стал чемпионом в составе «Зари», помог «Зениту» выиграть первые в истории медали, забил около десятка мячей с пенальти. Привлекался Ткаченко и в сборную СССР . Александра удачно подменял в воротах Михаил Форкаш. Молчаливый закарпатский венгр славился умением выбирать позицию. Мяч сам находил его руки. Начало сезона-72 Ткаченко пропускал, и Форкаш прекрасно справился с ролью первого номера. Третий вратарь - будущий профессор кафедры футбола киевского института физкультуры и пионер мини-футбола на Украине Геннадий Лисенчук.

На правом фланге играли Николай Пинчук либо Сергей Кузнецов. Слева Владимир Абрамов, либо Николай Пинчук, который одинаково успешно действовал на обоих флангах. Последнего центрального защитника играл Александр Журавлёв, один из самых опытных и уважаемых игроков «Зари». Или, как называли его болельщики, «Бригадир». Константин Бесков звал Александра в «Динамо», но тот остался верен Луганску. В 1970 году Зонин расстался с Журавлёвым, и Александр Никифорович уехал в Кадиевку. Но Шевченко убедил тренера, что «Бригадир» нужен команде, и Герман Семёнович вернул футболиста. Напарником Журавлева был Владимир Малыгин, безболезненно заменивший вернувшегося в Киев игрока сборной Фоменко. В запасе ветеран команды Анатолий Шульженко, бывший зенитовец Вячеслав Извеков и молодой Владимир Колесниченко.

Важнейший игрок середины поля - Юрий Васёнин. «Футболист, который всё время рыщет», - охарактеризовал Васёнина «Бригадир» Журавлёв. Юрий Николаевич, действительно, был чрезвычайно энергичным. Его было невозможно увидеть стоявшим. С мячом ли, без мяча центральный полузащитник «Зари» всегда был чем-то занят. Вторая ключевая фигура - Анатолий Куксов, легенда луганского футбола. Выдумщик, изобретатель, организатор большинства атак «Зари». И не только организатор. «Стреляющий полузащитник», называл Куксова Журавлёв. Анатолий Яковлевич умел пробить по воротам, как говорится, «ни с того, ни с сего».

Виктор Кузнецов чаще действовал справа. Мог отработать и в обороне, подстраховывая младшего брата. «Универсальные боец», - называли его товарищи по команде. Кузнецов был быстр, превосходно обращался с мячом и умел делать превосходные фланговые передачи. Будучи ростом 169 сантиметров, Виктор Васильевич обладал потрясающим прыжком и выигрывал большинство воздушных дуэлей. Кузнецов - крымчанин, но в «Зарю» пришёл из киевского «Динамо». Не смотреть, как играют другие, вот и стал одним из лидеров в Луганске.

Прижились в «Заре» и два воспитанника киевского «Динамо» - Вячеслав Семёнов и Сергей Морозов. Один из самых техничных футболистов страны цыган по национальности Семёнов мог спокойно оставить не у дел - двоих-троих оппонентов. Забивал сам, но не меньшее удовольствие получал от голевых пасов. Невысокому крепышу Сергею Морозову не всегда находилось место в стартовом составе, на его позиции действовал Куксов. Но Сергей Юрьевич никогда не был на поле лишним. И если надо, мог спокойно заменить Куксова. Полезно выходил на замену и Валерий Копий.

Быстрый и техничный Владимир Онищенко, конечно, был огорчён тем, что оказался не нужен родному киевскому «Динамо». Уход в «Зарю» был для него своего рода ссылкой. Но никто не мог упрекнуть Владимира Ивановича в том, что он отбывал номер. Наоборот, прекрасно проявив себя в «Заре», Онищенко вернулся в Киев, где стал победителем Кубка Кубков и Суперкубка. Напарник Онищенко Юрий Елисеев обладал потрясающим голевым чутьём. Он нередко оказывался в нужном месте раньше защитников. А если мяч попадал к Елисееву, то вратарям нужно было ждать беды. Юрий Константинович к тому же ещё и превосходно играл головой. В ходе чемпионского сезона Елисеев получил травму, и его удачно подменял Владимир Старков. Иногда выходил на поле и молодой Владимир Белоусов.

Нужно также отметить и помощников Зонина - Владислава Петровича Глухарёва и Валерия Завеновича Галустова. Два бывших футболиста «Зари», прошедших с командой путь в класс А. Глухарёв удачно подменял Зонина во время его отлучек в сборную, Герман Семёнович входил в её тренерский штаб. Галустов же во многом помог собрать золотой состав.

Стартовый разгон

«Заря» начинала чемпионат домашним матчем с чемпионом страны - киевским «Динамо». Не смогли выйти на поле Ткаченко и Куксов, их заменили Форкаш и Морозов. Уже на четвёртой минуте Семёнов нанёс точный удар в дальний угол ворот. Евгений Рудаков лишь проводил мяч взглядом. Вскоре выяснилось, что хозяева переигрывали чемпионов на всех участках поля. В начале второго тайма Елисеев подловил защитника «Динамо» Вадима Соснихина - 2:0. Точку в игре поставил Журавлёв, реализовавший пенальти - 3:0. Киев не проигрывал с крупным счётом восемь лет.

Следующий гость Ворошиловграда «Спартак» тоже получил три мяча - два от Елисеева и один от Онищенко. Правда Киселёву удалось пробить Форкаша. Более впечатляющий старт команды Зонина.

Московскому «Динамо» предстоял полуфинал Кубка Кубков с берлинскими одноклубниками. Встреча проходила во Львове. Там же динамовцы решили принять «Зарю». И проиграли 0:1. Снова отличился Онищенко. Форкаш провёл очередной прекрасный матч.

Первое очко было потеряно в Москве, в игре с «Локомотивом». Но затем «Заря» дома победила ЦСКА и «Зенит». После шести туров первое место и 11 очков из 12 возможных. Но команде предстоял непростой выезд в Закавказье. С «Араратом» справились - 2:1. Очень важные голы забили Семёнов с Васёниным. Но в Тбилиси сильнее были хозяева, которые выиграли 2:1 и настигли «Зарю». Которая в следующей игре рассыпалась в Баку - 0:3 в первом тайме. Старков после перерыва один гол отыграл, что не отменило проигрыша 1:3. Но и Тбилиси упустил возможность вырваться вперёд, проиграв «Арарату».

К домашней игре с ростовчанами вернулся в строй Ткаченко. Его команда была близка к победе, но гола Онищенко не хватило для победы. В конце встречи СКА отыгрался благодаря удару Еськова. В таблице - двоевластие. У «Зари» и тбилисского «Динамо» по 14 очков.

Но затем последовали три важных победы. Гол Елисеева принёс два очка в Алма-Ате. «Днепр», которым руководил молодой тренер Валерий Лобановский, получил в Ворошиловграде три безответных мяча - два от Сергея Кузнецова, один - от Семёнова. А потом настала очередь «Карпат» быть разгромленными - 4:1. На первом месте, с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя - тбилисцев, и в прекрасном настроении «Заря» отправилась в Бразилию.

«Заря» в роли сборной

Кубок, посвящённый 150-летию Бразилии, можно было назвать малым чемпионатом мира, - столь представительным был состав участников. 20 сборных со всего мира. Правда, отказались чемпионы Европы немцы, сославшиеся на неудобный календарь. Советская команда была освобождена от отборочных встреч и сразу попала в финальную часть.

В первой игре наши футболисты рассчитались с уругвайцами за обиды двухлетней давности. Гол Владимира Онищенко принёс победу с результатом 1:0. Выиграй одетая в красные футболки «Заря» у аргентинцев, и быть нашим в финале. Но значительное игровое преимущество осталось нереализованным, а единственная ошибка Ткаченко обернулась проигрышем - 0:1. Всё мог исправить матч с командой Португалии. Выиграй наши и быть им в финале. Но и тут не повезло. Выиграли португальцы, они и сразились со сборной Бразилии в финале. Наши же заняли третье место в группе и вернулись домой ни с чем.

И снова рабочие будни. А у Германа Семёновича появилась новая забота - он стал помощником Александра Пономарёва в олимпийской сборной страны, которой вскоре предстояло сыграть в Мюнхене. Среди олимпийцев - четыре футболиста «Зари» - Онищенко, Куксов, Семёнов и Елисеев. А это означало, что в августе придётся обходиться без них. И без Зонина.

Но вернувшись из Бразилии «Заря» красиво обыграла «Торпедо» в Москве 4:2. А вот армейцам лидеры проиграли 1:2. В Ленинграде 0:0. «Заря» первая, но «Арарат» и СКА недалеко, в трёх очках. В Минске тоже 0:0. Во многом благодаря Ткаченко, отразившему пенальти.

В Ворошиловград приехал «Нефтчи», насоливший в первом круге. Расплата началась с гола Куксова. Анатолий Яковлевич в своём стиле ударил, когда от него ждали паса. Потом Журавлёв вывел Елисеева к воротам - 2:0. В конце встречи Васёнин начал контратаку и сам же её завершил. Получилось убедительно - 3:0. А с «Локомотивом» снова ничья - только 1:1.

Во время Олимпиады чемпионат взял паузу. Столь нужную для «Зари», которая в предыдущем перерыве билась за честь флага в Бразилии. Очень своевременный отдых. Олимпийцы вернулись с бронзовыми наградами. Хотя в Союзе рассчитывали на медали иного достоинства.

Ничья, ценою в титул

«Арарат» был разгромлен красиво - 4:0. Елисеев и Виктор Кузнецов отличились в первом тайме, Журавлёв и Семёнов - во втором. Тбилисскому «Динамо» едва не проиграли - пришлось дважды отыгрываться после голов Давида Кипиани. Отыгрались. Могло быть и лучше, чем 2:2. Но Журавлёв не забил 11-метровый при счёте 0:0. Финалист Кубка Кубков московское «Динамо» был бит 2:0. У «Зари» 32 очка после 22 встреч. У ЦСКА - 31, но армейцы провели 24 встречи.

Ростовский СКА помог одноклубникам, выиграв у «Зари» 3:1. Но главный армейский коллектив не оценил подарка и сам проиграл. Дубль Куксова помог выиграть у «Кайрата».Тяжёлая игра во Львове - 2:2. Многое зависело от игры в Днепропетровске, со смелым новичком высшей лиги «Днепром» Валерия Лобановского.

Ситуация такова: у «Зари» 35 очков после 25 встреч, а у ЦСКА 31 - после 27-ми. По 30 очков после 26 игр у «Арарата» и «Днепра». Если ворошиловградцы выигрывали, то они становились недосягаемыми для ереванцев и команды Лобановского. А армейцы могли их только догнать и рассчитывать на Золотой матч.

Владимир Старков на 31 минуте застиг врасплох вратаря «Днепра» Леонида Колтуна. Вскоре второй мяч забил Кузнецов-старший. «Днепр» после перерыва сократил отставание, но не более того. «Заря» почти чемпион. Оставалось не проиграть в четырёх матчах.

Первой на очереди стояла встреча с «Торпедо». Перед игрой Ткаченко в шутку крикнул автозаводцам - соглашайтесь на ничью. Те также в шутку согласились. «Ребята, я с ними договорился», - сказал вратарь товарищам. Но потом эта шутка стала чуть ли не поводом подозревать «Зарю» в договорняках и ставить её чемпионство под сомнение.

Матч на «Авангарде» завершился вничью 1:1, и гол Виктора Кузнецова стал золотым. «Заря», которую ещё весной не воспринимали всерьёз, выиграла золото. Оставшиеся матчи ворошиловградцы попросту доигрывали. Имели на то право. Ничья со «Спартаком» в Москве, феерические 3:3 в Киеве. Благодаря этой ничьей киевляне вышли на второе место, опередив тбилисских одноклубников.

Век той «Зари» оказался недолог. На Украине сменилась власть. Конечно, тогда не было ни выборов, ни дебатов. Однако закулисные игры были всегда. На пост руководителя республики претендовали два Владимира Васильевича - Шевченко и первый секретарь Днепропетровского обкома Щербицкий. Щербицкий победил. А так как два Владимира Васильевича друг друга не жаловали, руководитель Ворошиловградской области вскоре был отправлен на пенсию. Лишившись своего покровителя, «Заря» довольно быстро утратила былой блеск и стала одной из команд высшей лиги. А в 1979 году и вовсе навсегда покинула высшую лигу.

А Герман Семёнович ушёл ещё раньше. В 1973 году он вернулся в Ленинград, где возглавил «Зенит». Но повторить успех у Зонина не получилось.